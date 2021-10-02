РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9604 посетителя онлайн
Новости
2 384 8

Жители оккупированных территорий смогут пользоваться удаленной идентификацией после завершения карантина, - Минреинтеграции

Жители оккупированных территорий смогут пользоваться удаленной идентификацией после завершения карантина, - Минреинтеграции

Возможность удаленно пройти идентификацию переселенцам и жителям ОРДЛО станет доступной в конце октября. Однако она станет необходимой только после завершения карантина.

Об этом "Новостям Донбасса" сообщил заместитель министра по вопросам реинтеграции Снавер Сейтхалилев, передает Цензор.НЕТ.

"Конструкция документа построена таким образом что это начинает действовать после карантина. На момент карантина ограничения продолжают действовать, те нормы которые сейчас есть. То есть, когда карантин закончится, уже вступают в силу требования чтобы люди физически приезжали и проходили идентификацию и, соответственно, включается новый механизм", - сказал замминистра.

Он добавил, что услуга будет доступна только тем, у кого есть биометрические документы: ID-паспорт или загранпаспорт с чипом. Все другие способы верификации, по его словам, не выдерживают требования безопасности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин разрешил жителям оккупированного Донбасса проходить идентификацию удаленно для получения соцвыплат

"Mobile-ID уже тоже не выдерживает требования безопасности, многие от него отказываются. Соответственно, "ДІЯ-Підпис" или "ДІЯ-ID" - это более проверенный механизм, только так можно убедиться, что именно этот человек проходит авторизацию", - отметил Сейтхалилев.

Автор: 

Донбасс (26956) Министерство реинтеграции (278)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Голодом пахне?
показать весь комментарий
02.10.2021 22:47 Ответить
Мокшанська блоха пішла в атаку
показать весь комментарий
02.10.2021 23:00 Ответить
Уся "краса" руського міра, в який вони так мріяли потрапити. Вони його отримали у повному обсязі, але я впевнений що більшість з них ніколи не визнають що вони потрапили у гівно
показать весь комментарий
02.10.2021 23:28 Ответить
Что-то не срастается вроде - в тексте 50-60, а на картинке на ценнике 134.9. Это что-то типа отфотошопленного прогноза к новому году что ли?
показать весь комментарий
03.10.2021 08:11 Ответить
Голодом пахне?
Голодом конечно нет, просто громкое "повышение зарплат и пенсий" в итоге дает 0 прироста покупательной способности.
показать весь комментарий
03.10.2021 08:18 Ответить
А з довбодятлами так завжди, наші зрадники хають Україну, просяться в раіссію, а опиняються в сраці під назвою ОРДЛО, мудрий нарід хає Порошенка і попадає в сраку зеленій владі, те саме і з підарахаю
показать весь комментарий
02.10.2021 23:01 Ответить
 
 