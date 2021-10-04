У "Північний потік-2" почали закачувати газ, - компанія
Компанія-оператор "Північного потоку-2" стверджує, що почала заповнювати газом першу нитку трубопроводу.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сайт компанії-оператора газопроводу.
"Від 4 жовтня почалася процедура заповнення газом першої нитки газопроводу "Північний потік - 2". Нитка поступово наповнюватиметься газом, щоб досягти обсягу і тиску, необхідних для подальшого технічного тестування", - сказано в повідомленні.
У компанії зазначили, що раніше були проведені пусконалагоджувальні роботи для контролю цілісності газопроводу. Також тривають пусконалагоджувальні роботи на другій нитці.
Топ коментарі
+13 Volodymyr Volodymyr 47e311b5
показати весь коментар04.10.2021 21:11
+11 Alex Walewski 08494ca1
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+8 Ex perd
показати весь коментар04.10.2021 21:19
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- уверен, за 8 лет войны Украина, ее правительства, президенты и мудрый нарид подготовились к полному прекращению подачи газа с страны-агрессора напрямую, в обход или реверсом
- по другому и быть не может, ведь правда же?
Бо у виборі між потребами наріду і спонсорів, нарід пролітає.
всраввбився разом з усіма нашими мафіозі і їх лакеями? Країною давно керує мафія яка організовує кероване нею голосування для людей що сидячи на дивані надіються на доброго "царя."
В то время, РАБсия уже тридцать лет вывозила УГОЛЬ из Западной Украины.
Весь Совок поднимался на добыче полезных ископаемых в Украине.
Это демонстративное "вытирание ног" об Европейские Законы.
Когда Европа проснется и "прогонит с.аной метлой" своих продавшихся Рашке политиков?!
НИКТО не сертифицирует ничего бех успешних технических испытаний. О каких законах ты рассуждаешь? Только тупой может делать выводы из заголовков и писать пафосные коментарии. В Европе сначала испытания - потом сертификация, это не Украина или Россия где можно вместо испытаний денег занести. Тебе с твоим совковым мышлением этого не понять.
Нитка будет постепенно наполняться газом (пропаном?), чтобы достичь объема и давления, необходимых для дальнейшего технического тестирования" Источник:
Будут смотреть долго.
Потом, его выкачать нужно оттуда.
Опять смотреть.
Потом, может быть (ремонты, никто не отменял) начнут снова закачивать. Но уже газ.
А он должен смешаться с оставшимся воздухом. Т.е. не кондиция.
Короче, пока гонять будут, труба, никакую сертификацию не пройдёт.
Ну плюс к этому, существует мнение некоторых чуваков в ****** и америхе, шо ну иго нах, тот говнопровод.
У парашостанцев, два выхода.
1. Выполнять условия контракта на транзит и не свистеть.
2. Заплатить за транзит (но ничего не подавать в систему), по полному ценнику.
Но есть, в этой ситуации и неприятность по п.2.
Можно провернуть исковые заявления с маааленьким уточнением. За потерянную выгоду. А это, совсем другие тугрики.
Юристов, для этого и учат)))