Зеленський підписав закон про реформу "Укроборонпрому"
Президент Володимир Зеленський підписав закон про реформу державного концерну "Укроборонпром".
Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці написав гендиректор "Укроборонпрому" Юрій Гусєв.
Він зазначив: "Президент України Володимир Зеленський підписав закон про реформу Державного концерну "Укроборонпром".
Ця подія є точкою в тривалому і непростому процесі формування нового законодавчого фундаменту для розвитку українського державного ОПК. Але одночасно ця подія - нова точка відліку для української оборонки!"
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а звиздец то всё ближе и ближе...
Ну й що що СН це монобільшість! Де про це цей гвалтівний режим прописано у констітуції! Комусь зараз зрозуміло навіщо й під що вова розвалював КС?