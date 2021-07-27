УКР
Новини Агресія Росії проти України
37 російських радіостанцій з окупованого Криму мовлять на півдні Херсонщини, - правозахисники

37 російських радіостанцій з окупованого Криму мовлять на півдні Херсонщини, - правозахисники

У 19 населених пунктах на півдні Херсонської області українські FM-радіосигнали перекриваються російськими станціями з окупованого Криму.

Моніторинг ситуації з FM-мовленням у цьому регіоні Кримська правозахисна група провела в липні 2021 року, інформує Цензор.НЕТ.

Так, українське радіомовлення страждає від перекриття російськими станціями в таких населених пунктах як Щасливцеве, Генічеська гірка, Генічеськ, Чонгар, Миколаївка, Новоолексіївка, Маячка, Новотроїцьке, Громівка, Новомиколаївка, Строганівка, Григорівка, Чаплинка, Мирне, Каланчак, Олександрівка, Хорли, Роздольне, Скадовськ. Також блокування українських радіостанцій зафіксовано на території України в безпосередній близькості КПВВ "Чаплинка" і "Чонгар".

"У цих містах і селах окупаційні органи РФ повністю або частково захопили як мінімум 34 радіочастоти. На цих частотах мовлять 37 різних російських радіостанцій", - сказано в повідомленні.

Читайте також: Українського мовлення немає на 30-40% прикордонних територій, - Резніков

Найбільше покриття в цьому регіоні мають російські станції "Маяк" і "Море". Ці станції використовують одночасно кілька українських частот. До того ж російський сигнал перекриває українські станції, які мають ліцензії на мовлення на цих частотах у цьому регіоні. Правозахисники зазначають, що на українських частотах мовлять ті ж станції, що і в окупованому Криму: радіо Супутник, радіо Крим, радіо Вести, радіо Міноборони РФ "Зірка", Радіо Ватан Седасы та інші.

За даними Кримської правозахисної групи на півдні Херсонської області також доступний якісний сигнал російського телебачення. Водночас якість мобільного інтернету українських операторів у деяких селах незадовільна. З цієї причини українці, які проживають у цьому регіоні, фактично позбавлені нормального доступу до українського інформаційного поля. Водночас російське телерадіомовлення пропонує їм якісний сигнал декількох теле- і радіостанцій, які ведуть мовлення з окупованого Криму.

Зазначається, що якість окупаційного мовлення на півночі Криму і на півдні Херсонщини останнім часом суттєво зросла. Це може обумовлюватися початком роботи нової телерадіовежі, яку окупанти обладнали нещодавно біля КПВВ "Чаплинка".

радіо (227) росія (67998) мовлення (143) Херсонська область (6245)
+15
Было бы желание , заглушить можно . Хотя о чём я ? У нас "сваты" на 1+1 каждый день .
27.07.2021 19:15 Відповісти
+7
Глушить ніззя, а то путєн******) нападьоть! Ішов 8-й рік війни...
27.07.2021 19:15 Відповісти
+6
Стесняюсь спросить а шо там с терробороной зебильі?
27.07.2021 19:17 Відповісти
27.07.2021 19:15 Відповісти
27.07.2021 19:15 Відповісти
мені здається така блювотина як свати страшніше 37 кацапських радіостанцій
27.07.2021 19:35 Відповісти
27.07.2021 19:17 Відповісти
Ты их этим вопросом поставил в тупик . Так нельзя .
27.07.2021 19:19 Відповісти
вату ватнее не сделаешь...
27.07.2021 19:20 Відповісти
Треба щоб наші канали транслювались у Криму. А все навпаки. Окрім скацапщених плюсів, інтерів на Херсонщину ще й кацапури волають. А потім ми дивуємось звідки в нас стільки зомбонавтів ...
27.07.2021 19:20 Відповісти
та брось...тут отэць павло пєрвозванний от гундяйкіна гадить більше..
27.07.2021 19:26 Відповісти
А я то думаю почему столько ватного быдла в Херсонской области. У них есть пища кацапская в виде радио
27.07.2021 19:21 Відповісти
Украинское радиовещание страдает не от российских радиостанций, а от бездеятельности министра культуры Александра Ткаченко, который мечтает вернуться на плюсы к Коломойскому.
27.07.2021 19:33 Відповісти
а наши зебилы в поддержку рф убрали все ведущие тв каналы со всей Украины. и кто же у нас враг? А ОН ВЕЗДЕ особенно в ОП и ВРУ
27.07.2021 19:34 Відповісти
Глушити як колись то радіо Свобода, Бі Бі Сі та інш. КДБ глушило, віра не дозволяє ? Курва..
27.07.2021 19:34 Відповісти
За это можно как минимум подать в суд, это нарушение международных норм. В противном случае глушить, так чтобы перекрывало и часть их территории
27.07.2021 19:35 Відповісти
а де той ***** шклефастий, слугауродний з міністерства культури?
27.07.2021 19:38 Відповісти
Ще й українські каннали видалили зі спутника...30% населення дивиться раша ТВ.
27.07.2021 19:38 Відповісти
Не переживайте. Скоро будет больше. Над этим все поработали и продолжают работать.
27.07.2021 19:59 Відповісти
Зелена пліснява послідовно та наполеглево втілює в життя кремлівський сценарій розвитку України!!! Сценарій повернення України в "родную говєнь" Московію !!!))
27.07.2021 19:44 Відповісти
Все по плану. По тарілці теж лишилися самі російські канали, нарід дивиться російські новини і рейтинг ЗЕ зростає з кожним переглядом.
Навіть Новий Рік половина населення зустрічала по кремлівському часу після привітання *****.
27.07.2021 20:00 Відповісти
Ну и за что Национальная Рада получает зарплату из налогов украинцев? За лоббирование интересов российских компаний?

ГНАТЬ ИХ В ШЕЮ
27.07.2021 20:04 Відповісти
37 російських радіостанцій з окупованого Криму мовлять на півдні Херсонщини, - правозахисники - Цензор.НЕТ 7199 https://censor.net/ru/user/129088

ЛУПАЙМО ЦЮ СКАЛУ, НАЦРАДУ.

УПРАВЛІННЯ КОНТРОЛЮ ТА АНАЛІЗУ ТЕЛЕРАДІОМОВЛЕННЯ
Начальник управління - Дяченко Олександр Валерійович
https://censor.net/ru/forum/3076099/avtotema/sortby/tree/order/asc/page/tel%3Cspan%20class=
[email protected]
Відділ контролю в сфері телерадіомовлення
Заступник начальника управління - начальник відділу - Лисенкова Олена Олексіївна
https://censor.net/ru/forum/3076099/avtotema/sortby/tree/order/asc/page/tel%3Cspan%20class=
[email protected]
Відділ моніторингу
https://censor.net/ru/forum/3076099/avtotema/sortby/tree/order/asc/page/tel%3Cspan%20class=
Відділ моніторингу та аналізу контенту телерадіопрограм
Відділ забезпечення проведення перевірок
Начальник відділу - Глушко Ірина Олександрівна
https://censor.net/ru/forum/3076099/avtotema/sortby/tree/order/asc/page/tel%3Cspan%20class=
[email protected]Сектор забезпечення розгляду звернень та доступу до публічної інформації
Завідувач сектору - Живолуп Людмила Іванівна
https://censor.net/ru/forum/3076099/avtotema/sortby/tree/order/asc/page/tel%3Cspan%20class=
[email protected]
https://censor.net/ru/comments/locate/3279158/01921439-4b33-7030-9d4e-76ca7c20ab40
27.07.2021 20:04 Відповісти
Днём в самое рейтинговое время гоняют песни кацапских Киркоровых Меладзе Лорак
ВОПРОС - а роялти им платят в рашу , то есть в страну - оккупантку
А украинские певцы заработать денег не могут из-за оккупации радиомоввлення российскими радиостанциями Шансон НАРОДНЕ радио , радио Пятница и др.
27.07.2021 20:08 Відповісти
ВОПРОС К НАБУ - как оплачивают радиостанции украинской регистрации песни кацапских пеацов ?

Они же бесплатно материал не дают
27.07.2021 20:10 Відповісти
Ну а в нас все навпаки заблокували супутникові загальнонаціональні канали і за державні кошти запустили нікому не потрібний "дом".
27.07.2021 20:23 Відповісти
В теперішній ситуації, КИЇВ і ХЕРСОН (Херсонщина) вже давно мали стали містами-побратимами з інтенсивним співробітництвом і вичещиним до блиску інформаційним простором і давно розігнати сраною мітлою всю ту кіркоровщину.
27.07.2021 20:43 Відповісти
На півдні Херсонщини мовлять сотні тисяч радіостанцій з усіх країн світу . Завантажуєш в смартфані радіобокс і маєш мільйон і два вагони різних радіостанцій . Абсолютно безкоштовно . Сумніваюсь що десь ще є придурки , які через шум і тріск ефірного шуму крутять колісчатко радейка в пошуках хоч якоїсь радіостанції. Світ став глобальним . В інтернеті можна прослухати будь які книги (крім українськи , бо їх ніхто не озвучує ) , подивитись будь які фільми ( крім українських , бо вони лише в кінопалацах ) . А спробуйте знайти в ефірі УКРАЇНСЬКЕ РОЗМОВНЕ радіо . Його не існує . Слухаю польський talk-fm і RP-24 . Радіо НВ не пропонуйте , там 50% московська мова , а я москалів дуже ненавиджу . Не знаю чому . Просто ненавиджу і все. Тож НВ я слухати не зможу однозначно . Краще вже польське радіо.
Світ давно живе в інтернеті , а наші забужки , жадани та шклярі - досі "мешкають" в книгарнях , кінопалацах , в телевізорах і на радіо-брехунці . Тому з ними майже ніхто не пересікться .
27.07.2021 20:54 Відповісти
Минкульту срочно издать папірець от имени ЗЕ, где выразить озабоченность и понимание. Там-же запретить критику всех ватных каналов, а то Путин ругаться будет и конфискует особняк *********** в Крыму.
27.07.2021 20:54 Відповісти
Ответ лежит на поверхности, в Украине власть коллаборантов и предателей.
27.07.2021 21:01 Відповісти
И с оккупированных районов луганской и донецкой областей тв и радио вещает на ура, как рф станции так и местные станцие, контролируемые террористами и их всё больше. И , кстати, порохоботам , хоть это их работа - особо нет резона зелень в бездеятельности обвинять, ибо во времена шоколадные ровно так же нихрена для борьбы с этим не предпринималось
27.07.2021 22:03 Відповісти
Что мешает вспомнить и применить советский опыт, когда КГБ глушило свободу и голос?
Оборудование "декоммунизировали" или компетенции потеряли?
28.07.2021 00:33 Відповісти
37 російських радіостанцій плюс бабарадіо "Мендель", яка краще за всі радіостанції проповідує "русский мир".
28.07.2021 10:21 Відповісти
 
 