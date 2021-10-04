Гідрографічний катер передано ВМС України в Бердянську. ФОТО
Сьогодні, 4 жовтня в місті Бердянськ відбулася урочиста церемонія включення гідрографічного катера "Дмитро Чубар" до складу Військово-Морських Сил ЗС України.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВМС України.
Після оголошення наказу про включення, командир катера підняв Військово-Морський Прапор Збройних Сил України.
"Цей катер виконуватиме завдання із забезпечення потреб ВМС України, поряд з іншим корабельним складом в акваторії Азовського моря", - сказано в повідомленні.
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