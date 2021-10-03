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Два українські моряки померли в порту Бангладеш

Два українські моряки померли в порту Бангладеш

На суховантажі, який прибув у бангладешський порт Читтагонг із Єгипту, через наразі нез'ясовані причини померло двоє українських моряків.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Deniz Haber.

"30 вересня двоє українських моряків, які перебували на борту суховантажу AP ASTAREA, який прибув у порт Читтагонг, померли один за одним без видимих ​​причин або хвороб", - повідомляє видання з посиланням на місцеві джерела.

Місцеві медики припустили, що причиною смерті одного з моряків міг бути серцевий напад. Тіла були відправлені на розтин. Також відомо, що моряки, які померли, не мали жодних симптомів Covid-19. Розслідування інциденту триває.

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Автор: 

Бангладеш (20) моряки (927) смерть (6746) суховантаж (37)


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Топ коментарі
+3
Ну да, никаких симптомов.... Драные совко капитаны выслуживаются перед компанией, чтобы корыто не арестовали в карантин, тем самым не прерывая поток бабла в компанию, не сообщают о случаях ковида на борту среди экипажа.
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03.10.2021 15:29
+3
А под каким флагом ходить, если если нет флота под украинским флагом?
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03.10.2021 16:14
+2
Вы шо в лужу сделал.
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03.10.2021 15:51
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Ну да, никаких симптомов.... Драные совко капитаны выслуживаются перед компанией, чтобы корыто не арестовали в карантин, тем самым не прерывая поток бабла в компанию, не сообщают о случаях ковида на борту среди экипажа.
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03.10.2021 15:29 Відповісти
В то же время известно, что скончавшиеся моряки, не имели никаких симптомов Covid-19. Источник:

Смысл скрывать если вскрытие покажет?
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03.10.2021 16:33 Відповісти
Так а почему украинские моряки, если под флагом Маршалловых островов ходили, граждане Украины да.
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03.10.2021 15:42 Відповісти
Вы шо в лужу сделал.
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03.10.2021 15:51 Відповісти
А под каким флагом ходить, если если нет флота под украинским флагом?
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03.10.2021 16:14 Відповісти
А куди він подівся?
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03.10.2021 18:36 Відповісти
Балкер, 2012 года, 57 тыс. Стоит сейчас на рейде...
Редко, но бывает смерть от инфаркта в море,, но так чтобы два сразу- это чье- то преступление.
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03.10.2021 16:21 Відповісти
Вообще это место куда идут суда на разделку. Хотя сухогруз не старый. Климат там тяжёлый. Влажно, душно, местная еда включая фрукты и овощи опасны очень. Если судно в балласте, нагревается сильно весь корпус, духота невероятная в каютах, кондёры не помогают. Та и на стоянке машина не работает, слабая везде вентиляция.
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03.10.2021 17:46 Відповісти
Вполне вероятно, что траванулись местным алкоголем. Были прецеденты, бо сразу двое с сердечными проблемами...не верю.
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03.10.2021 21:38 Відповісти
 
 