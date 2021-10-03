Двое украинских моряков скончались в порту Бангладеш

На сухогрузе, который прибыл в бангладешский порт Читтагонг из Египта, по пока невыясненным причинам умерло двое украинских моряков.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Deniz Haber.

"30 сентября двое украинских моряков, находившихся на борту сухогруза AP ASTAREA, который прибыл в порт Читтагонг, умерли один за другим без видимых причин или болезней", - сообщает издание со ссылкой на местные источники.

Местные медики предположили, что причиной смерти одного из моряков мог быть сердечный приступ. Тела были отправлены на вскрытие. В то же время известно, что скончавшиеся моряки, не имели никаких симптомов Covid-19. Расследование инцидента продолжается.

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