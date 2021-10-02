"Слуги народа" поддержали отставку Разумкова практически единогласно, - Гетманцев

Фракция "Слуги народа" практически единогласно поддержала отставку спикера Дмитрия Разумкова.

Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, в интервью журналистам в Трускавце сказал нардеп "СН" Даниил Гетманцев.

"Пять-семь голосов было, кто воздержался или против. Все остальные проголосовали за", - отметил он.

По словам Гетманцева, уже собрано более 170 подписей за отставку спикера.

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Нардеп отрицает, что именно президент поднял этот вопрос. "Президент просто присутствовал при этом рассмотрении. Арахамия поставил этот вопрос, объяснил присутствие президента в качестве не президента, а особы, которую мы просто уважаем. Обменяюсь мнениями и приняли решение", - рассказал политик.

Напомним, 30 сентября Давид Арахамия запросил в Раде подписные листы за отставку Дмитрия Разумкова с поста спикера.

Разумков был первым номером в партийном списке партии "Слуга народа" на парламентских выборах в 2019 году.