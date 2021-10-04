Facebook: Мы работаем над проблемами со своими платформами

Компания приносит извинения за неудобства. Их причина по-прежнему неизвестна.

Соответствующее заявление опубликовано в официальном аккаунте Facebook в Твиттере, сообщает Цензор.НЕТ.

"Нам известно, что некоторые люди имеют проблемы с доступом к нашим приложениям и продуктам. Мы работаем над тем, чтобы вернуть все в нормальное состояние как можно скорее", – говорится в заявлении.

Компания извинилась за неудобства. При этом ни сама сеть, ни другие ее продукты - Instagram и Whatsapp - пока так и не заработали.

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Причины глобального сбоя также неизвестны.

В Украине сервисы недоступны приблизительно с 18:30. Нынешний сбой в работе Facebook и в приложениях и сервисах, принадлежащих компании, пользователи других сетей называют самым продолжительным за всю историю существования.