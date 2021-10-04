РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12639 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
3 012 11
карантин (16728) Львов (4504) Садовый (651) COVID-19 (18606) коронавирус (17040)

"Красной" зоны карантина не избежать, Львов уже в нее входит, - Садовый

За последние дни динамика госпитализаций и количества выявленных положительных ПЦР-тестов не является положительной, поэтому, вероятность вхождения Львова в "красную" эпидемиологическую зону вполне вероятна.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил мэр Львова Андрей Садовый.

"Мы красной зоны не избежим, мы уже в нее входим. Думаю, через несколько дней вопрос будет стоять жестче, потому что есть рост заболеваемости", - сказал он.

По словам мэра, по состоянию на утро в больнице скорой помощи было 372 человека госпитализированных. За последние сутки были госпитализированы 35 человек, никого не выписали. Такая динамика сохраняется последние 2 дня.

"Как правило, в тяжелые состояния попадают люди, которые не болели и не вакцинированы. Поэтому вакцинация важна. По вакцинации также имеем положительную динамику. Фактически, уже все школы города вышли на вакцинацию 80% плюс", - добавил Садовый.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Все школы во Львове будут работать, но с соблюдением норм карантина, - Садовый

Автор: 
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+2
А що про масочки?
показать весь комментарий
04.10.2021 15:33
+1
https://news.obozrevatel.com/ukr/sport/sport/zbirnu-rosii-z-za-nepravilno-odyagnutih-masok-znyali-z-litaka-po-dorozi-na-chempionat-svitu-z-vilnoi-borotbi-videdo.htm А вот и про масочки...
показать весь комментарий
04.10.2021 15:30
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А про масочки что, ничего хорошего?
показать весь комментарий
04.10.2021 15:26 Ответить
https://news.obozrevatel.com/ukr/sport/sport/zbirnu-rosii-z-za-nepravilno-odyagnutih-masok-znyali-z-litaka-po-dorozi-na-chempionat-svitu-z-vilnoi-borotbi-videdo.htm А вот и про масочки...
показать весь комментарий
04.10.2021 15:30 Ответить
А що про масочки?
показать весь комментарий
04.10.2021 15:33 Ответить
Ему ж на пианине играть!
показать весь комментарий
04.10.2021 15:34 Ответить
продолжают людей третировать. Кто этим дебилам вообще дает в руки бумагу и ручку?
показать весь комментарий
04.10.2021 15:38 Ответить
Разве ж это тренировка? Вот у кацапов тренировка - по почти 900 жмуров в день от КОВИДа!
показать весь комментарий
04.10.2021 15:42 Ответить
Тоже брехня. Жмуры есть, нет трагедии, драмы. Но врать нужно до конца, нельзя останавливаться на пол пути.
показать весь комментарий
04.10.2021 15:50 Ответить
Какая ж трагедия может быть от того, что кацапов стало меньше?
показать весь комментарий
04.10.2021 16:36 Ответить
Неее) от того, что их меньше стает это только праздник)
показать весь комментарий
04.10.2021 16:57 Ответить
давай концерт вакарчука! та марафон
показать весь комментарий
04.10.2021 15:50 Ответить
Кто то на этих зонах наживается, какой многогранный мир. Представляю, каким он будет через 30 лет, даже не надо и доживать.
показать весь комментарий
04.10.2021 15:51 Ответить
 
 