Підписні листи для відставки Разумкова надійшли в Раду. ДОКУМЕНТ
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков отримав лист від народного депутата, лідера фракції "Слуга народу" Давида Арахамії з пропозицією про відставку спікера за підписами 175 народних депутатів на десяти підписних листах.
Про це Разумков повідомив у Telegram, повідомляє Цензор.НЕТ.
Спікер опублікував відповідний лист.
"Колективну пропозицію підписали 175 народних депутатів України, вона вноситься до Верховної Ради України відповідно до Конституції і Регламенту Верховної Ради України під пропозицією про відкликання з посади голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова. Підписні листи додаються до цього листа", - сказано в листі.
Спікер нагадав Арахамії, що підписні листи спершу має перевірити Рахункова палата, і лише потім буде запущена процедура відкликання голови Верховної Ради з посади. "Поки я голова парламенту, тут буде працювати закон! І розгляд ініціативи про відкликання голови Верховної Ради України з посади - не виняток. Процедура відбуватиметься чітко за регламентом", - написав Разумков.
Він спростував інформацію про те, що ініціатива про відкликання спікера може бути розглянута вже у вівторок або в середу і нагадав про процедурні вимоги. "Як тільки в Апарат парламенту надійдуть документи з підписами народних депутатів під пропозицією про відкликання - буде запущена відповідна процедура. Вона триває не більше 10 днів. За цей час готуються звіт голови Верховної Ради, а також звіт Рахункової палати щодо виконання кошторису парламенту на поточний рік. Всі матеріали надаються народним депутатам за два дні до розгляду відкликання в сесійній залі. А далі Верховна Рада визначиться шляхом голосування: якщо пропозиція набере 226 голосів - буде новий голова парламенту, якщо ні - продовжимо працювати", - розповів Разумков.
Згідно з календарним планом роботи шостої сесії Верховної Ради IX скликання, пленарні засідання парламенту пройдуть 5-8 і 19-22 жовтня.
Будь ласка, зачекайте...
Диме надо было определиться либо он с олигархами, либо с партией реформ!
Возобновить авиастроение, космонавтику, по крупицам восстанавливать убитую медицину и образование - не из легких задача.
а 1 млрд.деревьев уже посадили? нет?
а марсоходы - уже отправили? тоже нет.. ну хоть в бюджете на 22 год на них бабло выделили? тоже нет?))
а как там с концом эпохи бедности.. зарплаты в 4000 у кого (кроме слуг урода и друзей осла оманського)?
а с пенсиями как? что значит СНИЗИЛИ?))
помнится, 2 года назад подобное тебе тоже писало о том как пенсионеры будут обжираться черной и красной икрой в 2021 году..
беспределареформ
и создаст партию "Настоящие слуги народа"
Стаття 5. Україна є республікою.
Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ...
Как учит полиэкономия, олигарх это бизнесмен, владеющий монополией и использующий госбюджет.
Если вам известно, какой монополией владеет Порошенко, сообщите пожалуйста.
А то конфеты, которые являются его бизнесом, производит и еще куча всяких кондфабрик, у него даже в кондитерке и то нет монополии, а ведь это не руда и не электрика, например.
А если его вообще никакого не будет - все останется как есть и кровопийцы и дальше будуть доить страну.
Будет работать Антимонопольный Комитет, как в других странах, например США, где давным-давно забыли об олигархах именно благодаря работе антимонопольных органов.
Лишний закон в таких случаях не бывает.
Почему олигархи так сильно хотят ссать в уши людям вливая свои помои в мозги?
браво, зебил!))
Цікаво: під кого він ляже тепер?
Так что вина на нём за обман доверчивых зеизбирателей, конечно, есть.
А тем не менее очень бы хотелось, что голосов за его отставку не хватило.
Если Разумков решил пиариться и стать шоуменом, утратил прыть и ясность ума на своей работе - заменить его не проблема, людей хватает.
Это же не "стране нужен Литвин"
Обещали выгнать неподлисантов-не выгнали
Опять скиздели!!
И не удивительно-это у них в крови зеленой
очень подозрительно))
а кого на замену "слуге"
стефанчука?)
Беня не собирается на следующие выборы отправлять Зеленского. Зеленский был удобным вариантом на 2019 год. Сериал и т.п. Он отиграет свою роль до новых выборов и возьмет на себя негатив.
Следующим Беня видит Разумкова. Разумкова, его предки, готовили в политику от его рождения, тогда как Зе в ней случайный.
Контраст между Разумковым и Стефанчуком, тоже сиграет свою роль для того, чтобы избиратели полюбили Разумкова. Технологии, чтобы водить за нос избирателей.