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Крим (14078) радіо (227) мовлення (142)

Окупанти посилили блокування українського радіосигналу на півночі Криму, - правозахисники

Окупанти посилили блокування українського радіосигналу на півночі Криму, - правозахисники

Ситуація з поширенням українського радіосигналу на півночі окупованого Криму погіршилася за два останні місяці.

Про це свідчить проведений Кримською правозахисною групою у вересні 2021 року моніторинг, інформує Цензор.НЕТ.

"Раніше, в червні цього року, українське мовлення було доступно у 8 населених пунктах з 19. У вересні сигнал українських FM радіостанцій вдалося почути тільки в 5 населених пунктах з того ж списку. При цьому кількість частот, на яких можна почути український радіосигнал, теж зменшилася", - сказано в повідомленні.

Правозахисники зазначають, що пів року тому, в березні 2021 року сигнал українських ФМ-станцій був доступний у 13 населених пунктах з 19 перевірених, що свідчить про тенденцію погіршення ситуації з українським радіомовленням в окупованому Криму.

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Біля КПВВ "Чонгар", на окупованій території півострова, можна послухати програми 8 українських FM-радіо, а біля КПВВ "Чаплинка" - тільки 2 українські радіостанції чутно з боку Криму.

На частоті 99,8 МГц, де раніше можна було зловити сигнал українського радіо НВ, у всіх перевірених населених пунктах зі списку моніторингу тепер мовить підконтрольне Міноборони РФ радіо "Зірка".

Нагадаємо, раніше Кримська правозахисна група повідомляла, що поруч із КПВВ "Чаплинка" на окупованій території Криму встановлено нову телерадіовежу.

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30.09.2021 21:09 Відповісти
Нет, не логично. Вышка новая, небо высокое. Вышка заложена с потонцеалом дальнейшего осванивания.
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30.09.2021 21:14 Відповісти
пример того, что радиосигнал с той стороны нужно глушить....
но отвечать нужно не зеркально, а действовать, опережая -
напрочь глушить все эти русские радиа в украине
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01.10.2021 06:32 Відповісти
Советское мавзолейное говно-зло не тонет.....
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30.09.2021 21:48 Відповісти
...і всьо равно нікто дальше заголовка нє прочтьот

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30.09.2021 21:57 Відповісти
Так, всё таки непонятно. Что значит, усилили блокирование? Что слышно на тех частотах? Отчего упал уровень сигнала?
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30.09.2021 23:46 Відповісти
усилили блокирование - это противоположное - улучшили качество сигнала...
но второе не вызывает столько вопросов...там все всем понятно
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01.10.2021 06:28 Відповісти
Объясните технически, что происходит? Повесили несущую на этих каналах или транслируют на эти частоты свои программы или широкополосную глушилку с белым шумом включили? Слушатели, что слышат в своих приёмниках? В зависимости от этих данных, может быть разная реакция для противодействия. Есть же всемирная федерация радиосвязи регламентирующая использование радиочастот. Может быть надо немного подвинуться по частоте, может мощьность увеличить, а не безграмотно ездить по посёлкам и субъективно оценивать сигнал, который зависит от многих факторов, времени года, прохождения, погоды, качества антенн и приёмников, уровня помех от ближайшего троллейбуса или пилорамы, исправности системы зажигания машины в которой установлен приёмник и многого другого. Конкретики нет в этой статье никакой.
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01.10.2021 08:54 Відповісти
обывателю всё это лишнее...сигнал улучшился и это хорошо, а если наоборот то блокируют оккупанты и агрессоры...
остальные технические нюансы в гугле - узнаешь, расскажешь
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01.10.2021 14:35 Відповісти
 
 