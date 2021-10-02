"Слуги народа" поддержали отставку Разумкова практически единогласно, - Гетманцев
Фракция "Слуги народа" практически единогласно поддержала отставку спикера Дмитрия Разумкова.
Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, в интервью журналистам в Трускавце сказал нардеп "СН" Даниил Гетманцев.
"Пять-семь голосов было, кто воздержался или против. Все остальные проголосовали за", - отметил он.
По словам Гетманцева, уже собрано более 170 подписей за отставку спикера.
Нардеп отрицает, что именно президент поднял этот вопрос. "Президент просто присутствовал при этом рассмотрении. Арахамия поставил этот вопрос, объяснил присутствие президента в качестве не президента, а особы, которую мы просто уважаем. Обменяюсь мнениями и приняли решение", - рассказал политик.
Напомним, 30 сентября Давид Арахамия запросил в Раде подписные листы за отставку Дмитрия Разумкова с поста спикера.
Разумков был первым номером в партийном списке партии "Слуга народа" на парламентских выборах в 2019 году.
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Хіба фракція слуг це не той набрід, що кожного дня бачить один одного в Раді?
Для чого кудись їхати і влаштовувати з'їзд тих, хто і так кожного дня може зустрітись хором і всі настанови олігархів між собою перетерти?
урки !
банальная гопота !
А Україна, як була, то так і буде, а ось сраїль і кацапія розваляться разом і на пару. Напевно єдині країни в цілому світі, яких практично всі їх сусіди або недолюблюють, або взагалі люто ненавидять!!!
Шаріков шарікова прекрасно розуміє.
На жаль, на вибори ходять багато у@банів
- каждому
все таже зеленая срань, все те же новости за ее...
жарю попкорн
Что бы народ проснулся от популизма и захотел КАРДИНАЛЬНОГО лечения страны, болезнь тупизма и "какой разницы" должна перейти из хронической стадии к ОБОСТРЕНИЮ.
- НО если проголосует (а так и будет) - то с зе- диктату возможно скинет только восстание, - по другому они уже не уйдут
он хитрый и злобный противник мне кажется и попьет зеленой крови сполна. он не дурак и фактически зеленые играют его партию а не свою.
- НО если его переведут в простые депутаты, то он будет как Лерос - кричать, рассказывать факты, ходить по эфирам - И НИЧЕГО не будет кроме шума
- украинцы привыкли к шуму и не реагируют уже
- нужна реальная власть
- называл фамилии, даты и места событий
и ничего
4 жовтня, фракція "Слуга народу" розпочне процедур відкликання Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради.
Під час з'їзду фракції у Трускавці представники монобільшості зібрали достатню кількість підписів для відставки спікера парламенту Дмитра Разумкова. Про це повідомляє речниця "Слуги народу" Юлія Палійчук.
Вона пояснила, що під час засідання фракції "Слуга народу", народні обранці обговорили питання відставки голови Верховної ради Дмитра Разумкова.
"Шляхом голосування депутатами фракції прийнято рішення у понеділок розпочати процедуру відкликання голови Верховної ради України із займаної посади", - підсумувала Палійчук.
І причому тут Зелеський? А причому тут Єрмак?
Нокто даже не пикнул!!
Чет вспомнился Паниковский:"-Остап Ибрагимович,Вы же знаете как я Вас уважаю."
Разумкова снова отправляют в отставку, и теперь процессом руководит Зеленский лично. Вы удивлены? Мы тоже. Но, к сожалению, прогнозировать можно только логичные шаги. А вот взрывы эмоций Зе прогнозу не поддаются.
Еще вчера пришла информация, что Офис президента отказался от отставки Разумкова и даже попробовал сделать виноватым Арахамию. Это было решение Ермака лично, и его уже начали реализовывать. Однако, решение Ермака вызвало бурю возмущения со стороны Зеленского. Его позиция категорична: Разумков должен уйти. Мол, с Разумковым работать дальше президент не желает, ни при каких условиях.
Причина, даже не в обиде на Разумкова. Все дело в самой психологии президента Украины. Владимир Зеленский - актер и шоумен, выросший из КВНщиков. Классического актерского образования он никогда не получал, недостатки образования он всегда компенсировал тяжелой работой помноженной на звериное чутье. Зеленский не разгадывает, а ощущает темы, которые нравятся зрителям. Именно эти темы Зеленский зрителю преподносил.
Можно сказать так: Зеленский профессионал в искусстве нравиться людям. Именно это объясняет, почему, несмотря на отсутствие ярких достижений, Зеленский все еще сохраняет высокий рейтинг. Он дарит людям именно то, чего они хотят. Люди ненавидят Медведчука - и Медведчука садят под домашний арест, накладывают на его телеканалы абсолютно незаконные санкции. Людям нравится тема армии - им организовывают парад. И так далее. Зеленский на виду. Зеленский очаровывает. По сути, лозунг Жанны д'Арк «Все кто любит меня - за мной!» смело может брать на вооружение президент Украины. Он не достигает - он влюбляет.
Но эта его особенность имеет и вторую сторону медали: ибо людей, которым Зеленский просто не в состоянии понравиться, он люто, абсолютно искренне ненавидит. Этим вызвана его чистая ненависть к Медведчуку, а точнее к его сторонникам. Они не скрывают своего презрения к Зеленскому. Этим же вызвана страстная ненависть Зеленского к Порошенко. Даже играя на патриотических нотах, Зеленский никак не может завоевать любовь "порохоботов" (а также сторонников более радикальных "Националных дружин" и партии "Свобода"). Не отпускает свой электорат и ЮВТ - но далеко не всегда просит прислушаться к Зе. Поэтому для него они хуже, чем предатели; они люди которые не хотят его, такого прекрасного, полюбить.
Отсюда и ненависть к Разумкову. То, что Разумков постоянно ведет свою игру, избегает грязных решений Офиса президента и не поет Зеленскому сладких дифирамбов (как Ермак и Шмыгаль) Зеленского уже просто бесит. Зеленский чувствует - Разумков его не любит, Разумков им пользуется. Для Зеленского Разумков попал в категорию «еще хуже, чем Порошенко». Порошенко хотя бы не скрывает своей враждебности; в то время как Разумков это вчерашний близкий соратник Зеленского. Лицемер. Тип Иуды Искариота.
Мы недаром описали эту особенность натуры Зеленского. Она себя проявит еще не раз. Зеленский действительно опасный противник, он мастерски умеет в себя влюблять массы и для достижения этой любви он не останавливается ни перед чем. Но когда любовь масс уйдет, Зеленский начнет делать ошибки. В нем заговорит оскорблена гордость и он возненавидит людей переставших его любить. Тогда он станет просто опасен, и закончиться это может кошмарно.
Сейчас под ненависть Зеленского попал Разумков, и Зеленский желает отомстить ему любой ценой. Именно поэтому Зеленский сам поехал в Трускавец собирать подписи за отставку Разумкова. Он говорит с депутатами, убеждает, требует, угрожает. Часть депутатов уже заявили, что ни при каких обстоятельствах они не проголосуют против Разумкова. Поверьте, эти люди уже попали в немилость, и расправа последует быстро. Это ослабит позицию «Слуги народа», но Зеленскому все равно.
Ермак Зеленскому не помогает, но и не мешает. Ермак и сам не прочь избавиться от Разумкова. Ермак понимает уровень угроз, который может последовать с отставкой Разумкова, но рациональность в нем сейчас борется с желанием. Ермак просто поплыл по течению.
Что будет дальше - увидим. Пока очевидно одно. Останется кто-то один. И фокус в том, что при любом исходе в большом выигрыше будет Разумков (и немного - Порошенко). Но проиграет Украина.