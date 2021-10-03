Личная встреча с Путиным может быть результативной, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что его личная встреча с президентом РФ Владимиром Путиным может быть результативной.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил на брифинге.

"Если будет встреча тет-а-тет, не надо сосредотачиваться на конкретной адженде. Я думаю, там будет результат, потому что российскому народу он тоже нужен", - сказал Зеленский в воскресенье на брифинге в Трускавце Львовской области по итогам его встречи с членами парламентской фракции "Слуга народа".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина работает над встречей Зеленского и Путина. Для президента РФ это будет сложный разговор, - Кулеба