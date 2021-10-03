Меркель закликала німців до збереження демократії

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель у День німецької єдності в неділю, 3 жовтня, закликала до збереження демократії. З цим закликом вона виступила на офіційних урочистостях у місті Галле у федеральній землі Саксонія-Ангальт із нагоди 31-ї річниці возз'єднання країни.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Німецька хвиля.

"Демократія - не просто є наявною, натомість ми маємо знову і знову спільно працювати задля неї. Однак я побоююся, що іноді ми поводимося з демократичними досягненнями дещо легковажно", - зазначила канцлерка.

Меркель наголосила, що наразі в Німеччині відбуваються напади на такі "високі цінності", як свобода слова, а в публічній сфері з допомогою брехні та дезінформації "без стримувань і сорому" розпалюється ворожнеча і ненависть.

Канцлерка зауважила, що відбувається не лише дискредитація людей "через їхню зовнішність, походження чи віру", а що таким чином "нападають на демократію".

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