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Меркель закликала німців до збереження демократії

Меркель закликала німців до збереження демократії

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель у День німецької єдності в неділю, 3 жовтня, закликала до збереження демократії. З цим закликом вона виступила на офіційних урочистостях у місті Галле у федеральній землі Саксонія-Ангальт із нагоди 31-ї річниці возз'єднання країни.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Німецька хвиля.

"Демократія - не просто є наявною, натомість ми маємо знову і знову спільно працювати задля неї. Однак я побоююся, що іноді ми поводимося з демократичними досягненнями дещо легковажно", - зазначила канцлерка.

Меркель наголосила, що наразі в Німеччині відбуваються напади на такі "високі цінності", як свобода слова, а в публічній сфері з допомогою брехні та дезінформації "без стримувань і сорому" розпалюється ворожнеча і ненависть.

Канцлерка зауважила, що відбувається не лише дискредитація людей "через їхню зовнішність, походження чи віру", а що таким чином "нападають на демократію".

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Автор: 

Німеччина (7350) демократія (104) Меркель Ангела (1139)


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Топ коментарі
+19
Мразь! Сдалу путлеру Германию и ЕС!
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03.10.2021 18:36
+16
а весной 2014 года эта комсомолка из ШТАЗИ говорила Турчинову: "Не сопротивляйтесь! Вы же не будете воевать с Путиным!"..
Надеюсь мусульманские эмигранты трахнут фрау Меркель во славу толерантности, мультикультуризма и демократии!
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03.10.2021 18:37
+9
C ней уйдет большой секрет-КТО ДАЛ ЕЙ КОМАНДУ ЗАПУСТИТЬ В ГЕРМАНИЮ АРАБОВ И АФРИКАНЦЕВ?? Мы можем это никогда не узнать.
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03.10.2021 18:45
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Мразь! Сдалу путлеру Германию и ЕС!
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03.10.2021 18:36 Відповісти
Посмотрим где фрау Риббентроп "всплывет". В "Газпроме" у Миллера или в "Роснефти" у Сечина.
Дорожка давно протоптана
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03.10.2021 19:01 Відповісти
Пан? ********** раб, набутылочник кадыровский, груша для битья кизяками и росгвардии вот кто ты
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03.10.2021 19:35 Відповісти
Личное дело у тебя с бойфрендом в постели может быть У старой сучки на кухне . В цивилизованном мире это называется политическая проституция.
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03.10.2021 19:17 Відповісти
Да уж цивилизованней тебя буду, мокша пригожинская..
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03.10.2021 19:33 Відповісти
Нет. Это называется государственная измена.
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03.10.2021 19:29 Відповісти
Измену ей не пришьешь. Германия, во всяком случае пока, в шоколаде от запуска СП-2 будет. Потом как будет посмотрим. Если кто и изменник - это наш шут балаганный, который Меркель нашим орденом наградил. За что непонятно
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03.10.2021 19:38 Відповісти
Государственная. Измена. В чистом виде.
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03.10.2021 19:50 Відповісти
а весной 2014 года эта комсомолка из ШТАЗИ говорила Турчинову: "Не сопротивляйтесь! Вы же не будете воевать с Путиным!"..
Надеюсь мусульманские эмигранты трахнут фрау Меркель во славу толерантности, мультикультуризма и демократии!
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03.10.2021 18:37 Відповісти
Друг мой, этой старой торговой сосисками и бундесинтересами, побрезгует даже пархатый бомж не имевший секса 28 лет. А детей и внуков эта старая мразь, 16 последних лет выращивающая и выкормившая совместно с лягушатниками неофюрера и рашизм в Параше, не имеет, к сожалению., что бы их поимели коренные жители Германского халифата Саиды с Азизами и Гассанами.
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03.10.2021 18:52 Відповісти
если Равшаны с Джамшутами осла могут оприходовать, значит и у фрау Меркель есть шанс..
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03.10.2021 19:14 Відповісти
Вы натурально ошибаетесь. У осла шанс есть, у фрау Меркель нет.
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03.10.2021 19:17 Відповісти
иди уже
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03.10.2021 18:37 Відповісти
На недавних выборах в Бундестаг прошли 2 профашистские кремлевские партии Путлера....наибольшее число голосов за этих ублюдков дала Восточная Германия,то бишь дохлый ГДР Демократия когда то привела Гитлера к власти...
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03.10.2021 18:38 Відповісти
тебе страшно? тогда беги в Сибирь,к мамке.
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03.10.2021 19:04 Відповісти
"без сдержек и стыда" - це була ваша глибока стурбованість і крайня занепокоєність.
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03.10.2021 18:38 Відповісти
Такую демократию немцам еще долго отхаркивать прийдется.
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03.10.2021 18:38 Відповісти
происходит не только дискредитация людей "из-за их внешность, происхождение или веру", а таким образом "нападают на демократию".
**********
А тепер дискредитація відбувається ще й через те, вакцинований ти, чи не вакцинований.
Демократія, - тільки для вакцинованих! )))
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03.10.2021 18:39 Відповісти
Як і =свобода слова=. Лише в однієї сторони.
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03.10.2021 23:54 Відповісти
от сволочь, а... с ****** падла против Украины работает! газ за 1000баков сделала - отэто политик!
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03.10.2021 18:42 Відповісти
По большому счету Меркель за 16 лет у власти сдала Путлеру все что можно и нельзя в ЕС....не удивлюсь если фрау Риббентроп получит звание херой РАБссии...
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03.10.2021 18:43 Відповісти
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03.10.2021 18:44 Відповісти
C ней уйдет большой секрет-КТО ДАЛ ЕЙ КОМАНДУ ЗАПУСТИТЬ В ГЕРМАНИЮ АРАБОВ И АФРИКАНЦЕВ?? Мы можем это никогда не узнать.
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03.10.2021 18:45 Відповісти
Во. Так это все знают...
А ты что - не знаешь что ли?
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03.10.2021 19:22 Відповісти
Я точно не знаю.Кто,скажи?
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03.10.2021 19:27 Відповісти
Это путину решать, как скажет так и будет в Германии
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03.10.2021 18:49 Відповісти
Він *****.
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03.10.2021 18:55 Відповісти
Ще й який
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03.10.2021 18:58 Відповісти
Єдиний.
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03.10.2021 19:00 Відповісти
Французский писатель Лоран Глаузи доказал что Меркель дочь Гитлера...,сейчас читаю этот материал полностью в Ютьюбе...
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03.10.2021 18:49 Відповісти
родилась 17 июля 1954 г... )))
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03.10.2021 18:53 Відповісти
Читати в Ютубі- це треба вміти.
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03.10.2021 18:54 Відповісти
Не Гитлера, а Риббентропа
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03.10.2021 19:05 Відповісти
это фейк, на самом деле она внебрачный сын Сталина- инфа 100%..
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03.10.2021 20:41 Відповісти
Давайте ще більше біжегців, вже з Афганістану. Це буде дуже демократично.
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03.10.2021 18:49 Відповісти
Як усе запущено...
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03.10.2021 18:53 Відповісти
Фишка в том что Гитлер был ефрейтором Баварской Советской Республики в 1918 году... но через год разочаровался в краснопузости и создал НСДАП
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03.10.2021 18:59 Відповісти
это тоже самое..только другого цвета..
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03.10.2021 19:03 Відповісти
Совершено верно..Эрнст Тельман и Гитьлер братаны были до 1933 года...типа Коалиция с комуняками и Гитлер стал канцлером...а потом просто расстреял Тельмана...
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03.10.2021 19:06 Відповісти
Цвет как раз один и тот же, символы разные
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03.10.2021 19:12 Відповісти
Символ справа был в старом храме БАКИНСКОЙ КРЕПОСТИ (Ханский дворец наз-ся).Большевики-ленинцы уничтожили давно.
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03.10.2021 19:40 Відповісти
Нет, символы одни и теже!!! Рассмотрите хорошо, просто всё завуалировано!
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31.10.2021 10:13 Відповісти
Мы плохо знаете историю....чуваки...от слова СОВСЕМ... не знаете
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03.10.2021 19:01 Відповісти
демократия без рояля, шо ноздря без кокса - нелегетимна и дефективна
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03.10.2021 19:02 Відповісти
Гитлер не погиб в 1945 году,это раз,не такой дурак фюрер был что сидел в бункере до 30 апреля 1945 года и ждал краснопузых,это два...,а в третьих Лоран Глаузи утверждает что Гитлер умер в Аргентине в 1962 году...и не только он один это доказывает...
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03.10.2021 19:04 Відповісти
типа, ты зачем усы сбрил, дурик? было такое, но по фото гитлер съел капсулу, ну а дальше вы сами знаете ....
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03.10.2021 19:24 Відповісти
Про капсулу сказку расскажи баранам СМЕРША....от 1945 года Труп Гитлера не найден...маршал Жюков.пресс-крнференция в Берлине 15 мая 1945 года...

Ты лопух Кот....ничего ни читающий...
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03.10.2021 19:28 Відповісти
охренеть! он на подводной лодке уплыл.. в Аргентину, прихвативши по пути "золото партии" в Швейцарии...
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03.10.2021 19:33 Відповісти
Буде тобі, тварина путлєровська, "демократія" по горбу скоро.
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03.10.2021 19:13 Відповісти
Кстати сейчас на территории Германии есть свое ОРДЛО...типа бывшая ГДР и Путлер ловко пользуется этим фактом....Восточные немцы...,после 30 лет до сих пор не стали Западными немцами...
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03.10.2021 19:15 Відповісти
До речі бувші ддерівці не збираються робити своїх республік як і не збираються приєднуватися до інших держав, що спільного тоді з лугандонами?))) скоріше у лугандонців щось спільне з твоєю довбешкою як з східними німцями...))))
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03.10.2021 19:27 Відповісти
Северную Корею и Южную тобі у Дупу...
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03.10.2021 19:30 Відповісти
Панове, что бы стали, надо по пустыне в пятак 100 лет водить!!!
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31.10.2021 10:30 Відповісти
Ця стара ддерівська курва коли нахиляла Німеччину перед путеним про демократію не думала...?
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03.10.2021 19:22 Відповісти
Вот одно не совпадает. Эта бывшая комсомолка тянет на швабском, а вы там уже в ЕС растегните свои лапатники и платите за предательство её путину!
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03.10.2021 19:36 Відповісти
Эта гадина Макрель превратила Германию в место непригодное для жизни даже немцев, все зверушки мира сейчас в Германии живут на пособия, на налоги, которые платят немцы. Гадина хотя бы поинтересовалась, сколько понаехавших зверушек работает, а сколько годами （!）сидят на пособиях. Одно дело - работать и жить, как люди, слвсем другое плодить новых зверушек и сидеть на шее у немцев.
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03.10.2021 19:43 Відповісти
та те же греки в своей Греции с их вечно грозящими дефолтами живут на подачки этой никуда негодной Германии.. ужас!)
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03.10.2021 20:36 Відповісти
Есть такое, ну никак не получается с первого раза стать современной развитой страной с человеческим лицом.
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03.10.2021 23:49 Відповісти
Пошла вон!!! Мне как немцу(по матери)обидно за предков,--демократия превратила Германию в ничто--солдатский сапог в такт военному маршу, всегда вёл Германию всё выше и выше---а какие философы,военные теоретики... --всегда были бриллиантовым ожерельем на шее немецкой нации, как и врождённая дисциплина, и роковая воинственность....
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03.10.2021 19:44 Відповісти
Я теж маю частку німецької крові у своїх жилах. Дозвольте, друже, віртуально потиснути вашу чесну руку. І навіть дистанційно випити з вами. Prosit!
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03.10.2021 19:49 Відповісти
Prosit! Спасибо друг за понимание..вот так спонтанно и не контролировано,через века небытия, кровь вдруг, в случайно-незапланированном потомке(мне) неожиданно возмутилась--Ась!!...есть наверное что то необъяснимое....
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03.10.2021 20:13 Відповісти
Солидарна с ВАМИ, ненавижу от того времени как ( глубоко озабоченная) не помогла Украине 2014 году, ненавижу суку всеми фибрами души!!
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31.10.2021 10:28 Відповісти
После высадки Союзников в Нормандии в 1944 году настоящий Гитлер исчез из Берлина навсегда оставшихся двойников фюрера находили мертвыми... Удачи вам конспирологи...,имейте ввиду что вместе с Гитлером бесследно исчезли Шелленберг,Борман,Мюллер и прочий высший генералитет Вермахта... Дятлы Мавзолейные...зачем Путлер засекретил паБЕДУ над Гитлером до 2045 года,не знаете?
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03.10.2021 19:48 Відповісти
Я й раніше мав загальне уявлення про ******* ситуацію з ліволіберастичним п*здецем, "поколінням сніжинок" та усім іншим... Але учора прочитав про це детальніше у відповідних публікаціях. Наприклад, https://lurkmore.to/SJW осьосьо на лурці .
Тепер у мене екзистенційний шок.
Якщо Захід не отямиться від такої "демократії" - цивілізації пзда. Кацапський та ісламський світи остаточно її розгризуть і висруться на уламках.

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03.10.2021 19:56 Відповісти
Проститутка
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03.10.2021 19:59 Відповісти
Канцлер подчеркнула, что происходит не только дискредитация людей "из-за их внешность, происхождение или веру",

.....а так же из за их шмурдякопрививка и модная намордник.)
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03.10.2021 20:14 Відповісти
ДЕМОКРАТИИ В ТРУБЕ !?)
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03.10.2021 20:21 Відповісти
Збережені демократіі чи бабла
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03.10.2021 21:00 Відповісти
происходит не только дискредитация людей "из-за их внешность, происхождение или веру"
...
Угу. Якщо у тебе біла шкіра (ще й світле волосся), расово німецьке походження, не віриш у те, що там у пустелі написав один араб - отримуєш дискримінацію по повній. І взагалі за тобою борг за холокост.
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03.10.2021 21:53 Відповісти
Штази как гарант немецкой демократии.
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03.10.2021 22:32 Відповісти
А ведь Меркель действительно очень похожа на Гитлера.
Видимо, слухи о том, что она из замороженного гитлеровского биоматериала, имеют под собой почву.
Возможно, её папа - клок ваты из матраца молодого фюрера.
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03.10.2021 22:35 Відповісти
Сходила бы лучше в кирху по воскресеньям, пастырь научит правильной демократии
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04.10.2021 03:45 Відповісти
https://youtu.be/6o_NVPY7WZI
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04.10.2021 07:38 Відповісти
германская демократия по сценарию кремля.....
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04.10.2021 17:03 Відповісти
В Германии сейчас идут очень жёсткие трения , народ просыпается и не хотят этого мусора, типа нелегалов, неработающих бездельников, Да она Выступила, но, тема сисек не раскрыта!!! Всё да около!!! СМИ РАБОТАЙТЕ !! Сейчас чтото просто не возможно скрыть, скроете Вы, вылезет в другом месте и без ВАС!!!
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31.10.2021 10:23 Відповісти
 
 