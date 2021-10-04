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вакцина (3777) Игорь Кузин (284) Pfizer (180) Moderna (58)

Локализовать производство вакцин Pfizer и Moderna в Украине вполне реально, - Кузин

Локализовать производство вакцин Pfizer и Moderna в Украине вполне реально, - Кузин

В Украине вполне реально локализовать производство вакцин от COVID. В том числе крупнейших мировых производителей Pfizer и Moderna.

Об этом главный санитарный врач Игорь Кузин заявил в интервью изданию "Фокус", информирует Цензор.НЕТ.

"Это (локализация производства вакцин Pfizer и Moderna в Украине, - ред.) полностью реально. Компания "Индар" уже внедряет свою исследовательскую программу локализации мРНК-вакцины в Украине, которую презентовали на заседании Совета национальной безопасности Украины. Большая научно-исследовательская команда работает над тем, чтобы процесс производства был полностью украинским", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина идет по умеренному сценарию пандемии COVID-19, но ситуация может быстро меняться, - Кузин

По его словам, даже реагенты для производства вакцин должны поставлять украинские химические заводы.
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Топ комментарии
+3
У Богатырёвой спросите. У неё с сыном огромный опыт разливания говна в ампулы и продажи их как прививок.
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04.10.2021 12:43
+2
Локализовать производство вакцин .-по примеру локализации очагов пожара
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04.10.2021 12:49
+1
Конечно возможно...офшоры давно готовы...
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04.10.2021 12:45
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БЛА БЛА БЛА
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04.10.2021 12:42 Ответить
https://youtu.be/UryIL4kUcx8 https://youtu.be/UryIL4kUcx8

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04.10.2021 12:45 Ответить
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04.10.2021 13:07 Ответить
У Богатырёвой спросите. У неё с сыном огромный опыт разливания говна в ампулы и продажи их как прививок.
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04.10.2021 12:43 Ответить
вакцина наколоченная радуцким? пускай только жидам и колют
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04.10.2021 13:16 Ответить
"пускай только жидам и колют"

в реальной жизни почему-то получается с точностью до наоборот. Вы не знаете почему?
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04.10.2021 13:18 Ответить
Да сразу на Британский Виргинских Островах локализовывайте.
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04.10.2021 12:44 Ответить
Конечно возможно...офшоры давно готовы...
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04.10.2021 12:45 Ответить
Локализовать производство вакцин .-по примеру локализации очагов пожара
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04.10.2021 12:49 Ответить
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04.10.2021 12:51 Ответить
Майстри пи@дунів травити.
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04.10.2021 12:57 Ответить
Верим зедебилам! Прошло 2 года пандемии,на ковидные деньги 66 миллиарда нелох построил дороги по цене F-16 один км. Можно было за эти деньги ,5 заводов по производству вакцин построить и еще пять гуманитарно для Африки.
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04.10.2021 12:57 Ответить
Осталось выделить из бюджета триллиарды на организацию этого производства.
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04.10.2021 12:59 Ответить
Почему нет ? - Главное ,что кацапы потом вывозили бы мешками себе. Спутник ведь так себе ))
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04.10.2021 13:42 Ответить
 
 