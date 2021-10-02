Процедуру отставки Разумкова запустят 4 октября, - спикер "Слуги народа" Палийчук

С понедельника, 4 октября, начнется процедура отзыва с должности председателя Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на telegram-канал спикера "Слуги народа" Юлии Палийчук.

"На фракции "Слуги народа" обсудили вопрос отставки спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Путем голосования депутатами фракции принято решение с понедельника начать процедуру отзыва председателя Верховной Рады Украины с занимаемой должности", - написала она.

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Напомним, 30 сентября Давид Арахамия запросил в Раде подписные листы за отставку Дмитрия Разумкова с поста спикера.

Разумков был первым номером в партийном списке партии "Слуга народа" на парламентских выборах в 2019 году.