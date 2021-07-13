УКР
Рада ухвалила закон про реформування "Укроборонпрому" (оновлено)

Верховна Рада на позачерговому засіданні ухвалила законопроєкт №3822 про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності.

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

За таке рішення - 256 народних депутатів.

Законопроєкт визначає, як саме концерн буде перетворено на акціонерне товариство, а державні унітарні підприємства - на господарські товариства. Єдиним їхнім акціонером при цьому залишається держава в особі Кабінету Міністрів.

На перетворених підприємствах "Укроборонпрому" буде запроваджено модель корпоративного управління, яка має вберегти їх від корупційних ризиків, конфлікту інтересів і прямого політичного впливу.

Новостворені підприємства зможуть залучати прямі інвестиції.

Сам "Укроборонпром" відіграватиме роль корпоративного центру.

Законопроєкт також передбачає, що гроші від реалізації непрофільного майна будуть направляти виключно на потреби перетворених підприємств. Вивести їх із галузі буде неможливо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Укроборонпром: Держоборонзамовлення заблоковано, контракти не укладено, виживаємо за рахунок експорту

ВР (15194) держмайно (49) закон (2882) оборона (4881) підприємство (241) приватизація (1710) Тимошенко Юлія (4700) реформи (3230)
+7
Что эти уроды реформируют. Оборонного заказа до сих пор нет. Очередная диверсия против оборонной способности Украины
13.07.2021 17:58 Відповісти
+5
Когда в 2010 янек пришёл к власти , в Украину прилетело сразу 2 самолета со специалистами из раши и они облетали все военные заводы Украины
ПОМНИТЕ ОБ ИНТЕРЕСЕ КАЦАПОВ УГРОБИТЬ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ УКРАИНЫ И ЗАБРАТЬ ЗЕМЛЮ
13.07.2021 18:01 Відповісти
+3
да нормик все, новинские их вмиг обанкротят, землю вокруг позастроят и продадут и буденновки норковые с лентами колорадскими да с мороженкой,насквозь химической, как и сейчас, выпускать начнут)))
13.07.2021 17:57 Відповісти
кто еще хочет, чтоб Юля Мендель на него обиделась и заблокировала? Можно попробовать

ВР одобрила законопроект о реформировании госпредприятий оборонно-промышленного комплекса - Цензор.НЕТ 5042
13.07.2021 17:53 Відповісти
Що таке справжня зрада:

Неуведення воєнного стану з початком дій московитських військ в Криму - це зрада.
Виведення наших бригад на кордон під артилерійський вогонь московитів без права відповідати - зрада.
Випустити війська Гіркіна в Донецьк - зрада.
Залишення військ в Іловайську коли московитські БТГр вже почали створювати оточення - зрада.
Поразка у Дебальцевому - зрада.
Мінські договорняки і спроба протягнути їх через Верховну Раду - зрада.
Заборона добровольців на виконання Мінських договорняків - зрада.
Втрати наших військ, якими виправдовували Мінські договорняки - зрада.

Спалені арсенали - зрада.
Торгівля на крові - зрада.
Відсутність масового виробництва *********** - зрада.
Віддані в полон військові моряки - зрада.
У порівнянні з цим операція з вагнеровцями така собі зрадонька в кінці строю. Десь за Липецькою фабрікою і продажем титану в Московію.
13.07.2021 17:54 Відповісти
Потужне гундосіння... Ну хоч малороси палають... Можна сальця смажити...
13.07.2021 17:57 Відповісти
Війну у своїй голові він вже закінчив.
70% українців від Ковіду у своїй голові вже вакцинував.
І тарифи вже зменшив.
І ціни на все вже знизив.
І університет збудував. І зарплату зробив
$4000.
І 1 млрд. дерев посадив.
І олігархів переміг.
У своїй голові. Довбаний наркоман!
13.07.2021 18:02 Відповісти
Реформування по українськи це рівноцінно знищенню того що ще якось працює.
13.07.2021 17:57 Відповісти
Приватизация оборонных предприятий во время войны - ПРЕСТУПЛЕНИЕ
НАДЕЮСЬ , инициаторы не успеют смытся от Гиляки
13.07.2021 17:59 Відповісти
ПОМНИТЕ ОБ ИНТЕРЕСЕ КАЦАПОВ УГРОБИТЬ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ УКРАИНЫ И ЗАБРАТЬ ЗЕМЛЮ
Влада України із часів загострення на кордоні із кацапією чомусь працює виключно на знищення України інакше прийняті низки законів пояснити неможливо.
13.07.2021 18:00 Відповісти
Был крупный завод Арсенал со специалистами
Сейчас там сплошные рестораны
А ГДЕ ЗАВОД ?
13.07.2021 18:03 Відповісти
Планують добити.
https://censor.net/ru/news/3276270/ukroboronprom_gosoboronzakaz_zablokirovan_kontrakty_ne_zaklyucheny_vyjivaem_za_schet_eksporta
13.07.2021 18:28 Відповісти
Що не відповідає наповненню? Факт блокування держзамовлення? Воно є? Нагадую, надворі липень. Сьомий місяць року.
13.07.2021 19:03 Відповісти
 
 