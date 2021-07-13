Рада приняла закон о реформировании "Укроборонпрома" (обновлено)

Верховная Рада на внеочередном заседании приняла законопроект №3822 об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности.

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

За такое решение - 256 народных депутатов.

Законопроект определяет, как именно концерн будет преобразован в акционерное общество, а государственные унитарные предприятия - в хозяйственные общества. Единственным их акционером при этом остается государство в лице Кабинета Министров.

На преобразованных предприятиях "Укроборонпрома" будет введена модель корпоративного управления, которая должна уберечь их от коррупционных рисков, конфликта интересов и прямого политического влияния.

Новосозданные предприятия смогут привлекать прямые инвестиции.

Сам "Укроборонпром" будет играть роль корпоративного центра.

Законопроект также предусматривает, что деньги от реализации непрофильного имущества будут направлять исключительно на потребности преобразованных предприятий. Вывести их из отрасли будет невозможно.

