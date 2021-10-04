Подписные листы для отставки Разумкова поступили в Раду. ДОКУМЕНТ

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков получил письмо от народного депутата, лидера фракции "Слуга народа" Давида Арахамии с предложением об отставке спикера за подписями 175 народных депутатов на десяти подписных листах.

Об этом Разумков сообщил в Telegram, сообщает Цензор.НЕТ.

Спикер опубликовал соответствующее письмо.

"Коллективное предложение подписано 175 народными депутатами Украины, вносится в Верховную Раду Украины в соответствии с Конституцией и Регламентом Верховной Рады Украины под предложением об отзыве с должности председателя Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова. Подписные листы прилагаются к этому письму", - говорится в письме.

Спикер напомнил Арахамии, что подписные листы сперва должна проверить Счетная палата, и лишь затем будет запущена процедура отзыва председателя Верховной Рады с должности. "Пока я председатель парламента, здесь будет работать закон! И рассмотрение инициативы об отзыве председателя Верховной Рады Украины с должности - не исключение. Процедура будет происходить четко по регламенту", - написал Разумков.

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Он опроверг информацию о том, что инициатива об отзыве спикера может быть рассмотрена уже во вторник или в среду и напомнил о процедурных требованиях. "Как только в Аппарат парламента поступят документы с подписями народных депутатов под предложением об отзыве - будет запущена соответствующая процедура. Она длится не более 10 дней. За это время готовятся отчет председателя Верховной Рады, а также отчет Счетной палаты по выполнению сметы парламента на текущий год. Все материалы предоставляются народным депутатам за два дня до рассмотрения отзыва в сессионном зале. А дальше Верховная Рада определится путем голосования: если предложение наберет 226 голосов - будет новый председатель парламента, если нет - продолжим работать", - рассказал Разумков.

Согласно календарному плану работы шестой сессии Верховной Рады IX созыва, пленарные заседания парламента пройдут 5-8 и 19-22 октября.

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