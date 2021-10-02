"Слуга народа" Корниенко может стать первым вице-спикером

Кандидатура первого заместителя главы фракции "Слуги народа" Александра Корниенко рассматривается на должность первого вице-спикера.

Об этом корреспонденту Цензор.НЕТ сказал один из народных депутатов "СН".

"Вероятнее всего, будет Саша (Александр Корниенко. - Ред.). Но мы отдельно на фракции еще об этом поговорим. Про Стефанчука сегодня не говорили - тут и так понятно", - отметил он.

По словам нардепа, отставку спикера Дмитрия Разумкова сегодня не поддержали четверо "слуг" - Василий Мокан, Дмитрий Наталуха, Сергей Бабак, Нелли Яковлева.

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