Журналісти оприлюднять дані про офшорний бізнес Зеленського
Журналісти зробили розслідування про офшорний бізнес президента Володимира Зеленського.
"Завтра наша команда представляє фільм "Офшор 95" - розслідування про таємниці офшорного бізнесу президента Зеленського і брудні гроші олігарха Коломойського", цитує Цензор.НЕТ повідомлення на фейсбук-сторінці команди агенції журналістських розслідувань "Слідство.Інфо".
Зазначається, що новий фільм - частина міжнародного проєкту Pandora Papers.
"У Pandora Papers зібрана інформація про активи і таємні угоди 130 найбагатших людей світу, серед яких понад 30 топполітиків. У цих секретних документах також фігурують втікачі, засуджені, знаменитості, зірки футболу, судді, податківці та очільники найбільших міст світу. Над документами з проєкту Pandora Papers працювала команда з понад 600 журналістів зі 117 країн світу - члени The International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ). ICIJ - незалежна міжнародна мережа журналістів-розслідувачів, які спільно викривають транскордонну злочинність та міжнародну корупцію. Вони працювали над глобальним витоком документів Panama Papers, Paradise Papers та FinCEN. Від України над цими проєктами працювала і працює команда агенції "Слідство.Інфо". Вже скоро ми розповімо про основні знахідки Pandora Papers щодо українських політиків та посадовців - насамперед президента Володимира Зеленського та його найближчого оточення", - зазначають журналісти.
Прем'єра фільму "Офшор 95" відбудеться 3 жовтня о 19:00 в приміщенні Малої опери (Дегтярівська, 5, Київ). Потрапити на захід можна за реєстрацією.
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Дебилы не верят и сейчас.
Я би почав з відміни демократії і Констітуції, десь на півроку, хоча б.
Так ви ж не дасте себе саміх врятувати.
Не бажаєте шокової терапії, додригаєтесь до екстремальної хіругії.
скiльки вкрали в них грошей?
https://cdn.vdmsti.ru/image/2019/33/16m8yd/original-1j8d.jpg
Зеленський переконаний, що олігархи та державні зрадники бояться рішень РНБО
https://www.e-news.su/uploads/posts/2014-08/1409152822_f44625_7846.jpg
Разумкова снова отправляют в отставку, и теперь процессом руководит Зеленский лично. Вы удивлены? Мы тоже. Но, к сожалению, прогнозировать можно только логичные шаги. А вот взрывы эмоций Зе прогнозу не поддаются.
Еще вчера пришла информация, что Офис президента отказался от отставки Разумкова и даже попробовал сделать виноватым Арахамию. Это было решение Ермака лично, и его уже начали реализовывать. Однако, решение Ермака вызвало бурю возмущения со стороны Зеленского. Его позиция категорична: Разумков должен уйти. Мол, с Разумковым работать дальше президент не желает, ни при каких условиях.
Причина, даже не в обиде на Разумкова. Все дело в самой психологии президента Украины. Владимир Зеленский - актер и шоумен, выросший из КВНщиков. Классического актерского образования он никогда не получал, недостатки образования он всегда компенсировал тяжелой работой помноженной на звериное чутье. Зеленский не разгадывает, а ощущает темы, которые нравятся зрителям. Именно эти темы Зеленский зрителю преподносил.
Можно сказать так: Зеленский профессионал в искусстве нравиться людям. Именно это объясняет, почему, несмотря на отсутствие ярких достижений, Зеленский все еще сохраняет высокий рейтинг. Он дарит людям именно то, чего они хотят. Люди ненавидят Медведчука - и Медведчука садят под домашний арест, накладывают на его телеканалы абсолютно незаконные санкции. Людям нравится тема армии - им организовывают парад. И так далее. Зеленский на виду. Зеленский очаровывает. По сути, лозунг Жанны д'Арк «Все кто любит меня - за мной!» смело может брать на вооружение президент Украины. Он не достигает - он влюбляет.
Но эта его особенность имеет и вторую сторону медали: ибо людей, которым Зеленский просто не в состоянии понравиться, он люто, абсолютно искренне ненавидит. Этим вызвана его чистая ненависть к Медведчуку, а точнее к его сторонникам. Они не скрывают своего презрения к Зеленскому. Этим же вызвана страстная ненависть Зеленского к Порошенко. Даже играя на патриотических нотах, Зеленский никак не может завоевать любовь "порохоботов" (а также сторонников более радикальных "Националных дружин" и партии "Свобода"). Не отпускает свой электорат и ЮВТ - но далеко не всегда просит прислушаться к Зе. Поэтому для него они хуже, чем предатели; они люди которые не хотят его, такого прекрасного, полюбить.
Отсюда и ненависть к Разумкову. То, что Разумков постоянно ведет свою игру, избегает грязных решений Офиса президента и не поет Зеленскому сладких дифирамбов (как Ермак и Шмыгаль) Зеленского уже просто бесит. Зеленский чувствует - Разумков его не любит, Разумков им пользуется. Для Зеленского Разумков попал в категорию «еще хуже, чем Порошенко». Порошенко хотя бы не скрывает своей враждебности; в то время как Разумков это вчерашний близкий соратник Зеленского. Лицемер. Тип Иуды Искариота.
Мы недаром описали эту особенность натуры Зеленского. Она себя проявит еще не раз. Зеленский действительно опасный противник, он мастерски умеет в себя влюблять массы и для достижения этой любви он не останавливается ни перед чем. Но когда любовь масс уйдет, Зеленский начнет делать ошибки. В нем заговорит оскорблена гордость и он возненавидит людей переставших его любить. Тогда он станет просто опасен, и закончиться это может кошмарно.
Сейчас под ненависть Зеленского попал Разумков, и Зеленский желает отомстить ему любой ценой. Именно поэтому Зеленский сам поехал в Трускавец собирать подписи за отставку Разумкова. Он говорит с депутатами, убеждает, требует, угрожает. Часть депутатов уже заявили, что ни при каких обстоятельствах они не проголосуют против Разумкова. Поверьте, эти люди уже попали в немилость, и расправа последует быстро. Это ослабит позицию «Слуги народа», но Зеленскому все равно.
Ермак Зеленскому не помогает, но и не мешает. Ермак и сам не прочь избавиться от Разумкова. Ермак понимает уровень угроз, который может последовать с отставкой Разумкова, но рациональность в нем сейчас борется с желанием. Ермак просто поплыл по течению.
Что будет дальше - увидим. Пока очевидно одно. Останется кто-то один. И фокус в том, что при любом исходе в большом выигрыше будет Разумков (и немного - Порошенко). Но проиграет Украина.
UPD. Интересно, а про оффшорные счета пропагандонов с 1+1 во главе с масичучкой там будет сюжет? 🧐
Хотів написати те ж саме.
Якщо б хотіли, опублікували б без попереджень.
А так схоже на торгівлю.
Гетьманцев вытрусит у него все за неуплату налогов. И у депутатов вытрусит за то, что получают черным кэшем10-50 тыс. долларов в конверте каждый месяц. Негодяи!
По Закону.
Ах да, забыл, Закон у нас только для лохтората.