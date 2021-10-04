В "Северный поток-2" начали закачивать газ, - компания
Компания-оператор "Северного потока-2" утверждает, что начала заполнять газом первую нитку трубопровода.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт компании-оператора газопровода.
"С 4 октября началась процедура по заполнению газом первой нитки газопровода "Северный поток – 2". Нитка будет постепенно наполняться газом, чтобы достичь объема и давления, необходимых для дальнейшего технического тестирования", - сказано в сообщении.
В компании отметили, что ранее были проведены пусконаладочные работы для контроля целостности газопровода. Также продолжаются пусконаладочные работы на второй нитке.
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+13 Volodymyr Volodymyr 47e311b5
показать весь комментарий04.10.2021 21:11
+11 Alex Walewski 08494ca1
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+8 Ex perd
показать весь комментарий04.10.2021 21:19
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- уверен, за 8 лет войны Украина, ее правительства, президенты и мудрый нарид подготовились к полному прекращению подачи газа с страны-агрессора напрямую, в обход или реверсом
- по другому и быть не может, ведь правда же?
Бо у виборі між потребами наріду і спонсорів, нарід пролітає.
всраввбився разом з усіма нашими мафіозі і їх лакеями? Країною давно керує мафія яка організовує кероване нею голосування для людей що сидячи на дивані надіються на доброго "царя."
В то время, РАБсия уже тридцать лет вывозила УГОЛЬ из Западной Украины.
Весь Совок поднимался на добыче полезных ископаемых в Украине.
Это демонстративное "вытирание ног" об Европейские Законы.
Когда Европа проснется и "прогонит с.аной метлой" своих продавшихся Рашке политиков?!
НИКТО не сертифицирует ничего бех успешних технических испытаний. О каких законах ты рассуждаешь? Только тупой может делать выводы из заголовков и писать пафосные коментарии. В Европе сначала испытания - потом сертификация, это не Украина или Россия где можно вместо испытаний денег занести. Тебе с твоим совковым мышлением этого не понять.
Нитка будет постепенно наполняться газом (пропаном?), чтобы достичь объема и давления, необходимых для дальнейшего технического тестирования" Источник:
Будут смотреть долго.
Потом, его выкачать нужно оттуда.
Опять смотреть.
Потом, может быть (ремонты, никто не отменял) начнут снова закачивать. Но уже газ.
А он должен смешаться с оставшимся воздухом. Т.е. не кондиция.
Короче, пока гонять будут, труба, никакую сертификацию не пройдёт.
Ну плюс к этому, существует мнение некоторых чуваков в ****** и америхе, шо ну иго нах, тот говнопровод.
У парашостанцев, два выхода.
1. Выполнять условия контракта на транзит и не свистеть.
2. Заплатить за транзит (но ничего не подавать в систему), по полному ценнику.
Но есть, в этой ситуации и неприятность по п.2.
Можно провернуть исковые заявления с маааленьким уточнением. За потерянную выгоду. А это, совсем другие тугрики.
Юристов, для этого и учат)))