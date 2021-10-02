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Процедуру відставки Разумкова запустять 4 жовтня, - спікерка "Слуги народу" Палійчук

Процедуру відставки Разумкова запустять 4 жовтня, - спікерка

З понеділка, 4 жовтня, почнеться процедура відкликання з посади голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал спікерки "Слуги народу" Юлії Палійчук.

"На фракції "Слуги народу" обговорили питання відставки спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова. Шляхом голосування депутатами фракції прийнято рішення із понеділка почати процедуру відкликання голови Верховної Ради України з обійманої посади", - написала вона.

Процедуру відставки Разумкова запустять 4 жовтня, - спікерка Слуги народу Палійчук 01

Читайте також: "Слуги народу" підтримали відставку Разумкова практично одноголосно, - Гетманцев

Нагадаємо, 30 вересня Давид Арахамія подав запит на підписні листи у Раді за відставку Дмитра Разумкова з поста спікера.

Разумков був першим номером у партійному списку партії "Слуга народу" на парламентських виборах у 2019 році.

Автор: 

відставка (1462) Разумков Дмитро (1526) Слуга народу (2812)


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Топ коментарі
+4
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02.10.2021 23:40
+3
Майдан неминучий, от тільки жертв будуть десятки тисяч. Зеленський просто так владу не віддасть.
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02.10.2021 23:41
+3
коли вже процедуру відставки нелоха будуть запускати ?
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02.10.2021 23:42
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очередное нарушение Конституции и регламента Рады
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02.10.2021 23:39 Відповісти
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02.10.2021 23:41 Відповісти
речь не о Безумной - ее мед. комиссия признает безумной
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02.10.2021 23:58 Відповісти
.
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03.10.2021 10:01 Відповісти
Пороблено...
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02.10.2021 23:39 Відповісти
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02.10.2021 23:40 Відповісти
ГЕНПРОКУРОРША, МІНІСТР МВС, ГОЛОВА СБУ своєю присутністю освятили державний переворот у ВР на засіданні ВЕЛИКА БЄСХОДНЯ
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02.10.2021 23:44 Відповісти
Вот это совкотворчество , одни орки и гоблины на картинке
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03.10.2021 08:06 Відповісти
Майдан неминучий, от тільки жертв будуть десятки тисяч. Зеленський просто так владу не віддасть.
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02.10.2021 23:41 Відповісти
коли вже процедуру відставки нелоха будуть запускати ?
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02.10.2021 23:42 Відповісти
ну фсе - разумков за эти дни замутит путч
от ПетраЛексееча не дождались - теперь на разумкова надежда
- давай ватан - вперед
- кто нам мешает - тот нам и поможет (с)😬
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02.10.2021 23:42 Відповісти
Так сценарій цього сходняка з усіма силовими та правовими керівниками Порох придумав.
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02.10.2021 23:46 Відповісти
да?
хитер однако - значит рано его похоронили
- значит партии продумывает наш шоколадный профессор Мориарти
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02.10.2021 23:50 Відповісти
Ніколи Русі фарту не було із Дімітріями. Зато з Володимирами було.
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02.10.2021 23:46 Відповісти
Розумков - молодий риг, так, але ж він ніколи не порушував регламент, а парламент працював у рамках закону. Наступний голова парламенту буде обов'язково гірший за Розумкова, у зелених всі майбутні гірші за попередніх. Якщо буде Стефанчук головою ВР, а це друга людина у державі. От уявіть собі, що Янелох від передозування здохне, то Стефанчук стане президентом. Уявіть собі цього головнокомандуючого.
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02.10.2021 23:55 Відповісти
а уявіть на цій посаді Мар'яну безумну .
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03.10.2021 00:02 Відповісти
Ой лишенько! Що ж то за шоу в ВР без Пупса?! "Кена" (Тіщенко) лишають, "Барбі" (сексуальна грьоза Міхо Саакашвілі Ясько) теж... "Пропала Рада"...
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02.10.2021 23:58 Відповісти
Otar Dovzhenko@otardovzhenko



Чмань! Анципери! Лабудайники! Бодай би вас мичка спантелила!
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03.10.2021 00:09 Відповісти
ой... ще не звучала фраза "процедуру імпічменту запускаємо..." Як варіант десь так... і все ж таки: коли?
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03.10.2021 00:00 Відповісти
а когда уже, наконец, запустят процедуру отставки зеленского?
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03.10.2021 00:14 Відповісти
Наголосували, а виправить нема кому?
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03.10.2021 00:58 Відповісти
В 2024 році...
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03.10.2021 07:58 Відповісти
до 2024 оно тут явно не задержится, его отсюда намного раньше подсрачниками выпроводят ... или посодють ...
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03.10.2021 12:03 Відповісти
Разумков! Даёшь свою партию! И Зеленскому не будет больше места в Украине с его "слугами его самого"!
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03.10.2021 00:17 Відповісти
ну так это следующий клоун! не такой "смешной" как сцЫкун, но мозгов больше. Или ты думаешь что это просто так?
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03.10.2021 00:53 Відповісти
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03.10.2021 00:23 Відповісти
https://t.me/pecherhill Печерский холм October 2*
Разумкова снова отправляют в отставку, и теперь процессом руководит Зеленский лично. Вы удивлены? Мы тоже. Но, к сожалению, прогнозировать можно только логичные шаги. А вот взрывы эмоций Зе прогнозу не поддаются.
Еще вчера пришла информация, что Офис президента отказался от отставки Разумкова и даже попробовал сделать виноватым Арахамию. Это было решение Ермака лично, и его уже начали реализовывать. Однако, решение Ермака вызвало бурю возмущения со стороны Зеленского. Его позиция категорична: Разумков должен уйти. Мол, с Разумковым работать дальше президент не желает, ни при каких условиях.

Причина, даже не в обиде на Разумкова. Все дело в самой психологии президента Украины. Владимир Зеленский - актер и шоумен, выросший из КВНщиков. Классического актерского образования он никогда не получал, недостатки образования он всегда компенсировал тяжелой работой помноженной на звериное чутье. Зеленский не разгадывает, а ощущает темы, которые нравятся зрителям. Именно эти темы Зеленский зрителю преподносил.
Можно сказать так: Зеленский профессионал в искусстве нравиться людям. Именно это объясняет, почему, несмотря на отсутствие ярких достижений, Зеленский все еще сохраняет высокий рейтинг. Он дарит людям именно то, чего они хотят. Люди ненавидят Медведчука - и Медведчука садят под домашний арест, накладывают на его телеканалы абсолютно незаконные санкции. Людям нравится тема армии - им организовывают парад. И так далее. Зеленский на виду. Зеленский очаровывает. По сути, лозунг Жанны д'Арк «Все кто любит меня - за мной!» смело может брать на вооружение президент Украины. Он не достигает - он влюбляет.

Но эта его особенность имеет и вторую сторону медали: ибо людей, которым Зеленский просто не в состоянии понравиться, он люто, абсолютно искренне ненавидит. Этим вызвана его чистая ненависть к Медведчуку, а точнее к его сторонникам. Они не скрывают своего презрения к Зеленскому. Этим же вызвана страстная ненависть Зеленского к Порошенко. Даже играя на патриотических нотах, Зеленский никак не может завоевать любовь "порохоботов" (а также сторонников более радикальных "Националных дружин" и партии "Свобода"). Не отпускает свой электорат и ЮВТ - но далеко не всегда просит прислушаться к Зе. Поэтому для него они хуже, чем предатели; они люди которые не хотят его, такого прекрасного, полюбить.
Отсюда и ненависть к Разумкову. То, что Разумков постоянно ведет свою игру, избегает грязных решений Офиса президента и не поет Зеленскому сладких дифирамбов (как Ермак и Шмыгаль) Зеленского уже просто бесит. Зеленский чувствует - Разумков его не любит, Разумков им пользуется. Для Зеленского Разумков попал в категорию «еще хуже, чем Порошенко». Порошенко хотя бы не скрывает своей враждебности; в то время как Разумков это вчерашний близкий соратник Зеленского. Лицемер. Тип Иуды Искариота.

Мы недаром описали эту особенность натуры Зеленского. Она себя проявит еще не раз. Зеленский действительно опасный противник, он мастерски умеет в себя влюблять массы и для достижения этой любви он не останавливается ни перед чем. Но когда любовь масс уйдет, Зеленский начнет делать ошибки. В нем заговорит оскорблена гордость и он возненавидит людей переставших его любить. Тогда он станет просто опасен, и закончиться это может кошмарно.

Сейчас под ненависть Зеленского попал Разумков, и Зеленский желает отомстить ему любой ценой. Именно поэтому Зеленский сам поехал в Трускавец собирать подписи за отставку Разумкова. Он говорит с депутатами, убеждает, требует, угрожает. Часть депутатов уже заявили, что ни при каких обстоятельствах они не проголосуют против Разумкова. Поверьте, эти люди уже попали в немилость, и расправа последует быстро. Это ослабит позицию «Слуги народа», но Зеленскому все равно.
Ермак Зеленскому не помогает, но и не мешает. Ермак и сам не прочь избавиться от Разумкова. Ермак понимает уровень угроз, который может последовать с отставкой Разумкова, но рациональность в нем сейчас борется с желанием. Ермак просто поплыл по течению.

Что будет дальше - увидим. Пока очевидно одно. Останется кто-то один. И фокус в том, что при любом исходе в большом выигрыше будет Разумков (и немного - Порошенко). Но проиграет Украина.
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03.10.2021 03:04 Відповісти
Процедура "поставки" на основании чего? За какой нормой, законом? Или так решил гундосый?
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03.10.2021 06:51 Відповісти
*отставки*
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03.10.2021 08:05 Відповісти
Якщо відверто - якось "пофіг".
Я не бачу між цими циркачами різниці, як не бачу різниці між клоуном і баригою.
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03.10.2021 07:56 Відповісти
Акт мона розпочати, та мона і не закінчити!
Вистава щоб мутить мозги 73% хохлуїв!
Бо не хохлуї, а українці, взагалі не голосували б за це квартальне шобло!
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03.10.2021 08:49 Відповісти
.
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03.10.2021 10:05 Відповісти
Якщо не викинуть Разумкова, то ця путінська шайка здаст Україну путiну.
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03.10.2021 09:44 Відповісти
 
 