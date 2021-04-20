УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7125 відвідувачів онлайн
Новини Відео
5 818 10

"Родинна компанія" нардепа Дубневича володіла 200 кг золота, яке не потрапило під арешт Антикорупційного суду, - ЗМІ. ВIДЕО

Кіпрська компанія Energypoint Holding Limited, яка в різний час контролювалася членами сім'ї нардепа Ярослава Дубневича, володіла 200 золотими злитками вартістю 8 млн доларів, які, найімовірніше, були продані в момент зняття з Дубневича депутатської недоторканності й арешту його майна.

Про це йдеться в розслідуванні Мар'яни Сич і Максима Опанасенка для Bihus.Info, передає Цензор.НЕТ.

Відповідно до даних з фінансових звітів, золото з’явилося у компанії у 2017-му – 200 злитків по одному кілограму та ще 11 злитків по одній унції.

Родинна компанія нардепа Дубневича володіла 200 кг золота, яке не потрапило під арешт Антикорупційного суду, - ЗМІ 01

У 2019-му у Ярослава Дубневича почалися проблеми – наприкінці жовтня Верховна Рада зняла з нього депутатську недоторканність і дала дозвіл на арешт – через розслідування Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Силовики тоді назвали Дубневича організатором схеми виводу десятків мільйонів гривень з "Укрзалізниці". Цікаво, що названий антикорупційниками проміжок роботи схеми з залізницею охоплював і рік появи золота у компанії – 2017-й. Нардеп швидко вийшов на волю під заставу, але під арештом опинилося все його майно.

Але арешт не торкнувся Energypoint Holding Limited, власницею якої в той момент була донька Дубневича Роксолана Пиртко.

Родинна компанія нардепа Дубневича володіла 200 кг золота, яке не потрапило під арешт Антикорупційного суду, - ЗМІ 02

Вона вийшла з компанії у листопаді 2019-го, а в опублікованому за кілька місяців річному звіті золотих злитків вже не було – їх продали.

Родинна компанія нардепа Дубневича володіла 200 кг золота, яке не потрапило під арешт Антикорупційного суду, - ЗМІ 03

На що пішли виручені від продажу золота кошти невідомо, але нещодавно журналісти зафіксували як Ярослав Дубневич приїхав у Верховну Раду на новому Mercedes S500 2020 року випуску. Таке авто нині коштує приблизно 6 млн грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВАКС заарештував кошти нардепа Дубневича, підозрюваного в заволодінні понад 93 млн грн "Укрзалізниці", - САП

Родинна компанія нардепа Дубневича володіла 200 кг золота, яке не потрапило під арешт Антикорупційного суду, - ЗМІ 04

Energypoint Holding Limited довгий час згадувалася різними ЗМІ як бізнес-структура з орбіти родини Дубневичів, але про прямий зв’язок з сім’єю досі не повідомлялося. Окрім доньки Ярослава Дубневича, кіпрською компанією свого часу володів і тесть нардепа Мирослав Швидкий. У розмові з журналістами чоловік заявив, що він був підставною особою і просто підписував те, на що вказував зять.

Родинна компанія нардепа Дубневича володіла 200 кг золота, яке не потрапило під арешт Антикорупційного суду, - ЗМІ 05

Швидкий нині також значиться власником львівської компанії "Передзвін", яка в свою чергу володіє цілою низкою дорогої нерухомості у Львові і колекцією автомобілів. На неї в тому числі записано і вищезгаданий Mercedes. Ці активи також не потрапили під арешт. У коментарі журналістам Швидкий заявив, що в "Передзвоні" він також формально, чим займається компанія – не знає і ніколи не був в її офісі.

Автор: 

золото (456) Кіпр (246) офшор (498) Дубневич Ярослав (162)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
Не может быть! Прочь руки от патриота! Вон, какая у него вышиванка красивая! "Семейная компания" нардепа Дубневича владела 200 кг золота, которое не попало под арест Антикоррупционного суда, - СМИ - Цензор.НЕТ 882
показати весь коментар
20.04.2021 10:30 Відповісти
+5
. Интересно, что названный антикорупционщиками промежуток работы схемы с железной дорогой охватывал и год появления золота в компании - 2017-й. Нардеп быстро вышел на свободу под залог, но под арестом оказалось все его имущество. Цікаво а хто жз тоді був президентом і чий кум був генпрокурором,чи це знову фейки московії? Источник: https://censor.net/ru/v3260803
показати весь коментар
20.04.2021 10:41 Відповісти
+4
Ну і суддям на хліб з маслом потрібно.. ну це ж не 5000 кг...
показати весь коментар
20.04.2021 10:38 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Не может быть! Прочь руки от патриота! Вон, какая у него вышиванка красивая! "Семейная компания" нардепа Дубневича владела 200 кг золота, которое не попало под арест Антикоррупционного суда, - СМИ - Цензор.НЕТ 882
показати весь коментар
20.04.2021 10:30 Відповісти
Главное, что коррупции в стране нет
показати весь коментар
20.04.2021 10:31 Відповісти
Думаю, виборці Дубневича мали б ним гордитися. У суперника Дубневичів на виборах в одному з округів Львівдини інтелектуал Михайлишина точно злитків не було! Жебрак!
показати весь коментар
20.04.2021 10:34 Відповісти
та то на зуби для тещі золото збирав.. ну і перестарався трохи.
показати весь коментар
20.04.2021 10:37 Відповісти
Ну і суддям на хліб з маслом потрібно.. ну це ж не 5000 кг...
показати весь коментар
20.04.2021 10:38 Відповісти
. Интересно, что названный антикорупционщиками промежуток работы схемы с железной дорогой охватывал и год появления золота в компании - 2017-й. Нардеп быстро вышел на свободу под залог, но под арестом оказалось все его имущество. Цікаво а хто жз тоді був президентом і чий кум був генпрокурором,чи це знову фейки московії? Источник: https://censor.net/ru/v3260803
показати весь коментар
20.04.2021 10:41 Відповісти
А де сектанти "пороха"? Це ж ВАШ персонаж. Відразу видно "поцріот".
показати весь коментар
20.04.2021 11:03 Відповісти
Це пєтрухін Саме,де ботва?
показати весь коментар
20.04.2021 11:06 Відповісти
"Семейная компания" нардепа Дубневича владела 200 кг золота / Для дубневичей и рабиновичей Украина-Эльдорадо. Депутат ВР Рабинович пожертвовал израильскому храму золотую менору весом 800 кг (Википедия).
показати весь коментар
20.04.2021 11:10 Відповісти
а Коломойський построил в Днепре самый крупный еврейский центр в мире, и не только в Днепре. https://www.bbc.com/ukrainian/world/2010/03/100318_synagogue_rabinovich_kanev_is Олігархи з України рестраврували синагогу Хурва в Єрусалимі
показати весь коментар
20.04.2021 11:40 Відповісти
 
 