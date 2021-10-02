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"Слуга народа" Корниенко может стать первым вице-спикером

Кандидатура первого заместителя главы фракции "Слуги народа" Александра Корниенко рассматривается на должность первого вице-спикера.

Об этом корреспонденту Цензор.НЕТ сказал один из народных депутатов "СН".

"Вероятнее всего, будет Саша (Александр Корниенко. - Ред.). Но мы отдельно на фракции еще об этом поговорим. Про Стефанчука сегодня не говорили - тут и так понятно", - отметил он.

По словам нардепа, отставку спикера Дмитрия Разумкова сегодня не поддержали четверо "слуг" - Василий Мокан, Дмитрий Наталуха, Сергей Бабак, Нелли Яковлева.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Процедуру отставки Разумкова запустят 4 октября, - спикер "Слуги народа" Палийчук

Автор: 

ВР (29244) Слуга народа (2630) Корниенко Александр (658)


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Топ комментарии
+10
У КоЗеМанді наступний завжди гірший за попереднього. Це вже доведено неодноразово, тому я реально нервую, коли вони когось замінюють.

Зебіли! Хуже будет!
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02.10.2021 23:49
+10
Саша (Александр Корниенко. - Ред.) по кличке "корабельная сосна"
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02.10.2021 23:55
+10
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03.10.2021 00:02
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Таки у ЗЕсвинарчука нє то ліцо токо а пуза одинакові...
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02.10.2021 23:48 Ответить
Саша (Александр Корниенко. - Ред.) по кличке "корабельная сосна"
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02.10.2021 23:55 Ответить
Саша "баба да"
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03.10.2021 00:28 Ответить
Корабельний фекал.
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03.10.2021 09:34 Ответить
Хоча би побрився,та очі холодною водою добре помив,бо запухші із перепою.
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03.10.2021 00:10 Ответить
він з роддому такий
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03.10.2021 00:14 Ответить
младєнчеське не вивалялося - тільки так можна виправдувати те, куди він вляпав свою кар"єру..
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03.10.2021 00:33 Ответить
Мамо мила,та він вже у роддомі бражку замість молочка потягував?
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03.10.2021 00:35 Ответить
Когда я смотрю на Корниенко, вижу типичного пивного алкоголика.
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03.10.2021 00:48 Ответить
У КоЗеМанді наступний завжди гірший за попереднього. Це вже доведено неодноразово, тому я реально нервую, коли вони когось замінюють.

Зебіли! Хуже будет!
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02.10.2021 23:49 Ответить
уже нє
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02.10.2021 23:51 Ответить
Мне бы вашу уверенность в них))) Ну думаешь уже полное дно... Но нет, оказывается с нижу еще постучали)
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02.10.2021 23:57 Ответить
недарма ж психоаналітика думають садити у крісло Разумкова - у дно постукають знизу а БАБА-ДА запитує- ХТО ТАМ? А йому у відповідь - А ТАМ ХТО?
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03.10.2021 00:36 Ответить
Будєт-будєт! Якщо Янелох здохне від пальоного аргентинського борошна, а преЗЕдентом стане Стефанчук. Уявіть цього борова десь на офіційній зустрічі у Європі чи Америці. Не знаю як Ви, а я від сорому провалюсь крізь землю.
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03.10.2021 00:00 Ответить
А зараз, коли цей янелох дає гастролі по Европам та Америкам, вам не хрчетьсч провалитись від сорому крізь землю?
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03.10.2021 00:50 Ответить
Хочеться, то я ж періодично провалююсь, коли по коліно, коли по пояс.
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03.10.2021 00:58 Ответить
iнодi i пiд нижню губу вже достае...
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03.10.2021 01:05 Ответить
Пам'ятаєте, минулого разу слугам показували зображення з проханням знайти там оленя. Тепер через два роки завдання ускладнено. Оленя потрібно знайти на цьому відео. П.С. А регламент Ради це та річ, яка захищає країну від дблв.
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02.10.2021 23:51 Ответить
Воно ж унюхане і корчить рожі.
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02.10.2021 23:54 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=-3gL-Ue9wVc&feature=emb_logo&skip_registered_account_check=true https://www.youtube.com/watch?v=-3gL-Ue9wVc&feature=emb_logo&skip_registered_account_check=true

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02.10.2021 23:58 Ответить
Був Яник зі страусами. Тепер страус без Яника. Страшне!
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03.10.2021 00:01 Ответить
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03.10.2021 00:02 Ответить
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03.10.2021 00:20 Ответить
Президент України ?

це - ходяча ганьба всім нам !
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03.10.2021 00:21 Ответить
.
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03.10.2021 09:51 Ответить
сгорел сарай - гори и хата
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02.10.2021 23:52 Ответить
Ты 🤡🤡🤡 клоун
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03.10.2021 00:30 Ответить
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02.10.2021 23:53 Ответить
лучше ужасный конец чем ужас без конца
давайте! жрите! пей гуляй трахай гусей! быстрее вас уродов сметут
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02.10.2021 23:55 Ответить
В зеленому балагані ділять портфелі. Разом нас багато, портфелів малувато.
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02.10.2021 23:57 Ответить
Просто Корнієнко буде психотерапевтично діяти на слуг голосувати за ідеї Портнова, Стефанчука, Татарова й іЗЕ з ними
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02.10.2021 23:59 Ответить
Мозгов мало а как думаешь у кого???
???
???
???
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03.10.2021 00:31 Ответить
Корнієнко - Родился в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2 Киеве 12 мая 1984 года. В 2001-2007 годах учился в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82 Киевском политехническом институте , где получил квалификацию магистра химической технологии и инженерии. С 2008 по 2010 год проходил обучение в Висбаденской академии психотерапии (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F Германия ) и в Украинском институте позитивной психотерапии, где получил квалификацию базового консультанта по https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F позитивной психотерапии . С 2015 по 2019 год изучал психологию в проекте неформального образования «Экзистенциальный коучинг» (на курсе Юрия Кравченко).


АФЕРИСТОВИЧ-2
Незабаром стане кар"єрним психопатологом -лікувати своїх клієнтів зі СН по тюрмах.
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02.10.2021 23:57 Ответить
пачімута на соціальному ліфьті у зєбидла піднялось одне гмно.
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03.10.2021 00:00 Ответить
проходил обучение в Висбаденской академии психотерапии (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F Германия )

но гамно становітся все круче...
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03.10.2021 00:40 Ответить
Otar Dovzhenko@otardovzhenko



Може іменно наверно, непременно і отнюдь скали волни камні корні поматросять і уб'ють.
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03.10.2021 00:05 Ответить
Найцікавіше буде тоді, коли Разумкова знімуть і він почне розказувати що там творилось за кулісами в зеко-манді.
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03.10.2021 00:05 Ответить
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03.10.2021 00:06 Ответить
censor.net - "Корниенко может стать первым вице-спикером"
***********************************
Облико морале! Ферштейн?
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03.10.2021 00:14 Ответить
Бабадаун кончений, обидва.
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03.10.2021 00:23 Ответить
Дивлячись на мармизу АраХамійо згадую епізод із фільму "Штрафбат". Комбат Твєрдохлєбов запитує у тільки-но прибувшого на фронт жевжика-штрафника:
- Статья?
- У мє-є?,а 169, "Мошеничество".
-Так и подумал
От їй Богу, АраХамійо зіграв би оту роль жевжика набагато краще!
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03.10.2021 00:58 Ответить
Господи, за что ты наказал Украину?
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03.10.2021 00:21 Ответить
... мудрим нарідом
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03.10.2021 00:24 Ответить
Я уверен, что когда эта власть уйдет, то на следующий день с прилавков всей страны исчезнет весь поп корн.
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03.10.2021 00:23 Ответить
а також мотузки та мило
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03.10.2021 00:25 Ответить
Важко йому буде першим віце-спікером, корабельні сосни будуть дуже відволікати.

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03.10.2021 00:28 Ответить


Якого розміру у цього алкоголіка печінка, що таке пузо?
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03.10.2021 00:33 Ответить
"Якого розміру у цього алкоголіка печінка"
************************************************
Якщо його хтось стукне у будь-яку частину тіла, то усе одно попадуть по печінці.
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03.10.2021 00:41 Ответить
пузом прикриє яку-небудь сосну під столом...
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03.10.2021 00:39 Ответить
Это он еще втянул перед дэвушкой
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03.10.2021 01:51 Ответить
Дивлячись на його пузяро думаю,що важко буде не йому, а "корабельній сосні"
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03.10.2021 02:05 Ответить
таке враження що усі інші страуси-нардепи СН відмовилися йти на першого віце-спікера . . . .
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03.10.2021 01:33 Ответить
Я представляю этот цирк! Хотя какие "руководящие" кадры могут быть у "Слуг урода". Какой позор в парламентско-президентской республике.
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03.10.2021 02:03 Ответить
Мене завжди дивували пики депутатів. Здавалось би потрібно вибирати ну хоча б якісь більш менш привабливі обличчя з ознаками інтелекту, волі, мужності... А маємо в реалі якісь ахаризматичних чортів і плюгавчиків! Не привабливі, зачухані, помяті, поношені і потерті, а як почнуть говорити ... то краще б вже мовчали. В мене навіть знайомих настільки "тухлих" нема. Де їх беруть коли формують оті "партійні списки"? А тепер трошки конспірології - десь є склад політичного "секонд хенду" і "непотребу". Тсс...
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03.10.2021 05:00 Ответить
Чего-то у меня ощущение,что как бы эти зелёные гельминты не рассаживались в Раде в Кабмине, концовка их "квартета" будет очень скорой и очень болезненной....
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03.10.2021 06:52 Ответить
.
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03.10.2021 09:48 Ответить
Первым вице- ЖОПОЛИЗОМ.
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03.10.2021 09:55 Ответить
Це той, який сосна?
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03.10.2021 09:59 Ответить
 
 