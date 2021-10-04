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За відкликання Разумкова "слуги народу" зібрали приблизно 190 підписів, - Корнієнко

За відкликання Разумкова

Депутатська фракція "Слуга народу" зібрала сумарно приблизно 190 підписів для ініціювання процедури відкликання Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради (за необхідних 150-ти).

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив перший заступник глави фракції Олександр Корнієнко.

"Зібрано 175 підписів на підписному листі, оскільки він видається на 175 підписів. Більше там підписів ми не ставили. Але є окремий вкладиш, він не є формальним, його не розглядатиме апарат наразі під час верифікації підписів, але там ще, здається, приблизно 15 підписів. Тобто загалом, там майже 190 я бачив", - сказав Корнієнко на брифінгу в понеділок.

Крім того, він зазначив, що свій підпис поставив другим після лідера фракції Давида Арахамії у підписному листі.

Також читайте: СН поки не відправила у ВР зібрані підписи за відкликання спікера, - Разумков

Нагадаємо, "слуги народу" 2 жовтня зібрали необхідні 150 підписів для ініціювання відкликання з посади спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова. Це сталося в межах дводенного виїзного засідання фракції "СН" у Трускавці.

Головною кандидатурою на пост глави ВР є перший віцеспікер Руслан Стефанчук.

Своєю чергою спікер ВР Дмитро Разумков заявив, що парламентська фракція партії "СН" відмовилася зустрічатися з ним, щоб обговорити питання відкликання з посади.

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Топ коментарі
+12
Интересно "слуги" в Трускавце обговаривают ситуацию на энергетическом рынке в преддверии отопительного сезона, или только Разумкова и Порошенко?
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04.10.2021 13:56
+8
Знову "заробили" трішки кешу.
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04.10.2021 13:55
+7
- Кто против?
- Я! - прошептал Паниковский.
- Единогласно! -резюмировал Остап (с)
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04.10.2021 14:08
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Знову "заробили" трішки кешу.
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04.10.2021 13:55 Відповісти
норм заробили...) на каникулы детям и на сосен хватит)
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04.10.2021 13:58 Відповісти
- Кто против?
- Я! - прошептал Паниковский.
- Единогласно! -резюмировал Остап (с)
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04.10.2021 14:08 Відповісти
Интересно "слуги" в Трускавце обговаривают ситуацию на энергетическом рынке в преддверии отопительного сезона, или только Разумкова и Порошенко?
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04.10.2021 13:56 Відповісти
еще нужно 36 голосов для отставки

поглядим-посмотрим кто будет проституировать
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04.10.2021 13:58 Відповісти
Кроме того, он отметил, что свою подпись поставил вторым после лидера фракции Давида Арахамии в подписном листе.

Знатно лизнул шмаркле
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04.10.2021 14:00 Відповісти
Шоб ти луснув, гадятина!!!!
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04.10.2021 14:04 Відповісти
"Собрано 175 подписей на подписном листе, так как он выдаётся на 175 подписей. Больше там подписей мы не ставили. Но есть отдельные вкладыш, он не является формальным, он не будет рассматриваться аппаратом сейчас при верификации подписей, но там ещё, кажется, около 15-ти подписей. То есть в целом, там около 190 я видел"
Ляха-муха. Зелесброд даже здесь не может все нормально оформить то 175, то какой-то вкладыш, то около 190... Около 190 это 190,0001 подпись?
Сплошной зеленый балаган.
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04.10.2021 14:01 Відповісти
190 голосів гарантовано. А для відставки треба 226. Опозиційні фракції і опзж голосів не дадуть. Хіба що Бєня трохи підкине.
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04.10.2021 14:23 Відповісти
Шабаш даром не прошел. Но есть и плюс,чем быстрее, тем лучше.
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04.10.2021 14:35 Відповісти
190, це ще не всі голоси потрібні для отставки... подивимось на голосування... ******* розколом "слуг сатани"
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04.10.2021 15:06 Відповісти
 
 