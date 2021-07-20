Рада відмовилася скасувати прийняття закону про трансформацію "Укроборонпрому"

Верховна Рада відмовилася скасувати своє рішення про ухвалення закону, що стосується трансформації "Укроборонпрому".

Про це інформує парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Депутати на позачерговому засіданні провалили три проєкти постанови про скасування рішення Верховної Ради України про прийняття в другому читанні і в цілому проєкту Закону "Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності".

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Вони набрали 33, 31 і 34 голосів відповідно.

Автором однієї з постанов виступила лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко, якої не було в залі під час розгляду питання.

Коментуючи кількість парламентарів на засіданні, перший віцеспікер Руслан Стефанчук заявив: "Погано, коли в залі немає депутатів, які голосують. Але ще гірше, коли немає авторів постанов".

Зазначимо, що поки проєкт постанови про скасування прийняття закону не був розглянутий, підписання закону про трансформацію "Укроборонпрому" було заблоковано.