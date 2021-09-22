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Новости Политика Украины
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Кабмин разрешил жителям оккупированного Донбасса проходить идентификацию удаленно для получения соцвыплат

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кабмин разрешил жителям оккупированного Донбасса проходить идентификацию удаленно для получения соцвыплат

Граждане Украины, проживающие на оккупированных территориях Донбасса, но зарегистрированные как внутренне перемещенные лица (ВПЛ), смогут проходить удаленную идентификацию для получения пенсий и соцвыплат.

Такое решение 22 сентября приняло правительство, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"Кабинет министров Украины на своем заседании 22 сентября 2021 года усовершенствовал механизм выплаты пенсий и денежной помощи гражданам Украины (в том числе и для украинцев, проживающих на временно оккупированных территориях) путем введения дополнительной возможности прохождения идентификации для их получателей - удаленно", - говорится в сообщении.

Как отметила заместитель министра Инна Драганчук, сейчас существуют проблемы с получением пенсий и социальных выплат для жителей ВОТ.

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"Поскольку для идентификации люди должны приезжать на подконтрольную правительству территорию Украины, но российские оккупационные режимы продолжают блокировать работу КПВВ, удерживая людей в заложниках. Подавляющее большинство таких получателей - пожилые люди, которые просто не имеют возможности ждать несколько месяцев, чтобы оккупанты в конце концов решили предоставить им разрешение на пересечение КПВВ. Поэтому возможность удаленной электронной идентификации поможет нашим гражданам с ВОТ сэкономить время, деньги, а самое главное - здоровье", - сказала она.

В ведомстве пояснили, что процесс удаленной идентификации будет осуществляться путем авторизации получателя (без его личного присутствия) в личном кабинете портала Пенсионного фонда Украины с помощью квалифицированной электронной подписи Дія.Підпис (Дія ID). Такая возможность приравнивается к физической идентификации получателя.

Также читайте: В Украине насчитывается 700 тыс. внутренне перемещенных лиц и около 5 тыс. беженцев, - ООН

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+26
Шикарно.

А давайте теперь платить прямо сепарам без посредников.
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22.09.2021 23:16
+17
Ну вот. Теперь пенсионерам "армии" ОРДЛО, террористам с оторванными ногами и руками, которые получили инвалидность в боях с ВСУ начнут выплачивать пенсии и пособия.
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22.09.2021 23:29
+16
Женам Моторолы и Захарченко похоронные так и не выплатили?
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22.09.2021 23:20
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Шикарно.

А давайте теперь платить прямо сепарам без посредников.
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22.09.2021 23:16 Ответить
Женам Моторолы и Захарченко похоронные так и не выплатили?
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22.09.2021 23:20 Ответить
Ну вот. Теперь пенсионерам "армии" ОРДЛО, террористам с оторванными ногами и руками, которые получили инвалидность в боях с ВСУ начнут выплачивать пенсии и пособия.
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22.09.2021 23:29 Ответить
Уголовникам - так сказать - будет точнее...
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22.09.2021 23:37 Ответить
Пішов ти кобилі під хвіст, пенси не всі сепари за
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23.09.2021 06:01 Ответить
А при удаленной идентификации можно будет стопудово быть уверенным, кто именно получил бабло?
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23.09.2021 10:17 Ответить
После электронной идентификации пенсионеров и прочих получателей выплат в лугандонии будет миллионов 20, если не больше.....
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22.09.2021 23:18 Ответить
Вот так же и индефицируют пенсов.

Выборы в Алчевске
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22.09.2021 23:29 Ответить
Ага. Уже идентифицировали мертвого Кернеса при помощи электронной подписи. Теперь пенсионеры Лугандонии будут жить лет до 100.

А работающих на неоккупированной территории на пенсию будут отпускать лет в 70.

А предпринимателям ЕСВ ещё повысят раза в два.
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23.09.2021 07:05 Ответить
Гарно вата буде дві пенсії отримувати
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22.09.2021 23:22 Ответить
и продолжать проклинать бэндэровцев...
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22.09.2021 23:27 Ответить
Цікаво, а серед них багато тих хто отримав кацапські паспорти ?
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22.09.2021 23:23 Ответить
Луиза Чкалова@luiza4kaLova 13 мин



Шо там, Шахтер Динамо 3:0 обыграл?
Странно, что в ленте тишина)
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22.09.2021 23:25 Ответить
а нашим воинам боевые когда собираетесь выплачивать? - сепарская власть...
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22.09.2021 23:25 Ответить
а схераси? они ж на оккупированной территории - пусть оккупант и платит...
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22.09.2021 23:26 Ответить
Та влада більш турбується про здоров*я сепарів ніж про життя воїнів.
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23.09.2021 06:43 Ответить
До сих пор волонтеры объявляют сбор средств по всяким мелочам - государство неспособно обеспечить.
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23.09.2021 07:08 Ответить
Сейчас восстанут мертвые пенсионеры оккупированных территорий и получат пенсии за 8 лет.
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22.09.2021 23:26 Ответить
Зелёные слуги путинским хакерам несложную работёнку подкинули по разграблению нашего бюджета....Теперь в лугандон будут уходить десятки миллиардов "нашимлюдям"....
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22.09.2021 23:27 Ответить
2 мільярди доларів щорічно (дані 2021).
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23.09.2021 00:59 Ответить
Спасибо за информацию..... Вы меня убили.... А будет ещё больше?
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23.09.2021 06:20 Ответить
А то! Зарплати та пенсії зростають і відповідно зростають витрати бюджету на ОРДЛО.
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23.09.2021 14:28 Ответить
...А идентифицировать по куполам на спине будут?
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22.09.2021 23:37 Ответить
А как могут быть внутренне перемещёные живущие на оккупированых территориях? Ведь теперь те кто переехал (переместился) сюда оплеуху получили от власти таким уравниванием с теми кто сидит там. Ну так получается.
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22.09.2021 23:41 Ответить
Это же идиотизм, там и так смеются: покойники пенсию получают.
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22.09.2021 23:45 Ответить
зеленский президент Лугандона
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22.09.2021 23:46 Ответить
Нафига?
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23.09.2021 00:17 Ответить
Для своїх Клоун готовий жопу на німецький хрест розірвати.
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23.09.2021 00:23 Ответить
Кажуть що мрії збуваються... Шефір підтвердить... принаймні йому не довго лишилось (сподіваюсь вже сплачено).
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23.09.2021 01:02 Ответить
" проживающие на оккупированных территориях Донбасса, но зарегистрированные как внутренне перемещенные лица " А куда же эти лица внутренне перемистились? И интересно как же это пожилые люди (в большинстве) будут проходить эту процедуру? Прям все со смартфонами, установили додаток Дия, цифровые подписи и шарят во всем этом как два пальца ....
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23.09.2021 01:36 Ответить
Их родственники сделают, не беспокойся. Даже после смерти пенсионера. Никто же теперь не требует предьявить живого пенсионера.
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23.09.2021 07:15 Ответить
Вот именно: если они переместились, то как они могут находиться на оккупированной территории? Значит они не переселенцы, а жители ОРДЛО и оккупант обязан их содержать.
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23.09.2021 07:22 Ответить
Тепер і бродячі коти будуть отримувати виплати.
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23.09.2021 05:31 Ответить
Зеленский хочет финансировать террористов Лугандона
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23.09.2021 05:37 Ответить
Дурепа, ну який я терорист? Терористи в Раді, в ОП, в судах
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23.09.2021 06:07 Ответить
Ну вот ты и доказал, что ты террорист и что ты против украинской власти. Эту власть люди выбирали на демократических выборах. Ну, каких выбрали. А ты небось в РФ в выборах участвовал?
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23.09.2021 07:18 Ответить
Очень жаль, что комментаторы не прочувствовали на себе все ужасы войны, когда мирные жители оказались заложниками ситуации. Тогда бы помалкивали и меньше улыбчивых смайлов ставили. Я здесь с ребёнком ( в Украине) - родители там, где родной дом, где родились и прожили всю жизнь, поэтому не бросят свой дом и котов с собакой. Сложно начинать жизнь с нуля в моем возрасте, а пожилым людям в разы сложнее.
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23.09.2021 07:29 Ответить
спасіба житєлям бамбаса за прізідєнта-підараса

коли овоча вибирали - совість не мучала? А ми тепер повинні співчувати?
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23.09.2021 07:41 Ответить
Это же их потенциальный лохторат. А остальные пусть как то перебиваются
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23.09.2021 08:17 Ответить
Невже в краіні немає важливіших проблем ніж виплата пенсій на тереторіях які не контролюють ,а так звані пенсіонери нещодавно голосували на виборах в держдуму рф, вибираючи бородая,прелепіна та іншу рашиську мерзоту.
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23.09.2021 09:57 Ответить
это какой-то позор. зеленая плесень уху ела или как?
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23.09.2021 11:05 Ответить
Это прямая поддержка Кабмином Украины террористов в ОРДЛО, которые будет теперь регистрировать и мертвых и живых для получения фактически дотаций на террористическую деятельность против Украины из украинского бюджета, т. е. за счет нас с вами. Они фактически финансируют убийц наших бойцов, чтобы еще больше убивали.
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23.09.2021 13:01 Ответить
Щоб пройти ідентифікацію за таною схемою , пенсіонер повинен мати ,
як мінімум смартфона , технологічно сумістного з
вказаними діями .
А 99% пенсіонерів мають
телефони ще на бутонах і
без 3G/4G/LTE i NFC .
Отож і як це робити ???
От вам і закон 999 ...
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25.09.2021 06:58 Ответить
 
 