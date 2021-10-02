УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10832 відвідувача онлайн
Новини
3 286 60

"Слуга народу" Корнієнко може стати першим віцеспікером

Кандидатуру першого заступника голови фракції "Слуги народу" Олександра Корнієнка розглядають на посаду першого віцеспікера.

Про це кореспонденту Цензор.НЕТ сказав один із народних депутатів "СН".

"Найімовірніше, буде Саша (Олександр Корнієнко. - Ред.). Але ми окремо на фракції ще про це поговоримо. Про Стефанчука сьогодні не говорили - тут і так зрозуміло", - зазначив він.

За словами нардепа, відставку спікера Дмитра Разумкова сьогодні не підтримали четверо "слуг" - Василь Мокан, Дмитро Наталуха, Сергій Бабак, Неллі Яковлєва.

Читайте також: Процедуру відставки Разумкова запустять 4 жовтня, - спікерка "Слуги народу" Палійчук

Автор: 

ВР (14971) Слуга народу (2812) Корнієнко Олександр (666)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+10
У КоЗеМанді наступний завжди гірший за попереднього. Це вже доведено неодноразово, тому я реально нервую, коли вони когось замінюють.

Зебіли! Хуже будет!
показати весь коментар
02.10.2021 23:49
+10
Саша (Александр Корниенко. - Ред.) по кличке "корабельная сосна"
показати весь коментар
02.10.2021 23:55
+10
показати весь коментар
03.10.2021 00:02
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Таки у ЗЕсвинарчука нє то ліцо токо а пуза одинакові...
показати весь коментар
02.10.2021 23:48 Відповісти
Саша (Александр Корниенко. - Ред.) по кличке "корабельная сосна"
показати весь коментар
02.10.2021 23:55 Відповісти
Саша "баба да"
показати весь коментар
03.10.2021 00:28 Відповісти
Корабельний фекал.
показати весь коментар
03.10.2021 09:34 Відповісти
Хоча би побрився,та очі холодною водою добре помив,бо запухші із перепою.
показати весь коментар
03.10.2021 00:10 Відповісти
він з роддому такий
показати весь коментар
03.10.2021 00:14 Відповісти
младєнчеське не вивалялося - тільки так можна виправдувати те, куди він вляпав свою кар"єру..
показати весь коментар
03.10.2021 00:33 Відповісти
Мамо мила,та він вже у роддомі бражку замість молочка потягував?
показати весь коментар
03.10.2021 00:35 Відповісти
Когда я смотрю на Корниенко, вижу типичного пивного алкоголика.
показати весь коментар
03.10.2021 00:48 Відповісти
У КоЗеМанді наступний завжди гірший за попереднього. Це вже доведено неодноразово, тому я реально нервую, коли вони когось замінюють.

Зебіли! Хуже будет!
показати весь коментар
02.10.2021 23:49 Відповісти
уже нє
показати весь коментар
02.10.2021 23:51 Відповісти
Мне бы вашу уверенность в них))) Ну думаешь уже полное дно... Но нет, оказывается с нижу еще постучали)
показати весь коментар
02.10.2021 23:57 Відповісти
недарма ж психоаналітика думають садити у крісло Разумкова - у дно постукають знизу а БАБА-ДА запитує- ХТО ТАМ? А йому у відповідь - А ТАМ ХТО?
показати весь коментар
03.10.2021 00:36 Відповісти
Будєт-будєт! Якщо Янелох здохне від пальоного аргентинського борошна, а преЗЕдентом стане Стефанчук. Уявіть цього борова десь на офіційній зустрічі у Європі чи Америці. Не знаю як Ви, а я від сорому провалюсь крізь землю.
показати весь коментар
03.10.2021 00:00 Відповісти
А зараз, коли цей янелох дає гастролі по Европам та Америкам, вам не хрчетьсч провалитись від сорому крізь землю?
показати весь коментар
03.10.2021 00:50 Відповісти
Хочеться, то я ж періодично провалююсь, коли по коліно, коли по пояс.
показати весь коментар
03.10.2021 00:58 Відповісти
iнодi i пiд нижню губу вже достае...
показати весь коментар
03.10.2021 01:05 Відповісти
Пам'ятаєте, минулого разу слугам показували зображення з проханням знайти там оленя. Тепер через два роки завдання ускладнено. Оленя потрібно знайти на цьому відео. П.С. А регламент Ради це та річ, яка захищає країну від дблв.
показати весь коментар
02.10.2021 23:51 Відповісти
Воно ж унюхане і корчить рожі.
показати весь коментар
02.10.2021 23:54 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=-3gL-Ue9wVc&feature=emb_logo&skip_registered_account_check=true https://www.youtube.com/watch?v=-3gL-Ue9wVc&feature=emb_logo&skip_registered_account_check=true

показати весь коментар
02.10.2021 23:58 Відповісти
Був Яник зі страусами. Тепер страус без Яника. Страшне!
показати весь коментар
03.10.2021 00:01 Відповісти
показати весь коментар
03.10.2021 00:02 Відповісти
показати весь коментар
03.10.2021 00:20 Відповісти
Президент України ?

це - ходяча ганьба всім нам !
показати весь коментар
03.10.2021 00:21 Відповісти
.
показати весь коментар
03.10.2021 09:51 Відповісти
сгорел сарай - гори и хата
показати весь коментар
02.10.2021 23:52 Відповісти
Ты 🤡🤡🤡 клоун
показати весь коментар
03.10.2021 00:30 Відповісти
показати весь коментар
02.10.2021 23:53 Відповісти
лучше ужасный конец чем ужас без конца
давайте! жрите! пей гуляй трахай гусей! быстрее вас уродов сметут
показати весь коментар
02.10.2021 23:55 Відповісти
В зеленому балагані ділять портфелі. Разом нас багато, портфелів малувато.
показати весь коментар
02.10.2021 23:57 Відповісти
Просто Корнієнко буде психотерапевтично діяти на слуг голосувати за ідеї Портнова, Стефанчука, Татарова й іЗЕ з ними
показати весь коментар
02.10.2021 23:59 Відповісти
Мозгов мало а как думаешь у кого???
???
???
???
показати весь коментар
03.10.2021 00:31 Відповісти
Корнієнко - Родился в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2 Киеве 12 мая 1984 года. В 2001-2007 годах учился в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82 Киевском политехническом институте , где получил квалификацию магистра химической технологии и инженерии. С 2008 по 2010 год проходил обучение в Висбаденской академии психотерапии (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F Германия ) и в Украинском институте позитивной психотерапии, где получил квалификацию базового консультанта по https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F позитивной психотерапии . С 2015 по 2019 год изучал психологию в проекте неформального образования «Экзистенциальный коучинг» (на курсе Юрия Кравченко).


АФЕРИСТОВИЧ-2
Незабаром стане кар"єрним психопатологом -лікувати своїх клієнтів зі СН по тюрмах.
показати весь коментар
02.10.2021 23:57 Відповісти
пачімута на соціальному ліфьті у зєбидла піднялось одне гмно.
показати весь коментар
03.10.2021 00:00 Відповісти
проходил обучение в Висбаденской академии психотерапии (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F Германия )

но гамно становітся все круче...
показати весь коментар
03.10.2021 00:40 Відповісти
Otar Dovzhenko@otardovzhenko



Може іменно наверно, непременно і отнюдь скали волни камні корні поматросять і уб'ють.
показати весь коментар
03.10.2021 00:05 Відповісти
Найцікавіше буде тоді, коли Разумкова знімуть і він почне розказувати що там творилось за кулісами в зеко-манді.
показати весь коментар
03.10.2021 00:05 Відповісти
показати весь коментар
03.10.2021 00:06 Відповісти
censor.net - "Корниенко может стать первым вице-спикером"
***********************************
Облико морале! Ферштейн?
показати весь коментар
03.10.2021 00:14 Відповісти
Бабадаун кончений, обидва.
показати весь коментар
03.10.2021 00:23 Відповісти
Дивлячись на мармизу АраХамійо згадую епізод із фільму "Штрафбат". Комбат Твєрдохлєбов запитує у тільки-но прибувшого на фронт жевжика-штрафника:
- Статья?
- У мє-є?,а 169, "Мошеничество".
-Так и подумал
От їй Богу, АраХамійо зіграв би оту роль жевжика набагато краще!
показати весь коментар
03.10.2021 00:58 Відповісти
Господи, за что ты наказал Украину?
показати весь коментар
03.10.2021 00:21 Відповісти
... мудрим нарідом
показати весь коментар
03.10.2021 00:24 Відповісти
Я уверен, что когда эта власть уйдет, то на следующий день с прилавков всей страны исчезнет весь поп корн.
показати весь коментар
03.10.2021 00:23 Відповісти
а також мотузки та мило
показати весь коментар
03.10.2021 00:25 Відповісти
Важко йому буде першим віце-спікером, корабельні сосни будуть дуже відволікати.

показати весь коментар
03.10.2021 00:28 Відповісти


Якого розміру у цього алкоголіка печінка, що таке пузо?
показати весь коментар
03.10.2021 00:33 Відповісти
"Якого розміру у цього алкоголіка печінка"
************************************************
Якщо його хтось стукне у будь-яку частину тіла, то усе одно попадуть по печінці.
показати весь коментар
03.10.2021 00:41 Відповісти
пузом прикриє яку-небудь сосну під столом...
показати весь коментар
03.10.2021 00:39 Відповісти
Это он еще втянул перед дэвушкой
показати весь коментар
03.10.2021 01:51 Відповісти
Дивлячись на його пузяро думаю,що важко буде не йому, а "корабельній сосні"
показати весь коментар
03.10.2021 02:05 Відповісти
таке враження що усі інші страуси-нардепи СН відмовилися йти на першого віце-спікера . . . .
показати весь коментар
03.10.2021 01:33 Відповісти
Я представляю этот цирк! Хотя какие "руководящие" кадры могут быть у "Слуг урода". Какой позор в парламентско-президентской республике.
показати весь коментар
03.10.2021 02:03 Відповісти
Мене завжди дивували пики депутатів. Здавалось би потрібно вибирати ну хоча б якісь більш менш привабливі обличчя з ознаками інтелекту, волі, мужності... А маємо в реалі якісь ахаризматичних чортів і плюгавчиків! Не привабливі, зачухані, помяті, поношені і потерті, а як почнуть говорити ... то краще б вже мовчали. В мене навіть знайомих настільки "тухлих" нема. Де їх беруть коли формують оті "партійні списки"? А тепер трошки конспірології - десь є склад політичного "секонд хенду" і "непотребу". Тсс...
показати весь коментар
03.10.2021 05:00 Відповісти
Чего-то у меня ощущение,что как бы эти зелёные гельминты не рассаживались в Раде в Кабмине, концовка их "квартета" будет очень скорой и очень болезненной....
показати весь коментар
03.10.2021 06:52 Відповісти
.
показати весь коментар
03.10.2021 09:48 Відповісти
Первым вице- ЖОПОЛИЗОМ.
показати весь коментар
03.10.2021 09:55 Відповісти
Це той, який сосна?
показати весь коментар
03.10.2021 09:59 Відповісти
 
 