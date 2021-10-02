Журналісти оприлюднять дані про офшорний бізнес Зеленського

Журналісти зробили розслідування про офшорний бізнес президента Володимира Зеленського.

"Завтра наша команда представляє фільм "Офшор 95" - розслідування про таємниці офшорного бізнесу президента Зеленського і брудні гроші олігарха Коломойського", цитує Цензор.НЕТ повідомлення на фейсбук-сторінці команди агенції журналістських розслідувань "Слідство.Інфо".

Зазначається, що новий фільм - частина міжнародного проєкту Pandora Papers.

"У Pandora Papers зібрана інформація про активи і таємні угоди 130 найбагатших людей світу, серед яких понад 30 топполітиків. У цих секретних документах також фігурують втікачі, засуджені, знаменитості, зірки футболу, судді, податківці та очільники найбільших міст світу. Над документами з проєкту Pandora Papers працювала команда з понад 600 журналістів зі 117 країн світу - члени The International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ). ICIJ - незалежна міжнародна мережа журналістів-розслідувачів, які спільно викривають транскордонну злочинність та міжнародну корупцію. Вони працювали над глобальним витоком документів Panama Papers, Paradise Papers та FinCEN. Від України над цими проєктами працювала і працює команда агенції "Слідство.Інфо". Вже скоро ми розповімо про основні знахідки Pandora Papers щодо українських політиків та посадовців - насамперед президента Володимира Зеленського та його найближчого оточення", - зазначають журналісти.

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Прем'єра фільму "Офшор 95" відбудеться 3 жовтня о 19:00 в приміщенні Малої опери (Дегтярівська, 5, Київ). Потрапити на захід можна за реєстрацією.