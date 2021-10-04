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Газ (9402) Северный поток (1443) Транзит газа (338)

В "Северный поток-2" начали закачивать газ, - компания

В

Компания-оператор "Северного потока-2" утверждает, что начала заполнять газом первую нитку трубопровода.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт компании-оператора газопровода.

"С 4 октября началась процедура по заполнению газом первой нитки газопровода "Северный поток – 2". Нитка будет постепенно наполняться газом, чтобы достичь объема и давления, необходимых для дальнейшего технического тестирования", - сказано в сообщении.

В компании отметили, что ранее были проведены пусконаладочные работы для контроля целостности газопровода. Также продолжаются пусконаладочные работы на второй нитке.

Читайте: Дания одобрила запуск "Северного потока-2"

Автор: 
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Топ комментарии
+13
я думаю нам это не страшно
- уверен, за 8 лет войны Украина, ее правительства, президенты и мудрый нарид подготовились к полному прекращению подачи газа с страны-агрессора напрямую, в обход или реверсом
- по другому и быть не может, ведь правда же?
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04.10.2021 21:11
+11
ну что... фрау меркельша свою пенсию заработала.....
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04.10.2021 20:59
+8
Мудрому нариду вообще пох тот газ. Главное "Скоты" и Квартал в телевизоре.
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04.10.2021 21:19
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Правила форума Совет форумчан
не тебе падла это решать....
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04.10.2021 21:00 Ответить
ты зеленского не путай с Украиной...
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04.10.2021 21:01 Ответить
ну что... фрау меркельша свою пенсию заработала.....
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04.10.2021 20:59 Ответить
Вина за Третью Всемирную лежит на этой мрази и таких как она уродах - не только на путлере.
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04.10.2021 21:02 Ответить
Какая мировая... Вот кто за нас подпишется? Байден? Или Германия, Франция может?
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04.10.2021 21:05 Ответить
Анджей Дуда...спецпредставитесь ЕС по Сертификации это северного говна...
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04.10.2021 21:09 Ответить
С Дудой против Раши мы долго не повоюем.
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04.10.2021 21:16 Ответить
Против какой раши? Свинособака, ты свою уродину называй правильно-свинособакия
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04.10.2021 21:29 Ответить
Мы и сами таких как ты уродов похорони
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04.10.2021 21:13 Ответить
должность в Газпроме
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04.10.2021 21:02 Ответить
меркельша- старая гебешная проститутка, и все остались в выиграше, только кто усрался?
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04.10.2021 21:16 Ответить
по ходу главным акционером этого потока скоро станет мосфильм
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04.10.2021 21:03 Ответить
я думаю нам это не страшно
- уверен, за 8 лет войны Украина, ее правительства, президенты и мудрый нарид подготовились к полному прекращению подачи газа с страны-агрессора напрямую, в обход или реверсом
- по другому и быть не может, ведь правда же?
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04.10.2021 21:11 Ответить
Мудрому нариду вообще пох тот газ. Главное "Скоты" и Квартал в телевизоре.
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04.10.2021 21:19 Ответить
Про газ правильно. когда он нах нужен был нариду? А то что вам нравятсы скоты и квартал это лично только вам не приписывайте это нариду.
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05.10.2021 10:04 Ответить
ПИсец то что росияны убивают и грабят в Украине не страшно, а то что газ начнут качать в обход вас пугает. Вы тогда какое отношение к нариду имеете?
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05.10.2021 10:02 Ответить
В сховищах України 20 ярдов кубов газа,что вполне достаточно для нужд населения...
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04.10.2021 21:13 Ответить
А потім? Про це треба було думати з 1991 року, але не було кому...
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04.10.2021 21:29 Ответить
А для потреб вавиних спонсорів, з якими Вава "бореться"? Ігорьвалерієвич, ренатлеонідович і т.п.
Бо у виборі між потребами наріду і спонсорів, нарід пролітає.
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04.10.2021 21:46 Ответить
Последние 5 поднять нельзя, они там на вечно, это технологический газ, пользовать можно только 15 ярдов кубов. К тому же хранилища находятся в основном на западе Украины
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04.10.2021 22:20 Ответить
«Danke, Frau Ribbentrop !!!» ...
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04.10.2021 21:15 Ответить
не народ удурки, а власть умнющая
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04.10.2021 21:21 Ответить
А хто, бляха, голосував за клоунів? Де ці довбо... би? Пам'ятаю, як насміхались з нас після виборів. Тепер нехай ржуть 73%. недовго їм залишилось.
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04.10.2021 21:32 Ответить
Масово поміняли ніки. І пишуть далі тут же.
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05.10.2021 00:45 Ответить
Забавніше всього, що 73% пишуть про те, що прокляті ті ж самі 73% проголосували за бісову зелень.
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05.10.2021 10:47 Ответить
Голосуй за вальцмана .
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05.10.2021 17:06 Ответить
Навіщо він мені всрав вбився разом з усіма нашими мафіозі і їх лакеями? Країною давно керує мафія яка організовує кероване нею голосування для людей що сидячи на дивані надіються на доброго "царя."
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05.10.2021 19:03 Ответить
Э, нет) Вы это сделали вместе)))
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05.10.2021 10:08 Ответить
Кстати первый газопровод Украины Дашава-Киев начал работу в октябре 1948 года,ветка длиной 509 км давала столице 1 млн 500 кубов газа....,это был день рождения "Киевтрансгаза".Где тогда была срань РАБссиянская? правильно топила дровами и валежником...
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04.10.2021 21:20 Ответить
Ага.Первый газогон в ССсре дохлом запустили Дашава-Стрый в 1922 году
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04.10.2021 21:29 Ответить
первый трубопроводный газ в мацковских комфорках был именно с дашавы...задай себе вопрос почему история мосгоргаза зныкла нах с ихнего сайта?
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04.10.2021 21:32 Ответить
и давление позволяло обходиться без всякой подкачки...
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04.10.2021 21:36 Ответить
Вы не правы!
В то время, РАБсия уже тридцать лет вывозила УГОЛЬ из Западной Украины.
Весь Совок поднимался на добыче полезных ископаемых в Украине.
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04.10.2021 21:37 Ответить
глянь на досуге колы жыдоугрофиннобурятия загарбала захидну Украину...
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04.10.2021 21:49 Ответить
В параде Маковской и сейчас 20 процентов населения топит дровами .
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05.10.2021 17:08 Ответить
Мавзолейные бараны,вы хоть в курсе сколько сегодня газа добывает в Харьковской области Шебелинское газовое месторождение? Идиоты Путлерские...
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04.10.2021 21:23 Ответить
Ещё ДО сертификации!
Это демонстративное "вытирание ног" об Европейские Законы.
Когда Европа проснется и "прогонит с.аной метлой" своих продавшихся Рашке политиков?!
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04.10.2021 21:29 Ответить
Прочитать дальше заголовка мозгов не хватает? "Нитка будет постепенно наполняться газом, чтобы достичь объема и давления, необходимых для дальнейшего технического тестирования"
НИКТО не сертифицирует ничего бех успешних технических испытаний. О каких законах ты рассуждаешь? Только тупой может делать выводы из заголовков и писать пафосные коментарии. В Европе сначала испытания - потом сертификация, это не Украина или Россия где можно вместо испытаний денег занести. Тебе с твоим совковым мышлением этого не понять.
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04.10.2021 21:54 Ответить
Этот газопровод построен лишь потому, что кому-то денег занесли - кому-то с европейским мышлением...
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04.10.2021 22:12 Ответить
Ты такой наивный и веришь что в европе нельзя денежек занести ?
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05.10.2021 04:47 Ответить
Европа в этот проект вложила кучу денег, им не надо ничего заносить, они сами заинтересованы в том что бы проект заработал и вернул вложения. Ты такой наивный и веришь что надо кому то занести для того что бы энергоресурсы покупать напрямую и дешевле вместо того что бы покупать через нестабильного посредника и дороже? Любой покупатель хочет покупать товар напрямую, это чистая экономика. А вот оставшийся неудел посредник устраивает истерики.
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05.10.2021 07:42 Ответить
Козломордый, ты хоть понял на чем спалился?) Можно подробнее про нестабильного посредника?)) Нестабильный как раз поставщик...)
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05.10.2021 10:16 Ответить
Любой посредник нестабильный. А продавец тут всего один, вы же не предлагаете отказаться от покупки ресурсов у продавца(такое решения я бы поддержал), вы предлагаете продолжать покупки у нестабильного продавца, но через посредника. Спалился ты, тебе на всё плевать ради денег. Ты НЕ хочешь лишить Россию денег за счёт отказа от покупки их сырья, ты хочешь быть посредником в передаче денег продавцу.
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05.10.2021 10:20 Ответить
"Кацап всегда врет) Если кацап не врет, то нужно тыкнуть в него палкой, он наверняка уже сдох"(с)
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05.10.2021 10:49 Ответить
Без истерик. "Кома", це не крапка
Нитка будет постепенно наполняться газом (пропаном?), чтобы достичь объема и давления, необходимых для дальнейшего технического тестирования" Источник:
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04.10.2021 22:38 Ответить
Самое интересное что мимо моего дома проходит газогон Шебелинский а я к нему не подключен...замерзаю...рюсские бараны...спасите Крысы Мавзолейные... и никогда не был подключен...
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04.10.2021 21:31 Ответить
Процитирию вам слова Димона Ведмедева,который все денех нет...,уровень газификации РАБссии 47,7 %,Уровень газификации Украины 83 %.... Денех нет,но вы держитесь тама...
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04.10.2021 21:38 Ответить
К чему коментировать кацапский высер про запуск трубы! Пока эта ржавая труба не будет сертифицирована, никакого газа в германию не будут поставлять. Так что ватаны, идите пить водку - вас опять *******
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04.10.2021 21:43 Ответить
У вас есть запасной аккаунт? А то вы уже на бан наговорили за пропаганду российских достоинств на украинском новостном портале.
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04.10.2021 22:15 Ответить
Ну и на закуску...президент Польши Анджей Дуда добился мандата ЕС по сертификации Северного дерьма Путлера...а это значит без подписи Дуды Северное говно в своюбодном плавании...,а если в Германии Главой МИДа станет Анналена Бербок...можете попрощатся с этим дерьмом...
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04.10.2021 21:45 Ответить
Пошло говно по трубам. Ну пусть пробуют. Так как это сооружение укладывалось не удивительно будет очередной аварии. А то за неполный год вои сколько своих гравицап уронили, а под водой еще ничего не было...
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04.10.2021 21:45 Ответить
Це остаточне прощавай!...
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04.10.2021 22:05 Ответить
Не, ну проверить то надо и правда. А то вдруг бульбашки пойдут, где не положено
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04.10.2021 23:46 Ответить
Пока загоняют воздух.
Будут смотреть долго.
Потом, его выкачать нужно оттуда.
Опять смотреть.
Потом, может быть (ремонты, никто не отменял) начнут снова закачивать. Но уже газ.
А он должен смешаться с оставшимся воздухом. Т.е. не кондиция.
Короче, пока гонять будут, труба, никакую сертификацию не пройдёт.
Ну плюс к этому, существует мнение некоторых чуваков в ****** и америхе, шо ну иго нах, тот говнопровод.
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05.10.2021 00:17 Ответить
Кроме того, у Украины контракт на тразит, сумма которого может измениться только в сторону повышения, то есть даже если часть газа уйдет в СП вместо украинского транзита, Украина от этого НИЧЕГО не теряет.
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05.10.2021 03:32 Ответить
Это, по умолчанию.
У парашостанцев, два выхода.
1. Выполнять условия контракта на транзит и не свистеть.
2. Заплатить за транзит (но ничего не подавать в систему), по полному ценнику.
Но есть, в этой ситуации и неприятность по п.2.
Можно провернуть исковые заявления с маааленьким уточнением. За потерянную выгоду. А это, совсем другие тугрики.
Юристов, для этого и учат)))
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05.10.2021 07:58 Ответить
Після анексії Криму, кац*пи заявили , що починають будувати міст. Наші рішучі реформатори- То фсе брехня, це нереально- нестабільне дно. Москаль побудував міст, наші ЛікуанЮни - це до першої зими, його змиє нах. Сіменс поставляє турбіни в окупований Крим, наші "знамивесьсвіт" реагують миттєво-набирають в рот лайна і публічно ковтають. 2015 рік!!! Кац*апи заявляють, що будують північний потік в обхід України, наші "експерди" - то фсьо куйня, без наших газових сховищ вони всруться, це фсе щоб попилять купу бабла і взагалі скоро план "анаконда" (с)і їм піхва! і оце оце все бл*дство триває до 21року, все що після Майдану було зроблено для"енергонезележності" України, так це передача труби медведчуку та ротердам+. Зате з кожного матюгальника росія "остаточнепрощавай"
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05.10.2021 02:22 Ответить
"Майдан" і перекриття подачі води в Крим тут ні до чого. Правда?
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05.10.2021 05:41 Ответить
Думаєш якби не "майдан" і не перекриття води в Крим то німці не погодились будувати ПП-2?
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05.10.2021 07:21 Ответить
ВЗРЫВАЙТЕ !!! ЗА ДЕДОВ ЧТОБ НЕМЦЫ ЗМЕРЗЛИ !)
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05.10.2021 07:20 Ответить
ПОРА ДЕЛАТЬ БРИГАДУ КИЛЛЕРОВ И УБИВАТЬ ЭТИХ КОРРУПЦИОНЕРОВ И ИХ СЕМЬИ !!!
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05.10.2021 07:23 Ответить
Лет 5 назад я говорил ,чтоб запустить газ по СП-2 сначала касапы вместе с европейцами сделают газовый кризис ,потом цены взлетят ,а потом СП-2 снизит цены.
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05.10.2021 09:08 Ответить
Так это только проверка утечек и даже не газам.
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05.10.2021 11:17 Ответить
 
 