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Рада відмовилася скасувати прийняття закону про трансформацію "Укроборонпрому"

Рада відмовилася скасувати прийняття закону про трансформацію

Верховна Рада відмовилася скасувати своє рішення про ухвалення закону, що стосується трансформації "Укроборонпрому".

Про це інформує парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Депутати на позачерговому засіданні провалили три проєкти постанови про скасування рішення Верховної Ради України про прийняття в другому читанні і в цілому проєкту Закону "Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Позачергове засідання Ради відбудеться 20 липня: розблокують підписання законів про ВРП, ВККС та реформу "Укроборонпрому"

Вони набрали 33, 31 і 34 голосів відповідно.

Автором однієї з постанов виступила лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко, якої не було в залі під час розгляду питання.

Коментуючи кількість парламентарів на засіданні, перший віцеспікер Руслан Стефанчук заявив: "Погано, коли в залі немає депутатів, які голосують. Але ще гірше, коли немає авторів постанов".

Зазначимо, що поки проєкт постанови про скасування прийняття закону не був розглянутий, підписання закону про трансформацію "Укроборонпрому" було заблоковано.

ВР (15044) позачергове засідання (223) Укроборонпром (1739)


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баба юля..
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20.07.2021 14:56 Відповісти
баба ворЮля...
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20.07.2021 15:03 Відповісти
ЦІКАВО ТИ ЧИЇХ БАРИГ БУДЕШ.
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20.07.2021 15:06 Відповісти
Рада отказалась отменить принятие закона о трансформации "Укроборонпрома" - Цензор.НЕТ 301
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20.07.2021 15:11 Відповісти
Ещё один обворованный нарисовался
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20.07.2021 15:20 Відповісти
У Верховній Раді створено найбільше міжфракційне депутатське об'єднання "За конституційну реформу і ефективну владу".
Про це під час позачергового засідання парламенту повідомив перший заступник Голови Верховної Ради Руслан Стефанчук.
"Повідомляю про створення у https://www.ukrinform.ua/tag-verhovna-rada Верховній Раді України дев'ятого скликання міжфракційного депутатського об'єднання "За конституційну реформу й ефективну владу", - оголосив Стефанчук.
Він повідомив, що є співголовою МФО. Окрім Стефанчука, співголовами МФО обрано Павла Фролова, Олександра Корнієнка, Вікторію Подгорну та Андрій Клочка (фракція "Слуга народу").Читайте також: https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3279649-u-radi-stvorili-se-tri-mizfrakcijni-obednanna.html У Раді створили ще три міжфракційні об'єднання
За словами Стефанчука, МФО "За конституційну реформу й ефективну владу" наразі є найбільшим у Верховній Раді, адже до його складу увійшли 283 народні депутати. Перший віцеспікер запросив колег долучатися до МФО.

Головний лозунг членів фракції не заблудитись між соснамі , зробити Україну парламентською державою, призначити Юлю прем'єром(зробити довічним канцлєром)
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20.07.2021 15:10 Відповісти
Тьотя Юля займається головною справою - повернути зРаді її головуючу роль у здійсненні влади згідно діючій Конституції, ну і себе не забуває - у неї багато ідей, бажань і ще живих ворогів, а для політика 65 це вік розквіту і нехай вороги тремтять, бггггг
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20.07.2021 15:22 Відповісти
Тьотя Юля займається головною справою ...... - у неї багато ідей, бажань і ще живих ворогів, а для політика 65 це вік розквіту Рада відмовилася скасувати прийняття закону про трансформацію "Укроборонпрому" - Цензор.НЕТ 282....... бггггг
Рада відмовилася скасувати прийняття закону про трансформацію "Укроборонпрому" - Цензор.НЕТ 2225 Ю́лия Влади́мировна Тимоше́нко (укр. Юлія Володимирівна Тимошенко, род. 27 ноября 1960, Днепропетровск, УССР, СССР
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20.07.2021 15:36 Відповісти
60р. Колись, нафорумі ЦН, бував Хардін. Він погрожував, що Юля буде вправляти всім мізки з допомогою страпона
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20.07.2021 17:08 Відповісти
 
 