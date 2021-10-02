"Слуга народу" Корнієнко може стати першим віцеспікером

Кандидатуру першого заступника голови фракції "Слуги народу" Олександра Корнієнка розглядають на посаду першого віцеспікера.

Про це кореспонденту Цензор.НЕТ сказав один із народних депутатів "СН".

"Найімовірніше, буде Саша (Олександр Корнієнко. - Ред.). Але ми окремо на фракції ще про це поговоримо. Про Стефанчука сьогодні не говорили - тут і так зрозуміло", - зазначив він.

За словами нардепа, відставку спікера Дмитра Разумкова сьогодні не підтримали четверо "слуг" - Василь Мокан, Дмитро Наталуха, Сергій Бабак, Неллі Яковлєва.

Читайте також: Процедуру відставки Разумкова запустять 4 жовтня, - спікерка "Слуги народу" Палійчук