Два українські моряки померли в порту Бангладеш

На суховантажі, який прибув у бангладешський порт Читтагонг із Єгипту, через наразі нез'ясовані причини померло двоє українських моряків.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Deniz Haber.

"30 вересня двоє українських моряків, які перебували на борту суховантажу AP ASTAREA, який прибув у порт Читтагонг, померли один за одним без видимих ​​причин або хвороб", - повідомляє видання з посиланням на місцеві джерела.

Місцеві медики припустили, що причиною смерті одного з моряків міг бути серцевий напад. Тіла були відправлені на розтин. Також відомо, що моряки, які померли, не мали жодних симптомів Covid-19. Розслідування інциденту триває.

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