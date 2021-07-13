Рада приняла закон о реформировании "Укроборонпрома" (обновлено)
Верховная Рада на внеочередном заседании приняла законопроект №3822 об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности.
Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
За такое решение - 256 народных депутатов.
Законопроект определяет, как именно концерн будет преобразован в акционерное общество, а государственные унитарные предприятия - в хозяйственные общества. Единственным их акционером при этом остается государство в лице Кабинета Министров.
На преобразованных предприятиях "Укроборонпрома" будет введена модель корпоративного управления, которая должна уберечь их от коррупционных рисков, конфликта интересов и прямого политического влияния.
Новосозданные предприятия смогут привлекать прямые инвестиции.
Сам "Укроборонпром" будет играть роль корпоративного центра.
Законопроект также предусматривает, что деньги от реализации непрофильного имущества будут направлять исключительно на потребности преобразованных предприятий. Вывести их из отрасли будет невозможно.
Неуведення воєнного стану з початком дій московитських військ в Криму - це зрада.
Виведення наших бригад на кордон під артилерійський вогонь московитів без права відповідати - зрада.
Випустити війська Гіркіна в Донецьк - зрада.
Залишення військ в Іловайську коли московитські БТГр вже почали створювати оточення - зрада.
Поразка у Дебальцевому - зрада.
Мінські договорняки і спроба протягнути їх через Верховну Раду - зрада.
Заборона добровольців на виконання Мінських договорняків - зрада.
Втрати наших військ, якими виправдовували Мінські договорняки - зрада.
Спалені арсенали - зрада.
Торгівля на крові - зрада.
Відсутність масового виробництва *********** - зрада.
Віддані в полон військові моряки - зрада.
У порівнянні з цим операція з вагнеровцями така собі зрадонька в кінці строю. Десь за Липецькою фабрікою і продажем титану в Московію.
70% українців від Ковіду у своїй голові вже вакцинував.
І тарифи вже зменшив.
І ціни на все вже знизив.
І університет збудував. І зарплату зробив
$4000.
І 1 млрд. дерев посадив.
І олігархів переміг.
У своїй голові. Довбаний наркоман!
НАДЕЮСЬ , инициаторы не успеют смытся от Гиляки
ПОМНИТЕ ОБ ИНТЕРЕСЕ КАЦАПОВ УГРОБИТЬ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ УКРАИНЫ И ЗАБРАТЬ ЗЕМЛЮ
Сейчас там сплошные рестораны
А ГДЕ ЗАВОД ?
