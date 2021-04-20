"Родинна компанія" нардепа Дубневича володіла 200 кг золота, яке не потрапило під арешт Антикорупційного суду, - ЗМІ. ВIДЕО

Кіпрська компанія Energypoint Holding Limited, яка в різний час контролювалася членами сім'ї нардепа Ярослава Дубневича, володіла 200 золотими злитками вартістю 8 млн доларів, які, найімовірніше, були продані в момент зняття з Дубневича депутатської недоторканності й арешту його майна.

Про це йдеться в розслідуванні Мар'яни Сич і Максима Опанасенка для Bihus.Info

Відповідно до даних з фінансових звітів, золото з’явилося у компанії у 2017-му – 200 злитків по одному кілограму та ще 11 злитків по одній унції.

У 2019-му у Ярослава Дубневича почалися проблеми – наприкінці жовтня Верховна Рада зняла з нього депутатську недоторканність і дала дозвіл на арешт – через розслідування Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Силовики тоді назвали Дубневича організатором схеми виводу десятків мільйонів гривень з "Укрзалізниці". Цікаво, що названий антикорупційниками проміжок роботи схеми з залізницею охоплював і рік появи золота у компанії – 2017-й. Нардеп швидко вийшов на волю під заставу, але під арештом опинилося все його майно.

Але арешт не торкнувся Energypoint Holding Limited, власницею якої в той момент була донька Дубневича Роксолана Пиртко.

Вона вийшла з компанії у листопаді 2019-го, а в опублікованому за кілька місяців річному звіті золотих злитків вже не було – їх продали.

На що пішли виручені від продажу золота кошти невідомо, але нещодавно журналісти зафіксували як Ярослав Дубневич приїхав у Верховну Раду на новому Mercedes S500 2020 року випуску. Таке авто нині коштує приблизно 6 млн грн.

Energypoint Holding Limited довгий час згадувалася різними ЗМІ як бізнес-структура з орбіти родини Дубневичів, але про прямий зв’язок з сім’єю досі не повідомлялося. Окрім доньки Ярослава Дубневича, кіпрською компанією свого часу володів і тесть нардепа Мирослав Швидкий. У розмові з журналістами чоловік заявив, що він був підставною особою і просто підписував те, на що вказував зять.

Швидкий нині також значиться власником львівської компанії "Передзвін", яка в свою чергу володіє цілою низкою дорогої нерухомості у Львові і колекцією автомобілів. На неї в тому числі записано і вищезгаданий Mercedes. Ці активи також не потрапили під арешт. У коментарі журналістам Швидкий заявив, що в "Передзвоні" він також формально, чим займається компанія – не знає і ніколи не був в її офісі.