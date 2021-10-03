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Президентскую республику я не собираюсь делать, - Зеленский

Президентскую республику я не собираюсь делать, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский не намерен инициировать законопроект об изменениях в Конституцию Украины касательно смены формы правления в государстве на президентскую республику.

Об этом он заявил сегодня на брифинге в Трускавце, информирует Цензор.НЕТ.

"Президентскую республику я не собираюсь делать", - сказал Зеленский.

Вместе с тем он опроверг тезис о том, что власть в Украине концентрируется в руках президента, а все решения принимаются в Офисе президента.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20343) изменения (181) Конституция (2236) Офис Президента (1797)


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Топ комментарии
+15
А зачем её делать если по факту она уже есть.
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03.10.2021 12:02
+14
Премьер ничтожество безвольное...зеленое стадо в раде карманная за конверты и за эвтаназию матери родной проголосует...так что как ни крути а вся власть в одних руках...руках ермака...
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03.10.2021 12:04
+13
По факту у нас навіть не президентська республіка, а якийсь паханат, де все крутиться навколо пахана. І його хотєлки є вищими від Закону, Вищими від Конституції. Це Зєлєнскому підходить більше, ніж президентська республіка, обмежена Конституцією і законодавством.
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03.10.2021 12:05
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А зачем её делать если по факту она уже есть.
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03.10.2021 12:02 Ответить
Оно царем быть хочет
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03.10.2021 12:36 Ответить
вождьом, акі вовка сифілітик
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03.10.2021 12:55 Ответить
сЦарь
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03.10.2021 12:57 Ответить
Уж на что урка енакиевский умнее этого членограя был и у того не получилось.
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03.10.2021 12:59 Ответить
Чувак, а ти і не маєш права це робити, тільки Парламент, й то набравши 300 голосів (яких в тебе нема), ну, так у Конституції написано, про яку ти, юризд, й гадки не маєш.
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03.10.2021 12:03 Ответить
Йому і так добре керувати. Жодних документів не підписує , лише дзвонить і наказує.
Царьок галімий..
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03.10.2021 12:04 Ответить
Премьер ничтожество безвольное...зеленое стадо в раде карманная за конверты и за эвтаназию матери родной проголосует...так что как ни крути а вся власть в одних руках...руках ермака...
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03.10.2021 12:04 Ответить
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03.10.2021 12:04 Ответить
В країні 73% ідіотів. Ажопадєлаєш.
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03.10.2021 12:07 Ответить
Послушное стадо в 240 рыл в Раде это уже диктатура.
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03.10.2021 12:05 Ответить
так маленький "жыдовничек -клоповник" который впрочем и так имеется (**аллегория сатира гротеск компиляция игра слов идиома)а так неее какая Хунта и Диктатура вы что....
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03.10.2021 12:05 Ответить
По факту у нас навіть не президентська республіка, а якийсь паханат, де все крутиться навколо пахана. І його хотєлки є вищими від Закону, Вищими від Конституції. Це Зєлєнскому підходить більше, ніж президентська республіка, обмежена Конституцією і законодавством.
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03.10.2021 12:05 Ответить
Ти її вже створив узурпувавши владу.
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03.10.2021 12:05 Ответить
Почему? Сокамерникам это понравится - быть каждый день твоим президентом. Но вот понравится ли это тебе - вопрос.
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03.10.2021 12:07 Ответить
Вова у нас не президентская республика, а олигархическая, и ты в ней марионетка, в которой ты ничего не решаешь, что скажут сверху, то и будешь делать.
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03.10.2021 12:10 Ответить
когда ты не брехал?
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03.10.2021 12:14 Ответить
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03.10.2021 12:21 Ответить
У Штатов классическая президентская республика. А зеленский знает, что это такое?
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03.10.2021 12:22 Ответить
жирыст из Квен не понимает даже Конституцию Украины
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03.10.2021 12:24 Ответить
Что бы что то сделать надо немножко ума. как показывает время, один гонор и больше не ...................... .
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03.10.2021 12:35 Ответить
Странный формат у Цензор.net. Посмотрела на Ваш лайк, Шимус, предлагают отписаться от Вас.. И так для всех, на кого я подписана. Никто не заметил у себя такого? Это что такое?
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03.10.2021 12:38 Ответить
Паствующих и паствуемых трусят.
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03.10.2021 12:43 Ответить
В усіх так . Там дві функції - підписатись і - відмінити підписку . Якщо ви клацнули - підписатись , вам автоматично вискакує функція- відписатись ( це для того випадку якщо ви більше не захочете читати коменарі того дописувача .) . І навпаки .
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03.10.2021 13:01 Ответить
Софи, привет. Я Вам на это уже отвечала. Возможно, Вы не видели. Да, вот так сейчас это выглядит: если подписаны, есть возможность отписаться, не заходя в профиль, если не подписаны, то, соответственно, подписаться. К этому просто нужно привыкнуть и не обращать внимание.
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03.10.2021 13:05 Ответить
Зеля брешет людям в глаза. Он де-факто уже сделал не только президентскую республику, но диктатуру.
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03.10.2021 13:07 Ответить
А хто тобі ІДІОТУ це дозволить!!!!!!! НЕ ЗАБУВАЙ ПРО ростов!!!!!!!!!!
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03.10.2021 13:20 Ответить
Ничтожество.
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03.10.2021 15:23 Ответить
"Президентскую республику я не собираюсь делать", - сказал Зеленский. И подумал - "абсолютная монархия будет самое то...".
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03.10.2021 19:37 Ответить
мерзота криворізька.
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03.10.2021 23:37 Ответить
 
 