РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9533 посетителя онлайн
Новости
1 652 9

Сегодня мой кадровый вопрос рассматривать не будут, - министр культуры Ткаченко

Сегодня мой кадровый вопрос рассматривать не будут, - министр культуры Ткаченко

Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что его кадровый вопрос сегодня на выездном заседании фракции "Слуга народа" в Трускавце рассматривать не будут.

Об этом он заявил в комментарии журналистам, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Lb.ua.

"Во всяком случае не собирались", - сказал он.

Ткачено также отметил, что он слухов не комментирует.

"Я за это время слышал так много слухов, что они в принципе превратились в снежный ком. Комментировать снежный ком не хочу ", - добавил министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Правительство утвердило Стратегию информационной безопасности Украины

отставка (3153) Ткаченко Александр (429)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Та карні справи на вас всіх вже час розглядати.
показать весь комментарий
02.10.2021 16:35 Ответить
Ще б !!!БЄніна людина сходці БЄніних слуг!!!
показать весь комментарий
02.10.2021 16:35 Ответить
Тільки мені здається , що оцей їхній міжусобойчик початок справжнього краху? У Росіїї хоча б Гусинський з Березовським каналами продвигали якісь ознаки демократії, поки уХйло їх не прибрав разом з Ходорковським. А тут - пішла війна олігархів каналами ... Разумкова й оту єдину Слугу шо антолігархічний закон не підтримала, звинувтили тупоЗЕлені у праці на Ахмєтова...
Слідкуйтеза каналами олігархів- дуже цікаво, коли ще Пінчук одумається, двічігівенний БЄканал сам не встоїть!А Пінчук він же у нас ЛІБЄРАЛ , збираює свій куршавель в Україні ... Й не дурак, доречі, й дуже не хоче мати участь БЄні на Зааході
показать весь комментарий
02.10.2021 16:49 Ответить
А Міфістофельську борідку йому вже збрили.
показать весь комментарий
02.10.2021 16:46 Ответить
А разве в зеленом стаде есть другие??
показать весь комментарий
02.10.2021 16:54 Ответить
Кадровый отброс ткаченко еще не отсидел за уничтожение культурных и архитектурных памятников
показать весь комментарий
02.10.2021 16:55 Ответить
...а потом журна... (не побоїмося цього слова)...лізди подаются в політіку

показать весь комментарий
02.10.2021 17:07 Ответить
Вот і є привід "накатіть"!
показать весь комментарий
02.10.2021 18:07 Ответить
 
 