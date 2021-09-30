Окупанти посилили блокування українського радіосигналу на півночі Криму, - правозахисники

Ситуація з поширенням українського радіосигналу на півночі окупованого Криму погіршилася за два останні місяці.

Про це свідчить проведений Кримською правозахисною групою у вересні 2021 року моніторинг, інформує Цензор.НЕТ.

"Раніше, в червні цього року, українське мовлення було доступно у 8 населених пунктах з 19. У вересні сигнал українських FM радіостанцій вдалося почути тільки в 5 населених пунктах з того ж списку. При цьому кількість частот, на яких можна почути український радіосигнал, теж зменшилася", - сказано в повідомленні.

Правозахисники зазначають, що пів року тому, в березні 2021 року сигнал українських ФМ-станцій був доступний у 13 населених пунктах з 19 перевірених, що свідчить про тенденцію погіршення ситуації з українським радіомовленням в окупованому Криму.

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Біля КПВВ "Чонгар", на окупованій території півострова, можна послухати програми 8 українських FM-радіо, а біля КПВВ "Чаплинка" - тільки 2 українські радіостанції чутно з боку Криму.

На частоті 99,8 МГц, де раніше можна було зловити сигнал українського радіо НВ, у всіх перевірених населених пунктах зі списку моніторингу тепер мовить підконтрольне Міноборони РФ радіо "Зірка".

Нагадаємо, раніше Кримська правозахисна група повідомляла, що поруч із КПВВ "Чаплинка" на окупованій території Криму встановлено нову телерадіовежу.

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