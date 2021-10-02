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Зеленський підписав закон про реформу "Укроборонпрому"

Зеленський підписав закон про реформу

Президент Володимир Зеленський підписав закон про реформу державного концерну "Укроборонпром".

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці написав гендиректор "Укроборонпрому" Юрій Гусєв.

Він зазначив: "Президент України Володимир Зеленський підписав закон про реформу Державного концерну "Укроборонпром".

Ця подія є точкою в тривалому і непростому процесі формування нового законодавчого фундаменту для розвитку українського державного ОПК. Але одночасно ця подія - нова точка відліку для української оборонки!"

Читайте також: Україна найближчим часом може увійти до десятки світових експортерів зброї, - глава "Укроборонпрому" Гусєв

Автор: 

Укроборонпром (1732) Гусєв Юрій (82)


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Топ коментарі
+4
прощай Укроборнпром
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02.10.2021 16:03
+4
Найгірші владні режими України за 30 років не мали такого прецеденту, щоб УСІі!!! силові та правові структури України викликалися на виїзне !!!НЕ В СТІНАХ ВР засідання владної фракціЇ... Ще й там ставали учасниками (совєю присутністю освячували) перевороту у ПАРЛАМЕНТІ, другій головній констітуційній гілці влади!
Ну й що що СН це монобільшість! Де про це цей гвалтівний режим прописано у констітуції! Комусь зараз зрозуміло навіщо й під що вова розвалював КС?
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02.10.2021 16:09
+3
Триндець "оборонці"!
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02.10.2021 16:04
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Де прям на сходняку у Трускавці?
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02.10.2021 16:03 Відповісти
прощай Укроборнпром
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02.10.2021 16:03 Відповісти
Триндець "оборонці"!
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02.10.2021 16:04 Відповісти
а жопа всё больше и больше...

а звиздец то всё ближе и ближе...
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02.10.2021 16:06 Відповісти
Найгірші владні режими України за 30 років не мали такого прецеденту, щоб УСІі!!! силові та правові структури України викликалися на виїзне !!!НЕ В СТІНАХ ВР засідання владної фракціЇ... Ще й там ставали учасниками (совєю присутністю освячували) перевороту у ПАРЛАМЕНТІ, другій головній констітуційній гілці влади!
Ну й що що СН це монобільшість! Де про це цей гвалтівний режим прописано у констітуції! Комусь зараз зрозуміло навіщо й під що вова розвалював КС?
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02.10.2021 16:09 Відповісти
Под сдачу Украины тупину. Бородатая бабушка и Дерьмак не дадут соврать.
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02.10.2021 17:13 Відповісти
Одному мені здаєтся,що почнуть прихватизувати?
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02.10.2021 16:10 Відповісти
у всіх розвинутих країнах все виробництво військової техніки та й невійськової знаходиться в приватних руках і там набагато менше крадіжок наукових ідей і рішень !!! а тут 30 років ставили на керівні посади то родичів то синків росіян , а потім дивувались як державні таємниці опинялись в рфії !!! головне щоб були патріоти України на цих виробництвах !!! і все буде гаразд !!! і головне не заглядуйте в чужий гаманець , а робіть аудит кожен рік і не тільки Укроборонпрому !!!
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02.10.2021 17:27 Відповісти
Реформа укроборонпрома начнется, конда ******** зеленского посадят
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02.10.2021 16:23 Відповісти
Из старого анекдота....Пишут евреи из Бирабиджана (Еврейская автономная область СССР в районе реки Амур)....Телеграмма - "В соответствии с поставленной задачей - 1. Колхоз организовали ТЧК. Срочно высылайте колхозников ТЧК."
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02.10.2021 16:51 Відповісти
вообщем везде где у зеленского реформа, надо заменить слово на "Уничтожение"
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02.10.2021 17:00 Відповісти
Ну вот реально. Мы тут друг с другом переписываемся, а бабушка зеледента принуждает сдать Украину тупину. Только тупин спасет ее от тюрьмы когда она сдаст Украину бункерфюреру. Это пока что сказочкой кажется. А когда в 13 майдан начинался даже самые его активные участники не могли представить нападение тупина.
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02.10.2021 17:18 Відповісти
прочитав Ваші коментарі і диву даюсь - всі такі грамотні , стратеги , ну мінімум тактики , а памьять мабуть зовсім не держиться в голові !!! Ви мабуть забули всі оті роки коли в НБУ працював синок замісника Газпрому ??? коли в ВСУ командували росіяни , в СБУ і інших держустановах було теж саме !!! а перекладачем у Гройсмана хто був ??? і Ви , і багато інших чомусь мовчали в ганчірочку !!! бо тоді навіть за розірваний портрет 5 екс"гаранта" посадили людину на декілька років в буцегарню !!! а зараз Ви всі поливаєте брудом нову команду , презизидента замість того щоб допомагати !!! і за 30 серебряників шукаєте найменшу можливість вкусити , обгадити !!! так !!! не все йде гарно як би хотілось , але ніякої зради з боку президента ЗЕ НЕМАЄ !!! він , як 5 екс "гарант" "... жму руку і обнімаю ... " ні разу цього не робив і не казав , а тільки хоче зустрічі привселюдної !!! , але ж оті всі "гетьмани " , неподстилки " і інші причетні до розкрадання УКРАЇНИ всі 28 років дуже переживають що їх відривають від державної годівниці , ліквідовують всі оті схеми розкрадання держ бюджету , та наповнення офшорів !!! ЛЮДИ ДУМАЙ ТЕ !!!
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02.10.2021 18:14 Відповісти
Я таких как ты всегда спрашиваю: на каких фронтах воевал? Только как на духу, по чесноку. Если не ответишь значит ты тролль (в лучшем случае подоляковский). Пиши, воин.
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02.10.2021 18:33 Відповісти
На тебе ответ, рашотролль, но ты, зебил, не поверишь. Нет состава преступления. Спрашивай своего тупина почему ты на Багамы не можешь поехать. Потому что из подвала Сколково не можешь выйти?
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02.10.2021 20:10 Відповісти
У пецемразей на вопрос о заслуженной посадке патрона моментально, на уровне поноса из рта, набрасывается на вентилятор ватное "фи-фсе-фрети-не-докажите".. Я не буду мараться, тыкая всякую шваль рылом в какашки - алчность ******* "ославила" Украину во всем мире. Достаточно вспомнить как он в припадке медвежьей болезни рвал когти в Стамбул на 2-х самолетах - с перегрузом летчик взлетать отказался, так твой кумир не бабло из самолета выгрузил, а свой выводок из салона выгнал, а сам им в илюминатор воздушные поцелуи слал. Очевидцы описывали.
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02.10.2021 21:07 Відповісти
дебил, тебе говорили что ты рожден от союза (интимного) медведя и обезьяны. Ну очевидцы же описывали. Где вас таких тупых в умные берут?
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02.10.2021 21:14 Відповісти
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02.10.2021 20:26 Відповісти
 
 