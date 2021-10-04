"Красной" зоны карантина не избежать, Львов уже в нее входит, - Садовый

За последние дни динамика госпитализаций и количества выявленных положительных ПЦР-тестов не является положительной, поэтому, вероятность вхождения Львова в "красную" эпидемиологическую зону вполне вероятна.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил мэр Львова Андрей Садовый.

"Мы красной зоны не избежим, мы уже в нее входим. Думаю, через несколько дней вопрос будет стоять жестче, потому что есть рост заболеваемости", - сказал он.

По словам мэра, по состоянию на утро в больнице скорой помощи было 372 человека госпитализированных. За последние сутки были госпитализированы 35 человек, никого не выписали. Такая динамика сохраняется последние 2 дня.

"Как правило, в тяжелые состояния попадают люди, которые не болели и не вакцинированы. Поэтому вакцинация важна. По вакцинации также имеем положительную динамику. Фактически, уже все школы города вышли на вакцинацию 80% плюс", - добавил Садовый.

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