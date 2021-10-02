Зеленський підписав закон про реформу "Укроборонпрому"

Президент Володимир Зеленський підписав закон про реформу державного концерну "Укроборонпром".

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці написав гендиректор "Укроборонпрому" Юрій Гусєв.

Він зазначив: "Президент України Володимир Зеленський підписав закон про реформу Державного концерну "Укроборонпром".

Ця подія є точкою в тривалому і непростому процесі формування нового законодавчого фундаменту для розвитку українського державного ОПК. Але одночасно ця подія - нова точка відліку для української оборонки!"

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