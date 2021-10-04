Локализовать производство вакцин Pfizer и Moderna в Украине вполне реально, - Кузин

В Украине вполне реально локализовать производство вакцин от COVID. В том числе крупнейших мировых производителей Pfizer и Moderna.

Об этом главный санитарный врач Игорь Кузин заявил в интервью изданию "Фокус", информирует Цензор.НЕТ.

"Это (локализация производства вакцин Pfizer и Moderna в Украине, - ред.) полностью реально. Компания "Индар" уже внедряет свою исследовательскую программу локализации мРНК-вакцины в Украине, которую презентовали на заседании Совета национальной безопасности Украины. Большая научно-исследовательская команда работает над тем, чтобы процесс производства был полностью украинским", - отметил он.

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По его словам, даже реагенты для производства вакцин должны поставлять украинские химические заводы.