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Новости Агрессия России против Украины
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Личная встреча с Путиным может быть результативной, - Зеленский

Личная встреча с Путиным может быть результативной, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что его личная встреча с президентом РФ Владимиром Путиным может быть результативной.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил на брифинге.

"Если будет встреча тет-а-тет, не надо сосредотачиваться на конкретной адженде. Я думаю, там будет результат, потому что российскому народу он тоже нужен", - сказал Зеленский в воскресенье на брифинге в Трускавце Львовской области по итогам его встречи с членами парламентской фракции "Слуга народа".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина работает над встречей Зеленского и Путина. Для президента РФ это будет сложный разговор, - Кулеба

Зеленский Владимир (20343) путин владимир (31252)


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Топ комментарии
+31
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03.10.2021 12:03
+23
сдать Украину результат ****заставить Россию каппитулировать также результат ***** попросить у Ху..ла убежища для себя также результат ****послать на уху Х..ла также результат.. ****вот только какой результат способен дать этот писисюанист??!!!!
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03.10.2021 12:01
+20
...для Путина .
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03.10.2021 11:57
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Правила форума Совет форумчан
...для Путина .
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03.10.2021 11:57 Ответить
сдать Украину результат ****заставить Россию каппитулировать также результат ***** попросить у Ху..ла убежища для себя также результат ****послать на уху Х..ла также результат.. ****вот только какой результат способен дать этот писисюанист??!!!!
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03.10.2021 12:01 Ответить
Чого? І для зелоха - відсторонення.
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03.10.2021 14:21 Ответить
Для кого результативной? Что то все ети встречи и переговоры каждый раз отрезают кусок Украины.
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03.10.2021 11:57 Ответить
Что, попросишь тупина стать на табуретку?
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03.10.2021 11:58 Ответить
А как называется извращения по заглядыванию в жопу ? И игра писюном на пианино тоже без названия
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03.10.2021 12:22 Ответить
куда он ему будет в етот раз смотреть в ж..пу?
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03.10.2021 11:58 Ответить
Не только будет смотреть, а и поцелует с языком..... Если кабздыр прикажет....
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03.10.2021 13:41 Ответить
смотреть будет в глазик (очко - українською)
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03.10.2021 16:26 Ответить
пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-.....
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03.10.2021 11:58 Ответить
эту муйню пусть своим дефективным избирателям втюхивает
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03.10.2021 11:59 Ответить
***** же сказал что о крыме и дамбасе говорить даже не собирается. Что делить тогда будете? Киев?
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03.10.2021 12:00 Ответить
О Донбассе ввп говорить готов - как посредник, типа нас с орками мирить будет.
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03.10.2021 12:04 Ответить
Даунбас ***** как и крым уже считает своим, о чем говорит раздача росийских паспортов и голосование даунбаситов на росийских выборах. Единственное что ***** готов готов говорить и присоединении Украины к даунбасу на правах росийской губернии тоесть *нагоросии*
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03.10.2021 12:08 Ответить
Между Донбассом и Крымом есть большая разница: Крым запоребрик считает своим, а Донбасс - частью Украины. Да, от контроля над Донбассом ввп не откажется, но формально он сейчас пытается впихнуть его в Украину, оформив особый статус. Для нас это даже хуже, чем аннексия - мы формально должны выплачивать местным украинские пенсии, они (местные) будут участвовать в выборах (президентских и в Раду); плюс особый статус предполагает их формальное или неформальное право блокировать важнейшие государственные решения типа вступления в НАТО.
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03.10.2021 12:14 Ответить
Может я и не прав но даунбас для меня как Кемська волость. Жителей этого региона не изменишь,а бандитов и своих хватает.
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03.10.2021 12:26 Ответить
Там есть разные. Я знаком с нексколькими нормальными. Но ваты очень много.
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03.10.2021 12:29 Ответить
Нормальных надо переселить в Украину дать работу и цивилизованные кредиты.
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03.10.2021 12:32 Ответить
Лучше ненормальных выселить за поребрик
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03.10.2021 17:03 Ответить
Как известно, Жирик ето язык *****. А теперь вспоминаем как Жирик еще в 2014 году открыто говорил что РФ главное захватить хороший кусок Украины а потом дело техники, сделать так чтобы под предлогом *воссоединения* остальная Украина присоеденилась к етим окупированным территориям.
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03.10.2021 12:12 Ответить
О этом за поребриком многие говорят, временами ролики проскакивают. Напрямую ввп не может сказать, что его задача - аннексировать всю Украину, но через клоунов типа Жириновского - нет проблем.
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03.10.2021 12:18 Ответить
такая встреча для тебя Владимир Александрович может стать началом конца твоего президентства
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03.10.2021 12:01 Ответить
Воно і не починалось - країною керують бєня з єрмаком😎
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03.10.2021 12:30 Ответить
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03.10.2021 12:03 Ответить
Я надеялся, жизнь его уже научила, что в глазах бультерьера мира нет. Все равно, до сих пор ищет.
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03.10.2021 12:03 Ответить
Идиоты не способны учиться, они помнят и рефлексуют только на боль. Надо сделать несколько раз сильно бо- бо и оно запомнит
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03.10.2021 12:28 Ответить
Так уже вроде как учила жизнь, сколько раз его ввп унижал. Не доходит.
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03.10.2021 12:51 Ответить
Просто интересно,что оно должно еще учудить,чтоб у народа терпение закончилось?
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03.10.2021 12:04 Ответить
Народа или нарида?
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03.10.2021 12:29 Ответить
Чули ми вже колись про "амбрелу". А тапер клоун заливає про "адженду".
От коли відбудеться пуск в роботу ПП-2 тоді і буде "адженда під амбрелою".
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03.10.2021 12:05 Ответить
Наприклад у чому ?
Зелене чмо вже віддало цемаха, щоб потиснути ручку фуйла.
І ЩО ?
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03.10.2021 12:05 Ответить
Яке воно тупе.
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03.10.2021 12:06 Ответить
зустріч Зе з Ху лігімітизує "північний поток" . . . таким чином Зе дає отмашку на запуск "північного потоку" - саме так буде розцінюватись ця зустріч. .
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03.10.2021 12:08 Ответить
зєля не двбйоб, зєля-зрадник.
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03.10.2021 12:08 Ответить
1 і 2 разом, ще й помножене на 10
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03.10.2021 12:49 Ответить
шо ж оно так рвется на свиданку к кремлевскому ху@лу? неужто ему ху@ло "ХЕРоя расеи" присвоил за "вагнеровцев", Цемаха, развал оборонки, Дерьмака в ОП? так ото оно аж из труселей выпрыгивает, хочет на вручение приехать ...
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03.10.2021 12:12 Ответить
До дурачка с первого раза не дошло.
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03.10.2021 12:12 Ответить
Путина можно только напугать. Если бы были наработки в этом вопросе,то он уже бы знал. Впустую ехать - переводить наши деньги.
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03.10.2021 12:17 Ответить
вова ты так же у маслякова младшего на коленках стоял
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03.10.2021 12:21 Ответить
Видно Коломойський наполягає, щоб Зе щось важливе передав Пу, з уст в уста. І нашому Зе нікуди діватися, треба явно, чи таємно, але дотягтись до уст Пу особисто! А Пу мабуть відчуває щось дуже неприємне від Коломойського, і як від чорта, відхрещується від нашого Зе. Отримати Маляву від українських олігархів лякає Пу своєю невідомістю і він гарячково шукає виходу, весь час відкладаючи зустріч. Наш Зе може сміливо оголосити що їхній Пу його боїться! А це піднімає його рейтинг до другої каденції.
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03.10.2021 12:22 Ответить
может быть результативной - ещё бы....

тридцать тетрадрахм....
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03.10.2021 12:24 Ответить
Встреча с любым зеленым говном не быть безультативной априори, во всех вариантах случаев. А с кремлевским зеленым быдлом и подавно. Я лично, даже получал медицинскую помощь от маленьких зеленых, в разы эффективную нашей, но результат всегда оказывался хуже. Т.е. лучше ВОООООБЩЕ с ними не иметь дела, чем иметь какие либо контакты. Это уже как доказаный факт.
Это вам говорит тот, который знает их лично ...более двадцати лет.
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03.10.2021 12:25 Ответить
"Ой дурак..."
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03.10.2021 12:25 Ответить
Це хроніка. Невиліковна...
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03.10.2021 12:26 Ответить
Об етом есть анекдот.
Позвал волк зайца сексом заниматься. Пришел заяц к волку тот его насадил, по самые помидоры. Заяц аж задыхаться начал, и еле хрипит- если бы мог голову повернуть то заглянул бы в твои бессовестные глаза.
Так типо и здесь будет. ***** уже и Трампа и Меркель и Макарона поимел на видео ето заснял и шантажирует что если не будут слушать его то покажет всему миру.
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03.10.2021 12:27 Ответить
Так и здесь, ЗЕ хочет заглянуть ***** в глаза. А ты уверен что сможешь повернуть голову чтобы ето сделать? В кремле еще и не таких зайцев обламывали. КГБ ето умеет.
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03.10.2021 12:32 Ответить
"будет результат, потому что российскому народу он тоже нужен"

Путіну і Меркель потрібні гарантії, що Україна не буде блокувати запуск Північного потоку-2. Саме для цього вони дуже спішать провести зустріч за участю пенсіонерки Меркель. Бо коли в Німеччині прийде новий коаліційний уряд ситуація зміниться. Претендент на міністра закордонних справ від партії Зелених категорично виступає проти ПП-2, підтримує Україну і виступає з жорстокою критикою Путіна. У Франції наступної весни вибори і перспективи Макрона примарні. Друзів путіна у новій владі Німеччини і Франції поменшає, тому вони спішать. Ну а Віслюк готовий на все, що йому нашіптує агент Козирь.
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03.10.2021 12:27 Ответить
адженде\\\\\\\\


лнароду нужен результат? ну да - шоб ты капитулировал и лизнул лабутены Путину.
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03.10.2021 12:28 Ответить
ну ты посмотри, не успокаивается, падлюка...
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03.10.2021 12:28 Ответить
Зеленский сделает Путина на раз-два.
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03.10.2021 12:28 Ответить
😂 насмішив.
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03.10.2021 12:33 Ответить
Думаеш успеет на раз- два ху&лу минет сделать?
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03.10.2021 12:42 Ответить
Сделает вдох раз- два каждой ноздрей. Лаврушка же свежачок с Аргентины самолетами возит недаром
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03.10.2021 21:28 Ответить
Такая встреча результативна только для кремля.
И предателей, работающих на кремль ради своих будущих проектов.
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03.10.2021 12:31 Ответить
Зеля еще не вкурил, что интересы российского народа и интересы Путина - это две большие разницы?
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03.10.2021 12:37 Ответить
Уверен?
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03.10.2021 17:15 Ответить
результат от встречи, конечно, будет. но занятно, что не уточнено какой для Украины будет результат: положительный или отрицательный.
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03.10.2021 12:40 Ответить
Вовік думає що ***** знову буде засовувати йому долари в стрінги, як під час виступу в сауні?
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03.10.2021 12:41 Ответить
Оно снова хочете заглянуть в "глаз",или минет за роялти отработать?
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03.10.2021 12:45 Ответить
Это навязчивая идея , прямо шизофрения, а может и хуже а ?
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03.10.2021 12:47 Ответить
Зеля достойно подготовился к здаче интересов страны.
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03.10.2021 13:12 Ответить
Для кого из 2х х.лов она была бы результативной ?!
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03.10.2021 13:15 Ответить
Давай вже швидше їдь і цілуй Хутіну лапті. Можеш потім не вертатися.
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03.10.2021 13:17 Ответить
Судя по результатам "личной встречи" Путина с Ябуповичем или Путина с Лукой... результат наверняка будет.. только на кой он такой то Украине.
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03.10.2021 13:18 Ответить
Совет как власть сохранить хочет получить!
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03.10.2021 13:35 Ответить
Вова, сначала поинтересуйся, Вован курит или колется, а то может быть казус. Можете друг друга не понять.
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03.10.2021 13:37 Ответить
ЗЕ - враг Украины и должен быть ликвидирован.
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03.10.2021 13:39 Ответить
Не надо гробить талант, посадить в клетку с роялем.
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03.10.2021 13:48 Ответить
Зря его мамаша передумала делать аборт....
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03.10.2021 13:52 Ответить
А шо у ***** ше одне дупло знайшов куди ше не заглядав?
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03.10.2021 13:44 Ответить
В результате встречи этих уродов, Одесса и Харьков перейдут дырявым
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03.10.2021 13:51 Ответить
Если будет встреча тет-а-тет, не надо сосредотачиваться на конкретной адженде. Источник:

Задолбал ты с этой аджендой, Вова, пипец ка
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03.10.2021 13:53 Ответить
Не,ну если Зеля засандалит ему с ноги в нос,щоб переносица вышла через темечко..То таки да,встреча может быть результативной.И заголовки СМИ запестрят о золотом петушке убившем царя Додона
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03.10.2021 14:39 Ответить
о чём разговаривать с ****** ?
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03.10.2021 14:41 Ответить


Всё чудесатее и чудесатее
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03.10.2021 15:51 Ответить
Хотілося побачити як )(уйло розмаже Шмарклю на раз два.
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03.10.2021 16:42 Ответить
Эта тварь нас всех и мертвых и живых в пропасть толкает...это какой-то запредельный сбор...ощущение кошмарного сна из которого нет выхода..боже храни Украину...
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03.10.2021 19:49 Ответить
феерический ******* - вот и все .
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03.10.2021 20:45 Ответить
Не до президент реально не далекий, уже 800 лет идет противостояние и конца не видно, а этот черт клоун возомнил себя миссией. Что он там хочет сделать что принесёт пользу стране. Он только навредит. С Путиным не о чем говорить, ждать пока падло стонет
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03.10.2021 20:47 Ответить
Сыграет дедушке на пинанине
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03.10.2021 21:50 Ответить
 
 