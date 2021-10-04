В ВСУ подготовят 150 инструкторов для обучения военнослужащих английскому языку
В Вооруженных Силах Украины появятся внештатные инструкторы по обучению военнослужащих английскому языку.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУР Минобороны.
Ожидается, что до конца текущего года специализированная подготовка по вопросам организации и методики обучения английскому языку будет организована для 150 военнослужащих, которые будут выполнять обязанности внештатных инструкторов языковой подготовки.
В дальнейшем указанные инструкторы с января 2022 года начнут проводить занятия по изучению английского языка в воинских частях и органах военного управления.
"Это станет еще одним шагом вперед на пути к достижению ВСУ совместимости с вооруженными силами стран - членов НАТО и стран-партнеров", - говорится в сообщении.
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