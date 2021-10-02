Процедуру відставки Разумкова запустять 4 жовтня, - спікерка "Слуги народу" Палійчук

З понеділка, 4 жовтня, почнеться процедура відкликання з посади голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал спікерки "Слуги народу" Юлії Палійчук.

"На фракції "Слуги народу" обговорили питання відставки спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова. Шляхом голосування депутатами фракції прийнято рішення із понеділка почати процедуру відкликання голови Верховної Ради України з обійманої посади", - написала вона.

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Нагадаємо, 30 вересня Давид Арахамія подав запит на підписні листи у Раді за відставку Дмитра Разумкова з поста спікера.

Разумков був першим номером у партійному списку партії "Слуга народу" на парламентських виборах у 2019 році.