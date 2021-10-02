"Слуга народу" Корнієнко може стати першим віцеспікером
Кандидатуру першого заступника голови фракції "Слуги народу" Олександра Корнієнка розглядають на посаду першого віцеспікера.
Про це кореспонденту Цензор.НЕТ сказав один із народних депутатів "СН".
"Найімовірніше, буде Саша (Олександр Корнієнко. - Ред.). Але ми окремо на фракції ще про це поговоримо. Про Стефанчука сьогодні не говорили - тут і так зрозуміло", - зазначив він.
За словами нардепа, відставку спікера Дмитра Разумкова сьогодні не підтримали четверо "слуг" - Василь Мокан, Дмитро Наталуха, Сергій Бабак, Неллі Яковлєва.
Топ коментарі
+10 irenka ko
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Зебіли! Хуже будет!
це - ходяча ганьба всім нам !
давайте! жрите! пей гуляй трахай гусей! быстрее вас уродов сметут
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АФЕРИСТОВИЧ-2
Незабаром стане кар"єрним психопатологом -лікувати своїх клієнтів зі СН по тюрмах.
но гамно становітся все круче...
Може іменно наверно, непременно і отнюдь скали волни камні корні поматросять і уб'ють.
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Облико морале! Ферштейн?
- Статья?
- У мє-є?,а 169, "Мошеничество".
-Так и подумал
От їй Богу, АраХамійо зіграв би оту роль жевжика набагато краще!
Якого розміру у цього алкоголіка печінка, що таке пузо?
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Якщо його хтось стукне у будь-яку частину тіла, то усе одно попадуть по печінці.