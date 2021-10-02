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Новости Отставка Разумкова
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"Слуги народа" поддержали отставку Разумкова практически единогласно, - Гетманцев

Фракция "Слуги народа" практически единогласно поддержала отставку спикера Дмитрия Разумкова.

Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, в интервью журналистам в Трускавце сказал нардеп "СН" Даниил Гетманцев.

"Пять-семь голосов было, кто воздержался или против. Все остальные проголосовали за", - отметил он.

По словам Гетманцева, уже собрано более 170 подписей за отставку спикера.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Это вопрос внутрифракционный, - Зеленский об отставке Разумкова

Нардеп отрицает, что именно президент поднял этот вопрос. "Президент просто присутствовал при этом рассмотрении. Арахамия поставил этот вопрос, объяснил присутствие президента в качестве не президента, а особы, которую мы просто уважаем. Обменяюсь мнениями и приняли решение", - рассказал политик.

Напомним, 30 сентября Давид Арахамия запросил в Раде подписные листы за отставку Дмитрия Разумкова с поста спикера.

Разумков был первым номером в партийном списке партии "Слуга народа" на парламентских выборах в 2019 году.

Автор: 

отставка (3153) Разумков Дмитрий (1520) Гетманцев Даниил (409) Слуга народа (2630)


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Топ комментарии
+28
В многоходовке главного кадровика Украины Коломойского теоретик Разумков свою задачу выполнил. Верховная рада приняла закон о продаже земли в Украине. Зная, что : Почти 75% украинцев на референдуме поддержали бы запрет на продажу земли. 05.07.21. Теперь Коломойскому для внедрения этого закона нужен практик. Который нагло улыбаясь украинцам скажет: хрен вам а не референдум . Нужен зверь с зубами наружу - кабан. И вот он. Референдум о создании рынка земли не нужен, поскольку Зеленский на выборах получил мандат доверия на реализацию этой реформы, - Стефанчук. Следующая задача Стефанчука-принять закон о двойном гражданстве. И тогда Коломойский, гражданин Израиля, военного союзника РФ, свой долг перед исторической родиной выполнит. Была Украина стала Новая Палестина.
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02.10.2021 22:56
+24
Щури в бочці.
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02.10.2021 22:56
+19
партия сказала- данила кряхтя выдавливал каменный цветок
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02.10.2021 22:55
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партия сказала- данила кряхтя выдавливал каменный цветок
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02.10.2021 22:55 Ответить
Напевно Трускавець претендує все ж таки на назву Нью Васюки. Такі питання там вирішують.
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02.10.2021 23:05 Ответить
Не зрозуміло: нащо з'їзди фракції? Це ж не з'їзд партії
Хіба фракція слуг це не той набрід, що кожного дня бачить один одного в Раді?
Для чого кудись їхати і влаштовувати з'їзд тих, хто і так кожного дня може зустрітись хором і всі настанови олігархів між собою перетерти?
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02.10.2021 23:12 Ответить
А погулять? Поиграть в "элиту" на банкете в вечерних платьях и фраках? а совместное проживание на закрытой территории - гулеж-гудеж, "а шо - мы тоже люди". Да еще и нахаляву - за деньги лохов -налогоплательщиков
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02.10.2021 23:22 Ответить
И сколько именно налогов на это ушло?
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03.10.2021 01:47 Ответить
Скоріше на новий Офіс Президента..
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02.10.2021 23:15 Ответить
Щури в бочці.
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02.10.2021 22:56 Ответить
Павуки в банці.
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02.10.2021 23:03 Ответить
Арахамия поставил этот вопрос, объяснил присутствие президента в качестве не президента, а особы, которую мы просто уважаем.

урки !
банальная гопота !
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03.10.2021 00:02 Ответить
.
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03.10.2021 09:55 Ответить
Ну і АМІНЬ, заробили за один темін, дай БОЖЕ неповний - й на... х орошого їм дня
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02.10.2021 22:56 Ответить
В многоходовке главного кадровика Украины Коломойского теоретик Разумков свою задачу выполнил. Верховная рада приняла закон о продаже земли в Украине. Зная, что : Почти 75% украинцев на референдуме поддержали бы запрет на продажу земли. 05.07.21. Теперь Коломойскому для внедрения этого закона нужен практик. Который нагло улыбаясь украинцам скажет: хрен вам а не референдум . Нужен зверь с зубами наружу - кабан. И вот он. Референдум о создании рынка земли не нужен, поскольку Зеленский на выборах получил мандат доверия на реализацию этой реформы, - Стефанчук. Следующая задача Стефанчука-принять закон о двойном гражданстве. И тогда Коломойский, гражданин Израиля, военного союзника РФ, свой долг перед исторической родиной выполнит. Была Украина стала Новая Палестина.
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02.10.2021 22:56 Ответить
а чим відрізняється "внєдрєніє" закону від його "прінятія"?

А Україна, як була, то так і буде, а ось сраїль і кацапія розваляться разом і на пару. Напевно єдині країни в цілому світі, яких практично всі їх сусіди або недолюблюють, або взагалі люто ненавидять!!!
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03.10.2021 00:18 Ответить
Почему не нужен? Везде есть а нам не нужен? Лол. Может единственное что они нормально сделали.
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03.10.2021 01:38 Ответить
А попробовал бы кто-то возразить папе Бене и его кукле.
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02.10.2021 22:57 Ответить
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02.10.2021 22:57 Ответить
Так держать !
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02.10.2021 22:58 Ответить
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02.10.2021 22:59 Ответить
Кого і за що?
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02.10.2021 23:01 Ответить
А зєбілам заходить. Вони й розшифровують дуже легко, без зусиль - Так держать !
Шаріков шарікова прекрасно розуміє.
На жаль, на вибори ходять багато у@банів
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02.10.2021 23:07 Ответить
щедро заплатили
- каждому
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02.10.2021 22:58 Ответить
У них на оцей Великий сходняк пішло більше офіційного заробітку за місяць, то таки якщо підтримал, тонедарма їхали
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02.10.2021 23:01 Ответить
стадо стадное и не могго сделать по другому.
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02.10.2021 22:59 Ответить
ну щож відрубали партіі голову, несіться далі,надіюсь швидко. самопоміч чекає на воротях з хлібом))))
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02.10.2021 23:00 Ответить
Все верно - а мойша здесь не при чем!!!!
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02.10.2021 23:01 Ответить
Арахнойобань поставила вопрос,и все,в знак уважения к уважаемому,приняли решение....так ***** хочется написать что то ох уенно матерное,но я таких слов не знаю...
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02.10.2021 23:02 Ответить
Из той толпы что бегала с ослом перед выборами ..и жрала шаурму ..на хлебном месте остался только герус..
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02.10.2021 23:02 Ответить
і Потураєв, і агрохімія, і той же кабан стефанчук...
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02.10.2021 23:20 Ответить
Вот это крысы!!! Он один умнее минимум половины фракции "слугБени" вместе взятых!
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02.10.2021 23:03 Ответить
Умный мальчик. Знает как денежку и с Метверчины взять и с Ахметова и щечки умеет надувать для важности.
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02.10.2021 23:05 Ответить
Таких называют золотая молодежь
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02.10.2021 23:31 Ответить
Слухняні ляльки. Інакше не отримають конверт від ляльковода.
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02.10.2021 23:03 Ответить
От перестановки кроватей в борделе ничего не поменяется. Шлюх надо менять. Причем всех
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02.10.2021 23:03 Ответить
Так сменили же в 2019 теперь детки читают инструкцию к управлению страной, ведь до них были опытные шлюхи
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02.10.2021 23:32 Ответить
Нарешті!!! Нарешті знайдено той ржавий ґвинтик, що не давав машині турборежиму нормально працювати! Ну що, ж тримайтеся міцніше, мудрі виборці прислуги, вас почнуть робити разом - по-новому! 😁
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02.10.2021 23:04 Ответить
пора их строем после развода на работы выводить...
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02.10.2021 23:05 Ответить
В моєму рейтингу найгидотніших зєслуг Гетьманцев 100% входить в 10 лідерів. Просто калірована мразота навіть на фоні всієї зєшобли.
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02.10.2021 23:05 Ответить
Зє слуги заробляють гроші, яких ніколи не мали - хапають все, бо ж колись лавочка прикриється і більше їм такого шансу ніколи не буде...
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02.10.2021 23:05 Ответить
зе-стадо
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02.10.2021 23:11 Ответить
Каков поп, таков и приход
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02.10.2021 23:13 Ответить
короче - в Украине без перемен.
все таже зеленая срань, все те же новости за ее...
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02.10.2021 23:14 Ответить
кто следующий???
жарю попкорн
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02.10.2021 23:15 Ответить
За встановленою традицією чекаємо на чергове "Відкровення від Разумкова" про те, які його однопартійці гниди. Попкорн скоро подорожчає 😄
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02.10.2021 23:15 Ответить
Я, как "порохобот", скорее ПРИВЕТСТВУЮ данное решение, чем осуждаю.
Что бы народ проснулся от популизма и захотел КАРДИНАЛЬНОГО лечения страны, болезнь тупизма и "какой разницы" должна перейти из хронической стадии к ОБОСТРЕНИЮ.
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02.10.2021 23:16 Ответить
это далеко не первая но мне кажется ключевая ошибка зеленых макак.
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02.10.2021 23:17 Ответить
ошибка если ВР не проголосует за снятие разумкова - тогда да, тогда ВР станет немного независимой пускай и со спикером ватаном
- НО если проголосует (а так и будет) - то с зе- диктату возможно скинет только восстание, - по другому они уже не уйдут
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02.10.2021 23:22 Ответить
Яке восстание? Ти про що? Роби восстание у себе в паРаші. Кишки у вас тонкі, тільки бруд лити тут на форумі і можете.
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02.10.2021 23:26 Ответить
янык тоже так думал
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02.10.2021 23:33 Ответить
в отличии от остальной зешоблы разумков не тупой и думаю у него много чего есть рассказать. а главное - он на подсосе у зеленых. его не заткнуть ни "папочкой с компроматом" ни баблом. первого или нет или опасно выкладывать а второго у него самого достаточно
он хитрый и злобный противник мне кажется и попьет зеленой крови сполна. он не дурак и фактически зеленые играют его партию а не свою.
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02.10.2021 23:32 Ответить
про разумкова все так
- НО если его переведут в простые депутаты, то он будет как Лерос - кричать, рассказывать факты, ходить по эфирам - И НИЧЕГО не будет кроме шума
- украинцы привыкли к шуму и не реагируют уже
- нужна реальная власть
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02.10.2021 23:38 Ответить
видя лероса перед глазами разумков вполне мог озаботиться доказательствами
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02.10.2021 23:44 Ответить
так Лерос тоже фактами сыпал - даже видео выкладывал
- называл фамилии, даты и места событий
и ничего
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02.10.2021 23:47 Ответить
он на подсосе у зеленых = он НЕ на подсосе у зеленых
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03.10.2021 07:44 Ответить
https://prm.ua/u-ponedilok-sluhy-narodu-rozpochnut-protseduru-vidstavky-razumkova/ У понеділок "Слуги народу" розпочнуть процедуру відставки Разумкова

4 жовтня, фракція "Слуга народу" розпочне процедур відкликання Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради.

Під час з'їзду фракції у Трускавці представники монобільшості зібрали достатню кількість підписів для відставки спікера парламенту Дмитра Разумкова. Про це повідомляє речниця "Слуги народу" Юлія Палійчук.

Вона пояснила, що під час засідання фракції "Слуга народу", народні обранці обговорили питання відставки голови Верховної ради Дмитра Разумкова.

"Шляхом голосування депутатами фракції прийнято рішення у понеділок розпочати процедуру відкликання голови Верховної ради України із займаної посади", - підсумувала Палійчук.
І причому тут Зелеський? А причому тут Єрмак?
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02.10.2021 23:18 Ответить
а я, мамо, не позеленив!
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02.10.2021 23:18 Ответить
О как Ермак всех зажал!!
Нокто даже не пикнул!!
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02.10.2021 23:18 Ответить
Всё что происходит в Трускавце - остаётся в Трускавце
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02.10.2021 23:20 Ответить
виродки народа.
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02.10.2021 23:24 Ответить
Зелёные мрази выкинули на свой трускавецкий корпоратив несколько десятков миллионов, в то время как денег нет на зарплаты воинам на передовой, госпитали переполнены и нуждаются во всём, старики голодают. оплачивая грабительскую коммуналку.....Да будут они прокляты, слуги кремлёвской крысы и каломойши....
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02.10.2021 23:25 Ответить
напомните мне где Греция Спарта где Александр Македонский и его Империя где Великий Египет где Рим где Франция Наполеона Где Германия Гитлера и Италия Муссолини где Сталин и где СССР...правильно все ТАМ.. в Истории и в прошлом.... и кроме проклятия забвения и порицания от них ничего не останется с Зеленского даже фамилии не останется напишут в каких то трудах ученные смутное время время у власти идиотов наркоманов еврейского отребья людей случайно попавших во власть.. так ничего особенного они после себя не оставили..даже о путине много не будут говорить и писать так жило нечто Путин Ху..ловский и точка...ЭТО ПИРОВА по-БЕДА но им по скудоумию трудно понять что они делают ..а я бы не возносил Коломойского думаю мальчик его порождение ему еще зубки покажет ...и как бы дитятко само не встромило в горлянку Бене ножика..
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02.10.2021 23:36 Ответить
Офигенный статус- объяснил присутствие президента в качестве не президента, а особы, которую мы просто уважаем.
Чет вспомнился Паниковский:"-Остап Ибрагимович,Вы же знаете как я Вас уважаю."
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02.10.2021 23:52 Ответить
А так все починалося.... Разумков на виборах у списку партії проходив першим номером:

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02.10.2021 23:53 Ответить
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03.10.2021 00:13 Ответить
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03.10.2021 00:16 Ответить
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03.10.2021 00:54 Ответить
"...президента не як президента, а особи, яку ми просто поважаємо..." - ХАХАХАХАХА!!!
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03.10.2021 00:15 Ответить
Ну ещё бы эти слуги уродов не поддержали, полетят следом за Разумковы
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03.10.2021 01:21 Ответить
https://t.me/pecherhill Печерский холм October 2*
Разумкова снова отправляют в отставку, и теперь процессом руководит Зеленский лично. Вы удивлены? Мы тоже. Но, к сожалению, прогнозировать можно только логичные шаги. А вот взрывы эмоций Зе прогнозу не поддаются.
Еще вчера пришла информация, что Офис президента отказался от отставки Разумкова и даже попробовал сделать виноватым Арахамию. Это было решение Ермака лично, и его уже начали реализовывать. Однако, решение Ермака вызвало бурю возмущения со стороны Зеленского. Его позиция категорична: Разумков должен уйти. Мол, с Разумковым работать дальше президент не желает, ни при каких условиях.

Причина, даже не в обиде на Разумкова. Все дело в самой психологии президента Украины. Владимир Зеленский - актер и шоумен, выросший из КВНщиков. Классического актерского образования он никогда не получал, недостатки образования он всегда компенсировал тяжелой работой помноженной на звериное чутье. Зеленский не разгадывает, а ощущает темы, которые нравятся зрителям. Именно эти темы Зеленский зрителю преподносил.
Можно сказать так: Зеленский профессионал в искусстве нравиться людям. Именно это объясняет, почему, несмотря на отсутствие ярких достижений, Зеленский все еще сохраняет высокий рейтинг. Он дарит людям именно то, чего они хотят. Люди ненавидят Медведчука - и Медведчука садят под домашний арест, накладывают на его телеканалы абсолютно незаконные санкции. Людям нравится тема армии - им организовывают парад. И так далее. Зеленский на виду. Зеленский очаровывает. По сути, лозунг Жанны д'Арк «Все кто любит меня - за мной!» смело может брать на вооружение президент Украины. Он не достигает - он влюбляет.

Но эта его особенность имеет и вторую сторону медали: ибо людей, которым Зеленский просто не в состоянии понравиться, он люто, абсолютно искренне ненавидит. Этим вызвана его чистая ненависть к Медведчуку, а точнее к его сторонникам. Они не скрывают своего презрения к Зеленскому. Этим же вызвана страстная ненависть Зеленского к Порошенко. Даже играя на патриотических нотах, Зеленский никак не может завоевать любовь "порохоботов" (а также сторонников более радикальных "Националных дружин" и партии "Свобода"). Не отпускает свой электорат и ЮВТ - но далеко не всегда просит прислушаться к Зе. Поэтому для него они хуже, чем предатели; они люди которые не хотят его, такого прекрасного, полюбить.
Отсюда и ненависть к Разумкову. То, что Разумков постоянно ведет свою игру, избегает грязных решений Офиса президента и не поет Зеленскому сладких дифирамбов (как Ермак и Шмыгаль) Зеленского уже просто бесит. Зеленский чувствует - Разумков его не любит, Разумков им пользуется. Для Зеленского Разумков попал в категорию «еще хуже, чем Порошенко». Порошенко хотя бы не скрывает своей враждебности; в то время как Разумков это вчерашний близкий соратник Зеленского. Лицемер. Тип Иуды Искариота.

Мы недаром описали эту особенность натуры Зеленского. Она себя проявит еще не раз. Зеленский действительно опасный противник, он мастерски умеет в себя влюблять массы и для достижения этой любви он не останавливается ни перед чем. Но когда любовь масс уйдет, Зеленский начнет делать ошибки. В нем заговорит оскорблена гордость и он возненавидит людей переставших его любить. Тогда он станет просто опасен, и закончиться это может кошмарно.

Сейчас под ненависть Зеленского попал Разумков, и Зеленский желает отомстить ему любой ценой. Именно поэтому Зеленский сам поехал в Трускавец собирать подписи за отставку Разумкова. Он говорит с депутатами, убеждает, требует, угрожает. Часть депутатов уже заявили, что ни при каких обстоятельствах они не проголосуют против Разумкова. Поверьте, эти люди уже попали в немилость, и расправа последует быстро. Это ослабит позицию «Слуги народа», но Зеленскому все равно.
Ермак Зеленскому не помогает, но и не мешает. Ермак и сам не прочь избавиться от Разумкова. Ермак понимает уровень угроз, который может последовать с отставкой Разумкова, но рациональность в нем сейчас борется с желанием. Ермак просто поплыл по течению.

Что будет дальше - увидим. Пока очевидно одно. Останется кто-то один. И фокус в том, что при любом исходе в большом выигрыше будет Разумков (и немного - Порошенко). Но проиграет Украина.
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03.10.2021 03:03 Ответить
Мавр сделал свое дело, мавр может уходить...
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03.10.2021 07:53 Ответить
Каанешна , от 100000 уев в конверте получить за голосование, это же 10- месяцная зарплата зекоммуняки эдиногласно ,ествна
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03.10.2021 08:09 Ответить
 
 