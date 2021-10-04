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В ВСУ подготовят 150 инструкторов для обучения военнослужащих английскому языку

В ВСУ подготовят 150 инструкторов для обучения военнослужащих английскому языку

В Вооруженных Силах Украины появятся внештатные инструкторы по обучению военнослужащих английскому языку.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУР Минобороны.

Ожидается, что до конца текущего года специализированная подготовка по вопросам организации и методики обучения английскому языку будет организована для 150 военнослужащих, которые будут выполнять обязанности внештатных инструкторов языковой подготовки.

В дальнейшем указанные инструкторы с января 2022 года начнут проводить занятия по изучению английского языка в воинских частях и органах военного управления.

"Это станет еще одним шагом вперед на пути к достижению ВСУ совместимости с вооруженными силами стран - членов НАТО и стран-партнеров", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Английский язык станет обязательным в новой системе профессионального военного образования, - Минобороны

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в академиях и политучилищах углублённо по прежнему изучают кацапское наречие?
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04.10.2021 22:37 Ответить
Как вас при совке учили, так уже не будет
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05.10.2021 08:29 Ответить
******** офіцер зобов'язаний володіти кількома мовами...
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04.10.2021 22:39 Ответить
сейчас это в нормальных школах. Скоро никого ничему учить ненадо будет
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04.10.2021 23:00 Ответить
пробел заедает)))
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04.10.2021 23:17 Ответить
(пошучу) ... изучать английский язык в Советской Армии было тоже престижным и полезным. Берёшь в плен ихнего и устраиваешь допрос военнопленного. Зажимаешь палец в тиски и говоришь ему: "Вотизюнейм" и подкручиваешь тиски, опять "Вотизюнейм" и опять тиски и опять "Вотизюнейм... потом в Главном ПолитУправлении такого крутого допрашивающего бойца ставят в пример, как прилежного солдата, знающего иностранные языки...
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05.10.2021 05:00 Ответить
 
 