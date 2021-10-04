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Подписные листы для отставки Разумкова поступили в Раду. ДОКУМЕНТ

Подписные листы для отставки Разумкова поступили в Раду. ДОКУМЕНТ

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков получил письмо от народного депутата, лидера фракции "Слуга народа" Давида Арахамии с предложением об отставке спикера за подписями 175 народных депутатов на десяти подписных листах.

Об этом Разумков сообщил в Telegram, сообщает Цензор.НЕТ.

Спикер опубликовал соответствующее письмо.

"Коллективное предложение подписано 175 народными депутатами Украины, вносится в Верховную Раду Украины в соответствии с Конституцией и Регламентом Верховной Рады Украины под предложением об отзыве с должности председателя Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова. Подписные листы прилагаются к этому письму", - говорится в письме.

Спикер напомнил Арахамии, что подписные листы сперва должна проверить Счетная палата, и лишь затем будет запущена процедура отзыва председателя Верховной Рады с должности. "Пока я председатель парламента, здесь будет работать закон! И рассмотрение инициативы об отзыве председателя Верховной Рады Украины с должности - не исключение. Процедура будет происходить четко по регламенту", - написал Разумков.

Читайте: Арахамия убежден, что за отставку Разумкова проголосует свыше 240 нардепов, - спикер "СН" Палийчук

Он опроверг информацию о том, что инициатива об отзыве спикера может быть рассмотрена уже во вторник или в среду и напомнил о процедурных требованиях. "Как только в Аппарат парламента поступят документы с подписями народных депутатов под предложением об отзыве - будет запущена соответствующая процедура. Она длится не более 10 дней. За это время готовятся отчет председателя Верховной Рады, а также отчет Счетной палаты по выполнению сметы парламента на текущий год. Все материалы предоставляются народным депутатам за два дня до рассмотрения отзыва в сессионном зале. А дальше Верховная Рада определится путем голосования: если предложение наберет 226 голосов - будет новый председатель парламента, если нет - продолжим работать", - рассказал Разумков.

Согласно календарному плану работы шестой сессии Верховной Рады IX созыва, пленарные заседания парламента пройдут 5-8 и 19-22 октября.

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Подписные листы для отставки Разумкова поступили в Раду 01

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Топ комментарии
+19
Через два-три года половина зеленого стада будет сидеть на зоне...и осел вместе с ним..
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04.10.2021 19:47
+17
зебил, пофиг чего там у вас подоляк думает, но украинцы считают инакше:
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04.10.2021 19:54
+15
Вам хоть платят за такое? Или за еду?
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04.10.2021 19:41
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Дима хочет и рыбку сьесть и спикером остаться.

Диме надо было определиться либо он с олигархами, либо с партией реформ!
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04.10.2021 19:39 Ответить
Вам хоть платят за такое? Или за еду?
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04.10.2021 19:41 Ответить
Кто о чем, а тот кто кормится с руки олигарха о деньгах.
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04.10.2021 19:42 Ответить
Зебилоид Ты хоть понятие "реформа" от "распила бюджета" отличаешь, Эффект Лорен? Или может быть все-таки дефект Лорен?
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04.10.2021 19:55 Ответить
За бухло.
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04.10.2021 19:55 Ответить
Не, знаешь, он отдается за идею Конечно платят. Как ему платили рыги и вона
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04.10.2021 19:56 Ответить
А партия реформ это где?? В каком офшоре???
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04.10.2021 19:41 Ответить
Через 2-3 года люди забудут такие партии как ПЕС, Радикалы Ляшка, ПР, Голос...им уже не подняться, в следующий парламент зайдут единицы и будут делать коалицию любителей любителей бюджетных денег.
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04.10.2021 19:44 Ответить
Через два-три года половина зеленого стада будет сидеть на зоне...и осел вместе с ним..
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04.10.2021 19:47 Ответить
Зачем глупости писать. Зеленский для страны уже сделал больше, чем Петро + Ющенко вместе взятые за полный строк.

Возобновить авиастроение, космонавтику, по крупицам восстанавливать убитую медицину и образование - не из легких задача.
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04.10.2021 19:50 Ответить
Та да...этот скот отправил в офшоры уже больше чем янукович...
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04.10.2021 19:52 Ответить
зебил, пофиг чего там у вас подоляк думает, но украинцы считают инакше:
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04.10.2021 19:54 Ответить
болеете?
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04.10.2021 19:56 Ответить
кстати, а что там с медициной? помнится, пока ногами зеленского не начали пинать - кислородные концентраторы НЕ покупали до осени 2020.. бо оно "забыло их купить"
а 1 млрд.деревьев уже посадили? нет?
а марсоходы - уже отправили? тоже нет.. ну хоть в бюджете на 22 год на них бабло выделили? тоже нет?))
а как там с концом эпохи бедности.. зарплаты в 4000 у кого (кроме слуг урода и друзей осла оманського)?
а с пенсиями как? что значит СНИЗИЛИ?))
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04.10.2021 19:57 Ответить
что курим
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04.10.2021 20:19 Ответить
а что, за два года вислюк оманський что-то сделал? ну, кроме деребана бюджета Украины?)
помнится, 2 года назад подобное тебе тоже писало о том как пенсионеры будут обжираться черной и красной икрой в 2021 году..

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04.10.2021 19:53 Ответить
Будет как в Китае 1 партия? Во главе с Ким Чен Зе?
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04.10.2021 20:03 Ответить
С 2019 считать? Или эти 2 года не считаются, поскольку все это время Разумков тайно ставил Клоуну и Ко палки в колеса беспредела реформ
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04.10.2021 20:06 Ответить
Партия реформ ? Это шутка такая?
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04.10.2021 19:42 Ответить
Это падоляцкий троль на зарплате...
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04.10.2021 19:44 Ответить
этот пропетляет между капельками, в отличие от ЗЕбени

и создаст партию "Настоящие слуги народа"
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04.10.2021 19:46 Ответить
У-у-у, Регламент ете, ета, економікє мєшаєт, вот! (Мислі замєчатєльних ******)
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04.10.2021 19:39 Ответить
Узурпацию власти может остановить только выполнение Конституции Украины.
Стаття 5. Україна є республікою.
Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ...
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04.10.2021 19:41 Ответить
Не дадим принять закон об Олигархах. Они же обычные люди, как по Конституции...у них такие же права...Сплотимся вокруг ПЕС и защитим вождя.
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04.10.2021 19:46 Ответить
А вождь этой самой ПЭС ни разу не олигарх.
Как учит полиэкономия, олигарх это бизнесмен, владеющий монополией и использующий госбюджет.
Если вам известно, какой монополией владеет Порошенко, сообщите пожалуйста.
А то конфеты, которые являются его бизнесом, производит и еще куча всяких кондфабрик, у него даже в кондитерке и то нет монополии, а ведь это не руда и не электрика, например.
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04.10.2021 19:53 Ответить
Тогда нечего волноваться. Поддерживаем закон о олигархах.
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04.10.2021 19:56 Ответить
Кому и что вы пытаетесь объяснить - доказать ? Зебилу ? Это Сизифов труд...
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04.10.2021 19:56 Ответить
Ничего нового
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04.10.2021 19:54 Ответить
Закон будет - его можно поправить, заменить, изменить. Полностью отменить уже люди не дадут!
А если его вообще никакого не будет - все останется как есть и кровопийцы и дальше будуть доить страну.
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04.10.2021 19:41 Ответить
Если никакого закона об олигархах не будет, ничего страшного не случится.
Будет работать Антимонопольный Комитет, как в других странах, например США, где давным-давно забыли об олигархах именно благодаря работе антимонопольных органов.
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04.10.2021 19:49 Ответить
Ну работает у нас этот закон. Торговые партнеры рулят и решают.
Лишний закон в таких случаях не бывает.

Почему олигархи так сильно хотят ссать в уши людям вливая свои помои в мозги?
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04.10.2021 19:51 Ответить
т.е. ты утверждаешь что "торговые партнеры зеленского" будут решать как грабить народ Украины, потому что законы у нас не работают (благодаря зеленскому, верно?)
браво, зебил!))
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04.10.2021 20:00 Ответить
Вирок: він виявився розумнішим за всіх"узєлєнських" разом узятих - звільнити! Хоча жук ще той...
Цікаво: під кого він ляже тепер?
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04.10.2021 19:42 Ответить
Разумков сделал очень много, чтобы эта зелёная мразь захватила власть в Украине, был основной говорящей головой на всех эфирах, ведь сам зевова двух слов последовательно связать не в состоянии.
Так что вина на нём за обман доверчивых зеизбирателей, конечно, есть.
А тем не менее очень бы хотелось, что голосов за его отставку не хватило.
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04.10.2021 19:45 Ответить
Партия Слуг Народа неоднократно декларировала - меньше слов, больше дела.
Если Разумков решил пиариться и стать шоуменом, утратил прыть и ясность ума на своей работе - заменить его не проблема, людей хватает.
Это же не "стране нужен Литвин"
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04.10.2021 19:48 Ответить
Кроме последней фразы все правильно. Процесс отставки Разумкова (будет он или нет) это шоу раскрутки Разумкова, которого беня собирается сделать следующим президентом. И Зеленский и Разумков для страны одинаковое зло.
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05.10.2021 09:52 Ответить
Поэтому мне безразлично - будет отставка или нет. Это не борьба добра со злом. Это технология манипулирования сознанием народа.
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05.10.2021 09:56 Ответить
Імена прізвища хотілося б
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04.10.2021 19:53 Ответить
отже, почому підпис?..
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04.10.2021 19:59 Ответить
а обещали 230 а получили 175
Обещали выгнать неподлисантов-не выгнали
Опять скиздели!!
И не удивительно-это у них в крови зеленой
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04.10.2021 20:00 Ответить
😂
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04.10.2021 20:07 Ответить
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04.10.2021 20:10 Ответить
Пропоную Головою Ради - Парубія. По-перше він патріот, а по-друге дуже розумний.
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04.10.2021 20:25 Ответить
І вже доказав , що може керувати Україною у випадку наглої зміни Президентів
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04.10.2021 22:43 Ответить
Рузьгємірєц разумков захотів підлизнути )(уйлу не голосував проти мєдвєдчука,видно хотів зайняти його місце.Випи..ти його конем в кобчик з депутатів.
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04.10.2021 20:26 Ответить
Кто готовил статью, хоть смотрит на соответствие текста и фото? На фото про бюджет, ни слова про отставку!
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04.10.2021 20:35 Ответить
Я также читал и, мягко говоря, недоумевал. Как говорится начали за здравие, а кончили за упокой.
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04.10.2021 20:45 Ответить
так спешат
очень подозрительно))
а кого на замену "слуге"
стефанчука?)
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04.10.2021 21:11 Ответить
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04.10.2021 21:36 Ответить
доця і мама ! а хто ж тато ?
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04.10.2021 23:19 Ответить
Что то мне подсказывает, что Дима будет засланным казачком в политике, в пользу зе, как в своё время бибибка в пользу трижды судимого проффесора.
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04.10.2021 21:38 Ответить
Зеленский - Разумков, шоу для плебса.
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05.10.2021 09:35 Ответить
Я вижу замену спикера как этап шоу для раскрутки Разумкова.
Беня не собирается на следующие выборы отправлять Зеленского. Зеленский был удобным вариантом на 2019 год. Сериал и т.п. Он отиграет свою роль до новых выборов и возьмет на себя негатив.
Следующим Беня видит Разумкова. Разумкова, его предки, готовили в политику от его рождения, тогда как Зе в ней случайный.
Контраст между Разумковым и Стефанчуком, тоже сиграет свою роль для того, чтобы избиратели полюбили Разумкова. Технологии, чтобы водить за нос избирателей.
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05.10.2021 09:41 Ответить
 
 