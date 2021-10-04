РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12639 посетителей онлайн
Новости Отставка Разумкова
2 984 17
ВР (27371) отставка (3145) Разумков Дмитрий (1520) Корниенко (657)

Разумков сможет показать себя как внефракционный: место есть, кажется, в спортивном комитете, - "слуга народа" Корниенко

Разумков сможет показать себя как внефракционный: место есть, кажется, в спортивном комитете, -

Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко не думает, что фракция поддержит возвращение к ним Дмитрия Разумкова, но считает, что тот сможет проявить себя как внефракционный депутат.

Об этом Корниенко заявил в Верховной Раде 4 октября, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Думаю, что Дмитрий Александрович (Разумков. – Ред.) сможет поработать как внефракционный, показать себя, так сказать, принять участие в дискуссиях различных, комитет выбрать себе – у него будет такое право как у внефракционного. У нас много есть квот в комитетах для внефракционных. Есть, кажется, в спортивном комитете. Ну, то есть можно где-то найти себе место", - заявил политик.

Он напомнил, что внефракционные депутаты "имеют широкий спектр прав на заседаниях – могут обсуждать временные следственные комиссии, записываться на выступления, записываться в пункт "Разное" по пятницах, записываться на вопросы на час вопросов к правительству" и пр.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Корниенко объяснил отказ "Слуги народа" от встречи с Разумковым: Нет смысла на это тратить время. ВИДЕО

Корниенко считает, что этого достаточно для воплощения "политических действий".

На вопрос, примут ли Разумкова, если он напишет заявление с просьбой включить его в "Слугу народа", Корниенко сказал, что это будет решать фракция голосованием "70 на 30", но он на месте коллег "после того, что они слышат в свой адрес последние 2 недели", не поддерживал бы такое решение.

Он также напомнил, что Разумков, когда его избрали спикером Рады, вышел из фракции – как того требует регламент – по собственному желанию в связи с избранием на должность. Корниенко добавил, что надо проверить, является ли такой выход из фракции основанием для снятия мандата съездом партии.

Вместе стем, он подчеркнул, что в любом случае решение будет принимать не он, а съезд партии. Кроме того, есть еще позиция Центральной избирательной комиссии, которая "показывает себя как политически беспристрастная".

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+12
Человека, который очень помог привести вазеленского к власти, просто обсмеивают и унижают. Это треш просто, если они так к единомышленникам относятся. Можно себе только представить как они в личном общении обсирают мудрый нарит
показать весь комментарий
04.10.2021 15:36
+10
А ведь Димуля шел 1-м номером от слуг урода.А сейчас эти слуги его в говно мордой макают.
Даже такое ничтожество как Корниенко пытается пнуть.
Ну ничего,Дима,запишешся на выступление пункт "Разное" по пятницах и будешь клеймить позором однопартийцев.
показать весь комментарий
04.10.2021 15:47
+8
Достал уже этот тупорылый колхозник своими рассуждениями... И ведь оно реально мнит себя большой политической фигурой. Как же деградировал украинский политикум....
показать весь комментарий
04.10.2021 15:53
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
04.10.2021 15:34 Ответить
показать весь комментарий
04.10.2021 15:34 Ответить
Насрать на выробков. Всех в одну яму и зарыть.
показать весь комментарий
04.10.2021 15:34 Ответить
Посмотрим где вы будете в каких комитетах когда Разумков вас сливать начнет! Деятели))
показать весь комментарий
04.10.2021 15:35 Ответить
не начнет, они все одинаковые и ломбардщик разумков, тоже говно
показать весь комментарий
04.10.2021 15:36 Ответить
Вот и будем наблюдать жизнь пауков в банке. Только один паук поумнее всех.
показать весь комментарий
04.10.2021 15:40 Ответить
разум за разум зашел, перемудрил разумков
показать весь комментарий
04.10.2021 15:35 Ответить
Ты не сильно ерепенься,корниенко. Тебя так же попользуют и выкинут.
показать весь комментарий
04.10.2021 15:35 Ответить
а кого не попользовали и не выкинули? вечных нет
показать весь комментарий
04.10.2021 15:36 Ответить
Человека, который очень помог привести вазеленского к власти, просто обсмеивают и унижают. Это треш просто, если они так к единомышленникам относятся. Можно себе только представить как они в личном общении обсирают мудрый нарит
показать весь комментарий
04.10.2021 15:36 Ответить
А ведь Димуля шел 1-м номером от слуг урода.А сейчас эти слуги его в говно мордой макают.
Даже такое ничтожество как Корниенко пытается пнуть.
Ну ничего,Дима,запишешся на выступление пункт "Разное" по пятницах и будешь клеймить позором однопартийцев.
показать весь комментарий
04.10.2021 15:47 Ответить
Достал уже этот тупорылый колхозник своими рассуждениями... И ведь оно реально мнит себя большой политической фигурой. Как же деградировал украинский политикум....
показать весь комментарий
04.10.2021 15:53 Ответить
Любить наш мудрий нарід жаліти страдальцев. От і цього разу, розпинають привселюдно "мальчіка в трусіках", а мудрий нарід такий- " но што же ето такоє, дакактак можно своєго же, і под зад... ". А особливо " просвєтльонні" адепти кінця єпохи зубожіння, палко підтримують своїх слуг у питанні виявлення та ліквідації внутрішніх ворогів турборежимних рехворм...Реаліті-шоу для зубожілих...
показать весь комментарий
04.10.2021 15:59 Ответить
З неякісними дітьми з Третяковою нічого робить не будите
показать весь комментарий
04.10.2021 16:06 Ответить
да, хамству нет предела. Чувствуют себя вершителями судеб на Олимпе. А сами просто ОПГ
показать весь комментарий
04.10.2021 16:37 Ответить
Корниенко, очевидно, не знает что брошенный бумеранг возвращается...
Каждый высер моносброда и его представителей играет Разумкову в плюс, а моносброду в минус
показать весь комментарий
04.10.2021 19:09 Ответить
Почему-то кажется, что Разумков переживет Корниенко и ЗЕ в политике.
показать весь комментарий
04.10.2021 20:49 Ответить
 
 