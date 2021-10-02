Жители оккупированных территорий смогут пользоваться удаленной идентификацией после завершения карантина, - Минреинтеграции

Возможность удаленно пройти идентификацию переселенцам и жителям ОРДЛО станет доступной в конце октября. Однако она станет необходимой только после завершения карантина.

Об этом "Новостям Донбасса" сообщил заместитель министра по вопросам реинтеграции Снавер Сейтхалилев, передает Цензор.НЕТ.

"Конструкция документа построена таким образом что это начинает действовать после карантина. На момент карантина ограничения продолжают действовать, те нормы которые сейчас есть. То есть, когда карантин закончится, уже вступают в силу требования чтобы люди физически приезжали и проходили идентификацию и, соответственно, включается новый механизм", - сказал замминистра.

Он добавил, что услуга будет доступна только тем, у кого есть биометрические документы: ID-паспорт или загранпаспорт с чипом. Все другие способы верификации, по его словам, не выдерживают требования безопасности.

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"Mobile-ID уже тоже не выдерживает требования безопасности, многие от него отказываются. Соответственно, "ДІЯ-Підпис" или "ДІЯ-ID" - это более проверенный механизм, только так можно убедиться, что именно этот человек проходит авторизацию", - отметил Сейтхалилев.