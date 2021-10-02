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Журналисты обнародуют данные об офшорном бизнесе Зеленского

Журналисты обнародуют данные об офшорном бизнесе Зеленского

Журналисты сделали расследование об офшорном бизнесе президента Владимира Зеленского.

"Завтра наша команда представляет фильм "Офшор 95" - расследование о тайнах оффшорного бизнеса президента Зеленского и грязные деньги олигарха Коломойского", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение на facebook-странице команды "Слідства.Інфо".

Отмечается, что новый фильм - часть международного проекта Pandora Papers.

"В Pandora Papers собрана информация об активах и тайных соглашениях 130 самых богатых людей мира, среди которых более 30 топ-политиков. В этих секретных документах также фигурируют беглецы, осужденные, знаменитости, звезды футбола, судьи, налоговики и руководители крупнейших городов мира. Над документами из проекта Pandora Papers работала команда из более 600 журналистов из 117 стран мира - члены The International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ). ICIJ - независимая международная сеть журналистов-расследователей, которые совместно разоблачают трансграничную преступность и международную коррупцию. Они работали над глобальным утечкой документов Panama Papers, Paradise Papers и FinCEN. От Украины над этими проектами работала и работает команда "Слідство.Інфо". Уже скоро мы расскажем об основных находках Pandora Papers относительно украинских политиков и чиновников - в первую очередь президента Владимира Зеленского и его ближайшего окружения", - отмечают журналисты.

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Премьера фильма "Офшор 95" пройдет 3 октября в 19:00 в помещении Малой оперы (Дегтяревская, 5, Киев). Попасть на мероприятие можно по регистрации.

Автор: 

Зеленский Владимир (20343) офшор (511)


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Топ комментарии
+42
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02.10.2021 23:37
+39
Йому Порошенко підкинув, однозначно.
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02.10.2021 23:36
+37
ЗеЛя подонок и мразь
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03.10.2021 00:00
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ЗеЛя подонок и мразь
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03.10.2021 00:00 Ответить
А еще клептоман и бездарный актер, который 7 лет не может забыть, как потерял 30 шекелей, когда запретили трансляцию говносериала из-за забаненого в Украине актера.
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03.10.2021 00:03 Ответить
Пора опубликовать офшоры всех шести президентов.
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03.10.2021 10:21 Ответить
Порошенківські всі опубліковані, Кучмо і Ющ вже малоцікаві, Овоч на кацапії, а Шмаркленскій зараз керує, типа чесний такий і бізнес свій "переписав" ***** угораю, коли дебіли всякі так пишуть "переписав" ще інколи добавляють "тимчасово" це просто триндець, "тимчасово переписав" це якийсь новий юридичний термін у йуризда Шмаркленського, на когось із своїх.
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03.10.2021 10:27 Ответить
На скількі я тебе зрозумів, один тількі Шмаркленській винен в занепаді України, а попередні білі і пухнасті.
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03.10.2021 11:02 Ответить
то прочитай ще кілька раз, може ще якісь істини відкриються
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03.10.2021 16:11 Ответить
Но до барыги ему еще на до неба раком.
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03.10.2021 00:29 Ответить
В смысле - до Бени Коломойского?
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03.10.2021 00:35 Ответить
Который мальдивский дезертир.
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03.10.2021 02:00 Ответить
Разве четырежды дезертир - на Мальдивах? оно ж вроде в Трускавце зара....
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03.10.2021 02:14 Ответить
и не тока он - там вся ета зеленая срань оттягивается....
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03.10.2021 02:19 Ответить
Вот это вот "историк истории" почему-то не помнит, чем занималось гнусавое чмо в 2014
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03.10.2021 02:23 Ответить
у них с памятью вобще не все в порядке...
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03.10.2021 02:28 Ответить
Прекрасно помню гнусавое чмо подписывали Минские соглашения в 2014 году.
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04.10.2021 03:26 Ответить
Почему среди любителей барыги одни безмозглые олигофрены которые не знают что дезертировать может только тот кто находиться службе и давал присягу?
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04.10.2021 03:25 Ответить
Не, криворожский.
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03.10.2021 09:04 Ответить
Через Green Family Каломойський викачував мільярди "Пріватбанку.".
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03.10.2021 09:05 Ответить
25% украинцев это было понятно еще в 2003 году!
Дебилы не верят и сейчас.
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03.10.2021 09:45 Ответить
Ше один, споживач інформаційного лайна...
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03.10.2021 00:13 Ответить
Бульбаш, иди бацьке целовать задницу!!!!!!!!
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03.10.2021 00:17 Ответить
Просто интересно, как это "вдрух совершенно случайно" бандит Беня, обложенный по всему Миру, получает целую Украину на откуп сразу после избрания гнусавой крысы.....Не поясните?
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03.10.2021 00:57 Ответить
ответ прост и незатейлив - беня заведующий всем етим зеленым цирком.
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03.10.2021 01:11 Ответить
И не один зеленый пропагандон не осмелится поднять свой хвост на Беню
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03.10.2021 01:13 Ответить
последний вагон... - пристегнутые, их всегда можно отцепить, шо и случится...
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03.10.2021 01:16 Ответить
Где-то прочитал....Владимир Александрович хочет стать владимиром владимировичем, но закончит как виктор федорович.
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03.10.2021 01:20 Ответить
на 2м сроке бубы, а он будет - Цензор падет в числе первых....
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03.10.2021 01:21 Ответить
Agreed.
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03.10.2021 01:22 Ответить
Так спроси об этом у бени и его ручного роялеиграющего!
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03.10.2021 09:45 Ответить
І передницю.
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03.10.2021 10:19 Ответить
да ми і так знаемо шо зеленський це ворюга і прохвост але цікаво буде послухати шо він ще стирів з украіни..
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03.10.2021 00:10 Ответить
Не тільки справжній олігарх,ворюга,прохвост і шулер,а ще наркозалежний зрадник інтересів безпеки України по статті 111 Карного Кодекса України!
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03.10.2021 00:23 Ответить
Па тєлєвізару скажут, што ета злой парашенка пєрєпісал на вовачку свой прєступний бізнес.
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03.10.2021 00:15 Ответить
Не может быть! Ведь нам говорили, шо апшоры только у Порошенко 😁😁😁😁
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03.10.2021 00:32 Ответить
Та вони обоє рябоє. В одного зарплата 22,8тис. грн /міс. Важкувато крутиться, - плаття-сумочки нонче дорогі,....Треба ж якось прироблять....В другого міліарди під подушкою, - теж важко що стирять.... Допомогти треба обом щоб заспокоїлися!
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03.10.2021 08:59 Ответить
Зеленский настойчиво ищет себе судьбу Чаушеску. кстати, супругу тоже звали Еленой...
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03.10.2021 00:39 Ответить
...тянет на муамарку
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03.10.2021 06:43 Ответить
Мене більше "вагнер" цікавить, а тут ще такий подарунок прилетів) ух. Тепер тараньку куплену на Динамо - Шахтар скоштую на цю прем'єру)
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03.10.2021 00:46 Ответить
... тута, сир Комэдиант наверняка затмит отжиги бессмертных Тарапуньки со Штепселем
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03.10.2021 06:42 Ответить
Вам, кого не візміть - всі в оффшорах, як діти в школах.
Я би почав з відміни демократії і Констітуції, десь на півроку, хоча б.
Так ви ж не дасте себе саміх врятувати.
Не бажаєте шокової терапії, додригаєтесь до екстремальної хіругії.
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03.10.2021 00:53 Ответить
наскiльки Зелупа та бородата баба каломойша пограбували вкладникiв Привату?
скiльки вкрали в них грошей?

https://cdn.vdmsti.ru/image/2019/33/16m8yd/original-1j8d.jpg
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03.10.2021 01:25 Ответить
Пєтіні сектанти збудилися і розпочали навіжено фапати. А життя і практика показує, що на виході буде лише один пшик. І не більше.
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03.10.2021 01:44 Ответить
https://bykvu.com/ua/bukvy/zelenskij-vvazhaie-shho-oligarhi-ta-derzhavni-zradniki-bojatsja-rishen-rnbo/ https://bykvu.com/ua/bukvy/zelenskij-vvazhaie-shho-oligarhi-ta-derzhavni-zradniki-bojatsja-rishen-rnbo/



Зеленський переконаний, що олігархи та державні зрадники бояться рішень РНБО

https://www.e-news.su/uploads/posts/2014-08/1409152822_f44625_7846.jpg



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03.10.2021 02:08 Ответить
https://t.me/pecherhill Печерский холм October 2*
Разумкова снова отправляют в отставку, и теперь процессом руководит Зеленский лично. Вы удивлены? Мы тоже. Но, к сожалению, прогнозировать можно только логичные шаги. А вот взрывы эмоций Зе прогнозу не поддаются.
Еще вчера пришла информация, что Офис президента отказался от отставки Разумкова и даже попробовал сделать виноватым Арахамию. Это было решение Ермака лично, и его уже начали реализовывать. Однако, решение Ермака вызвало бурю возмущения со стороны Зеленского. Его позиция категорична: Разумков должен уйти. Мол, с Разумковым работать дальше президент не желает, ни при каких условиях.

Причина, даже не в обиде на Разумкова. Все дело в самой психологии президента Украины. Владимир Зеленский - актер и шоумен, выросший из КВНщиков. Классического актерского образования он никогда не получал, недостатки образования он всегда компенсировал тяжелой работой помноженной на звериное чутье. Зеленский не разгадывает, а ощущает темы, которые нравятся зрителям. Именно эти темы Зеленский зрителю преподносил.
Можно сказать так: Зеленский профессионал в искусстве нравиться людям. Именно это объясняет, почему, несмотря на отсутствие ярких достижений, Зеленский все еще сохраняет высокий рейтинг. Он дарит людям именно то, чего они хотят. Люди ненавидят Медведчука - и Медведчука садят под домашний арест, накладывают на его телеканалы абсолютно незаконные санкции. Людям нравится тема армии - им организовывают парад. И так далее. Зеленский на виду. Зеленский очаровывает. По сути, лозунг Жанны д'Арк «Все кто любит меня - за мной!» смело может брать на вооружение президент Украины. Он не достигает - он влюбляет.

Но эта его особенность имеет и вторую сторону медали: ибо людей, которым Зеленский просто не в состоянии понравиться, он люто, абсолютно искренне ненавидит. Этим вызвана его чистая ненависть к Медведчуку, а точнее к его сторонникам. Они не скрывают своего презрения к Зеленскому. Этим же вызвана страстная ненависть Зеленского к Порошенко. Даже играя на патриотических нотах, Зеленский никак не может завоевать любовь "порохоботов" (а также сторонников более радикальных "Националных дружин" и партии "Свобода"). Не отпускает свой электорат и ЮВТ - но далеко не всегда просит прислушаться к Зе. Поэтому для него они хуже, чем предатели; они люди которые не хотят его, такого прекрасного, полюбить.
Отсюда и ненависть к Разумкову. То, что Разумков постоянно ведет свою игру, избегает грязных решений Офиса президента и не поет Зеленскому сладких дифирамбов (как Ермак и Шмыгаль) Зеленского уже просто бесит. Зеленский чувствует - Разумков его не любит, Разумков им пользуется. Для Зеленского Разумков попал в категорию «еще хуже, чем Порошенко». Порошенко хотя бы не скрывает своей враждебности; в то время как Разумков это вчерашний близкий соратник Зеленского. Лицемер. Тип Иуды Искариота.

Мы недаром описали эту особенность натуры Зеленского. Она себя проявит еще не раз. Зеленский действительно опасный противник, он мастерски умеет в себя влюблять массы и для достижения этой любви он не останавливается ни перед чем. Но когда любовь масс уйдет, Зеленский начнет делать ошибки. В нем заговорит оскорблена гордость и он возненавидит людей переставших его любить. Тогда он станет просто опасен, и закончиться это может кошмарно.

Сейчас под ненависть Зеленского попал Разумков, и Зеленский желает отомстить ему любой ценой. Именно поэтому Зеленский сам поехал в Трускавец собирать подписи за отставку Разумкова. Он говорит с депутатами, убеждает, требует, угрожает. Часть депутатов уже заявили, что ни при каких обстоятельствах они не проголосуют против Разумкова. Поверьте, эти люди уже попали в немилость, и расправа последует быстро. Это ослабит позицию «Слуги народа», но Зеленскому все равно.
Ермак Зеленскому не помогает, но и не мешает. Ермак и сам не прочь избавиться от Разумкова. Ермак понимает уровень угроз, который может последовать с отставкой Разумкова, но рациональность в нем сейчас борется с желанием. Ермак просто поплыл по течению.

Что будет дальше - увидим. Пока очевидно одно. Останется кто-то один. И фокус в том, что при любом исходе в большом выигрыше будет Разумков (и немного - Порошенко). Но проиграет Украина.
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03.10.2021 03:00 Ответить
все хорошо и правильно написан комментарий, но с одной оговоркой -зеленский пишется с малой буквы.
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03.10.2021 08:18 Ответить
...искусство в массы!!!
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03.10.2021 06:39 Ответить
73% (в основе своей МАЛООБРАЗОВАННОЕ БЫДЛО) выбрали лучшего из себе подобных, а тот окружил себя идиотами и предателями Родины!
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03.10.2021 06:45 Ответить
Куда уж там до 11% украинофобского быдла.
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04.10.2021 03:27 Ответить
Ждём на YouTube этот увлекательный фильм 🎥 😁
UPD. Интересно, а про оффшорные счета пропагандонов с 1+1 во главе с масичучкой там будет сюжет? 🧐
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03.10.2021 07:07 Ответить
Та не будет никакого кина. Сначала премьеру отложат, потом CNN свою версию снимет и тоже не покажет. Потом ермак бабла этим киношникам отвалит и все заглохнет. Грозев второй год это шапито таким макаром доит.
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03.10.2021 07:19 Ответить
Випередили.
Хотів написати те ж саме.
Якщо б хотіли, опублікували б без попереджень.
А так схоже на торгівлю.
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03.10.2021 07:58 Ответить
Це розслідування,-пшик і лайно.
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03.10.2021 07:40 Ответить
Гетьманович сдал самого жирного клиента?
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03.10.2021 07:45 Ответить
Ну все, теперь Зеленскому песец.

Гетьманцев вытрусит у него все за неуплату налогов. И у депутатов вытрусит за то, что получают черным кэшем10-50 тыс. долларов в конверте каждый месяц. Негодяи!

По Закону.

Ах да, забыл, Закон у нас только для лохтората.
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03.10.2021 08:21 Ответить
Закон только для охлоса ))))
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03.10.2021 08:22 Ответить
Помню, как ,,шобла 95,, отрабатывала в одном из ресторанов- ну ,,ходила между столиками и просила копеечку,,..Естественно работали за,,нал,, если дали больше- работали бы и за ,,анал,, Поздравляю всех проголосовавших за преза и ,,Слуг,, отличная команда ,, Бобиков,,Коломойского. Скоро будут проблемы с ,,холодно,, и ,,кушать хочется,,Думаю, что следующий президент- Бойко или Путин.
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03.10.2021 08:39 Ответить
А деж ви suки були .2.5 роки тому ?
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03.10.2021 09:07 Ответить
интерестно про это тоже там будет?
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03.10.2021 11:03 Ответить
Може, щоб не витрачати час даремно, всі ці дані зразу оформлювати як матеріали досудового слідства? Потім зразу до суду і "на зону".
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03.10.2021 12:12 Ответить
Что за расследование такое, премьера не на центральном канале или новостном ресурсе, а на экране кинотеатра, красная дорожка будет?
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03.10.2021 13:34 Ответить
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