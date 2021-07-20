Рада отказалась отменить принятие закона о трансформации "Укроборонпрома"

Верховная Рада отказалась отменить своё решение о принятии закона, касающегося трансформации "Укроборонпрома".

Об этом информирует парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Депутаты на внеочередном заседании провалили три проекта постановления об отмене решения Верховной Рады Украины о принятии во втором чтении и в целом проект Закона "Об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности".

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Они набрали 33, 31 и 34 голосов соответственно.

Автором одного из постановлений выступила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, которой не было в зале во время рассмотрения вопроса.

Комментируя количество парламентариев на заседании, первый вице-спикер Руслан Стефанчук заявил: "Плохо, когда в зале нет депутатов, которые голосуют. Но ещё хуже, когда нет авторов постановлений".

Отметим, что пока проект постановления об отмене принятия закона не был рассмотрен, подписание закона о трансформации "Укроборонпрома" было заблокировано.