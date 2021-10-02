"Слуга народа" Корниенко может стать первым вице-спикером
Кандидатура первого заместителя главы фракции "Слуги народа" Александра Корниенко рассматривается на должность первого вице-спикера.
Об этом корреспонденту Цензор.НЕТ сказал один из народных депутатов "СН".
"Вероятнее всего, будет Саша (Александр Корниенко. - Ред.). Но мы отдельно на фракции еще об этом поговорим. Про Стефанчука сегодня не говорили - тут и так понятно", - отметил он.
По словам нардепа, отставку спикера Дмитрия Разумкова сегодня не поддержали четверо "слуг" - Василий Мокан, Дмитрий Наталуха, Сергей Бабак, Нелли Яковлева.
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Зебіли! Хуже будет!
це - ходяча ганьба всім нам !
давайте! жрите! пей гуляй трахай гусей! быстрее вас уродов сметут
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АФЕРИСТОВИЧ-2
Незабаром стане кар"єрним психопатологом -лікувати своїх клієнтів зі СН по тюрмах.
но гамно становітся все круче...
Може іменно наверно, непременно і отнюдь скали волни камні корні поматросять і уб'ють.
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Облико морале! Ферштейн?
- Статья?
- У мє-є?,а 169, "Мошеничество".
-Так и подумал
От їй Богу, АраХамійо зіграв би оту роль жевжика набагато краще!
Якого розміру у цього алкоголіка печінка, що таке пузо?
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Якщо його хтось стукне у будь-яку частину тіла, то усе одно попадуть по печінці.