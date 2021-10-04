УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8242 відвідувача онлайн
Новини
3 925 32
Слуга народу (2800) Корнієнко (665) Буймістер (65) Закон про олігархів (149)

Буймістер можуть виключити зі "слуг народу" за те, що голосувала проти закону про олігархів, - Корнієнко

Буймістер можуть виключити зі

Керівництво партії "Слуга народу" хоче підняти питання виключення з фракції народного депутата Людмили Буймістер.

Про це журналістам повідомив на брифінгу глава партії Олександр Корнієнко, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Зараз у нас є одна кандидатура на виключення. Це депутатка, яка не голосувала за закон про олігархів, голосувала червоною кнопкою. Ця кнопка є червоною лінією для нас. Це Людмила Буймістер, мажоритарниця по Києву. Виключення її з фракції, як і її самостійний вихід, не викличе відмова від мандата. Але я думаю, що це питання повинні ставити на порядок денний", - сказав Корнієнко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Арахамія переконаний, що за відставку Разумкова проголосує понад 240 нардепів, - спікер "СН" Палійчук

Автор: 
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+9
От цікаво, в зелених окремий депутат НЕ МАЄ права на свою думку.
ЦЕ демократія ???
показати весь коментар
04.10.2021 16:32
+8
Нічого їй робити серед зеленої плісняви.
Найбільш адекватна з усього кодла людина.
показати весь коментар
04.10.2021 16:31
+7
кинули не так її, як всіх дурнуватих зебілів.
показати весь коментар
04.10.2021 16:33
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нічого їй робити серед зеленої плісняви.
Найбільш адекватна з усього кодла людина.
показати весь коментар
04.10.2021 16:31 Відповісти
правильно, олигархи святое их нужно защищать, сколько тебе платят, бот всраный?
показати весь коментар
04.10.2021 16:37 Відповісти
О, зебил, может ти знаеш, почему олигархи голосовали за "закон про олигархов"?
показати весь коментар
04.10.2021 16:42 Відповісти
деньги взяла и не проголосила
во кидалово
показати весь коментар
04.10.2021 16:31 Відповісти
кинули не так її, як всіх дурнуватих зебілів.
показати весь коментар
04.10.2021 16:33 Відповісти
От цікаво, в зелених окремий депутат НЕ МАЄ права на свою думку.
ЦЕ демократія ???
показати весь коментар
04.10.2021 16:32 Відповісти
Ха-ха-ха!
показати весь коментар
04.10.2021 16:39 Відповісти
це ж зебіли, - звідки там думки)
показати весь коментар
04.10.2021 16:44 Відповісти
Має, але тоді не треба входити у фракцію.
показати весь коментар
04.10.2021 16:44 Відповісти
Все одно. Тільки в тоталітарних країнах депутатів змушують голосувати за все.
показати весь коментар
04.10.2021 16:47 Відповісти
Ну тоді сенс у фракціях пропадає, за те і платять, що фракція має голосувати як вирішіло керівництво, це обговорюється, коли дають прохідний номер в списку.
показати весь коментар
04.10.2021 16:49 Відповісти
Вона ж мажоритарник.
Багато разів ви бачили одностайне рішення у залі американського парламенту ?
Чому там відсутня обязаловка ?
показати весь коментар
04.10.2021 16:58 Відповісти
Есть отличное решение: выйти из фракции. Почему она до сих пор не вышла?
показати весь коментар
04.10.2021 17:03 Відповісти
Бо в неї лишилась ще надія, що Зеленськй не фуйло.
показати весь коментар
04.10.2021 17:06 Відповісти
Значить, вона наївна дурепа.
показати весь коментар
04.10.2021 22:54 Відповісти
Я тоже не понял, что это за партийная повинность такая, голосовать в точности, как Зермакохамия приказал? Ну, разве что, если она уже бабки получила и потратила - тогда конечно!
показати весь коментар
04.10.2021 16:46 Відповісти
Та вона вже давно не голосує за зелену ахінею.
показати весь коментар
04.10.2021 16:48 Відповісти
она встала на позиции троцкистов и бухариных
- исключить из партии, репрессировать и расстрелять!

история по кругу..
показати весь коментар
04.10.2021 16:38 Відповісти
Уних и ледоруб заточен.
показати весь коментар
04.10.2021 16:53 Відповісти
ДАНІЛОВ? Морда схожа на ледоруб, тільки тупий
показати весь коментар
04.10.2021 20:02 Відповісти
Слуги забули, для чого вони прийшли до влади, обіцянки вже в минулому, от тільки головне завдання у них - чистка рядів партії, а народ і далі виживає на фоні трускавецьких тусовок.
показати весь коментар
04.10.2021 16:39 Відповісти
Если депутат хоть каплю самостоятельный хотя бы в ОТДЕЛЬНЫХ голосованиях, то его исключают из фракции. И это МОЛОДОЕ!!! поколение. У меня, 77-летнего, печатных слов для определения этой своры - нет.
показати весь коментар
04.10.2021 16:40 Відповісти
То -77-літній - ти маєш памятати історію Партії Більшовиків !
І скільки вагомих та впливових членів цієї партії були за найменьший відхід від Лінії Партії були оголошені Ворогами Народу
показати весь коментар
04.10.2021 20:47 Відповісти
Для Корниенко наркоманы,бывший убийца,антиукраинцы,преступники на колесах однопартийцы,а Буймистер проголосававшая против это нетерпимый враг поэтому недостойна быть в СН.
показати весь коментар
04.10.2021 16:48 Відповісти
Буймистер это приятное исключение в сборище шпаны 95 балагане, и кадровая ошибка комуняки зе, а таких холуев хохлов, как корниенко, подавляющее большинство.
показати весь коментар
04.10.2021 17:09 Відповісти
это не фракция, это мафия
показати весь коментар
04.10.2021 17:32 Відповісти
..бо баба - тупо не "корабельная сосна" для тракторЫста-ин-телег-ту-анала Корниенка и его бригады..
показати весь коментар
04.10.2021 17:59 Відповісти
показати весь коментар
04.10.2021 18:12 Відповісти
А когда Корниенко за алкоголизм и мошенничество исключат из его партии? Или в партии "Слуг Каннабиса" это является не позором, а достоинством?
показати весь коментар
04.10.2021 19:43 Відповісти
Корниенко похож на "героев" старых советских плакатов по типу "Пьянству - бой!"
показати весь коментар
04.10.2021 19:46 Відповісти
В лавах Лероса нові штики! Вона дуже активно ЗАВЖДИ гнала на БЄню й його мафію
показати весь коментар
04.10.2021 20:01 Відповісти
Хоть одна нормальная нашлась в этой своре шакалов!
показати весь коментар
04.10.2021 21:05 Відповісти
 
 