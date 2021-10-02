Зеленский подписал закон о реформе "Укроборонпрома"
Президент Владимир Зеленский подписал закон о реформе государственного концерна "Укроборонпром".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал гендиректор Укроборонпрома Юрий Гусев.
Он отметил: "Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон о реформе Государственного концерна "Укроборонпром".
Это событие является точкой в длинном и непростом процессе формирования нового законодательного фундамента для развития украинского государственного ОПК. Но одновременно это событие - новая точка отсчета для украинской оборонки!"
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а звиздец то всё ближе и ближе...
Ну й що що СН це монобільшість! Де про це цей гвалтівний режим прописано у констітуції! Комусь зараз зрозуміло навіщо й під що вова розвалював КС?