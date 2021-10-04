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Facebook: Мы работаем над проблемами со своими платформами

Facebook: Мы работаем над проблемами со своими платформами

Компания приносит извинения за неудобства. Их причина по-прежнему неизвестна.

Соответствующее заявление опубликовано в официальном аккаунте Facebook в Твиттере, сообщает Цензор.НЕТ.

"Нам известно, что некоторые люди имеют проблемы с доступом к нашим приложениям и продуктам. Мы работаем над тем, чтобы вернуть все в нормальное состояние как можно скорее", – говорится в заявлении.

Компания извинилась за неудобства. При этом ни сама сеть, ни другие ее продукты - Instagram и Whatsapp - пока так и не заработали.

Читайте: Масштабный сбой в работе Facebook, WhatsApp и Instagram

Причины глобального сбоя также неизвестны.

В Украине сервисы недоступны приблизительно с 18:30. Нынешний сбой в работе Facebook и в приложениях и сервисах, принадлежащих компании, пользователи других сетей называют самым продолжительным за всю историю существования.

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Топ комментарии
+17
Такі справи…
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04.10.2021 22:42
+9
та на том фисбуке сраном не дай боже казламордого питараса назвать кацапской бл@дью - сразу бан суток 7. тока бьіл вьішел и обратно зашел, козльі пля
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04.10.2021 22:54
+6
Как-то так, да

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04.10.2021 22:57
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Правила форума Совет форумчан
Не зайшов на Пейсбук - і небагато втратив. )
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04.10.2021 22:41 Ответить
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04.10.2021 22:42 Ответить
prokodil
@prokokodiliu

https://twitter.com/prokokodilius/status/1445092506866176005 1 ч



Как бы вообще всё не рухнуло в один миг.
Spotify и телега тоже исдыхать начали...
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04.10.2021 22:44 Ответить
скайп ще =живий= ніби.
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05.10.2021 00:27 Ответить
ото нeфiг класти усi яйця в одну корзину
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04.10.2021 23:28 Ответить
Такі справи…
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04.10.2021 22:42 Ответить
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04.10.2021 22:45 Ответить
Цензор работает - и слава Богу
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04.10.2021 22:42 Ответить
а тві вже гальмує

Луиза Чкалова@luiza4kaLova

https://twitter.com/luiza4kaLova_/status/1445090989207691276 1 ч



TikTok пригласил пользователей ресурсов Facebook загружать китайское приложение. Через час после этого сломался и сам TikTok.
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04.10.2021 22:42 Ответить
Ну и кто первым скажет что это безумная страна бункерфюрера всему миру непонятно за что мстит?
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04.10.2021 22:42 Ответить
мож цукербергу меньше возглавлять гейколонны и заняться делом?
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04.10.2021 22:43 Ответить
завдяки втручанню Володимира Зеленського роботу фейсбук було відновлено. Тричі слава, найвеличнішому!!!
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04.10.2021 22:43 Ответить
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04.10.2021 22:47 Ответить
Как-то так, да

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04.10.2021 22:57 Ответить
гигиги..!

Olena Zakharchenko@zaharka

https://twitter.com/zaharka/status/1445072630898429954 4 ч



Щось сталося з фейсбуком і життя якесь уже не таке - і робота там теж. Трохи розгублена і прийшла сюди.
Тут ще хтось є?
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05.10.2021 00:22 Ответить
...бо твітур - то любов, а фейнста - то туфта
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04.10.2021 23:11 Ответить
пишут накрылись таблицы dns адресации. сервера фейсбука не видны в сети хотя сами работают
а вот где именно упали таблицы - это вопрос
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04.10.2021 22:47 Ответить
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04.10.2021 22:50 Ответить
Що, рашисти кабель перерубали. Уже 22.45 нічого не працює.
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04.10.2021 22:47 Ответить
да можете не работать, никто тут не плачет ))) Там одни невменяшки сидят
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04.10.2021 22:48 Ответить
хтось знов цицьки виклав!!!
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04.10.2021 22:49 Ответить
FB сесть во всём мире лежит, из-за того, что центральные сервера FaceBook отозвали BGP карту для своего ASN (простым языком - роутеры больше не говорят как можно до них достучаться). За 5 минут были отозваны все BGP.

Как результат - весь FaceBook, WhatsApp, Instagram, Oculus легли во всём мире. Естественно возникла необычайная нагрузка на другие сети - Telegram, кажется прогнулся под нагрузкой. Пока что Twitter стоит стойко.
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04.10.2021 22:50 Ответить
та на том фисбуке сраном не дай боже казламордого питараса назвать кацапской бл@дью - сразу бан суток 7. тока бьіл вьішел и обратно зашел, козльі пля
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04.10.2021 22:54 Ответить
Так зірочки ставте замість окремих букв. Але так, щоб зрозуміло було.
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05.10.2021 00:31 Ответить
з жизни лугандона.

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04.10.2021 22:57 Ответить
нічіво, што всьо упало - ліш би нє било войни

Яна Супоровська@YanaSuporovska



Пішла вкладати дитину, а тут всьо уронілі, виходить
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04.10.2021 23:03 Ответить
верни мне мой грамчик, кудрявый...
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04.10.2021 23:09 Ответить
Все зависимые рванули в твиттер и вспомнили про лошадей, голубей и почту, старую.))И о конце света 4 октября 2021))
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04.10.2021 23:09 Ответить
Раскодируем.
І .Когда творческие и деловые аспекты "девушки" требуют вывести на большую политическую арену, но девушка категорически против, потому что свои творческие аспекты, она деловыми не считает.
ІІ.А если кто-то считает , то пусть смотрит пункт І, потому что считать может только тот, кто "музыку" под свои деловые и творческие аспекты заказывает.,т.е девушка.
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04.10.2021 23:09 Ответить
а мeнi цiкаво в *********** з iсторii про цe напишуть?
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04.10.2021 23:31 Ответить
Тре аську запустити, може зелені іконки з'являться)
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04.10.2021 23:52 Ответить
Может это Рашка хочет начать 3-ю мировую ?
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04.10.2021 23:53 Ответить
Где они это сообщают? На заборах пишут?
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05.10.2021 00:00 Ответить
СТРАШНА ВЕЧІРНЯ КАЗОЧКА

( ZE-SHAMAN...)😎
З Парижу усьо почалося,
Як ZEкандідат завітав, -
В Макрона гадають ще й досі,
Чого той Нотр-Дам запалав...

Затєм найвеличніший лідєр
Во врем'я поєздки в Берлін
Ангелі устроїв гармидер -
Трясло, як мішок, канцлєрін...

Коли ж захотілося лічно
У Штати злітать чуваку,
Там рижому льогко задєлав імпічмент -
Як дирочку в лєвом боку...

Пробачте, оманки й оманці,
За ZЕ необачний візит -
З аллахом нехай спочиває
Султан ваш Кабус бен Саїд...

На зустріч до римського Тата
В Апостольський з'їздив дворєц?
Вот де б той Італії вірус піймати?
Ну, шо вам сказать?... Маладєц!

😎Якби Цукерберг перед зйомкой
Узнав общєй фотки ціну -
Обходив би сьомой дорогою Вовку,
А так - нє свєзло пацану...😎

То може його нам отправить
Шаманом на тиждень в Маскву?
Ну так...
Шось в Кремлє том поправить...
І в дупку встромить булаву...

24.02.2020
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05.10.2021 01:00 Ответить
От таке. Що ж робиться? То кінець світу. Хтів відео з котиками переслати друзям , а воно не працює. Тре видно піти і з горя напитися.
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05.10.2021 03:04 Ответить
ТАК ПУТИНА КТО ТО БУДЕТ ИМЕТЬ !?)
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05.10.2021 07:17 Ответить
 
 