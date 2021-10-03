Личная встреча с Путиным может быть результативной, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что его личная встреча с президентом РФ Владимиром Путиным может быть результативной.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил на брифинге.
"Если будет встреча тет-а-тет, не надо сосредотачиваться на конкретной адженде. Я думаю, там будет результат, потому что российскому народу он тоже нужен", - сказал Зеленский в воскресенье на брифинге в Трускавце Львовской области по итогам его встречи с членами парламентской фракции "Слуга народа".
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От коли відбудеться пуск в роботу ПП-2 тоді і буде "адженда під амбрелою".
Зелене чмо вже віддало цемаха, щоб потиснути ручку фуйла.
І ЩО ?
тридцать тетрадрахм....
Это вам говорит тот, который знает их лично ...более двадцати лет.
Позвал волк зайца сексом заниматься. Пришел заяц к волку тот его насадил, по самые помидоры. Заяц аж задыхаться начал, и еле хрипит- если бы мог голову повернуть то заглянул бы в твои бессовестные глаза.
Так типо и здесь будет. ***** уже и Трампа и Меркель и Макарона поимел на видео ето заснял и шантажирует что если не будут слушать его то покажет всему миру.
Путіну і Меркель потрібні гарантії, що Україна не буде блокувати запуск Північного потоку-2. Саме для цього вони дуже спішать провести зустріч за участю пенсіонерки Меркель. Бо коли в Німеччині прийде новий коаліційний уряд ситуація зміниться. Претендент на міністра закордонних справ від партії Зелених категорично виступає проти ПП-2, підтримує Україну і виступає з жорстокою критикою Путіна. У Франції наступної весни вибори і перспективи Макрона примарні. Друзів путіна у новій владі Німеччини і Франції поменшає, тому вони спішать. Ну а Віслюк готовий на все, що йому нашіптує агент Козирь.
лнароду нужен результат? ну да - шоб ты капитулировал и лизнул лабутены Путину.
И предателей, работающих на кремль ради своих будущих проектов.
Задолбал ты с этой аджендой, Вова, пипец ка
Всё чудесатее и чудесатее