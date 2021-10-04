Facebook: Мы работаем над проблемами со своими платформами
Компания приносит извинения за неудобства. Их причина по-прежнему неизвестна.
Соответствующее заявление опубликовано в официальном аккаунте Facebook в Твиттере, сообщает Цензор.НЕТ.
"Нам известно, что некоторые люди имеют проблемы с доступом к нашим приложениям и продуктам. Мы работаем над тем, чтобы вернуть все в нормальное состояние как можно скорее", – говорится в заявлении.
Компания извинилась за неудобства. При этом ни сама сеть, ни другие ее продукты - Instagram и Whatsapp - пока так и не заработали.
Причины глобального сбоя также неизвестны.
В Украине сервисы недоступны приблизительно с 18:30. Нынешний сбой в работе Facebook и в приложениях и сервисах, принадлежащих компании, пользователи других сетей называют самым продолжительным за всю историю существования.
Пожалуйста, подождите...
@prokokodiliu
https://twitter.com/prokokodilius/status/1445092506866176005 1 ч
Как бы вообще всё не рухнуло в один миг.
Spotify и телега тоже исдыхать начали...
Луиза Чкалова@luiza4kaLova
https://twitter.com/luiza4kaLova_/status/1445090989207691276 1 ч
TikTok пригласил пользователей ресурсов Facebook загружать китайское приложение. Через час после этого сломался и сам TikTok.
Olena Zakharchenko@zaharka
https://twitter.com/zaharka/status/1445072630898429954 4 ч
Щось сталося з фейсбуком і життя якесь уже не таке - і робота там теж. Трохи розгублена і прийшла сюди.
Тут ще хтось є?
а вот где именно упали таблицы - это вопрос
Как результат - весь FaceBook, WhatsApp, Instagram, Oculus легли во всём мире. Естественно возникла необычайная нагрузка на другие сети - Telegram, кажется прогнулся под нагрузкой. Пока что Twitter стоит стойко.
Яна Супоровська@YanaSuporovska
Пішла вкладати дитину, а тут всьо уронілі, виходить
І .Когда творческие и деловые аспекты "девушки" требуют вывести на большую политическую арену, но девушка категорически против, потому что свои творческие аспекты, она деловыми не считает.
ІІ.А если кто-то считает , то пусть смотрит пункт І, потому что считать может только тот, кто "музыку" под свои деловые и творческие аспекты заказывает.,т.е девушка.
( ZE-SHAMAN...)😎
З Парижу усьо почалося,
Як ZEкандідат завітав, -
В Макрона гадають ще й досі,
Чого той Нотр-Дам запалав...
Затєм найвеличніший лідєр
Во врем'я поєздки в Берлін
Ангелі устроїв гармидер -
Трясло, як мішок, канцлєрін...
Коли ж захотілося лічно
У Штати злітать чуваку,
Там рижому льогко задєлав імпічмент -
Як дирочку в лєвом боку...
Пробачте, оманки й оманці,
За ZЕ необачний візит -
З аллахом нехай спочиває
Султан ваш Кабус бен Саїд...
На зустріч до римського Тата
В Апостольський з'їздив дворєц?
Вот де б той Італії вірус піймати?
Ну, шо вам сказать?... Маладєц!
😎Якби Цукерберг перед зйомкой
Узнав общєй фотки ціну -
Обходив би сьомой дорогою Вовку,
А так - нє свєзло пацану...😎
То може його нам отправить
Шаманом на тиждень в Маскву?
Ну так...
Шось в Кремлє том поправить...
І в дупку встромить булаву...
24.02.2020