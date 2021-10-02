Сегодня мой кадровый вопрос рассматривать не будут, - министр культуры Ткаченко
Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что его кадровый вопрос сегодня на выездном заседании фракции "Слуга народа" в Трускавце рассматривать не будут.
Об этом он заявил в комментарии журналистам, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Lb.ua.
"Во всяком случае не собирались", - сказал он.
Ткачено также отметил, что он слухов не комментирует.
"Я за это время слышал так много слухов, что они в принципе превратились в снежный ком. Комментировать снежный ком не хочу ", - добавил министр.
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Слідкуйтеза каналами олігархів- дуже цікаво, коли ще Пінчук одумається, двічігівенний БЄканал сам не встоїть!А Пінчук він же у нас ЛІБЄРАЛ , збираює свій куршавель в Україні ... Й не дурак, доречі, й дуже не хоче мати участь БЄні на Зааході