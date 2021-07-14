Посли G7 вітають ухвалення закону про трансформацію "Укроборонпрому"
Посли країн G7 вітають ухвалення Верховною Радою закону про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу (ОПК) державної форми власності.
Про це йдеться в повідомленні на сторінці послів G7 в Україні в Twitter, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Посли G7 вітають прийняття Верховною Радою закону №3822 про реформування оборонно-промислового комплексу. Закон створює добру основу для корпоратизації "Укроборонпрому" та вдосконалення стандартів корпоративного управління у секторі відповідно до керівних принципів ОЕСР", - сказано в повідомленні.
Так, посли закликають до швидкого і ретельного впровадження закону, щоб мінімізувати корупційні ризики.
"Належним чином впроваджені, ці реформи сприятимуть підвищенню глобальної конкурентоспроможності оборонної промисловості України і подальшого гарантування безпеки країни", - сказано в повідомленні.
Як повідомлялося, 13 липня Верховна Рада прийняла закон про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу (ОПК) державної форми власності. Ухвалення законопроєкту №3822 у другому читанні та в цілому підтримали 256 народних депутатів на пленарному засіданні у вівторок.
Документ передбачає перетворення держконцерну "Укроборонпром" в акціонерне товариство, а державні підприємства, що входять до його складу, - на господарські товариства.
Ухвалення законопроєкту дозволить трансформувати "Укроборонпром" у два великі холдинги.
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Пора от внешнего управления через соросят плавно перетекать к кастрюлеголовым скакунам!
Его статью с украинского тебе перевести?
Итак, без наблюдения, по-Путински: Трайбализм (трибализм, трайбализация, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ. tribalism, от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA лат. tribus - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8F племя ) - форма групповой обособленности, характеризуемая внутренней замкнутостью и исключительностью, обычно сопровождаемая враждебностью по отношению к другим группам. Изначально характеризовал систему первобытных, неразвитых https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE обществ , позднее понятие расширилось и приобрело новые направления.
Трайбализм - форма социально-политического устройства обществ, основанная на представлении об особом, доминирующем значении своего https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8F племени , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81 этноса , группы, его приоритетной роли в прошлом и настоящемhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC#cite_note-1 [1] , обычно сопровождаемая враждебностью по отношению к другим группамhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC#cite_note-2 [2] . Члены одного племени называют себя братьями, ревниво следуют за сохранением уз https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C солидарности , которые их охраняют или противопоставляют другим племенам всякий раз, когда целостности племени или интересам его членов что-нибудь угрожаетhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC#cite_note-multiple-3 [3] .
Трайбализм был характерен для большинства архаичных https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0 родоплеменных обществ и в той или иной степени продолжает существовать в современных обществах, где сохранилась племенная организация и племенная структура населения.
Ра-асси-я-а-а-а...