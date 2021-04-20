"Семейная компания" нардепа Дубневича владела 200 кг золота, которое не попало под арест Антикоррупционного суда, - СМИ. ВИДЕО

Кипрская компания Energypoint Holding Limited, которая в разное время контролировалась членами семьи нардепа Ярослава Дубневича, владела 200 золотыми слитками стоимостью 8 млн долларов, которые скорее всего были проданы в момент снятия с Дубневича депутатской неприкосновенности и ареста его имущества.

Об этом говорится в расследовании Марьяны Сыч и Максима Опанасенко для Bihus.Info, передает Цензор.НЕТ.

Согласно данным финансовых отчетов, золото появилось у компании в 2017-м - 200 слитков по одному килограмму и еще 11 слитков по одной унции.

В 2019-м у Ярослава Дубневича начались проблемы - в конце октября Верховная Рада сняла с него депутатскую неприкосновенность и дала разрешение на арест - из-за расследования Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Силовики тогда назвали Дубневича организатором схемы вывода десятков миллионов гривен из "Укрзализныци". Интересно, что названный антикорупционщиками промежуток работы схемы с железной дорогой охватывал и год появления золота в компании - 2017-й. Нардеп быстро вышел на свободу под залог, но под арестом оказалось все его имущество.

Но арест не коснулся Energypoint Holding Limited, владелицей которой в тот момент была дочь Дубневича Роксолана Пыртко.

Она вышла из компании в ноябре 2019-го, а в опубликованном через несколько месяцев годовом отчете золотых слитков уже не было - их продали.

На что пошли вырученные от продажи золота средства неизвестно, но недавно журналисты зафиксировали как Ярослав Дубневич приехал в Верховную Раду на новом Mercedes S500 2020 выпуска. Такое авто сейчас стоит около 6 млн грн.

Energypoint Holding Limited долгое время упоминалась различными СМИ как бизнес-структура из орбиты семьи Дубневичей, но о прямой связи с семьей до сих пор не сообщалось. Кроме дочери Ярослава Дубневича кипрской компанией в свое время владел и тесть нардепа Мирослав Швыдкый. В разговоре с журналистами мужчина заявил, что он был подставным лицом и просто подписывал то, на что указывал зять.

Швыдкый сейчас также числится владельцем львовской компании "Передзвін", которая, в свою очередь, владеет целым рядом дорогой недвижимости во Львове и коллекцией автомобилей. На нее в том числе записан и вышеупомянутый Mercedes. Эти активы также не попали под арест. В комментарии журналистам Швыдкый заявил, что в "Передзвоні" он также формально, чем занимается компания - не знает и никогда не был в ее офисе.