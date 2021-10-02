УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10892 відвідувача онлайн
Новини
2 384 8

Жителі окупованих територій зможуть користуватися віддаленою ідентифікацією після завершення карантину, - Мінреінтеграції

Жителі окупованих територій зможуть користуватися віддаленою ідентифікацією після завершення карантину, - Мінреінтеграції

Можливість віддалено пройти ідентифікацію переселенці і жителі ОРДЛО матимуть наприкінці жовтня. Однак вона стане потрібною тільки після завершення карантину.

Про це "Новинам Донбасу" повідомив заступник міністра з питань реінтеграції Снавер Сейтхалілєв, передає Цензор.НЕТ.

"Конструкція документа побудована у такий спосіб, що це починає діяти після карантину. На момент карантину обмеження продовжують діяти, ті норми, які зараз є. Тобто, коли карантин закінчиться, вже набувають чинності вимоги, щоб люди фізично приїжджали і проходили ідентифікацію, і, відповідно, включається новий механізм", - сказав заступник міністра.

Він додав, що послуга буде доступною тільки тим, у кого є біометричні документи: ID-паспорт або закордонний паспорт із чипом. Всі інші способи верифікації, за його словами, не витримують вимоги безпеки.

Читайте також: Кабмін дозволив жителям окупованого Донбасу проходити ідентифікацію віддалено для отримання соцвиплат

"Mobile-ID вже теж не витримує вимоги безпеки, багато від цієї технології відмовляються. Тож "ДІЯ. Підпис" або "ДІЯ-ID" -  це більш перевірений механізм, тільки так можна переконатися, що саме ця людина проходить авторизацію", - зазначив Сейтхалілєв.

Автор: 

Донбас (22355) Міністерство реінтеграції (500)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Голодом пахне?
показати весь коментар
02.10.2021 22:47 Відповісти
Мокшанська блоха пішла в атаку
показати весь коментар
02.10.2021 23:00 Відповісти
Уся "краса" руського міра, в який вони так мріяли потрапити. Вони його отримали у повному обсязі, але я впевнений що більшість з них ніколи не визнають що вони потрапили у гівно
показати весь коментар
02.10.2021 23:28 Відповісти
Что-то не срастается вроде - в тексте 50-60, а на картинке на ценнике 134.9. Это что-то типа отфотошопленного прогноза к новому году что ли?
показати весь коментар
03.10.2021 08:11 Відповісти
Голодом пахне?
Голодом конечно нет, просто громкое "повышение зарплат и пенсий" в итоге дает 0 прироста покупательной способности.
показати весь коментар
03.10.2021 08:18 Відповісти
А з довбодятлами так завжди, наші зрадники хають Україну, просяться в раіссію, а опиняються в сраці під назвою ОРДЛО, мудрий нарід хає Порошенка і попадає в сраку зеленій владі, те саме і з підарахаю
показати весь коментар
02.10.2021 23:01 Відповісти
 
 