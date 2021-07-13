РУС
Рада приняла закон о реформировании "Укроборонпрома" (обновлено)

Рада приняла закон о реформировании

Верховная Рада на внеочередном заседании приняла законопроект №3822 об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности.

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

За такое решение - 256 народных депутатов.

Законопроект определяет, как именно концерн будет преобразован в акционерное общество, а государственные унитарные предприятия - в хозяйственные общества. Единственным их акционером при этом остается государство в лице Кабинета Министров.

На преобразованных предприятиях "Укроборонпрома" будет введена модель корпоративного управления, которая должна уберечь их от коррупционных рисков, конфликта интересов и прямого политического влияния.

Читайте: Укроборонпром: Гособоронзаказ заблокирован, контракты не заключены, выживаем за счет экспорта

Новосозданные предприятия смогут привлекать прямые инвестиции.

Сам "Укроборонпром" будет играть роль корпоративного центра.

Законопроект также предусматривает, что деньги от реализации непрофильного имущества будут направлять исключительно на потребности преобразованных предприятий. Вывести их из отрасли будет невозможно.

Также читайте: "Укроборонпром" рассчитывает, что на текущей неделе СНБО одобрит Стратегию развития оборонно-промышленного комплекса, - Гусевhttps://censor.net/ru/n3276917

+7
Что эти уроды реформируют. Оборонного заказа до сих пор нет. Очередная диверсия против оборонной способности Украины
13.07.2021 17:58
+5
Когда в 2010 янек пришёл к власти , в Украину прилетело сразу 2 самолета со специалистами из раши и они облетали все военные заводы Украины
ПОМНИТЕ ОБ ИНТЕРЕСЕ КАЦАПОВ УГРОБИТЬ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ УКРАИНЫ И ЗАБРАТЬ ЗЕМЛЮ
13.07.2021 18:01
+3
да нормик все, новинские их вмиг обанкротят, землю вокруг позастроят и продадут и буденновки норковые с лентами колорадскими да с мороженкой,насквозь химической, как и сейчас, выпускать начнут)))
Комментировать
Сортировать:
кто еще хочет, чтоб Юля Мендель на него обиделась и заблокировала? Можно попробовать

ВР одобрила законопроект о реформировании госпредприятий оборонно-промышленного комплекса - Цензор.НЕТ 5042
13.07.2021 17:53
Що таке справжня зрада:

Неуведення воєнного стану з початком дій московитських військ в Криму - це зрада.
Виведення наших бригад на кордон під артилерійський вогонь московитів без права відповідати - зрада.
Випустити війська Гіркіна в Донецьк - зрада.
Залишення військ в Іловайську коли московитські БТГр вже почали створювати оточення - зрада.
Поразка у Дебальцевому - зрада.
Мінські договорняки і спроба протягнути їх через Верховну Раду - зрада.
Заборона добровольців на виконання Мінських договорняків - зрада.
Втрати наших військ, якими виправдовували Мінські договорняки - зрада.

Спалені арсенали - зрада.
Торгівля на крові - зрада.
Відсутність масового виробництва *********** - зрада.
Віддані в полон військові моряки - зрада.
У порівнянні з цим операція з вагнеровцями така собі зрадонька в кінці строю. Десь за Липецькою фабрікою і продажем титану в Московію.
Потужне гундосіння... Ну хоч малороси палають... Можна сальця смажити...
13.07.2021 17:57
Війну у своїй голові він вже закінчив.
70% українців від Ковіду у своїй голові вже вакцинував.
І тарифи вже зменшив.
І ціни на все вже знизив.
І університет збудував. І зарплату зробив
$4000.
І 1 млрд. дерев посадив.
І олігархів переміг.
У своїй голові. Довбаний наркоман!
13.07.2021 18:02
Реформування по українськи це рівноцінно знищенню того що ще якось працює.
13.07.2021 17:57
Приватизация оборонных предприятий во время войны - ПРЕСТУПЛЕНИЕ
НАДЕЮСЬ , инициаторы не успеют смытся от Гиляки
13.07.2021 17:59
Влада України із часів загострення на кордоні із кацапією чомусь працює виключно на знищення України інакше прийняті низки законів пояснити неможливо.
13.07.2021 18:00
Был крупный завод Арсенал со специалистами
Сейчас там сплошные рестораны
А ГДЕ ЗАВОД ?
13.07.2021 18:03
Планують добити.
https://censor.net/ru/news/3276270/ukroboronprom_gosoboronzakaz_zablokirovan_kontrakty_ne_zaklyucheny_vyjivaem_za_schet_eksporta
13.07.2021 18:28
Що не відповідає наповненню? Факт блокування держзамовлення? Воно є? Нагадую, надворі липень. Сьомий місяць року.
13.07.2021 19:03
 
 