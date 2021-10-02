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Сьогодні моє кадрове питання не розглядатимуть, - міністр культури Ткаченко

Сьогодні моє кадрове питання не розглядатимуть, - міністр культури Ткаченко

Міністр культури України Олександр Ткаченко заявив, що його кадрове питання сьогодні на виїзному засіданні фракції "Слуга народу" в Трускавці не розглядатимуть.

Про це він заявив у коментарі журналістам, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Lb.ua.

"Прийнаймі не збиралися", - сказав він.

Ткачено також зазначив, що він чуток не коментує.

"Я за цей час чув так багато чуток, що вони в принципі перетворилися на сніжну кулю. Коментувати сніжну кулю не хочу", - додав міністр.

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Автор: 

відставка (1462) Ткаченко Олександр (509)


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Та карні справи на вас всіх вже час розглядати.
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02.10.2021 16:35 Відповісти
Ще б !!!БЄніна людина сходці БЄніних слуг!!!
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02.10.2021 16:35 Відповісти
Тільки мені здається , що оцей їхній міжусобойчик початок справжнього краху? У Росіїї хоча б Гусинський з Березовським каналами продвигали якісь ознаки демократії, поки уХйло їх не прибрав разом з Ходорковським. А тут - пішла війна олігархів каналами ... Разумкова й оту єдину Слугу шо антолігархічний закон не підтримала, звинувтили тупоЗЕлені у праці на Ахмєтова...
Слідкуйтеза каналами олігархів- дуже цікаво, коли ще Пінчук одумається, двічігівенний БЄканал сам не встоїть!А Пінчук він же у нас ЛІБЄРАЛ , збираює свій куршавель в Україні ... Й не дурак, доречі, й дуже не хоче мати участь БЄні на Зааході
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02.10.2021 16:49 Відповісти
А Міфістофельську борідку йому вже збрили.
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02.10.2021 16:46 Відповісти
А разве в зеленом стаде есть другие??
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02.10.2021 16:54 Відповісти
Кадровый отброс ткаченко еще не отсидел за уничтожение культурных и архитектурных памятников
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02.10.2021 16:55 Відповісти
...а потом журна... (не побоїмося цього слова)...лізди подаются в політіку

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02.10.2021 17:07 Відповісти
Вот і є привід "накатіть"!
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02.10.2021 18:07 Відповісти
 
 