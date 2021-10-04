УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8170 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
3 012 11
карантин (18171) Львів (3022) Садовий (534) COVID-19 (19763) коронавірус (19920)

"Червоної" зони карантину не уникнути, Львів уже до неї входить, - Садовий

За останні дні динаміка госпіталізацій і кількості виявлених позитивних ПЛР-тестів не є позитивною, тому ймовірність входження Львова до "червоної" епідеміологічної зони цілком імовірна.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив мер Львова Андрій Садовий.

"Ми червоною зони не уникнемо, ми вже до неї входимо. Думаю, через кілька днів питання стоятиме жорсткіше, бо є зростання захворюваності", - сказав він.

За словами мера, станом на ранок у лікарні швидкої допомоги було 372 госпіталізованих. За останню добу було госпіталізовано 35 осіб, нікого не виписали. Така динаміка зберігається останні 2 дні.

"Як правило, в тяжкі стани потрапляють люди, які не хворіли і не вакциновані. Тому вакцинація важлива. За вакцинації також маємо позитивну динаміку. Фактично, вже всі школи міста вийшли на вакцинацію 80% плюс", - додав Садовий.

Також читайте: Якщо така динаміка захворюваності на COVID-19 у Львові зберігатиметься протягом наступного місяця, то на нас чекає жорсткий карантин, - Садовий

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+2
А що про масочки?
показати весь коментар
04.10.2021 15:33
+1
https://news.obozrevatel.com/ukr/sport/sport/zbirnu-rosii-z-za-nepravilno-odyagnutih-masok-znyali-z-litaka-po-dorozi-na-chempionat-svitu-z-vilnoi-borotbi-videdo.htm А вот и про масочки...
показати весь коментар
04.10.2021 15:30
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А про масочки что, ничего хорошего?
показати весь коментар
04.10.2021 15:26 Відповісти
https://news.obozrevatel.com/ukr/sport/sport/zbirnu-rosii-z-za-nepravilno-odyagnutih-masok-znyali-z-litaka-po-dorozi-na-chempionat-svitu-z-vilnoi-borotbi-videdo.htm А вот и про масочки...
показати весь коментар
04.10.2021 15:30 Відповісти
А що про масочки?
показати весь коментар
04.10.2021 15:33 Відповісти
Ему ж на пианине играть!
показати весь коментар
04.10.2021 15:34 Відповісти
продолжают людей третировать. Кто этим дебилам вообще дает в руки бумагу и ручку?
показати весь коментар
04.10.2021 15:38 Відповісти
Разве ж это тренировка? Вот у кацапов тренировка - по почти 900 жмуров в день от КОВИДа!
показати весь коментар
04.10.2021 15:42 Відповісти
Тоже брехня. Жмуры есть, нет трагедии, драмы. Но врать нужно до конца, нельзя останавливаться на пол пути.
показати весь коментар
04.10.2021 15:50 Відповісти
Какая ж трагедия может быть от того, что кацапов стало меньше?
показати весь коментар
04.10.2021 16:36 Відповісти
Неее) от того, что их меньше стает это только праздник)
показати весь коментар
04.10.2021 16:57 Відповісти
давай концерт вакарчука! та марафон
показати весь коментар
04.10.2021 15:50 Відповісти
Кто то на этих зонах наживается, какой многогранный мир. Представляю, каким он будет через 30 лет, даже не надо и доживать.
показати весь коментар
04.10.2021 15:51 Відповісти
 
 