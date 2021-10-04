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Новости Отставка Разумкова
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За отзыв Разумкова "слуги народа" собрали около 190 подписей, - Корниенко

За отзыв Разумкова

Депутатская фракция "Слуга народа" собрала суммарно около 190 подписей для инициирования процедуры отзыва Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады (при необходимых 150-ти).

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил первый заместитель главы фракции Александр Корниенко.

"Собрано 175 подписей на подписном листе, так как он выдаётся на 175 подписей. Больше там подписей мы не ставили. Но есть отдельные вкладыш, он не является формальным, он не будет рассматриваться аппаратом сейчас при верификации подписей, но там ещё, кажется, около 15-ти подписей. То есть в целом, там около 190 я видел",- сказал Корниенко на брифинге в понедельник.

Кроме того, он отметил, что свою подпись поставил вторым после лидера фракции Давида Арахамии в подписном листе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "СН" пока не отправила в ВР собранные подписи за отзыв спикера, - Разумков

Напомним, "слуги народа" 2 октября собрали необходимые 150 подписей для инициирования отзыва с должности спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Это произошло в рамках двухдневного выездного заседания фракции "СН" в Трускавце. 

Главной кандидатурой на пост главы ВР является первый вице-спикер Руслан Стефанчук.

В свою очередь спикер ВР Дмитрий Разумков заявил, что парламентская фракция партии "СН" отказалась встречаться с ним, чтобы обсудить вопрос отзыва с должности.

ВР (29245) отставка (3154) спикер (572) подписи (65) Разумков Дмитрий (1520) Корниенко Александр (658)


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Топ комментарии
+12
Интересно "слуги" в Трускавце обговаривают ситуацию на энергетическом рынке в преддверии отопительного сезона, или только Разумкова и Порошенко?
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04.10.2021 13:56
+8
Знову "заробили" трішки кешу.
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04.10.2021 13:55
+7
- Кто против?
- Я! - прошептал Паниковский.
- Единогласно! -резюмировал Остап (с)
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04.10.2021 14:08
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Знову "заробили" трішки кешу.
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04.10.2021 13:55 Ответить
норм заробили...) на каникулы детям и на сосен хватит)
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04.10.2021 13:58 Ответить
- Кто против?
- Я! - прошептал Паниковский.
- Единогласно! -резюмировал Остап (с)
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04.10.2021 14:08 Ответить
Интересно "слуги" в Трускавце обговаривают ситуацию на энергетическом рынке в преддверии отопительного сезона, или только Разумкова и Порошенко?
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04.10.2021 13:56 Ответить
еще нужно 36 голосов для отставки

поглядим-посмотрим кто будет проституировать
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04.10.2021 13:58 Ответить
Кроме того, он отметил, что свою подпись поставил вторым после лидера фракции Давида Арахамии в подписном листе.

Знатно лизнул шмаркле
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04.10.2021 14:00 Ответить
Шоб ти луснув, гадятина!!!!
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04.10.2021 14:04 Ответить
"Собрано 175 подписей на подписном листе, так как он выдаётся на 175 подписей. Больше там подписей мы не ставили. Но есть отдельные вкладыш, он не является формальным, он не будет рассматриваться аппаратом сейчас при верификации подписей, но там ещё, кажется, около 15-ти подписей. То есть в целом, там около 190 я видел"
Ляха-муха. Зелесброд даже здесь не может все нормально оформить то 175, то какой-то вкладыш, то около 190... Около 190 это 190,0001 подпись?
Сплошной зеленый балаган.
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04.10.2021 14:01 Ответить
190 голосів гарантовано. А для відставки треба 226. Опозиційні фракції і опзж голосів не дадуть. Хіба що Бєня трохи підкине.
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04.10.2021 14:23 Ответить
Шабаш даром не прошел. Но есть и плюс,чем быстрее, тем лучше.
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04.10.2021 14:35 Ответить
190, це ще не всі голоси потрібні для отставки... подивимось на голосування... ******* розколом "слуг сатани"
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04.10.2021 15:06 Ответить
 
 