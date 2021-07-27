37 російських радіостанцій з окупованого Криму мовлять на півдні Херсонщини, - правозахисники

У 19 населених пунктах на півдні Херсонської області українські FM-радіосигнали перекриваються російськими станціями з окупованого Криму.

Моніторинг ситуації з FM-мовленням у цьому регіоні Кримська правозахисна група провела в липні 2021 року, інформує Цензор.НЕТ.

Так, українське радіомовлення страждає від перекриття російськими станціями в таких населених пунктах як Щасливцеве, Генічеська гірка, Генічеськ, Чонгар, Миколаївка, Новоолексіївка, Маячка, Новотроїцьке, Громівка, Новомиколаївка, Строганівка, Григорівка, Чаплинка, Мирне, Каланчак, Олександрівка, Хорли, Роздольне, Скадовськ. Також блокування українських радіостанцій зафіксовано на території України в безпосередній близькості КПВВ "Чаплинка" і "Чонгар".

"У цих містах і селах окупаційні органи РФ повністю або частково захопили як мінімум 34 радіочастоти. На цих частотах мовлять 37 різних російських радіостанцій", - сказано в повідомленні.

Найбільше покриття в цьому регіоні мають російські станції "Маяк" і "Море". Ці станції використовують одночасно кілька українських частот. До того ж російський сигнал перекриває українські станції, які мають ліцензії на мовлення на цих частотах у цьому регіоні. Правозахисники зазначають, що на українських частотах мовлять ті ж станції, що і в окупованому Криму: радіо Супутник, радіо Крим, радіо Вести, радіо Міноборони РФ "Зірка", Радіо Ватан Седасы та інші.

За даними Кримської правозахисної групи на півдні Херсонської області також доступний якісний сигнал російського телебачення. Водночас якість мобільного інтернету українських операторів у деяких селах незадовільна. З цієї причини українці, які проживають у цьому регіоні, фактично позбавлені нормального доступу до українського інформаційного поля. Водночас російське телерадіомовлення пропонує їм якісний сигнал декількох теле- і радіостанцій, які ведуть мовлення з окупованого Криму.

Зазначається, що якість окупаційного мовлення на півночі Криму і на півдні Херсонщини останнім часом суттєво зросла. Це може обумовлюватися початком роботи нової телерадіовежі, яку окупанти обладнали нещодавно біля КПВВ "Чаплинка".