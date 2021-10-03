Меркель закликала німців до збереження демократії
Канцлерка Німеччини Ангела Меркель у День німецької єдності в неділю, 3 жовтня, закликала до збереження демократії. З цим закликом вона виступила на офіційних урочистостях у місті Галле у федеральній землі Саксонія-Ангальт із нагоди 31-ї річниці возз'єднання країни.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Німецька хвиля.
"Демократія - не просто є наявною, натомість ми маємо знову і знову спільно працювати задля неї. Однак я побоююся, що іноді ми поводимося з демократичними досягненнями дещо легковажно", - зазначила канцлерка.
Меркель наголосила, що наразі в Німеччині відбуваються напади на такі "високі цінності", як свобода слова, а в публічній сфері з допомогою брехні та дезінформації "без стримувань і сорому" розпалюється ворожнеча і ненависть.
Канцлерка зауважила, що відбувається не лише дискредитація людей "через їхню зовнішність, походження чи віру", а що таким чином "нападають на демократію".
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Надеюсь мусульманские эмигранты трахнут фрау Меркель во славу толерантности, мультикультуризма и демократии!
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А тепер дискредитація відбувається ще й через те, вакцинований ти, чи не вакцинований.
Демократія, - тільки для вакцинованих! )))
А ты что - не знаешь что ли?
Ты лопух Кот....ничего ни читающий...
Тепер у мене екзистенційний шок.
Якщо Захід не отямиться від такої "демократії" - цивілізації пзда. Кацапський та ісламський світи остаточно її розгризуть і висруться на уламках.
.....а так же из за их шмурдякопрививка и модная намордник.)
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Угу. Якщо у тебе біла шкіра (ще й світле волосся), расово німецьке походження, не віриш у те, що там у пустелі написав один араб - отримуєш дискримінацію по повній. І взагалі за тобою борг за холокост.
Видимо, слухи о том, что она из замороженного гитлеровского биоматериала, имеют под собой почву.
Возможно, её папа - клок ваты из матраца молодого фюрера.