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Посли G7 вітають ухвалення закону про трансформацію "Укроборонпрому"

Посли G7 вітають ухвалення закону про трансформацію

Посли країн G7 вітають ухвалення Верховною Радою закону про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу (ОПК) державної форми власності.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці послів G7 в Україні в Twitter, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Посли G7 вітають прийняття Верховною Радою закону №3822 про реформування оборонно-промислового комплексу. Закон створює добру основу для корпоратизації "Укроборонпрому" та вдосконалення стандартів корпоративного управління у секторі відповідно до керівних принципів ОЕСР", - сказано в повідомленні.

Так, посли закликають до швидкого і ретельного впровадження закону, щоб мінімізувати корупційні ризики.

"Належним чином впроваджені, ці реформи сприятимуть підвищенню глобальної конкурентоспроможності оборонної промисловості України і подальшого гарантування безпеки країни", - сказано в повідомленні.

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Як повідомлялося, 13 липня Верховна Рада прийняла закон про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу (ОПК) державної форми власності. Ухвалення законопроєкту №3822 у другому читанні та в цілому підтримали 256 народних депутатів на пленарному засіданні у вівторок.

Документ передбачає перетворення держконцерну "Укроборонпром" в акціонерне товариство, а державні підприємства, що входять до його складу, - на господарські товариства.

Ухвалення законопроєкту дозволить трансформувати "Укроборонпром" у два великі холдинги.

Автор: 

G-7 G7 (1044) закон (2837) реформи (3209) Укроборонпром (1738)


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Топ коментарі
+3
Все пойдет, как обычно, мимо народа, широкого украинского инвестора, потому не инвстиций не технологий не будет потому, что скупят все как обычно за копейки вне конкурса тем более офшоры за копейки, а свои современные технологии передавать ни кто не будет, потому производство порежут, ясное дело они приветствуют избавление от потенциальеого конкурента.А, что можно ожидать от прлитики геноцыда Зеленского, будем все закупать за границей оружие,вертолеты, катера,автобусы, вакцыны, дороги, маски, даже продрвольствие да все и кормить других пока органы свои не продадим.
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14.07.2021 16:23
+2
Султан Эрдоган вооружает Украину по полному тарифу....,Машка Аблигацыя каже что МИЛИТАРИЗАЦИЯ Украины приобрела опасные масштабы....,сцыте болваны тупые?...Бойтесь Крысы Мавзолейные...Эрдоганыч это вам не Талибан...
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14.07.2021 16:05
+1
Наивные послы...
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14.07.2021 16:40
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Султан Эрдоган вооружает Украину по полному тарифу....,Машка Аблигацыя каже что МИЛИТАРИЗАЦИЯ Украины приобрела опасные масштабы....,сцыте болваны тупые?...Бойтесь Крысы Мавзолейные...Эрдоганыч это вам не Талибан...
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14.07.2021 16:05 Відповісти
Никому не кажется, что это запредельно? Сравнение напрашивается типа, домком, согласовал и одобрил, интимную стрижку жены Павлуши Завгороднего, будем наблюдать их интимную жизнь .... фу пля((( Оборонно-промышленный комплекс, это гос тайна, а туда, под овации G7, наблюдать посадили гр-на США Милованова. Не нормально это, давать рыться в своих трусах(((
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14.07.2021 16:18 Відповісти
Привет, мой махнарылый друг!
Пора от внешнего управления через соросят плавно перетекать к кастрюлеголовым скакунам!
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14.07.2021 17:33 Відповісти
https://censor.net/ru/user/137888 И тебе привет, мой мохнарылый друг! А без наблюдения никак? За тобой кто наблюдает?
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14.07.2021 17:42 Відповісти
Без наблюдения, по-Путински?
Его статью с украинского тебе перевести?
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14.07.2021 17:49 Відповісти
https://censor.net/ru/user/137888 Не хорошо отвечать вопросом на вопрос
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14.07.2021 17:54 Відповісти
Хочешь ответ? ОК!
Итак, без наблюдения, по-Путински: Трайбализм (трибализм, трайбализация, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ. tribalism, от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA лат. tribus - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8F племя ) - форма групповой обособленности, характеризуемая внутренней замкнутостью и исключительностью, обычно сопровождаемая враждебностью по отношению к другим группам. Изначально характеризовал систему первобытных, неразвитых https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE обществ , позднее понятие расширилось и приобрело новые направления.

Трайбализм - форма социально-политического устройства обществ, основанная на представлении об особом, доминирующем значении своего https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8F племени , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81 этноса , группы, его приоритетной роли в прошлом и настоящемhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC#cite_note-1 [1] , обычно сопровождаемая враждебностью по отношению к другим группамhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC#cite_note-2 [2] . Члены одного племени называют себя братьями, ревниво следуют за сохранением уз https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C солидарности , которые их охраняют или противопоставляют другим племенам всякий раз, когда целостности племени или интересам его членов что-нибудь угрожаетhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC#cite_note-multiple-3 [3] .
Трайбализм был характерен для большинства архаичных https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0 родоплеменных обществ и в той или иной степени продолжает существовать в современных обществах, где сохранилась племенная организация и племенная структура населения.
Ра-асси-я-а-а-а...
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14.07.2021 18:55 Відповісти
Все пойдет, как обычно, мимо народа, широкого украинского инвестора, потому не инвстиций не технологий не будет потому, что скупят все как обычно за копейки вне конкурса тем более офшоры за копейки, а свои современные технологии передавать ни кто не будет, потому производство порежут, ясное дело они приветствуют избавление от потенциальеого конкурента.А, что можно ожидать от прлитики геноцыда Зеленского, будем все закупать за границей оружие,вертолеты, катера,автобусы, вакцыны, дороги, маски, даже продрвольствие да все и кормить других пока органы свои не продадим.
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14.07.2021 16:23 Відповісти
Наивные послы...
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14.07.2021 16:40 Відповісти
Аж на жопу падают послы, так переживают за украинского производителя!
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14.07.2021 16:56 Відповісти
 
 