УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15524 відвідувача онлайн
Новини Політика України
4 606 43
виплати (490) переселенці (516) Дія (451) Міністерство реінтеграції (342)

Кабмін дозволив жителям окупованого Донбасу проходити ідентифікацію віддалено для отримання соцвиплат

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кабмін дозволив жителям окупованого Донбасу проходити ідентифікацію віддалено для отримання соцвиплат

Громадяни України, які проживають на окупованих територіях Донбасу, але зареєстровані як внутрішньо переміщені особи (ВПО), зможуть проходити віддалену ідентифікацію для отримання пенсій та соцвиплат.

Таке рішення 22 вересня прийняв уряд, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"Кабінет Міністрів України на своєму засіданні 22 вересня 2021 року удосконалив механізм виплати пенсій та грошової допомоги громадянам України шляхом запровадження додаткової можливості проходження ідентифікації для їх одержувачів - віддалено", - говориться в повідомленні.

Як зазначила заступник міністра Інна Драганчук, зараз існують проблеми з отриманням пенсій і соціальних виплат для жителів ТОТ.

Читайте також: Зеленський підписав закон, що обмежує розмір відсотків за кредитами для переселенців із Донбасу й Криму

"Оскільки для ідентифікації люди повинні приїжджати на підконтрольну Уряду територію України, але російські окупаційні режими продовжують блокувати роботу КПВВ, утримуючи людей в заручниках. Переважна більшість таких одержувачів, люди похилого віку, які просто не мають можливості чекати кілька місяців, аби окупанти врешті вирішили надати їм дозвіл на перетин КПВВ. Тож можливість віддаленої електронної ідентифікації допоможе нашим громадянам з ТОТ зекономити час, гроші, а найголовніше – здоров’я", - сказала вона.

У відомстві пояснили, що процес віддаленої ідентифікації здійснюватиметься шляхом авторизації одержувача (без його особистої присутності) в особистому кабінеті порталу Пенсійного фонду України за допомогою кваліфікованого електронного підпису Дія.Підпис (Дія ID). Така можливість прирівнюється до фізичної ідентифікації одержувача.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+26
Шикарно.

А давайте теперь платить прямо сепарам без посредников.
показати весь коментар
22.09.2021 23:16
+17
Ну вот. Теперь пенсионерам "армии" ОРДЛО, террористам с оторванными ногами и руками, которые получили инвалидность в боях с ВСУ начнут выплачивать пенсии и пособия.
показати весь коментар
22.09.2021 23:29
+16
Женам Моторолы и Захарченко похоронные так и не выплатили?
показати весь коментар
22.09.2021 23:20
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Шикарно.

А давайте теперь платить прямо сепарам без посредников.
показати весь коментар
22.09.2021 23:16 Відповісти
Женам Моторолы и Захарченко похоронные так и не выплатили?
показати весь коментар
22.09.2021 23:20 Відповісти
Ну вот. Теперь пенсионерам "армии" ОРДЛО, террористам с оторванными ногами и руками, которые получили инвалидность в боях с ВСУ начнут выплачивать пенсии и пособия.
показати весь коментар
22.09.2021 23:29 Відповісти
Уголовникам - так сказать - будет точнее...
показати весь коментар
22.09.2021 23:37 Відповісти
Пішов ти кобилі під хвіст, пенси не всі сепари за
показати весь коментар
23.09.2021 06:01 Відповісти
А при удаленной идентификации можно будет стопудово быть уверенным, кто именно получил бабло?
показати весь коментар
23.09.2021 10:17 Відповісти
После электронной идентификации пенсионеров и прочих получателей выплат в лугандонии будет миллионов 20, если не больше.....
показати весь коментар
22.09.2021 23:18 Відповісти
Вот так же и индефицируют пенсов.

Выборы в Алчевске
показати весь коментар
22.09.2021 23:29 Відповісти
Ага. Уже идентифицировали мертвого Кернеса при помощи электронной подписи. Теперь пенсионеры Лугандонии будут жить лет до 100.

А работающих на неоккупированной территории на пенсию будут отпускать лет в 70.

А предпринимателям ЕСВ ещё повысят раза в два.
показати весь коментар
23.09.2021 07:05 Відповісти
Гарно вата буде дві пенсії отримувати
показати весь коментар
22.09.2021 23:22 Відповісти
и продолжать проклинать бэндэровцев...
показати весь коментар
22.09.2021 23:27 Відповісти
Цікаво, а серед них багато тих хто отримав кацапські паспорти ?
показати весь коментар
22.09.2021 23:23 Відповісти
Луиза Чкалова@luiza4kaLova 13 мин



Шо там, Шахтер Динамо 3:0 обыграл?
Странно, что в ленте тишина)
показати весь коментар
22.09.2021 23:25 Відповісти
а нашим воинам боевые когда собираетесь выплачивать? - сепарская власть...
показати весь коментар
22.09.2021 23:25 Відповісти
а схераси? они ж на оккупированной территории - пусть оккупант и платит...
показати весь коментар
22.09.2021 23:26 Відповісти
Та влада більш турбується про здоров*я сепарів ніж про життя воїнів.
показати весь коментар
23.09.2021 06:43 Відповісти
До сих пор волонтеры объявляют сбор средств по всяким мелочам - государство неспособно обеспечить.
показати весь коментар
23.09.2021 07:08 Відповісти
Сейчас восстанут мертвые пенсионеры оккупированных территорий и получат пенсии за 8 лет.
показати весь коментар
22.09.2021 23:26 Відповісти
Зелёные слуги путинским хакерам несложную работёнку подкинули по разграблению нашего бюджета....Теперь в лугандон будут уходить десятки миллиардов "нашимлюдям"....
показати весь коментар
22.09.2021 23:27 Відповісти
2 мільярди доларів щорічно (дані 2021).
показати весь коментар
23.09.2021 00:59 Відповісти
Спасибо за информацию..... Вы меня убили.... А будет ещё больше?
показати весь коментар
23.09.2021 06:20 Відповісти
А то! Зарплати та пенсії зростають і відповідно зростають витрати бюджету на ОРДЛО.
показати весь коментар
23.09.2021 14:28 Відповісти
...А идентифицировать по куполам на спине будут?
показати весь коментар
22.09.2021 23:37 Відповісти
А как могут быть внутренне перемещёные живущие на оккупированых территориях? Ведь теперь те кто переехал (переместился) сюда оплеуху получили от власти таким уравниванием с теми кто сидит там. Ну так получается.
показати весь коментар
22.09.2021 23:41 Відповісти
Это же идиотизм, там и так смеются: покойники пенсию получают.
показати весь коментар
22.09.2021 23:45 Відповісти
зеленский президент Лугандона
показати весь коментар
22.09.2021 23:46 Відповісти
Нафига?
показати весь коментар
23.09.2021 00:17 Відповісти
Для своїх Клоун готовий жопу на німецький хрест розірвати.
показати весь коментар
23.09.2021 00:23 Відповісти
Кажуть що мрії збуваються... Шефір підтвердить... принаймні йому не довго лишилось (сподіваюсь вже сплачено).
показати весь коментар
23.09.2021 01:02 Відповісти
" проживающие на оккупированных территориях Донбасса, но зарегистрированные как внутренне перемещенные лица " А куда же эти лица внутренне перемистились? И интересно как же это пожилые люди (в большинстве) будут проходить эту процедуру? Прям все со смартфонами, установили додаток Дия, цифровые подписи и шарят во всем этом как два пальца ....
показати весь коментар
23.09.2021 01:36 Відповісти
Их родственники сделают, не беспокойся. Даже после смерти пенсионера. Никто же теперь не требует предьявить живого пенсионера.
показати весь коментар
23.09.2021 07:15 Відповісти
Вот именно: если они переместились, то как они могут находиться на оккупированной территории? Значит они не переселенцы, а жители ОРДЛО и оккупант обязан их содержать.
показати весь коментар
23.09.2021 07:22 Відповісти
Тепер і бродячі коти будуть отримувати виплати.
показати весь коментар
23.09.2021 05:31 Відповісти
Зеленский хочет финансировать террористов Лугандона
показати весь коментар
23.09.2021 05:37 Відповісти
Дурепа, ну який я терорист? Терористи в Раді, в ОП, в судах
показати весь коментар
23.09.2021 06:07 Відповісти
Ну вот ты и доказал, что ты террорист и что ты против украинской власти. Эту власть люди выбирали на демократических выборах. Ну, каких выбрали. А ты небось в РФ в выборах участвовал?
показати весь коментар
23.09.2021 07:18 Відповісти
Очень жаль, что комментаторы не прочувствовали на себе все ужасы войны, когда мирные жители оказались заложниками ситуации. Тогда бы помалкивали и меньше улыбчивых смайлов ставили. Я здесь с ребёнком ( в Украине) - родители там, где родной дом, где родились и прожили всю жизнь, поэтому не бросят свой дом и котов с собакой. Сложно начинать жизнь с нуля в моем возрасте, а пожилым людям в разы сложнее.
показати весь коментар
23.09.2021 07:29 Відповісти
спасіба житєлям бамбаса за прізідєнта-підараса

коли овоча вибирали - совість не мучала? А ми тепер повинні співчувати?
показати весь коментар
23.09.2021 07:41 Відповісти
Это же их потенциальный лохторат. А остальные пусть как то перебиваются
показати весь коментар
23.09.2021 08:17 Відповісти
Невже в краіні немає важливіших проблем ніж виплата пенсій на тереторіях які не контролюють ,а так звані пенсіонери нещодавно голосували на виборах в держдуму рф, вибираючи бородая,прелепіна та іншу рашиську мерзоту.
показати весь коментар
23.09.2021 09:57 Відповісти
это какой-то позор. зеленая плесень уху ела или как?
показати весь коментар
23.09.2021 11:05 Відповісти
Это прямая поддержка Кабмином Украины террористов в ОРДЛО, которые будет теперь регистрировать и мертвых и живых для получения фактически дотаций на террористическую деятельность против Украины из украинского бюджета, т. е. за счет нас с вами. Они фактически финансируют убийц наших бойцов, чтобы еще больше убивали.
показати весь коментар
23.09.2021 13:01 Відповісти
Щоб пройти ідентифікацію за таною схемою , пенсіонер повинен мати ,
як мінімум смартфона , технологічно сумістного з
вказаними діями .
А 99% пенсіонерів мають
телефони ще на бутонах і
без 3G/4G/LTE i NFC .
Отож і як це робити ???
От вам і закон 999 ...
показати весь коментар
25.09.2021 06:58 Відповісти
 
 