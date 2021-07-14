Посли G7 вітають ухвалення закону про трансформацію "Укроборонпрому"

Посли країн G7 вітають ухвалення Верховною Радою закону про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу (ОПК) державної форми власності.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці послів G7 в Україні в Twitter, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Посли G7 вітають прийняття Верховною Радою закону №3822 про реформування оборонно-промислового комплексу. Закон створює добру основу для корпоратизації "Укроборонпрому" та вдосконалення стандартів корпоративного управління у секторі відповідно до керівних принципів ОЕСР", - сказано в повідомленні.

Так, посли закликають до швидкого і ретельного впровадження закону, щоб мінімізувати корупційні ризики.

"Належним чином впроваджені, ці реформи сприятимуть підвищенню глобальної конкурентоспроможності оборонної промисловості України і подальшого гарантування безпеки країни", - сказано в повідомленні.

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Як повідомлялося, 13 липня Верховна Рада прийняла закон про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу (ОПК) державної форми власності. Ухвалення законопроєкту №3822 у другому читанні та в цілому підтримали 256 народних депутатів на пленарному засіданні у вівторок.

Документ передбачає перетворення держконцерну "Укроборонпром" в акціонерне товариство, а державні підприємства, що входять до його складу, - на господарські товариства.

Ухвалення законопроєкту дозволить трансформувати "Укроборонпром" у два великі холдинги.