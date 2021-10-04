Буймістер можуть виключити зі "слуг народу" за те, що голосувала проти закону про олігархів, - Корнієнко
Керівництво партії "Слуга народу" хоче підняти питання виключення з фракції народного депутата Людмили Буймістер.
Про це журналістам повідомив на брифінгу глава партії Олександр Корнієнко, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Зараз у нас є одна кандидатура на виключення. Це депутатка, яка не голосувала за закон про олігархів, голосувала червоною кнопкою. Ця кнопка є червоною лінією для нас. Це Людмила Буймістер, мажоритарниця по Києву. Виключення її з фракції, як і її самостійний вихід, не викличе відмова від мандата. Але я думаю, що це питання повинні ставити на порядок денний", - сказав Корнієнко.
Топ коментарі
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Найбільш адекватна з усього кодла людина.
во кидалово
ЦЕ демократія ???
Багато разів ви бачили одностайне рішення у залі американського парламенту ?
Чому там відсутня обязаловка ?
- исключить из партии, репрессировать и расстрелять!
история по кругу..
І скільки вагомих та впливових членів цієї партії були за найменьший відхід від Лінії Партії були оголошені Ворогами Народу