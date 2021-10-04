За відкликання Разумкова "слуги народу" зібрали приблизно 190 підписів, - Корнієнко
Депутатська фракція "Слуга народу" зібрала сумарно приблизно 190 підписів для ініціювання процедури відкликання Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради (за необхідних 150-ти).
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив перший заступник глави фракції Олександр Корнієнко.
"Зібрано 175 підписів на підписному листі, оскільки він видається на 175 підписів. Більше там підписів ми не ставили. Але є окремий вкладиш, він не є формальним, його не розглядатиме апарат наразі під час верифікації підписів, але там ще, здається, приблизно 15 підписів. Тобто загалом, там майже 190 я бачив", - сказав Корнієнко на брифінгу в понеділок.
Крім того, він зазначив, що свій підпис поставив другим після лідера фракції Давида Арахамії у підписному листі.
Нагадаємо, "слуги народу" 2 жовтня зібрали необхідні 150 підписів для ініціювання відкликання з посади спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова. Це сталося в межах дводенного виїзного засідання фракції "СН" у Трускавці.
Головною кандидатурою на пост глави ВР є перший віцеспікер Руслан Стефанчук.
Своєю чергою спікер ВР Дмитро Разумков заявив, що парламентська фракція партії "СН" відмовилася зустрічатися з ним, щоб обговорити питання відкликання з посади.
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поглядим-посмотрим кто будет проституировать
Знатно лизнул шмаркле
Ляха-муха. Зелесброд даже здесь не может все нормально оформить то 175, то какой-то вкладыш, то около 190... Около 190 это 190,0001 подпись?
Сплошной зеленый балаган.