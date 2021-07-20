РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11959 посетителей онлайн
Новости
2 734 9

Рада отказалась отменить принятие закона о трансформации "Укроборонпрома"

Рада отказалась отменить принятие закона о трансформации

Верховная Рада отказалась отменить своё решение о принятии закона, касающегося трансформации "Укроборонпрома".

Об этом информирует парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Депутаты на внеочередном заседании провалили три проекта постановления об отмене решения Верховной Рады Украины о принятии во втором чтении и в целом проект Закона "Об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Послы G7 приветствуют принятие закона о трансформации "Укроборонпрома"

Они набрали 33, 31 и 34 голосов соответственно.

Автором одного из постановлений выступила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, которой не было в зале во время рассмотрения вопроса.

Комментируя количество парламентариев на заседании, первый вице-спикер Руслан Стефанчук заявил: "Плохо, когда в зале нет депутатов, которые голосуют. Но ещё хуже, когда нет авторов постановлений".

Отметим, что пока проект постановления об отмене принятия закона не был рассмотрен, подписание закона о трансформации "Укроборонпрома" было заблокировано.

Автор: 

ВР (29284) внеочередное заседание (262) Укроборонпром (1239)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
баба юля..
показать весь комментарий
20.07.2021 14:56 Ответить
баба ворЮля...
показать весь комментарий
20.07.2021 15:03 Ответить
ЦІКАВО ТИ ЧИЇХ БАРИГ БУДЕШ.
показать весь комментарий
20.07.2021 15:06 Ответить
Рада отказалась отменить принятие закона о трансформации "Укроборонпрома" - Цензор.НЕТ 301
показать весь комментарий
20.07.2021 15:11 Ответить
Ещё один обворованный нарисовался
показать весь комментарий
20.07.2021 15:20 Ответить
У Верховній Раді створено найбільше міжфракційне депутатське об'єднання "За конституційну реформу і ефективну владу".
Про це під час позачергового засідання парламенту повідомив перший заступник Голови Верховної Ради Руслан Стефанчук.
"Повідомляю про створення у https://www.ukrinform.ua/tag-verhovna-rada Верховній Раді України дев'ятого скликання міжфракційного депутатського об'єднання "За конституційну реформу й ефективну владу", - оголосив Стефанчук.
Він повідомив, що є співголовою МФО. Окрім Стефанчука, співголовами МФО обрано Павла Фролова, Олександра Корнієнка, Вікторію Подгорну та Андрій Клочка (фракція "Слуга народу").Читайте також: https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3279649-u-radi-stvorili-se-tri-mizfrakcijni-obednanna.html У Раді створили ще три міжфракційні об'єднання
За словами Стефанчука, МФО "За конституційну реформу й ефективну владу" наразі є найбільшим у Верховній Раді, адже до його складу увійшли 283 народні депутати. Перший віцеспікер запросив колег долучатися до МФО.

Головний лозунг членів фракції не заблудитись між соснамі , зробити Україну парламентською державою, призначити Юлю прем'єром(зробити довічним канцлєром)
показать весь комментарий
20.07.2021 15:10 Ответить
Тьотя Юля займається головною справою - повернути зРаді її головуючу роль у здійсненні влади згідно діючій Конституції, ну і себе не забуває - у неї багато ідей, бажань і ще живих ворогів, а для політика 65 це вік розквіту і нехай вороги тремтять, бггггг
показать весь комментарий
20.07.2021 15:22 Ответить
Тьотя Юля займається головною справою ...... - у неї багато ідей, бажань і ще живих ворогів, а для політика 65 це вік розквіту Рада відмовилася скасувати прийняття закону про трансформацію "Укроборонпрому" - Цензор.НЕТ 282....... бггггг
Рада відмовилася скасувати прийняття закону про трансформацію "Укроборонпрому" - Цензор.НЕТ 2225 Ю́лия Влади́мировна Тимоше́нко (укр. Юлія Володимирівна Тимошенко, род. 27 ноября 1960, Днепропетровск, УССР, СССР
показать весь комментарий
20.07.2021 15:36 Ответить
60р. Колись, нафорумі ЦН, бував Хардін. Він погрожував, що Юля буде вправляти всім мізки з допомогою страпона
показать весь комментарий
20.07.2021 17:08 Ответить
 
 