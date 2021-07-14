Послы G7 приветствуют принятие закона о трансформации "Укроборонпрома"
Послы стран G7 приветствуют принятие Верховной Радой закона об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) государственной формы собственности.
Об этом говорится в сообщении на странице послов G7 в Украине в Twitter, сообщает Цензор.НЕТ.
"Послы G7 приветствуют принятие Верховной Радой закона №3822 о реформировании оборонно-промышленного комплекса. Закон создает хорошую основу для корпоратизации "Укроборонпрома" и совершенствования стандартов корпоративного управления в секторе соответствии с руководящими принципами ОЭСР", - сказано в сообщении.
Так, послы призывают к быстрому и тщательному внедрению закона, чтобы минимизировать коррупционные риски.
"Должным образом внедренные, эти реформы будут способствовать повышению глобальной конкурентоспособности оборонной промышленности Украины и дальнейшему обеспечению безопасности страны", - сказано в сообщении.
Как сообщалось, 13 июля Верховная Рада приняла закон об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) государственной формы собственности. Принятие законопроекта №3822 во втором чтении и в целом поддержали 256 народных депутатов на пленарном заседании во вторник.
Документ предусматривает преобразование госконцерна "Укроборонпром" в акционерное общество, а входящие в его состав государственные предприятия - в хозяйственные общества.
Принятие законопроекта позволит трансформировать "Укроборонпром" в два крупных холдинга.
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Пора от внешнего управления через соросят плавно перетекать к кастрюлеголовым скакунам!
Его статью с украинского тебе перевести?
Итак, без наблюдения, по-Путински: Трайбализм (трибализм, трайбализация, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ. tribalism, от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA лат. tribus - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8F племя ) - форма групповой обособленности, характеризуемая внутренней замкнутостью и исключительностью, обычно сопровождаемая враждебностью по отношению к другим группам. Изначально характеризовал систему первобытных, неразвитых https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE обществ , позднее понятие расширилось и приобрело новые направления.
Трайбализм - форма социально-политического устройства обществ, основанная на представлении об особом, доминирующем значении своего https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8F племени , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81 этноса , группы, его приоритетной роли в прошлом и настоящемhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC#cite_note-1 [1] , обычно сопровождаемая враждебностью по отношению к другим группамhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC#cite_note-2 [2] . Члены одного племени называют себя братьями, ревниво следуют за сохранением уз https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C солидарности , которые их охраняют или противопоставляют другим племенам всякий раз, когда целостности племени или интересам его членов что-нибудь угрожаетhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC#cite_note-multiple-3 [3] .
Трайбализм был характерен для большинства архаичных https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0 родоплеменных обществ и в той или иной степени продолжает существовать в современных обществах, где сохранилась племенная организация и племенная структура населения.
Ра-асси-я-а-а-а...