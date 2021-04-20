РУС
"Семейная компания" нардепа Дубневича владела 200 кг золота, которое не попало под арест Антикоррупционного суда, - СМИ. ВИДЕО

Кипрская компания Energypoint Holding Limited, которая в разное время контролировалась членами семьи нардепа Ярослава Дубневича, владела 200 золотыми слитками стоимостью 8 млн долларов, которые скорее всего были проданы в момент снятия с Дубневича депутатской неприкосновенности и ареста его имущества.

Об этом говорится в расследовании Марьяны Сыч и Максима Опанасенко для Bihus.Info, передает Цензор.НЕТ.

Согласно данным финансовых отчетов, золото появилось у компании в 2017-м - 200 слитков по одному килограмму и еще 11 слитков по одной унции.

Семейная компания нардепа Дубневича владела 200 кг золота, которое не попало под арест Антикоррупционного суда, - СМИ 01

В 2019-м у Ярослава Дубневича начались проблемы - в конце октября Верховная Рада сняла с него депутатскую неприкосновенность и дала разрешение на арест - из-за расследования Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Силовики тогда назвали Дубневича организатором схемы вывода десятков миллионов гривен из "Укрзализныци". Интересно, что названный антикорупционщиками промежуток работы схемы с железной дорогой охватывал и год появления золота в компании - 2017-й. Нардеп быстро вышел на свободу под залог, но под арестом оказалось все его имущество.

Но арест не коснулся Energypoint Holding Limited, владелицей которой в тот момент была дочь Дубневича Роксолана Пыртко.

Семейная компания нардепа Дубневича владела 200 кг золота, которое не попало под арест Антикоррупционного суда, - СМИ 02

Она вышла из компании в ноябре 2019-го, а в опубликованном через несколько месяцев годовом отчете золотых слитков уже не было - их продали.

Семейная компания нардепа Дубневича владела 200 кг золота, которое не попало под арест Антикоррупционного суда, - СМИ 03

На что пошли вырученные от продажи золота средства неизвестно, но недавно журналисты зафиксировали как Ярослав Дубневич приехал в Верховную Раду на новом Mercedes S500 2020 выпуска. Такое авто сейчас стоит около 6 млн грн.

ВАКС арестовал средства нардепа Дубневича, подозреваемого в завладении свыше 93 млн грн "Укрзализныци", - САП

Семейная компания нардепа Дубневича владела 200 кг золота, которое не попало под арест Антикоррупционного суда, - СМИ 04

Energypoint Holding Limited долгое время упоминалась различными СМИ как бизнес-структура из орбиты семьи Дубневичей, но о прямой связи с семьей до сих пор не сообщалось. Кроме дочери Ярослава Дубневича кипрской компанией в свое время владел и тесть нардепа Мирослав Швыдкый. В разговоре с журналистами мужчина заявил, что он был подставным лицом и просто подписывал то, на что указывал зять.

Семейная компания нардепа Дубневича владела 200 кг золота, которое не попало под арест Антикоррупционного суда, - СМИ 05

Швыдкый сейчас также числится владельцем львовской компании "Передзвін", которая, в свою очередь, владеет целым рядом дорогой недвижимости во Львове и коллекцией автомобилей. На нее в том числе записан и вышеупомянутый Mercedes. Эти активы также не попали под арест. В комментарии журналистам Швыдкый заявил, что в "Передзвоні" он также формально, чем занимается компания - не знает и никогда не был в ее офисе.

золото (226) Кипр (230) офшор (512) Дубневич Ярослав (88)
Не может быть! Прочь руки от патриота! Вон, какая у него вышиванка красивая! "Семейная компания" нардепа Дубневича владела 200 кг золота, которое не попало под арест Антикоррупционного суда, - СМИ - Цензор.НЕТ 882
20.04.2021 10:30
. Интересно, что названный антикорупционщиками промежуток работы схемы с железной дорогой охватывал и год появления золота в компании - 2017-й. Нардеп быстро вышел на свободу под залог, но под арестом оказалось все его имущество. Цікаво а хто жз тоді був президентом і чий кум був генпрокурором,чи це знову фейки московії? Источник: https://censor.net/ru/v3260803
20.04.2021 10:41
Ну і суддям на хліб з маслом потрібно.. ну це ж не 5000 кг...
20.04.2021 10:38
Главное, что коррупции в стране нет
20.04.2021 10:31
Думаю, виборці Дубневича мали б ним гордитися. У суперника Дубневичів на виборах в одному з округів Львівдини інтелектуал Михайлишина точно злитків не було! Жебрак!
20.04.2021 10:34
та то на зуби для тещі золото збирав.. ну і перестарався трохи.
20.04.2021 10:37
А де сектанти "пороха"? Це ж ВАШ персонаж. Відразу видно "поцріот".
20.04.2021 11:03
Це пєтрухін Саме,де ботва?
20.04.2021 11:06
"Семейная компания" нардепа Дубневича владела 200 кг золота / Для дубневичей и рабиновичей Украина-Эльдорадо. Депутат ВР Рабинович пожертвовал израильскому храму золотую менору весом 800 кг (Википедия).
20.04.2021 11:10
а Коломойський построил в Днепре самый крупный еврейский центр в мире, и не только в Днепре. https://www.bbc.com/ukrainian/world/2010/03/100318_synagogue_rabinovich_kanev_is Олігархи з України рестраврували синагогу Хурва в Єрусалимі
20.04.2021 11:40
 
 