Рада ухвалила закон про реформування "Укроборонпрому" (оновлено)
Верховна Рада на позачерговому засіданні ухвалила законопроєкт №3822 про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності.
Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.
За таке рішення - 256 народних депутатів.
Законопроєкт визначає, як саме концерн буде перетворено на акціонерне товариство, а державні унітарні підприємства - на господарські товариства. Єдиним їхнім акціонером при цьому залишається держава в особі Кабінету Міністрів.
На перетворених підприємствах "Укроборонпрому" буде запроваджено модель корпоративного управління, яка має вберегти їх від корупційних ризиків, конфлікту інтересів і прямого політичного впливу.
Новостворені підприємства зможуть залучати прямі інвестиції.
Сам "Укроборонпром" відіграватиме роль корпоративного центру.
Законопроєкт також передбачає, що гроші від реалізації непрофільного майна будуть направляти виключно на потреби перетворених підприємств. Вивести їх із галузі буде неможливо.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Неуведення воєнного стану з початком дій московитських військ в Криму - це зрада.
Виведення наших бригад на кордон під артилерійський вогонь московитів без права відповідати - зрада.
Випустити війська Гіркіна в Донецьк - зрада.
Залишення військ в Іловайську коли московитські БТГр вже почали створювати оточення - зрада.
Поразка у Дебальцевому - зрада.
Мінські договорняки і спроба протягнути їх через Верховну Раду - зрада.
Заборона добровольців на виконання Мінських договорняків - зрада.
Втрати наших військ, якими виправдовували Мінські договорняки - зрада.
Спалені арсенали - зрада.
Торгівля на крові - зрада.
Відсутність масового виробництва *********** - зрада.
Віддані в полон військові моряки - зрада.
У порівнянні з цим операція з вагнеровцями така собі зрадонька в кінці строю. Десь за Липецькою фабрікою і продажем титану в Московію.
70% українців від Ковіду у своїй голові вже вакцинував.
І тарифи вже зменшив.
І ціни на все вже знизив.
І університет збудував. І зарплату зробив
$4000.
І 1 млрд. дерев посадив.
І олігархів переміг.
У своїй голові. Довбаний наркоман!
НАДЕЮСЬ , инициаторы не успеют смытся от Гиляки
ПОМНИТЕ ОБ ИНТЕРЕСЕ КАЦАПОВ УГРОБИТЬ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ УКРАИНЫ И ЗАБРАТЬ ЗЕМЛЮ
Сейчас там сплошные рестораны
А ГДЕ ЗАВОД ?
https://censor.net/ru/news/3276270/ukroboronprom_gosoboronzakaz_zablokirovan_kontrakty_ne_zaklyucheny_vyjivaem_za_schet_eksporta