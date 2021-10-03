Меркель призвала немцев к сохранению демократии

Канцлер Германии Ангела Меркель в День немецкого единства в воскресенье, 3 октября, призвала к сохранению демократии. С этим призывом политики на выступила на официальных торжествах в городе Галле в федеральной земле Саксония-Анхальт по случаю 31-й годовщины воссоединения страны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Немецкая волна.

"Демократия - не просто существует, мы должны снова и снова совместно работать ради нее. Однако я опасаюсь, что иногда мы ведем себя с демократическими достижениями несколько легкомысленно", - отметила канцлер.

Меркель подчеркнула, что в настоящее время в Германии происходят нападения на такие "высокие ценности", как свобода слова, а в публичной сфере с помощью лжи и дезинформации "без сдержек и стыда" разгорается вражда и ненависть.

Канцлер подчеркнула, что происходит не только дискредитация людей "из-за их внешность, происхождение или веру", а таким образом "нападают на демократию".

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