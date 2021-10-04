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армія (3741) оборона (4687) англійська мова (72) ЗСУ (7187)

У ЗСУ підготують 150 інструкторів для навчання військовослужбовців англійської мови

У ЗСУ підготують 150 інструкторів для навчання військовослужбовців англійської мови

У Збройних Силах України з'являться позаштатні інструктори з навчання військовослужбовців англійської мови.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУР Міноборони.

Очікується, що до кінця цього року спеціалізована підготовка з питань організації та методики навчання англійської мови буде організована для 150 військовослужбовців, які виконуватимуть обов'язки позаштатних інструкторів з мовної підготовки.

У подальшому ці інструктори з січня 2022 року почнуть проводити заняття з вивчення англійської мови у військових частинах та органах військового управління.

"Це стане ще одним кроком вперед на шляху до досягнення ЗСУ сумісності зі збройними силами країн - членів НАТО і країн-партнерів", - сказано в повідомленні.

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в академиях и политучилищах углублённо по прежнему изучают кацапское наречие?
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04.10.2021 22:37 Відповісти
Как вас при совке учили, так уже не будет
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05.10.2021 08:29 Відповісти
******** офіцер зобов'язаний володіти кількома мовами...
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04.10.2021 22:39 Відповісти
сейчас это в нормальных школах. Скоро никого ничему учить ненадо будет
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04.10.2021 23:00 Відповісти
пробел заедает)))
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04.10.2021 23:17 Відповісти
(пошучу) ... изучать английский язык в Советской Армии было тоже престижным и полезным. Берёшь в плен ихнего и устраиваешь допрос военнопленного. Зажимаешь палец в тиски и говоришь ему: "Вотизюнейм" и подкручиваешь тиски, опять "Вотизюнейм" и опять тиски и опять "Вотизюнейм... потом в Главном ПолитУправлении такого крутого допрашивающего бойца ставят в пример, как прилежного солдата, знающего иностранные языки...
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05.10.2021 05:00 Відповісти
 
 