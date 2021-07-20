Рада відмовилася скасувати прийняття закону про трансформацію "Укроборонпрому"
Верховна Рада відмовилася скасувати своє рішення про ухвалення закону, що стосується трансформації "Укроборонпрому".
Про це інформує парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.
Депутати на позачерговому засіданні провалили три проєкти постанови про скасування рішення Верховної Ради України про прийняття в другому читанні і в цілому проєкту Закону "Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності".
Вони набрали 33, 31 і 34 голосів відповідно.
Автором однієї з постанов виступила лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко, якої не було в залі під час розгляду питання.
Коментуючи кількість парламентарів на засіданні, перший віцеспікер Руслан Стефанчук заявив: "Погано, коли в залі немає депутатів, які голосують. Але ще гірше, коли немає авторів постанов".
Зазначимо, що поки проєкт постанови про скасування прийняття закону не був розглянутий, підписання закону про трансформацію "Укроборонпрому" було заблоковано.
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Про це під час позачергового засідання парламенту повідомив перший заступник Голови Верховної Ради Руслан Стефанчук.
"Повідомляю про створення у https://www.ukrinform.ua/tag-verhovna-rada Верховній Раді України дев'ятого скликання міжфракційного депутатського об'єднання "За конституційну реформу й ефективну владу", - оголосив Стефанчук.
Він повідомив, що є співголовою МФО. Окрім Стефанчука, співголовами МФО обрано Павла Фролова, Олександра Корнієнка, Вікторію Подгорну та Андрій Клочка (фракція "Слуга народу").Читайте також: https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3279649-u-radi-stvorili-se-tri-mizfrakcijni-obednanna.html У Раді створили ще три міжфракційні об'єднання
За словами Стефанчука, МФО "За конституційну реформу й ефективну владу" наразі є найбільшим у Верховній Раді, адже до його складу увійшли 283 народні депутати. Перший віцеспікер запросив колег долучатися до МФО.
Головний лозунг членів фракції не заблудитись між соснамі , зробити Україну парламентською державою, призначити Юлю прем'єром(зробити довічним канцлєром)
Ю́лия Влади́мировна Тимоше́нко (укр. Юлія Володимирівна Тимошенко, род. 27 ноября 1960, Днепропетровск, УССР, СССР