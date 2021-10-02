Жителі окупованих територій зможуть користуватися віддаленою ідентифікацією після завершення карантину, - Мінреінтеграції

Можливість віддалено пройти ідентифікацію переселенці і жителі ОРДЛО матимуть наприкінці жовтня. Однак вона стане потрібною тільки після завершення карантину.

Про це "Новинам Донбасу" повідомив заступник міністра з питань реінтеграції Снавер Сейтхалілєв, передає Цензор.НЕТ.

"Конструкція документа побудована у такий спосіб, що це починає діяти після карантину. На момент карантину обмеження продовжують діяти, ті норми, які зараз є. Тобто, коли карантин закінчиться, вже набувають чинності вимоги, щоб люди фізично приїжджали і проходили ідентифікацію, і, відповідно, включається новий механізм", - сказав заступник міністра.

Він додав, що послуга буде доступною тільки тим, у кого є біометричні документи: ID-паспорт або закордонний паспорт із чипом. Всі інші способи верифікації, за його словами, не витримують вимоги безпеки.

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"Mobile-ID вже теж не витримує вимоги безпеки, багато від цієї технології відмовляються. Тож "ДІЯ. Підпис" або "ДІЯ-ID" - це більш перевірений механізм, тільки так можна переконатися, що саме ця людина проходить авторизацію", - зазначив Сейтхалілєв.