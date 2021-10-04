Подписные листы для отставки Разумкова поступили в Раду. ДОКУМЕНТ
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков получил письмо от народного депутата, лидера фракции "Слуга народа" Давида Арахамии с предложением об отставке спикера за подписями 175 народных депутатов на десяти подписных листах.
Об этом Разумков сообщил в Telegram, сообщает Цензор.НЕТ.
Спикер опубликовал соответствующее письмо.
"Коллективное предложение подписано 175 народными депутатами Украины, вносится в Верховную Раду Украины в соответствии с Конституцией и Регламентом Верховной Рады Украины под предложением об отзыве с должности председателя Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова. Подписные листы прилагаются к этому письму", - говорится в письме.
Спикер напомнил Арахамии, что подписные листы сперва должна проверить Счетная палата, и лишь затем будет запущена процедура отзыва председателя Верховной Рады с должности. "Пока я председатель парламента, здесь будет работать закон! И рассмотрение инициативы об отзыве председателя Верховной Рады Украины с должности - не исключение. Процедура будет происходить четко по регламенту", - написал Разумков.
Он опроверг информацию о том, что инициатива об отзыве спикера может быть рассмотрена уже во вторник или в среду и напомнил о процедурных требованиях. "Как только в Аппарат парламента поступят документы с подписями народных депутатов под предложением об отзыве - будет запущена соответствующая процедура. Она длится не более 10 дней. За это время готовятся отчет председателя Верховной Рады, а также отчет Счетной палаты по выполнению сметы парламента на текущий год. Все материалы предоставляются народным депутатам за два дня до рассмотрения отзыва в сессионном зале. А дальше Верховная Рада определится путем голосования: если предложение наберет 226 голосов - будет новый председатель парламента, если нет - продолжим работать", - рассказал Разумков.
Согласно календарному плану работы шестой сессии Верховной Рады IX созыва, пленарные заседания парламента пройдут 5-8 и 19-22 октября.
Пожалуйста, подождите...
Диме надо было определиться либо он с олигархами, либо с партией реформ!
Возобновить авиастроение, космонавтику, по крупицам восстанавливать убитую медицину и образование - не из легких задача.
а 1 млрд.деревьев уже посадили? нет?
а марсоходы - уже отправили? тоже нет.. ну хоть в бюджете на 22 год на них бабло выделили? тоже нет?))
а как там с концом эпохи бедности.. зарплаты в 4000 у кого (кроме слуг урода и друзей осла оманського)?
а с пенсиями как? что значит СНИЗИЛИ?))
помнится, 2 года назад подобное тебе тоже писало о том как пенсионеры будут обжираться черной и красной икрой в 2021 году..
беспределареформ
и создаст партию "Настоящие слуги народа"
Стаття 5. Україна є республікою.
Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ...
Как учит полиэкономия, олигарх это бизнесмен, владеющий монополией и использующий госбюджет.
Если вам известно, какой монополией владеет Порошенко, сообщите пожалуйста.
А то конфеты, которые являются его бизнесом, производит и еще куча всяких кондфабрик, у него даже в кондитерке и то нет монополии, а ведь это не руда и не электрика, например.
А если его вообще никакого не будет - все останется как есть и кровопийцы и дальше будуть доить страну.
Будет работать Антимонопольный Комитет, как в других странах, например США, где давным-давно забыли об олигархах именно благодаря работе антимонопольных органов.
Лишний закон в таких случаях не бывает.
Почему олигархи так сильно хотят ссать в уши людям вливая свои помои в мозги?
браво, зебил!))
Цікаво: під кого він ляже тепер?
Так что вина на нём за обман доверчивых зеизбирателей, конечно, есть.
А тем не менее очень бы хотелось, что голосов за его отставку не хватило.
Если Разумков решил пиариться и стать шоуменом, утратил прыть и ясность ума на своей работе - заменить его не проблема, людей хватает.
Это же не "стране нужен Литвин"
Обещали выгнать неподлисантов-не выгнали
Опять скиздели!!
И не удивительно-это у них в крови зеленой
очень подозрительно))
а кого на замену "слуге"
стефанчука?)
Беня не собирается на следующие выборы отправлять Зеленского. Зеленский был удобным вариантом на 2019 год. Сериал и т.п. Он отиграет свою роль до новых выборов и возьмет на себя негатив.
Следующим Беня видит Разумкова. Разумкова, его предки, готовили в политику от его рождения, тогда как Зе в ней случайный.
Контраст между Разумковым и Стефанчуком, тоже сиграет свою роль для того, чтобы избиратели полюбили Разумкова. Технологии, чтобы водить за нос избирателей.