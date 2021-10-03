Президентскую республику я не собираюсь делать, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский не намерен инициировать законопроект об изменениях в Конституцию Украины касательно смены формы правления в государстве на президентскую республику.
Об этом он заявил сегодня на брифинге в Трускавце, информирует Цензор.НЕТ.
"Президентскую республику я не собираюсь делать", - сказал Зеленский.
Вместе с тем он опроверг тезис о том, что власть в Украине концентрируется в руках президента, а все решения принимаются в Офисе президента.
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