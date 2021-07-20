Рада отказалась отменить принятие закона о трансформации "Укроборонпрома"
Верховная Рада отказалась отменить своё решение о принятии закона, касающегося трансформации "Укроборонпрома".
Об этом информирует парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
Депутаты на внеочередном заседании провалили три проекта постановления об отмене решения Верховной Рады Украины о принятии во втором чтении и в целом проект Закона "Об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности".
Они набрали 33, 31 и 34 голосов соответственно.
Автором одного из постановлений выступила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, которой не было в зале во время рассмотрения вопроса.
Комментируя количество парламентариев на заседании, первый вице-спикер Руслан Стефанчук заявил: "Плохо, когда в зале нет депутатов, которые голосуют. Но ещё хуже, когда нет авторов постановлений".
Отметим, что пока проект постановления об отмене принятия закона не был рассмотрен, подписание закона о трансформации "Укроборонпрома" было заблокировано.
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Про це під час позачергового засідання парламенту повідомив перший заступник Голови Верховної Ради Руслан Стефанчук.
"Повідомляю про створення у https://www.ukrinform.ua/tag-verhovna-rada Верховній Раді України дев'ятого скликання міжфракційного депутатського об'єднання "За конституційну реформу й ефективну владу", - оголосив Стефанчук.
Він повідомив, що є співголовою МФО. Окрім Стефанчука, співголовами МФО обрано Павла Фролова, Олександра Корнієнка, Вікторію Подгорну та Андрій Клочка (фракція "Слуга народу").Читайте також: https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3279649-u-radi-stvorili-se-tri-mizfrakcijni-obednanna.html У Раді створили ще три міжфракційні об'єднання
За словами Стефанчука, МФО "За конституційну реформу й ефективну владу" наразі є найбільшим у Верховній Раді, адже до його складу увійшли 283 народні депутати. Перший віцеспікер запросив колег долучатися до МФО.
Головний лозунг членів фракції не заблудитись між соснамі , зробити Україну парламентською державою, призначити Юлю прем'єром(зробити довічним канцлєром)
Ю́лия Влади́мировна Тимоше́нко (укр. Юлія Володимирівна Тимошенко, род. 27 ноября 1960, Днепропетровск, УССР, СССР