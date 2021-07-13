Рада ухвалила закон про реформування "Укроборонпрому" (оновлено)

Верховна Рада на позачерговому засіданні ухвалила законопроєкт №3822 про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності.

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

За таке рішення - 256 народних депутатів.

Законопроєкт визначає, як саме концерн буде перетворено на акціонерне товариство, а державні унітарні підприємства - на господарські товариства. Єдиним їхнім акціонером при цьому залишається держава в особі Кабінету Міністрів.

На перетворених підприємствах "Укроборонпрому" буде запроваджено модель корпоративного управління, яка має вберегти їх від корупційних ризиків, конфлікту інтересів і прямого політичного впливу.

Новостворені підприємства зможуть залучати прямі інвестиції.

Сам "Укроборонпром" відіграватиме роль корпоративного центру.

Законопроєкт також передбачає, що гроші від реалізації непрофільного майна будуть направляти виключно на потреби перетворених підприємств. Вивести їх із галузі буде неможливо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Укроборонпром: Держоборонзамовлення заблоковано, контракти не укладено, виживаємо за рахунок експорту