За отзыв Разумкова "слуги народа" собрали около 190 подписей, - Корниенко

Депутатская фракция "Слуга народа" собрала суммарно около 190 подписей для инициирования процедуры отзыва Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады (при необходимых 150-ти).

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил первый заместитель главы фракции Александр Корниенко.

"Собрано 175 подписей на подписном листе, так как он выдаётся на 175 подписей. Больше там подписей мы не ставили. Но есть отдельные вкладыш, он не является формальным, он не будет рассматриваться аппаратом сейчас при верификации подписей, но там ещё, кажется, около 15-ти подписей. То есть в целом, там около 190 я видел",- сказал Корниенко на брифинге в понедельник.

Кроме того, он отметил, что свою подпись поставил вторым после лидера фракции Давида Арахамии в подписном листе.

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Напомним, "слуги народа" 2 октября собрали необходимые 150 подписей для инициирования отзыва с должности спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Это произошло в рамках двухдневного выездного заседания фракции "СН" в Трускавце.

Главной кандидатурой на пост главы ВР является первый вице-спикер Руслан Стефанчук.

В свою очередь спикер ВР Дмитрий Разумков заявил, что парламентская фракция партии "СН" отказалась встречаться с ним, чтобы обсудить вопрос отзыва с должности.