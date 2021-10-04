Буймистер могут исключить из "слуг народа" за то, что голосовала против закона об олигархах, - Корниенко
Руководство партии "Слуга народа" хочет поднять вопрос исключения из фракции народного депутата Людмилы Буймистер.
Об этом журналистам сообщил на брифинге глава партии Александр Корниенко, сообщает Цензор.НЕТ.
"Сейчас у нас есть одна кандидатура на исключение. Это депутат, которая не голосовала за закон об олигархах, голосовала красной кнопкой. Эта кнопка является красной линией для нас. Это Людмила Буймистер, мажоритарщица по Киеву. Исключение ее из фракции, как и ее самостоятельный выход, не вызовет отказ от мандата. Но я думаю, что этот вопрос должны ставить на повестку дня", - сказал Корниенко.
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Найбільш адекватна з усього кодла людина.
во кидалово
ЦЕ демократія ???
Багато разів ви бачили одностайне рішення у залі американського парламенту ?
Чому там відсутня обязаловка ?
- исключить из партии, репрессировать и расстрелять!
история по кругу..
І скільки вагомих та впливових членів цієї партії були за найменьший відхід від Лінії Партії були оголошені Ворогами Народу