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Новости Отставка Разумкова
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К Разумкову есть миллионы вопросов. Это его выбор, - Зеленский

К Разумкову есть миллионы вопросов. Это его выбор, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что спикер ВР Дмитрий Разумков должен был поддержать позицию партии по вопросу санкций и борьбы с олигархами.

Об этом он заявил сегодня на брифинге в Трускавце, информирует Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что с этими обещаниями "Слуга народа" шла на выборы.

Теперь же, по словам главы государства, у "Слуги народа" есть к нему "миллионы вопросов".

"Это его выбор. Мне жаль, жаль людей, которые были одни, а стали другими. Есть приятные воспоминания", - отметил он.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал о том, что фракция "Слуга народа" в Трускавце начала сбор подписей за отзыв Дмитрия Разумкова с поста спикера Верховной Рады.

Напомним, 30 сентября Арахамия запросил в Раде подписные листы за отставку Разумкова с поста спикера.

Читайте также: Разумков точно не видит себя со "Слугой народа". Сегодня могу начать сбор подписей за его отставку, вопрос будет быстрым, - Арахамия

Автор: 

ВР (29244) Зеленский Владимир (20343) отставка (3153) Разумков Дмитрий (1520)


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Топ комментарии
+19
Краткий итог прессухи для люмпена

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03.10.2021 12:20
+12
С точки зрения папы Бени и его куклы - да. Все прихоти должны исполняться беспрекословно.
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03.10.2021 12:22
+10
Разумков тот еще тип, но на порядок умнее преЗЕдента, а это сейчас большой грех...
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03.10.2021 12:23
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Правила форума Совет форумчан
Вова ты долго еще этой херней будешь страдать, есть вопросы в Украине поважнее отставки Разумкова.
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03.10.2021 12:15 Ответить
Краткий итог прессухи для люмпена

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03.10.2021 12:20 Ответить
Получается ты не осознавал кого берешь ? А где гарантия,что следующий будет лучшим ?
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03.10.2021 12:15 Ответить
К нему в команду случайно попал человек, который пробует думать самостоятельно. Такие ему не ко двору.
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03.10.2021 12:28 Ответить
"Кум докушал огурец
И закончил с мукою:
"Оказался наш Отец
Не отцом, а *****...""
А.Галич "Поэма о Сталине"
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03.10.2021 13:01 Ответить
Марьяну Безуглую назначьте...хоть поржем
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03.10.2021 12:17 Ответить
и так ржем третий год уже ... пока страна под откос идет . Марьяну нужно было сразу президентом избирать, а так девка в спикерах засиделась, хотя все ж видят, потенциал у нее ого-го какой, вон она как про энергерику на форуме речь толкнула, никто ее так и не понял до сих пор ибо не дорасли еще до ее уровня ... https://www.youtube.com/watch?v=RJd55QqV-vM
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03.10.2021 12:35 Ответить
Ктотв спикерах , Безмозглая ?

Она депутат
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03.10.2021 12:48 Ответить
У слова спикер есть много значений и одно из них это оратор)))
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03.10.2021 13:07 Ответить
Почему-то вместе со многозначностью слова спикер вы напомнили забавную трансформацию слова много путем переноса дефиса: много-много-мног-омног-омно-гомно-гомно.
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03.10.2021 17:32 Ответить
Разумков просто отправил закон на проверку европейских юристов. Это что преступление?
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03.10.2021 12:18 Ответить
С точки зрения папы Бени и его куклы - да. Все прихоти должны исполняться беспрекословно.
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03.10.2021 12:22 Ответить
Розумков станет политиком без проблем...зеля им не станет никогда,даже если закончит Кембридж или Оксфорд...
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03.10.2021 12:19 Ответить
у зеленскому есть миллионы вопросов, зебилы - это ваш выбор
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03.10.2021 12:20 Ответить
почему все недоноски с комплексом наполеона такие уе..ны??!! почему Разумков Петров Сидоров не согласен в чем то то его надо выбрасывать потому что нечто недоразумение Зеленский случайно попавший во власть по сути поленом и является чуркой пеньком да чем угодно но НЕ ПРЕЗИДЕНТОМ.... если сосчитать сколько Вова нарушил своих же обещаний -программы Слуг.. Тору и Талмуд Библию Евангелию Конституцию Уголовный Кодекс то и не знаешь что с этим ублюдоком и делать сначала вешать отрубать голову посадить на кол расстрелять варить в кипящем масле.... что...????????????????????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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03.10.2021 12:22 Ответить
Ну он же до сих пор уверен, что все во власти благодаря ему)))
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03.10.2021 13:09 Ответить
Разумков тот еще тип, но на порядок умнее преЗЕдента, а это сейчас большой грех...
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03.10.2021 12:23 Ответить
дебилушка под прокси лапотный иди валежник собирай
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03.10.2021 12:28 Ответить
Всего лишь биология.
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03.10.2021 12:29 Ответить
Биология и премия Дарвина прочно закрепилась над Рашкой
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03.10.2021 12:31 Ответить
Природа не зря одарила человека стадным инстинктом. Если все будут вести себя как этот Разумков партия развалится.
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03.10.2021 12:34 Ответить
аитесть ли партия у вовы а её у него нету у него сервантерия - холопы закупные
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03.10.2021 12:37 Ответить
Блін, навчися хоч коми розставляти перед тим, як корчить з себе вумного...
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03.10.2021 12:47 Ответить
Из 2 зол выбирают лучшее из всех Земных Зол...
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03.10.2021 12:27 Ответить
У мене до Разумкова одне питання: ЯК ВІН, ЯК ПОЛІТТЕХНОЛОГ МІГ ЧЛЕНОГРАЯ ПРЕЗИДЕНТОМ ЗРОБИТИ?

Усе інше похідне.
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03.10.2021 12:28 Ответить
Гідрант просто був ідеальний варіант для Разумкова, щоб застосувати свої навики на практиці.
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03.10.2021 12:44 Ответить
Мда. Прямо як проф. Преображенський з собаки Шарікова зробив. Правда по Булгакову професор Шаріков назад в собаку перетворив, а у нашому випадку, "професора" з квартири з Верховної ради виганяють
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03.10.2021 13:13 Ответить
можливо, Преображенському-Разумкову мисля повернути Шарікова на вулицю, в підворотню, прийшла тільки зараз, коли шаріков почав витирати руки в портьєри і почав "відзначатися" в "розчищені" від "котів"? Шаріков - адже він також вимагав від професора "посунутися"...
Це тільки у фільмі дія проходить за годину -дві; а в житті така подія затягується на роки...
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03.10.2021 13:41 Ответить
Зеленого членограя сделал президентом наш "мудрый народ", своими собственными руцями... а постарался изо всех сил преподнести членограя, как "новое лицо" Беня, сняв сериал "слуга народа" и запустив его по телеканалам еще в 2016 г., когда сам Беня сидел в Израиле... таким образом у ЗЕленого укурка предвыборная программа под видом сериала крутилась целых три года, вместо положенных по закону полгода, как у всех остальных претендентов на пост президента... ну а потом название сериала взяла себе зеленая шобла и под радостные повизгивания лохтората страна получила то, что сейчас имеем - ЗЕмоносброд "слуга народа" и ЗЕленого укурка вместо главы державы... Зато Беня сейчас имеет и карманного президента и карманную верховную раду ибо моносброд своим количеством продавливает любые законы, по отмашке...
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03.10.2021 12:49 Ответить
А що нарід? Для того і політтехнологи існують, щоб нарід думав про свою мудрість тоді, коли він на граблі в черговий раз стає.

головне, щоб грабі не були такими

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03.10.2021 12:54 Ответить
А членограй до сих пор считает, что все было с точностью наоборот)))
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03.10.2021 13:15 Ответить
Ну как? Разумков не дочитал считалку: царь -царевич, а зеленский хочет быть владыкой еще много лет. Разве не понятно, почему в Трускавец приехала генпрокурор и приехал монастырский? Ведь в ежёвых рукавицах все. Шаг не так, как зе надо, это пример разумкова. В отставку. Классика.
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03.10.2021 13:15 Ответить
Бенямойский сам себя сдал...на 2 избирательные компании в Украине я потратил 200 ярдов долларов...,все кто угодно лишь бы не Порошенко,разогнавший донецкий олигархат по Мацковии....,сегодня эти чуваки вернулись,даже Кузьмин, Портнов и прочие чуваки...
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03.10.2021 12:34 Ответить
Разумкову вполне по силам создать свою партию. Вернее, возглавить какую-то мелкую и привести ее к победе, в парламент.
Создаст свою фракцию, и Зеле после следующих выборов, в котором у него уже не будет монобольшинства, вынужден будет идти с ним договариваться.
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03.10.2021 12:36 Ответить
ГнусавьІй гном " сливает" своих же "ветеранов Рейха ", лично мне насрать на всю данную возню и на всех них.
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03.10.2021 12:39 Ответить
Даже комик Притула придумал свою партию,а знаете для чего?чтобы на выборах отнять голоса в пользу Зелемойских,раньше эту работу делал Вакарчук причем раза...а потом убегал...на свои концерты из политики...трюк этот скоро раскроется... с Розумковым...
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03.10.2021 12:39 Ответить
Притула , это клоун номер 2
Задача ,- срубить бабла и отвалить , так как из него такой же политик , как и зе🤣
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03.10.2021 12:44 Ответить
А у нас в країні, взагалі, є політики?
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03.10.2021 13:12 Ответить
Юлька!
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03.10.2021 13:32 Ответить
Про що мріє президент ЗЕленський,або наслідки поїздки до Оману. https://www.google.com/amp/s/24tv.ua/yak_putin_stav_prezidentom_rf_malovidomi_fakti_politichnoyi_karyeri_chekista_n1042396/amp. Найдіть хоча дві різниці.
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03.10.2021 12:40 Ответить
Вова , іди на@@@ й із посади президента без жодних питань ,
бо ти вже дістав всіх своєю тупістю, злобою і зрадою !
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03.10.2021 12:41 Ответить
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03.10.2021 12:43 Ответить
Был бы там мозг😆
там вата
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03.10.2021 12:45 Ответить
В тій частині ще є цікавий момент, як він бреще, що Разумков не голосував за http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=5095 Закон України № 2178-10 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення», хоча ця ссиль підтверджує, що Разумков таки голосував "за".
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03.10.2021 12:43 Ответить
"Эти зазнавшиеся вельможи думают, что они незаменимы и что они могут безнаказанно нарушать решения руководящих органов. Их надо без колебаний снимать с руководящих постов, невзирая на их заслуги в прошлом"
В. А. Зеленский Й.В. Сталин
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03.10.2021 12:49 Ответить
миллионы вопросов)))) миллиарды деревьев
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03.10.2021 12:53 Ответить
Ты читаешь мои мысли.
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03.10.2021 13:44 Ответить
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03.10.2021 12:53 Ответить
Сам хоть понял что ляпнул?
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03.10.2021 13:03 Ответить
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03.10.2021 12:55 Ответить
Злые языки кажуть шо Зеля строит себе подземный Бункер за мильярд долляров,типа а-ля Путлер
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03.10.2021 12:58 Ответить
Ну вот мы смотрим сейчас на Зелю, и что вы думаете за оставшиеся 2,5 года эта беременность сама рассосётся ?
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03.10.2021 13:02 Ответить
https://t.me/pecherhill Печерский холм October 2*
Разумкова снова отправляют в отставку, и теперь процессом руководит Зеленский лично. Вы удивлены? Мы тоже. Но, к сожалению, прогнозировать можно только логичные шаги. А вот взрывы эмоций Зе прогнозу не поддаются.
Еще вчера пришла информация, что Офис президента отказался от отставки Разумкова и даже попробовал сделать виноватым Арахамию. Это было решение Ермака лично, и его уже начали реализовывать. Однако, решение Ермака вызвало бурю возмущения со стороны Зеленского. Его позиция категорична: Разумков должен уйти. Мол, с Разумковым работать дальше президент не желает, ни при каких условиях.

Причина, даже не в обиде на Разумкова. Все дело в самой психологии президента Украины. Владимир Зеленский - актер и шоумен, выросший из КВНщиков. Классического актерского образования он никогда не получал, недостатки образования он всегда компенсировал тяжелой работой помноженной на звериное чутье. Зеленский не разгадывает, а ощущает темы, которые нравятся зрителям. Именно эти темы Зеленский зрителю преподносил.
Можно сказать так: Зеленский профессионал в искусстве нравиться людям. Именно это объясняет, почему, несмотря на отсутствие ярких достижений, Зеленский все еще сохраняет высокий рейтинг. Он дарит людям именно то, чего они хотят. Люди ненавидят Медведчука - и Медведчука садят под домашний арест, накладывают на его телеканалы абсолютно незаконные санкции. Людям нравится тема армии - им организовывают парад. И так далее. Зеленский на виду. Зеленский очаровывает. По сути, лозунг Жанны д'Арк «Все кто любит меня - за мной!» смело может брать на вооружение президент Украины. Он не достигает - он влюбляет.
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03.10.2021 13:30 Ответить
А к тебе всего один- Вагнеровцы!
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03.10.2021 13:34 Ответить
Лет через 100(сто) христа ответит...
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03.10.2021 15:56 Ответить
Милионы вопросов, милиарды деревьев, М- маштаб.
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03.10.2021 13:42 Ответить
Это его выбор. Нам жаль, жаль людей, которые были одни, а стали другими. Есть приятные воспоминания", - большинство избирателей о том ,кто сие произнес
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03.10.2021 15:20 Ответить
Вова ты дебил потерял последнего вменяемого в вашей фрикции все ближе столб на Крещатике
Мозги промой от коки
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03.10.2021 20:33 Ответить
 
 