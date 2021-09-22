Кабмин разрешил жителям оккупированного Донбасса проходить идентификацию удаленно для получения соцвыплат
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Граждане Украины, проживающие на оккупированных территориях Донбасса, но зарегистрированные как внутренне перемещенные лица (ВПЛ), смогут проходить удаленную идентификацию для получения пенсий и соцвыплат.
Такое решение 22 сентября приняло правительство, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
"Кабинет министров Украины на своем заседании 22 сентября 2021 года усовершенствовал механизм выплаты пенсий и денежной помощи гражданам Украины (в том числе и для украинцев, проживающих на временно оккупированных территориях) путем введения дополнительной возможности прохождения идентификации для их получателей - удаленно", - говорится в сообщении.
Как отметила заместитель министра Инна Драганчук, сейчас существуют проблемы с получением пенсий и социальных выплат для жителей ВОТ.
"Поскольку для идентификации люди должны приезжать на подконтрольную правительству территорию Украины, но российские оккупационные режимы продолжают блокировать работу КПВВ, удерживая людей в заложниках. Подавляющее большинство таких получателей - пожилые люди, которые просто не имеют возможности ждать несколько месяцев, чтобы оккупанты в конце концов решили предоставить им разрешение на пересечение КПВВ. Поэтому возможность удаленной электронной идентификации поможет нашим гражданам с ВОТ сэкономить время, деньги, а самое главное - здоровье", - сказала она.
В ведомстве пояснили, что процесс удаленной идентификации будет осуществляться путем авторизации получателя (без его личного присутствия) в личном кабинете портала Пенсионного фонда Украины с помощью квалифицированной электронной подписи Дія.Підпис (Дія ID). Такая возможность приравнивается к физической идентификации получателя.
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А давайте теперь платить прямо сепарам без посредников.
Выборы в Алчевске
А работающих на неоккупированной территории на пенсию будут отпускать лет в 70.
А предпринимателям ЕСВ ещё повысят раза в два.
Шо там, Шахтер Динамо 3:0 обыграл?
Странно, что в ленте тишина)
коли овоча вибирали - совість не мучала? А ми тепер повинні співчувати?
як мінімум смартфона , технологічно сумістного з
вказаними діями .
А 99% пенсіонерів мають
телефони ще на бутонах і
без 3G/4G/LTE i NFC .
Отож і як це робити ???
От вам і закон 999 ...