Разумков сможет показать себя как внефракционный: место есть, кажется, в спортивном комитете, - "слуга народа" Корниенко
Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко не думает, что фракция поддержит возвращение к ним Дмитрия Разумкова, но считает, что тот сможет проявить себя как внефракционный депутат.
Об этом Корниенко заявил в Верховной Раде 4 октября, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
"Думаю, что Дмитрий Александрович (Разумков. – Ред.) сможет поработать как внефракционный, показать себя, так сказать, принять участие в дискуссиях различных, комитет выбрать себе – у него будет такое право как у внефракционного. У нас много есть квот в комитетах для внефракционных. Есть, кажется, в спортивном комитете. Ну, то есть можно где-то найти себе место", - заявил политик.
Он напомнил, что внефракционные депутаты "имеют широкий спектр прав на заседаниях – могут обсуждать временные следственные комиссии, записываться на выступления, записываться в пункт "Разное" по пятницах, записываться на вопросы на час вопросов к правительству" и пр.
Корниенко считает, что этого достаточно для воплощения "политических действий".
На вопрос, примут ли Разумкова, если он напишет заявление с просьбой включить его в "Слугу народа", Корниенко сказал, что это будет решать фракция голосованием "70 на 30", но он на месте коллег "после того, что они слышат в свой адрес последние 2 недели", не поддерживал бы такое решение.
Он также напомнил, что Разумков, когда его избрали спикером Рады, вышел из фракции – как того требует регламент – по собственному желанию в связи с избранием на должность. Корниенко добавил, что надо проверить, является ли такой выход из фракции основанием для снятия мандата съездом партии.
Вместе стем, он подчеркнул, что в любом случае решение будет принимать не он, а съезд партии. Кроме того, есть еще позиция Центральной избирательной комиссии, которая "показывает себя как политически беспристрастная".
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Даже такое ничтожество как Корниенко пытается пнуть.
Ну ничего,Дима,запишешся на выступление пункт "Разное" по пятницах и будешь клеймить позором однопартийцев.
Каждый высер моносброда и его представителей играет Разумкову в плюс, а моносброду в минус