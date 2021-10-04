РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12526 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
6 327 11
Азовское море (1601) Бердянск (433) ВМС (1447) корабль (2012) оборона (5145)

Гидрографический катер передан ВМС Украины в Бердянске. ФОТО

Сегодня, 4 октября в городе Бердянск состоялась торжественная церемония включения гидрографического катера "Дмитрий Чубарь" в состав Военно-Морских Сил ВС Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВМС Украины.

Гидрографический катер передан ВМС Украины в Бердянске 01

После объявления приказа о включении, командиром катера был поднят Военно-Морской Флаг Вооруженных Сил Украины.

Гидрографический катер передан ВМС Украины в Бердянске 02

"Данный катер будет выполнять задачи по обеспечению потребностей ВМС Украины, наряду с другим корабельным составом в акватории Азовского моря", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Бельгия передала Украине научно-исследовательское судно "Бельгика" для экологического мониторинга Черного и Азовского морей. ФОТО

Гидрографический катер передан ВМС Украины в Бердянске 03

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+4
Велика передача великого катера від найвеличнішого.
показать весь комментарий
04.10.2021 18:42
+2
А где табличка про "велике"? Без этого будет не зачет .
показать весь комментарий
04.10.2021 18:39
+2
А если серьёзно -- это хорошо. Нам на Азове нужно много катеров и разных.
показать весь комментарий
04.10.2021 18:41
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А где табличка про "велике"? Без этого будет не зачет .
показать весь комментарий
04.10.2021 18:39 Ответить
Велика передача великого катера від найвеличнішого.
показать весь комментарий
04.10.2021 18:42 Ответить
А если серьёзно -- это хорошо. Нам на Азове нужно много катеров и разных.
показать весь комментарий
04.10.2021 18:41 Ответить
Шо він там буде гідрографірувать?
показать весь комментарий
04.10.2021 18:43 Ответить
Гідру буде графірувати
показать весь комментарий
04.10.2021 18:45 Ответить
Буде гігрографрувати де кацапи воду під Азовським морем брати будуть
показать весь комментарий
04.10.2021 18:46 Ответить
границу выносить в натуру
показать весь комментарий
04.10.2021 19:32 Ответить
А нельзя было катер нормально сфотографировать? Целиком.
показать весь комментарий
04.10.2021 19:01 Ответить
Бычкам приготовится , гидроловец идет
показать весь комментарий
04.10.2021 19:14 Ответить
Це ще одна чергова найвеличніша перемога членограя. Все вірно,зе-дебіли?
показать весь комментарий
04.10.2021 19:21 Ответить
А чому написано на кабіні Чубарь, а не Чубар??
показать весь комментарий
04.10.2021 23:52 Ответить
 
 