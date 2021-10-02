Зеленский подписал закон о реформе "Укроборонпрома"

Президент Владимир Зеленский подписал закон о реформе государственного концерна "Укроборонпром".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал гендиректор Укроборонпрома Юрий Гусев.

Он отметил: "Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон о реформе Государственного концерна "Укроборонпром".

Это событие является точкой в длинном и непростом процессе формирования нового законодательного фундамента для развития украинского государственного ОПК. Но одновременно это событие - новая точка отсчета для украинской оборонки!"

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