"Слуги народу" підтримали відставку Разумкова практично одноголосно, - Гетманцев

Фракція "Слуги народу" практично одноголосно підтримала відставку спікера Дмитра Разумкова.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, в інтерв'ю журналістам у Трускавці сказав нардеп "СН" Данило Гетманцев.

"П'ять-сім голосів було, хто утримався або проти. Всі інші проголосували "за", - зазначив він.

За словами Гетманцева, вже зібрано понад 170 підписів за відставку спікера.

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Нардеп заперечує, що саме президент порушив це питання. "Президент просто був присутній під час цього розгляду. Арахамія порушив це питання, пояснив присутність президента не як президента, а особи, яку ми просто поважаємо. Обмінялися думками і ухвалили рішення", - розповів політик.

Нагадаємо, 30 вересня Давид Арахамія подав запит на підписні листи у Раді за відставку Дмитра Разумкова з поста спікера.

Разумков був першим номером у партійному списку партії "Слуга народу" на парламентських виборах у 2019 році.