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Слуга народа (2620) Корниенко (657) Буймистер (70) Закон об олигархах (119)

Буймистер могут исключить из "слуг народа" за то, что голосовала против закона об олигархах, - Корниенко

Буймистер могут исключить из

Руководство партии "Слуга народа" хочет поднять вопрос исключения из фракции народного депутата Людмилы Буймистер.

Об этом журналистам сообщил на брифинге глава партии Александр Корниенко, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сейчас у нас есть одна кандидатура на исключение. Это депутат, которая не голосовала за закон об олигархах, голосовала красной кнопкой. Эта кнопка является красной линией для нас. Это Людмила Буймистер, мажоритарщица по Киеву. Исключение ее из фракции, как и ее самостоятельный выход, не вызовет отказ от мандата. Но я думаю, что этот вопрос должны ставить на повестку дня", - сказал Корниенко.

Также читайте: Разумков сможет показать себя как внефракционный: место есть, кажется, в спортивном комитете, - "слуга народа" Корниенко

Автор: 
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Топ комментарии
+9
От цікаво, в зелених окремий депутат НЕ МАЄ права на свою думку.
ЦЕ демократія ???
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04.10.2021 16:32
+8
Нічого їй робити серед зеленої плісняви.
Найбільш адекватна з усього кодла людина.
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04.10.2021 16:31
+7
кинули не так її, як всіх дурнуватих зебілів.
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04.10.2021 16:33
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Правила форума Совет форумчан
Нічого їй робити серед зеленої плісняви.
Найбільш адекватна з усього кодла людина.
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04.10.2021 16:31 Ответить
правильно, олигархи святое их нужно защищать, сколько тебе платят, бот всраный?
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04.10.2021 16:37 Ответить
О, зебил, может ти знаеш, почему олигархи голосовали за "закон про олигархов"?
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04.10.2021 16:42 Ответить
деньги взяла и не проголосила
во кидалово
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04.10.2021 16:31 Ответить
кинули не так її, як всіх дурнуватих зебілів.
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04.10.2021 16:33 Ответить
От цікаво, в зелених окремий депутат НЕ МАЄ права на свою думку.
ЦЕ демократія ???
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04.10.2021 16:32 Ответить
Ха-ха-ха!
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04.10.2021 16:39 Ответить
це ж зебіли, - звідки там думки)
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04.10.2021 16:44 Ответить
Має, але тоді не треба входити у фракцію.
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04.10.2021 16:44 Ответить
Все одно. Тільки в тоталітарних країнах депутатів змушують голосувати за все.
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04.10.2021 16:47 Ответить
Ну тоді сенс у фракціях пропадає, за те і платять, що фракція має голосувати як вирішіло керівництво, це обговорюється, коли дають прохідний номер в списку.
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04.10.2021 16:49 Ответить
Вона ж мажоритарник.
Багато разів ви бачили одностайне рішення у залі американського парламенту ?
Чому там відсутня обязаловка ?
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04.10.2021 16:58 Ответить
Есть отличное решение: выйти из фракции. Почему она до сих пор не вышла?
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04.10.2021 17:03 Ответить
Бо в неї лишилась ще надія, що Зеленськй не фуйло.
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04.10.2021 17:06 Ответить
Значить, вона наївна дурепа.
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04.10.2021 22:54 Ответить
Я тоже не понял, что это за партийная повинность такая, голосовать в точности, как Зермакохамия приказал? Ну, разве что, если она уже бабки получила и потратила - тогда конечно!
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04.10.2021 16:46 Ответить
Та вона вже давно не голосує за зелену ахінею.
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04.10.2021 16:48 Ответить
она встала на позиции троцкистов и бухариных
- исключить из партии, репрессировать и расстрелять!

история по кругу..
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04.10.2021 16:38 Ответить
Уних и ледоруб заточен.
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04.10.2021 16:53 Ответить
ДАНІЛОВ? Морда схожа на ледоруб, тільки тупий
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04.10.2021 20:02 Ответить
Слуги забули, для чого вони прийшли до влади, обіцянки вже в минулому, от тільки головне завдання у них - чистка рядів партії, а народ і далі виживає на фоні трускавецьких тусовок.
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04.10.2021 16:39 Ответить
Если депутат хоть каплю самостоятельный хотя бы в ОТДЕЛЬНЫХ голосованиях, то его исключают из фракции. И это МОЛОДОЕ!!! поколение. У меня, 77-летнего, печатных слов для определения этой своры - нет.
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04.10.2021 16:40 Ответить
То -77-літній - ти маєш памятати історію Партії Більшовиків !
І скільки вагомих та впливових членів цієї партії були за найменьший відхід від Лінії Партії були оголошені Ворогами Народу
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04.10.2021 20:47 Ответить
Для Корниенко наркоманы,бывший убийца,антиукраинцы,преступники на колесах однопартийцы,а Буймистер проголосававшая против это нетерпимый враг поэтому недостойна быть в СН.
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04.10.2021 16:48 Ответить
Буймистер это приятное исключение в сборище шпаны 95 балагане, и кадровая ошибка комуняки зе, а таких холуев хохлов, как корниенко, подавляющее большинство.
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04.10.2021 17:09 Ответить
это не фракция, это мафия
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04.10.2021 17:32 Ответить
..бо баба - тупо не "корабельная сосна" для тракторЫста-ин-телег-ту-анала Корниенка и его бригады..
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04.10.2021 17:59 Ответить
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04.10.2021 18:12 Ответить
А когда Корниенко за алкоголизм и мошенничество исключат из его партии? Или в партии "Слуг Каннабиса" это является не позором, а достоинством?
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04.10.2021 19:43 Ответить
Корниенко похож на "героев" старых советских плакатов по типу "Пьянству - бой!"
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04.10.2021 19:46 Ответить
В лавах Лероса нові штики! Вона дуже активно ЗАВЖДИ гнала на БЄню й його мафію
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04.10.2021 20:01 Ответить
Хоть одна нормальная нашлась в этой своре шакалов!
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04.10.2021 21:05 Ответить
 
 