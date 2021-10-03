К Разумкову есть миллионы вопросов. Это его выбор, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что спикер ВР Дмитрий Разумков должен был поддержать позицию партии по вопросу санкций и борьбы с олигархами.

Об этом он заявил сегодня на брифинге в Трускавце, информирует Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что с этими обещаниями "Слуга народа" шла на выборы.

Теперь же, по словам главы государства, у "Слуги народа" есть к нему "миллионы вопросов".

"Это его выбор. Мне жаль, жаль людей, которые были одни, а стали другими. Есть приятные воспоминания", - отметил он.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал о том, что фракция "Слуга народа" в Трускавце начала сбор подписей за отзыв Дмитрия Разумкова с поста спикера Верховной Рады.

Напомним, 30 сентября Арахамия запросил в Раде подписные листы за отставку Разумкова с поста спикера.

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