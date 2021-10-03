Меркель призвала немцев к сохранению демократии
Канцлер Германии Ангела Меркель в День немецкого единства в воскресенье, 3 октября, призвала к сохранению демократии. С этим призывом политики на выступила на официальных торжествах в городе Галле в федеральной земле Саксония-Анхальт по случаю 31-й годовщины воссоединения страны.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Немецкая волна.
"Демократия - не просто существует, мы должны снова и снова совместно работать ради нее. Однако я опасаюсь, что иногда мы ведем себя с демократическими достижениями несколько легкомысленно", - отметила канцлер.
Меркель подчеркнула, что в настоящее время в Германии происходят нападения на такие "высокие ценности", как свобода слова, а в публичной сфере с помощью лжи и дезинформации "без сдержек и стыда" разгорается вражда и ненависть.
Канцлер подчеркнула, что происходит не только дискредитация людей "из-за их внешность, происхождение или веру", а таким образом "нападают на демократию".
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Дорожка давно протоптана
Надеюсь мусульманские эмигранты трахнут фрау Меркель во славу толерантности, мультикультуризма и демократии!
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А тепер дискредитація відбувається ще й через те, вакцинований ти, чи не вакцинований.
Демократія, - тільки для вакцинованих! )))
А ты что - не знаешь что ли?
Ты лопух Кот....ничего ни читающий...
Тепер у мене екзистенційний шок.
Якщо Захід не отямиться від такої "демократії" - цивілізації пзда. Кацапський та ісламський світи остаточно її розгризуть і висруться на уламках.
.....а так же из за их шмурдякопрививка и модная намордник.)
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Угу. Якщо у тебе біла шкіра (ще й світле волосся), расово німецьке походження, не віриш у те, що там у пустелі написав один араб - отримуєш дискримінацію по повній. І взагалі за тобою борг за холокост.
Видимо, слухи о том, что она из замороженного гитлеровского биоматериала, имеют под собой почву.
Возможно, её папа - клок ваты из матраца молодого фюрера.