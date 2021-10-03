К Разумкову есть миллионы вопросов. Это его выбор, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что спикер ВР Дмитрий Разумков должен был поддержать позицию партии по вопросу санкций и борьбы с олигархами.
Об этом он заявил сегодня на брифинге в Трускавце, информирует Цензор.НЕТ.
Он напомнил, что с этими обещаниями "Слуга народа" шла на выборы.
Теперь же, по словам главы государства, у "Слуги народа" есть к нему "миллионы вопросов".
"Это его выбор. Мне жаль, жаль людей, которые были одни, а стали другими. Есть приятные воспоминания", - отметил он.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал о том, что фракция "Слуга народа" в Трускавце начала сбор подписей за отзыв Дмитрия Разумкова с поста спикера Верховной Рады.
Напомним, 30 сентября Арахамия запросил в Раде подписные листы за отставку Разумкова с поста спикера.
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И закончил с мукою:
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А.Галич "Поэма о Сталине"
Она депутат
Усе інше похідне.
квартириз Верховної ради виганяють
Це тільки у фільмі дія проходить за годину -дві; а в житті така подія затягується на роки...
головне, щоб грабі не були такими
Создаст свою фракцию, и Зеле после следующих выборов, в котором у него уже не будет монобольшинства, вынужден будет идти с ним договариваться.
Задача ,- срубить бабла и отвалить , так как из него такой же политик , как и зе🤣
бо ти вже дістав всіх своєю тупістю, злобою і зрадою !
там вата
В. А. ЗеленскийЙ.В. Сталин
Разумкова снова отправляют в отставку, и теперь процессом руководит Зеленский лично. Вы удивлены? Мы тоже. Но, к сожалению, прогнозировать можно только логичные шаги. А вот взрывы эмоций Зе прогнозу не поддаются.
Еще вчера пришла информация, что Офис президента отказался от отставки Разумкова и даже попробовал сделать виноватым Арахамию. Это было решение Ермака лично, и его уже начали реализовывать. Однако, решение Ермака вызвало бурю возмущения со стороны Зеленского. Его позиция категорична: Разумков должен уйти. Мол, с Разумковым работать дальше президент не желает, ни при каких условиях.
Причина, даже не в обиде на Разумкова. Все дело в самой психологии президента Украины. Владимир Зеленский - актер и шоумен, выросший из КВНщиков. Классического актерского образования он никогда не получал, недостатки образования он всегда компенсировал тяжелой работой помноженной на звериное чутье. Зеленский не разгадывает, а ощущает темы, которые нравятся зрителям. Именно эти темы Зеленский зрителю преподносил.
Можно сказать так: Зеленский профессионал в искусстве нравиться людям. Именно это объясняет, почему, несмотря на отсутствие ярких достижений, Зеленский все еще сохраняет высокий рейтинг. Он дарит людям именно то, чего они хотят. Люди ненавидят Медведчука - и Медведчука садят под домашний арест, накладывают на его телеканалы абсолютно незаконные санкции. Людям нравится тема армии - им организовывают парад. И так далее. Зеленский на виду. Зеленский очаровывает. По сути, лозунг Жанны д'Арк «Все кто любит меня - за мной!» смело может брать на вооружение президент Украины. Он не достигает - он влюбляет.
Мозги промой от коки