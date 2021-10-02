Журналисты обнародуют данные об офшорном бизнесе Зеленского

Журналисты сделали расследование об офшорном бизнесе президента Владимира Зеленского.

"Завтра наша команда представляет фильм "Офшор 95" - расследование о тайнах оффшорного бизнеса президента Зеленского и грязные деньги олигарха Коломойского", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение на facebook-странице команды "Слідства.Інфо".

Отмечается, что новый фильм - часть международного проекта Pandora Papers.

"В Pandora Papers собрана информация об активах и тайных соглашениях 130 самых богатых людей мира, среди которых более 30 топ-политиков. В этих секретных документах также фигурируют беглецы, осужденные, знаменитости, звезды футбола, судьи, налоговики и руководители крупнейших городов мира. Над документами из проекта Pandora Papers работала команда из более 600 журналистов из 117 стран мира - члены The International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ). ICIJ - независимая международная сеть журналистов-расследователей, которые совместно разоблачают трансграничную преступность и международную коррупцию. Они работали над глобальным утечкой документов Panama Papers, Paradise Papers и FinCEN. От Украины над этими проектами работала и работает команда "Слідство.Інфо". Уже скоро мы расскажем об основных находках Pandora Papers относительно украинских политиков и чиновников - в первую очередь президента Владимира Зеленского и его ближайшего окружения", - отмечают журналисты.

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Премьера фильма "Офшор 95" пройдет 3 октября в 19:00 в помещении Малой оперы (Дегтяревская, 5, Киев). Попасть на мероприятие можно по регистрации.