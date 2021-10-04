"Червоної" зони карантину не уникнути, Львів уже до неї входить, - Садовий

За останні дні динаміка госпіталізацій і кількості виявлених позитивних ПЛР-тестів не є позитивною, тому ймовірність входження Львова до "червоної" епідеміологічної зони цілком імовірна.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив мер Львова Андрій Садовий.

"Ми червоною зони не уникнемо, ми вже до неї входимо. Думаю, через кілька днів питання стоятиме жорсткіше, бо є зростання захворюваності", - сказав він.

За словами мера, станом на ранок у лікарні швидкої допомоги було 372 госпіталізованих. За останню добу було госпіталізовано 35 осіб, нікого не виписали. Така динаміка зберігається останні 2 дні.

"Як правило, в тяжкі стани потрапляють люди, які не хворіли і не вакциновані. Тому вакцинація важлива. За вакцинації також маємо позитивну динаміку. Фактично, вже всі школи міста вийшли на вакцинацію 80% плюс", - додав Садовий.

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