РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10320 посетителей онлайн
Новости
8 641 14

Двое украинских моряков скончались в порту Бангладеш

Двое украинских моряков скончались в порту Бангладеш

На сухогрузе, который прибыл в бангладешский порт Читтагонг из Египта, по пока невыясненным причинам умерло двое украинских моряков.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Deniz Haber.

"30 сентября двое украинских моряков, находившихся на борту сухогруза AP ASTAREA, который прибыл в порт Читтагонг, умерли один за другим без видимых причин или болезней", - сообщает издание со ссылкой на местные источники.

Местные медики предположили, что причиной смерти одного из моряков мог быть сердечный приступ. Тела были отправлены на вскрытие. В то же время известно, что скончавшиеся моряки, не имели никаких симптомов Covid-19. Расследование инцидента продолжается.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Моряк из Одессы умер на судне у берегов Египта

Бангладеш (18) моряки (1079) смерть (9218) сухогруз (45)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+3
Ну да, никаких симптомов.... Драные совко капитаны выслуживаются перед компанией, чтобы корыто не арестовали в карантин, тем самым не прерывая поток бабла в компанию, не сообщают о случаях ковида на борту среди экипажа.
показать весь комментарий
03.10.2021 15:29
+3
А под каким флагом ходить, если если нет флота под украинским флагом?
показать весь комментарий
03.10.2021 16:14
+2
Вы шо в лужу сделал.
показать весь комментарий
03.10.2021 15:51
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну да, никаких симптомов.... Драные совко капитаны выслуживаются перед компанией, чтобы корыто не арестовали в карантин, тем самым не прерывая поток бабла в компанию, не сообщают о случаях ковида на борту среди экипажа.
показать весь комментарий
03.10.2021 15:29 Ответить
В то же время известно, что скончавшиеся моряки, не имели никаких симптомов Covid-19. Источник:

Смысл скрывать если вскрытие покажет?
показать весь комментарий
03.10.2021 16:33 Ответить
Так а почему украинские моряки, если под флагом Маршалловых островов ходили, граждане Украины да.
показать весь комментарий
03.10.2021 15:42 Ответить
Вы шо в лужу сделал.
показать весь комментарий
03.10.2021 15:51 Ответить
А под каким флагом ходить, если если нет флота под украинским флагом?
показать весь комментарий
03.10.2021 16:14 Ответить
А куди він подівся?
показать весь комментарий
03.10.2021 18:36 Ответить
Балкер, 2012 года, 57 тыс. Стоит сейчас на рейде...
Редко, но бывает смерть от инфаркта в море,, но так чтобы два сразу- это чье- то преступление.
показать весь комментарий
03.10.2021 16:21 Ответить
Вообще это место куда идут суда на разделку. Хотя сухогруз не старый. Климат там тяжёлый. Влажно, душно, местная еда включая фрукты и овощи опасны очень. Если судно в балласте, нагревается сильно весь корпус, духота невероятная в каютах, кондёры не помогают. Та и на стоянке машина не работает, слабая везде вентиляция.
показать весь комментарий
03.10.2021 17:46 Ответить
Вполне вероятно, что траванулись местным алкоголем. Были прецеденты, бо сразу двое с сердечными проблемами...не верю.
показать весь комментарий
03.10.2021 21:38 Ответить
 
 