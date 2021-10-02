Сьогодні моє кадрове питання не розглядатимуть, - міністр культури Ткаченко
Міністр культури України Олександр Ткаченко заявив, що його кадрове питання сьогодні на виїзному засіданні фракції "Слуга народу" в Трускавці не розглядатимуть.
Про це він заявив у коментарі журналістам, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Lb.ua.
"Прийнаймі не збиралися", - сказав він.
Ткачено також зазначив, що він чуток не коментує.
"Я за цей час чув так багато чуток, що вони в принципі перетворилися на сніжну кулю. Коментувати сніжну кулю не хочу", - додав міністр.
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Слідкуйтеза каналами олігархів- дуже цікаво, коли ще Пінчук одумається, двічігівенний БЄканал сам не встоїть!А Пінчук він же у нас ЛІБЄРАЛ , збираює свій куршавель в Україні ... Й не дурак, доречі, й дуже не хоче мати участь БЄні на Зааході