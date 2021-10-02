УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10832 відвідувача онлайн
Новини
54 149 169

Журналісти оприлюднять дані про офшорний бізнес Зеленського

Журналісти оприлюднять дані про офшорний бізнес Зеленського

Журналісти зробили розслідування про офшорний бізнес президента Володимира Зеленського.

"Завтра наша команда представляє фільм "Офшор 95" - розслідування про таємниці офшорного бізнесу президента Зеленського і брудні гроші олігарха Коломойського", цитує Цензор.НЕТ повідомлення на фейсбук-сторінці команди агенції журналістських розслідувань "Слідство.Інфо".

Зазначається, що новий фільм - частина міжнародного проєкту Pandora Papers.

"У Pandora Papers зібрана інформація про активи і таємні угоди 130 найбагатших людей світу, серед яких понад 30 топполітиків. У цих секретних документах також фігурують втікачі, засуджені, знаменитості, зірки футболу, судді, податківці та очільники найбільших міст світу. Над документами з проєкту Pandora Papers працювала команда з понад 600 журналістів зі 117 країн світу - члени The International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ). ICIJ - незалежна міжнародна мережа журналістів-розслідувачів, які спільно викривають транскордонну злочинність та міжнародну корупцію. Вони працювали над глобальним витоком документів Panama Papers, Paradise Papers та FinCEN. Від України над цими проєктами працювала і працює команда агенції "Слідство.Інфо". Вже скоро ми розповімо про основні знахідки Pandora Papers щодо українських політиків та посадовців - насамперед президента Володимира Зеленського та його найближчого оточення", - зазначають журналісти.

Дивіться також: "Родинна компанія" нардепа Дубневича володіла 200 кг золота, яке не потрапило під арешт Антикорупційного суду, - ЗМІ. ВIДЕО

Прем'єра фільму "Офшор 95" відбудеться 3 жовтня о 19:00 в приміщенні Малої опери (Дегтярівська, 5, Київ). Потрапити на захід можна за реєстрацією.

Автор: 

Зеленський Володимир (23810) офшор (497)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+42
показати весь коментар
02.10.2021 23:37
+39
Йому Порошенко підкинув, однозначно.
показати весь коментар
02.10.2021 23:36
+37
ЗеЛя подонок и мразь
показати весь коментар
03.10.2021 00:00
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
ЗеЛя подонок и мразь
показати весь коментар
03.10.2021 00:00 Відповісти
А еще клептоман и бездарный актер, который 7 лет не может забыть, как потерял 30 шекелей, когда запретили трансляцию говносериала из-за забаненого в Украине актера.
показати весь коментар
03.10.2021 00:03 Відповісти
Пора опубликовать офшоры всех шести президентов.
показати весь коментар
03.10.2021 10:21 Відповісти
Порошенківські всі опубліковані, Кучмо і Ющ вже малоцікаві, Овоч на кацапії, а Шмаркленскій зараз керує, типа чесний такий і бізнес свій "переписав" ***** угораю, коли дебіли всякі так пишуть "переписав" ще інколи добавляють "тимчасово" це просто триндець, "тимчасово переписав" це якийсь новий юридичний термін у йуризда Шмаркленського, на когось із своїх.
показати весь коментар
03.10.2021 10:27 Відповісти
На скількі я тебе зрозумів, один тількі Шмаркленській винен в занепаді України, а попередні білі і пухнасті.
показати весь коментар
03.10.2021 11:02 Відповісти
то прочитай ще кілька раз, може ще якісь істини відкриються
показати весь коментар
03.10.2021 16:11 Відповісти
Но до барыги ему еще на до неба раком.
показати весь коментар
03.10.2021 00:29 Відповісти
В смысле - до Бени Коломойского?
показати весь коментар
03.10.2021 00:35 Відповісти
Который мальдивский дезертир.
показати весь коментар
03.10.2021 02:00 Відповісти
Разве четырежды дезертир - на Мальдивах? оно ж вроде в Трускавце зара....
показати весь коментар
03.10.2021 02:14 Відповісти
и не тока он - там вся ета зеленая срань оттягивается....
показати весь коментар
03.10.2021 02:19 Відповісти
Вот это вот "историк истории" почему-то не помнит, чем занималось гнусавое чмо в 2014
показати весь коментар
03.10.2021 02:23 Відповісти
у них с памятью вобще не все в порядке...
показати весь коментар
03.10.2021 02:28 Відповісти
Прекрасно помню гнусавое чмо подписывали Минские соглашения в 2014 году.
показати весь коментар
04.10.2021 03:26 Відповісти
Почему среди любителей барыги одни безмозглые олигофрены которые не знают что дезертировать может только тот кто находиться службе и давал присягу?
показати весь коментар
04.10.2021 03:25 Відповісти
Не, криворожский.
показати весь коментар
03.10.2021 09:04 Відповісти
Через Green Family Каломойський викачував мільярди "Пріватбанку.".
показати весь коментар
03.10.2021 09:05 Відповісти
25% украинцев это было понятно еще в 2003 году!
Дебилы не верят и сейчас.
показати весь коментар
03.10.2021 09:45 Відповісти
Ше один, споживач інформаційного лайна...
показати весь коментар
03.10.2021 00:13 Відповісти
Бульбаш, иди бацьке целовать задницу!!!!!!!!
показати весь коментар
03.10.2021 00:17 Відповісти
Просто интересно, как это "вдрух совершенно случайно" бандит Беня, обложенный по всему Миру, получает целую Украину на откуп сразу после избрания гнусавой крысы.....Не поясните?
показати весь коментар
03.10.2021 00:57 Відповісти
ответ прост и незатейлив - беня заведующий всем етим зеленым цирком.
показати весь коментар
03.10.2021 01:11 Відповісти
И не один зеленый пропагандон не осмелится поднять свой хвост на Беню
показати весь коментар
03.10.2021 01:13 Відповісти
последний вагон... - пристегнутые, их всегда можно отцепить, шо и случится...
показати весь коментар
03.10.2021 01:16 Відповісти
Где-то прочитал....Владимир Александрович хочет стать владимиром владимировичем, но закончит как виктор федорович.
показати весь коментар
03.10.2021 01:20 Відповісти
на 2м сроке бубы, а он будет - Цензор падет в числе первых....
показати весь коментар
03.10.2021 01:21 Відповісти
Agreed.
показати весь коментар
03.10.2021 01:22 Відповісти
Так спроси об этом у бени и его ручного роялеиграющего!
показати весь коментар
03.10.2021 09:45 Відповісти
І передницю.
показати весь коментар
03.10.2021 10:19 Відповісти
да ми і так знаемо шо зеленський це ворюга і прохвост але цікаво буде послухати шо він ще стирів з украіни..
показати весь коментар
03.10.2021 00:10 Відповісти
Не тільки справжній олігарх,ворюга,прохвост і шулер,а ще наркозалежний зрадник інтересів безпеки України по статті 111 Карного Кодекса України!
показати весь коментар
03.10.2021 00:23 Відповісти
Па тєлєвізару скажут, што ета злой парашенка пєрєпісал на вовачку свой прєступний бізнес.
показати весь коментар
03.10.2021 00:15 Відповісти
Не может быть! Ведь нам говорили, шо апшоры только у Порошенко 😁😁😁😁
показати весь коментар
03.10.2021 00:32 Відповісти
Та вони обоє рябоє. В одного зарплата 22,8тис. грн /міс. Важкувато крутиться, - плаття-сумочки нонче дорогі,....Треба ж якось прироблять....В другого міліарди під подушкою, - теж важко що стирять.... Допомогти треба обом щоб заспокоїлися!
показати весь коментар
03.10.2021 08:59 Відповісти
Зеленский настойчиво ищет себе судьбу Чаушеску. кстати, супругу тоже звали Еленой...
показати весь коментар
03.10.2021 00:39 Відповісти
...тянет на муамарку
показати весь коментар
03.10.2021 06:43 Відповісти
Мене більше "вагнер" цікавить, а тут ще такий подарунок прилетів) ух. Тепер тараньку куплену на Динамо - Шахтар скоштую на цю прем'єру)
показати весь коментар
03.10.2021 00:46 Відповісти
... тута, сир Комэдиант наверняка затмит отжиги бессмертных Тарапуньки со Штепселем
показати весь коментар
03.10.2021 06:42 Відповісти
Вам, кого не візміть - всі в оффшорах, як діти в школах.
Я би почав з відміни демократії і Констітуції, десь на півроку, хоча б.
Так ви ж не дасте себе саміх врятувати.
Не бажаєте шокової терапії, додригаєтесь до екстремальної хіругії.
показати весь коментар
03.10.2021 00:53 Відповісти
наскiльки Зелупа та бородата баба каломойша пограбували вкладникiв Привату?
скiльки вкрали в них грошей?

https://cdn.vdmsti.ru/image/2019/33/16m8yd/original-1j8d.jpg
показати весь коментар
03.10.2021 01:25 Відповісти
Пєтіні сектанти збудилися і розпочали навіжено фапати. А життя і практика показує, що на виході буде лише один пшик. І не більше.
показати весь коментар
03.10.2021 01:44 Відповісти
https://bykvu.com/ua/bukvy/zelenskij-vvazhaie-shho-oligarhi-ta-derzhavni-zradniki-bojatsja-rishen-rnbo/ https://bykvu.com/ua/bukvy/zelenskij-vvazhaie-shho-oligarhi-ta-derzhavni-zradniki-bojatsja-rishen-rnbo/



Зеленський переконаний, що олігархи та державні зрадники бояться рішень РНБО

https://www.e-news.su/uploads/posts/2014-08/1409152822_f44625_7846.jpg



показати весь коментар
03.10.2021 02:08 Відповісти
https://t.me/pecherhill Печерский холм October 2*
Разумкова снова отправляют в отставку, и теперь процессом руководит Зеленский лично. Вы удивлены? Мы тоже. Но, к сожалению, прогнозировать можно только логичные шаги. А вот взрывы эмоций Зе прогнозу не поддаются.
Еще вчера пришла информация, что Офис президента отказался от отставки Разумкова и даже попробовал сделать виноватым Арахамию. Это было решение Ермака лично, и его уже начали реализовывать. Однако, решение Ермака вызвало бурю возмущения со стороны Зеленского. Его позиция категорична: Разумков должен уйти. Мол, с Разумковым работать дальше президент не желает, ни при каких условиях.

Причина, даже не в обиде на Разумкова. Все дело в самой психологии президента Украины. Владимир Зеленский - актер и шоумен, выросший из КВНщиков. Классического актерского образования он никогда не получал, недостатки образования он всегда компенсировал тяжелой работой помноженной на звериное чутье. Зеленский не разгадывает, а ощущает темы, которые нравятся зрителям. Именно эти темы Зеленский зрителю преподносил.
Можно сказать так: Зеленский профессионал в искусстве нравиться людям. Именно это объясняет, почему, несмотря на отсутствие ярких достижений, Зеленский все еще сохраняет высокий рейтинг. Он дарит людям именно то, чего они хотят. Люди ненавидят Медведчука - и Медведчука садят под домашний арест, накладывают на его телеканалы абсолютно незаконные санкции. Людям нравится тема армии - им организовывают парад. И так далее. Зеленский на виду. Зеленский очаровывает. По сути, лозунг Жанны д'Арк «Все кто любит меня - за мной!» смело может брать на вооружение президент Украины. Он не достигает - он влюбляет.

Но эта его особенность имеет и вторую сторону медали: ибо людей, которым Зеленский просто не в состоянии понравиться, он люто, абсолютно искренне ненавидит. Этим вызвана его чистая ненависть к Медведчуку, а точнее к его сторонникам. Они не скрывают своего презрения к Зеленскому. Этим же вызвана страстная ненависть Зеленского к Порошенко. Даже играя на патриотических нотах, Зеленский никак не может завоевать любовь "порохоботов" (а также сторонников более радикальных "Националных дружин" и партии "Свобода"). Не отпускает свой электорат и ЮВТ - но далеко не всегда просит прислушаться к Зе. Поэтому для него они хуже, чем предатели; они люди которые не хотят его, такого прекрасного, полюбить.
Отсюда и ненависть к Разумкову. То, что Разумков постоянно ведет свою игру, избегает грязных решений Офиса президента и не поет Зеленскому сладких дифирамбов (как Ермак и Шмыгаль) Зеленского уже просто бесит. Зеленский чувствует - Разумков его не любит, Разумков им пользуется. Для Зеленского Разумков попал в категорию «еще хуже, чем Порошенко». Порошенко хотя бы не скрывает своей враждебности; в то время как Разумков это вчерашний близкий соратник Зеленского. Лицемер. Тип Иуды Искариота.

Мы недаром описали эту особенность натуры Зеленского. Она себя проявит еще не раз. Зеленский действительно опасный противник, он мастерски умеет в себя влюблять массы и для достижения этой любви он не останавливается ни перед чем. Но когда любовь масс уйдет, Зеленский начнет делать ошибки. В нем заговорит оскорблена гордость и он возненавидит людей переставших его любить. Тогда он станет просто опасен, и закончиться это может кошмарно.

Сейчас под ненависть Зеленского попал Разумков, и Зеленский желает отомстить ему любой ценой. Именно поэтому Зеленский сам поехал в Трускавец собирать подписи за отставку Разумкова. Он говорит с депутатами, убеждает, требует, угрожает. Часть депутатов уже заявили, что ни при каких обстоятельствах они не проголосуют против Разумкова. Поверьте, эти люди уже попали в немилость, и расправа последует быстро. Это ослабит позицию «Слуги народа», но Зеленскому все равно.
Ермак Зеленскому не помогает, но и не мешает. Ермак и сам не прочь избавиться от Разумкова. Ермак понимает уровень угроз, который может последовать с отставкой Разумкова, но рациональность в нем сейчас борется с желанием. Ермак просто поплыл по течению.

Что будет дальше - увидим. Пока очевидно одно. Останется кто-то один. И фокус в том, что при любом исходе в большом выигрыше будет Разумков (и немного - Порошенко). Но проиграет Украина.
показати весь коментар
03.10.2021 03:00 Відповісти
все хорошо и правильно написан комментарий, но с одной оговоркой -зеленский пишется с малой буквы.
показати весь коментар
03.10.2021 08:18 Відповісти
...искусство в массы!!!
показати весь коментар
03.10.2021 06:39 Відповісти
73% (в основе своей МАЛООБРАЗОВАННОЕ БЫДЛО) выбрали лучшего из себе подобных, а тот окружил себя идиотами и предателями Родины!
показати весь коментар
03.10.2021 06:45 Відповісти
Куда уж там до 11% украинофобского быдла.
показати весь коментар
04.10.2021 03:27 Відповісти
Ждём на YouTube этот увлекательный фильм 🎥 😁
UPD. Интересно, а про оффшорные счета пропагандонов с 1+1 во главе с масичучкой там будет сюжет? 🧐
показати весь коментар
03.10.2021 07:07 Відповісти
Та не будет никакого кина. Сначала премьеру отложат, потом CNN свою версию снимет и тоже не покажет. Потом ермак бабла этим киношникам отвалит и все заглохнет. Грозев второй год это шапито таким макаром доит.
показати весь коментар
03.10.2021 07:19 Відповісти
Випередили.
Хотів написати те ж саме.
Якщо б хотіли, опублікували б без попереджень.
А так схоже на торгівлю.
показати весь коментар
03.10.2021 07:58 Відповісти
Це розслідування,-пшик і лайно.
показати весь коментар
03.10.2021 07:40 Відповісти
Гетьманович сдал самого жирного клиента?
показати весь коментар
03.10.2021 07:45 Відповісти
Ну все, теперь Зеленскому песец.

Гетьманцев вытрусит у него все за неуплату налогов. И у депутатов вытрусит за то, что получают черным кэшем10-50 тыс. долларов в конверте каждый месяц. Негодяи!

По Закону.

Ах да, забыл, Закон у нас только для лохтората.
показати весь коментар
03.10.2021 08:21 Відповісти
Закон только для охлоса ))))
показати весь коментар
03.10.2021 08:22 Відповісти
Помню, как ,,шобла 95,, отрабатывала в одном из ресторанов- ну ,,ходила между столиками и просила копеечку,,..Естественно работали за,,нал,, если дали больше- работали бы и за ,,анал,, Поздравляю всех проголосовавших за преза и ,,Слуг,, отличная команда ,, Бобиков,,Коломойского. Скоро будут проблемы с ,,холодно,, и ,,кушать хочется,,Думаю, что следующий президент- Бойко или Путин.
показати весь коментар
03.10.2021 08:39 Відповісти
А деж ви suки були .2.5 роки тому ?
показати весь коментар
03.10.2021 09:07 Відповісти
интерестно про это тоже там будет?
показати весь коментар
03.10.2021 11:03 Відповісти
Може, щоб не витрачати час даремно, всі ці дані зразу оформлювати як матеріали досудового слідства? Потім зразу до суду і "на зону".
показати весь коментар
03.10.2021 12:12 Відповісти
Что за расследование такое, премьера не на центральном канале или новостном ресурсе, а на экране кинотеатра, красная дорожка будет?
показати весь коментар
03.10.2021 13:34 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 