Кабмін дозволив жителям окупованого Донбасу проходити ідентифікацію віддалено для отримання соцвиплат

Громадяни України, які проживають на окупованих територіях Донбасу, але зареєстровані як внутрішньо переміщені особи (ВПО), зможуть проходити віддалену ідентифікацію для отримання пенсій та соцвиплат.

Таке рішення 22 вересня прийняв уряд, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"Кабінет Міністрів України на своєму засіданні 22 вересня 2021 року удосконалив механізм виплати пенсій та грошової допомоги громадянам України шляхом запровадження додаткової можливості проходження ідентифікації для їх одержувачів - віддалено", - говориться в повідомленні.

Як зазначила заступник міністра Інна Драганчук, зараз існують проблеми з отриманням пенсій і соціальних виплат для жителів ТОТ.

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"Оскільки для ідентифікації люди повинні приїжджати на підконтрольну Уряду територію України, але російські окупаційні режими продовжують блокувати роботу КПВВ, утримуючи людей в заручниках. Переважна більшість таких одержувачів, люди похилого віку, які просто не мають можливості чекати кілька місяців, аби окупанти врешті вирішили надати їм дозвіл на перетин КПВВ. Тож можливість віддаленої електронної ідентифікації допоможе нашим громадянам з ТОТ зекономити час, гроші, а найголовніше – здоров’я", - сказала вона.

У відомстві пояснили, що процес віддаленої ідентифікації здійснюватиметься шляхом авторизації одержувача (без його особистої присутності) в особистому кабінеті порталу Пенсійного фонду України за допомогою кваліфікованого електронного підпису Дія.Підпис (Дія ID). Така можливість прирівнюється до фізичної ідентифікації одержувача.