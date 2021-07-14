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Послы G7 приветствуют принятие закона о трансформации "Укроборонпрома"

Послы G7 приветствуют принятие закона о трансформации

Послы стран G7 приветствуют принятие Верховной Радой закона об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) государственной формы собственности.

Об этом говорится в сообщении на странице послов G7 в Украине в Twitter, сообщает Цензор.НЕТ.

"Послы G7 приветствуют принятие Верховной Радой закона №3822 о реформировании оборонно-промышленного комплекса. Закон создает хорошую основу для корпоратизации "Укроборонпрома" и совершенствования стандартов корпоративного управления в секторе соответствии с руководящими принципами ОЭСР", - сказано в сообщении.

Так, послы призывают к быстрому и тщательному внедрению закона, чтобы минимизировать коррупционные риски.

Читайте: Рада приняла закон о реформировании "Укроборонпрома" (обновлено)

"Должным образом внедренные, эти реформы будут способствовать повышению глобальной конкурентоспособности оборонной промышленности Украины и дальнейшему обеспечению безопасности страны", - сказано в сообщении.

Как сообщалось, 13 июля Верховная Рада приняла закон об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) государственной формы собственности. Принятие законопроекта №3822 во втором чтении и в целом поддержали 256 народных депутатов на пленарном заседании во вторник.

Документ предусматривает преобразование госконцерна "Укроборонпром" в акционерное общество, а входящие в его состав государственные предприятия - в хозяйственные общества.

Смотрите: Тимошенко о реформе "Укроборонпрома": Оборонные предприятия предлагают передать в уставные капиталы каких-то неизвестных корпораций. ВИДЕО

Принятие законопроекта позволит трансформировать "Укроборонпром" в два крупных холдинга.

Автор: 

G7 (843) закон (3177) реформы (3953) Укроборонпром (1239)


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Топ комментарии
+3
Все пойдет, как обычно, мимо народа, широкого украинского инвестора, потому не инвстиций не технологий не будет потому, что скупят все как обычно за копейки вне конкурса тем более офшоры за копейки, а свои современные технологии передавать ни кто не будет, потому производство порежут, ясное дело они приветствуют избавление от потенциальеого конкурента.А, что можно ожидать от прлитики геноцыда Зеленского, будем все закупать за границей оружие,вертолеты, катера,автобусы, вакцыны, дороги, маски, даже продрвольствие да все и кормить других пока органы свои не продадим.
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14.07.2021 16:23
+2
Султан Эрдоган вооружает Украину по полному тарифу....,Машка Аблигацыя каже что МИЛИТАРИЗАЦИЯ Украины приобрела опасные масштабы....,сцыте болваны тупые?...Бойтесь Крысы Мавзолейные...Эрдоганыч это вам не Талибан...
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14.07.2021 16:05
+1
Наивные послы...
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14.07.2021 16:40
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Султан Эрдоган вооружает Украину по полному тарифу....,Машка Аблигацыя каже что МИЛИТАРИЗАЦИЯ Украины приобрела опасные масштабы....,сцыте болваны тупые?...Бойтесь Крысы Мавзолейные...Эрдоганыч это вам не Талибан...
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14.07.2021 16:05 Ответить
Никому не кажется, что это запредельно? Сравнение напрашивается типа, домком, согласовал и одобрил, интимную стрижку жены Павлуши Завгороднего, будем наблюдать их интимную жизнь .... фу пля((( Оборонно-промышленный комплекс, это гос тайна, а туда, под овации G7, наблюдать посадили гр-на США Милованова. Не нормально это, давать рыться в своих трусах(((
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14.07.2021 16:18 Ответить
Привет, мой махнарылый друг!
Пора от внешнего управления через соросят плавно перетекать к кастрюлеголовым скакунам!
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14.07.2021 17:33 Ответить
https://censor.net/ru/user/137888 И тебе привет, мой мохнарылый друг! А без наблюдения никак? За тобой кто наблюдает?
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14.07.2021 17:42 Ответить
Без наблюдения, по-Путински?
Его статью с украинского тебе перевести?
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14.07.2021 17:49 Ответить
https://censor.net/ru/user/137888 Не хорошо отвечать вопросом на вопрос
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14.07.2021 17:54 Ответить
Хочешь ответ? ОК!
Итак, без наблюдения, по-Путински: Трайбализм (трибализм, трайбализация, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ. tribalism, от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA лат. tribus - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8F племя ) - форма групповой обособленности, характеризуемая внутренней замкнутостью и исключительностью, обычно сопровождаемая враждебностью по отношению к другим группам. Изначально характеризовал систему первобытных, неразвитых https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE обществ , позднее понятие расширилось и приобрело новые направления.

Трайбализм - форма социально-политического устройства обществ, основанная на представлении об особом, доминирующем значении своего https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8F племени , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81 этноса , группы, его приоритетной роли в прошлом и настоящемhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC#cite_note-1 [1] , обычно сопровождаемая враждебностью по отношению к другим группамhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC#cite_note-2 [2] . Члены одного племени называют себя братьями, ревниво следуют за сохранением уз https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C солидарности , которые их охраняют или противопоставляют другим племенам всякий раз, когда целостности племени или интересам его членов что-нибудь угрожаетhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC#cite_note-multiple-3 [3] .
Трайбализм был характерен для большинства архаичных https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0 родоплеменных обществ и в той или иной степени продолжает существовать в современных обществах, где сохранилась племенная организация и племенная структура населения.
Ра-асси-я-а-а-а...
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14.07.2021 18:55 Ответить
Все пойдет, как обычно, мимо народа, широкого украинского инвестора, потому не инвстиций не технологий не будет потому, что скупят все как обычно за копейки вне конкурса тем более офшоры за копейки, а свои современные технологии передавать ни кто не будет, потому производство порежут, ясное дело они приветствуют избавление от потенциальеого конкурента.А, что можно ожидать от прлитики геноцыда Зеленского, будем все закупать за границей оружие,вертолеты, катера,автобусы, вакцыны, дороги, маски, даже продрвольствие да все и кормить других пока органы свои не продадим.
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14.07.2021 16:23 Ответить
Наивные послы...
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14.07.2021 16:40 Ответить
Аж на жопу падают послы, так переживают за украинского производителя!
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14.07.2021 16:56 Ответить
 
 