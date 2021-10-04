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Гідрографічний катер передано ВМС України в Бердянську. ФОТО

Сьогодні, 4 жовтня в місті Бердянськ відбулася урочиста церемонія включення гідрографічного катера "Дмитро Чубар" до складу Військово-Морських Сил ЗС України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВМС України.

Гідрографічний катер передано ВМС України в Бердянську 01

Після оголошення наказу про включення, командир катера підняв Військово-Морський Прапор Збройних Сил України.

Гідрографічний катер передано ВМС України в Бердянську 02

"Цей катер виконуватиме завдання із забезпечення потреб ВМС України, поряд з іншим корабельним складом в акваторії Азовського моря", - сказано в повідомленні.

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Гідрографічний катер передано ВМС України в Бердянську 03
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Топ коментарі
+4
Велика передача великого катера від найвеличнішого.
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04.10.2021 18:42
+2
А где табличка про "велике"? Без этого будет не зачет .
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04.10.2021 18:39
+2
А если серьёзно -- это хорошо. Нам на Азове нужно много катеров и разных.
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04.10.2021 18:41
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А где табличка про "велике"? Без этого будет не зачет .
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04.10.2021 18:39 Відповісти
Велика передача великого катера від найвеличнішого.
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04.10.2021 18:42 Відповісти
А если серьёзно -- это хорошо. Нам на Азове нужно много катеров и разных.
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04.10.2021 18:41 Відповісти
Шо він там буде гідрографірувать?
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04.10.2021 18:43 Відповісти
Гідру буде графірувати
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04.10.2021 18:45 Відповісти
Буде гігрографрувати де кацапи воду під Азовським морем брати будуть
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04.10.2021 18:46 Відповісти
границу выносить в натуру
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04.10.2021 19:32 Відповісти
А нельзя было катер нормально сфотографировать? Целиком.
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04.10.2021 19:01 Відповісти
Бычкам приготовится , гидроловец идет
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04.10.2021 19:14 Відповісти
Це ще одна чергова найвеличніша перемога членограя. Все вірно,зе-дебіли?
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04.10.2021 19:21 Відповісти
А чому написано на кабіні Чубарь, а не Чубар??
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04.10.2021 23:52 Відповісти
 
 